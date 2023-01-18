Стратегическая обреченность Японии на конфликт с Россией и Китаем представляет собой продукт сочетания ее собственных интересов и незавидного геополитического положения, в котором находится эта держава. Одинокий остров, непосредственно обращенный к двум континентальным гигантам Евразии и полностью зависимый от США, не может создать внешнюю политику, которая не толкала бы его на самоубийственное столкновение с наиболее крупными соседями.

В настоящий момент во всей огромной и населенной миллиардами людей Азии есть только одна страна, которая по своей инициативе участвует в экономической войне Запада против России – это Япония. Все остальные близкие партнеры США, включая Южную Корею, где постоянно находятся десятки тысяч американских солдат, участвуют в так называемых санкциях только из страха за судьбу своей собственной экономики. Да и то с постоянной оглядкой на то, чтобы не упустить выгоду от сохранения экономических связей с Москвой.

Другое дело Токио: японские власти весьма активны во всех мероприятиях США, направленных против России, поддерживают любые действия и заявления Киева, а также сворачивают с нами практически все торгово-экономические отношения.

Причина этого достаточно проста. Япония имеет в конфликте между Россией и Западом свой собственный интерес. Речь идет о незавершенном территориальном вопросе – судьбе Курильских островов, на которые Токио по-прежнему претендует.

Морские территориальные споры – это вообще азиатская особенность, количество таких противоречий в регионе исчисляется десятками. Опыт показывает, что страны Азии могут жить и даже сотрудничать между собой на протяжении десятилетий и оставлять такие споры неразрешенными. Однако в условиях, когда общее положение становится более напряженным, почему бы и не присоединиться к противникам России? Вдруг это принесет выгодное развитие самого важного для Японии вопроса – именно так думают сейчас в Токио.

Но есть и другая причина – это особенности японского международного положения. Япония исключительно одинока в своем регионе и вызывает сложно скрываемую ненависть со стороны других азиатских народов. Особенно жгучим такое отношение является в Китае и обеих частях Кореи, подвергшихся в первой половине прошлого века наиболее опустошительному японскому разорению. Но если корейцы никогда не располагали силами для того, чтобы замахиваться на «решение японского вопроса», то огромный, экономически развитый и стремительно вооружающийся Китай никогда не откажется от того, чтобы рассчитаться с историческим противником.

Другие азиатские народы смотрят на японцев с подозрительностью и помнят их попытки установить гегемонию во всем регионе. Ближайшие партнеры, у которых нет против Японии стойких предубеждений – Австралия и Индия. В первом случае речь идет об интегрированной части англосаксонского мира, в котором судьба всех зависит от будущего лидера в лице США. Что касается Индии, то политики этой страны вообще не испытывают каких-либо опасений по поводу Японии. Более того, Дели сам видит Токио только в качестве части собственной «большой игры» на азиатских пространствах, где главным естественным конкурентом является огромный Китай. Новое поколение индийских лидеров во главе с премьером Нарендрой Моди вообще смотрит на остальной мир исключительно через призму собственных стратегических соображений.

Еще более важное значение для поведения Японии имеет ее историческая судьба. Как и Германия, Япония – это государство, которое потерпело наиболее катастрофическое поражение в ходе Второй мировой войны: последнего по времени глобального столкновения держав по поводу распределения сил и международного порядка. Токио, как и Берлин, будет жить в этом статусе до тех пор, пока новое масштабное противоборство не определит, кто устанавливает правила игры. Возможно, это вообще не произойдет в исторически известных нам масштабах – помешает наличие у России и США колоссальных запасов ядерного оружия.

Сейчас Германия и Япония вместе с Южной Кореей представляют собой развитые в экономическом отношении державы, на территории которых постоянно находятся иностранные войска. Оккупационные они или формально «союзнические» большого значения не имеет. Япония – это навсегда проигравшая, что определяет все ее действия в важных вопросах. Это значит, что рассуждать о вероятности какой-либо самостоятельности со стороны таких «союзников» США было бы, мягко говоря, несколько наивно. Они не смогут проявить ее до тех пор, пока сами американцы не потеряют большую часть своего глобального могущества.

За последний год мы несколько раз имели возможность убедиться, как сурово американцы обходятся со своими немецкими союзниками: любые попытки «юлить» в отношениях с Россией приводят к драматическим последствиям для всей экономики ФРГ и отдельных представителей истеблишмента.

Стоит ли говорить о том, что контроль над Японией имеет не менее пристальный характер? Здесь не поможет никакое ритуальное самоубийство, на смену сразу придут новые политики, не меньше прежних связанные с американцами и подвластные их воле. Все это делает Японию «авианосцем» США, пришвартованным у берегов Евразии. Однако даже такой огромный военный «корабль» не может быть непотопляемым – современные средства войны и решимость противника способна поставить островное государство на грань уничтожения.

Так что у энергичного присоединения Токио к военному лагерю Запада во главе с США есть и собственные «шкурные» основания. Помимо уже упомянутого понимания, что в Китае никогда не забудут чудовищные преступления японской армии, в Токио сами испытывают по отношению к великому соседу весьма агрессивные чувства. Растущее могущество Поднебесной, как великой континентальной и одновременно морской державы, представляет собой главный кошмар Японии. Даже если Китай не вынашивает собственных агрессивных планов, его фантастические масштабы неизбежно приведут к тому, что любое соседнее государство станет частью китайской периферии. Так, собственно, и было исторически, подтверждением чему является использование в Японии китайской иероглифики. Попасть в зависимость от Китая в Токио, конечно, не хотят. Поэтому единственная возможная для Японии ставка – это разрушение огромного соседа в результате его столкновения с более серьезным геополитическим противником.

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Сейчас Япония все более активно включается в азиатскую гонку вооружений и присоединяется к давлению США на Пекин. Не так давно японское правительство заявило, что будет участвовать в военном конфликте с КНР, если китайцы пойдут на военное решение тайваньской проблемы. Одновременно устанавливаются более прочные связи с европейскими сателлитами США, идет речь о скорой закупке новых типов вооружений и увеличении военных расходов. Конфликт с Россией в этих условиях является для Японии тактическим, стратегическое планирование нацелено именно на Китайскую Народную Республику.

В настоящее время большинство наблюдателей сходятся во мнении, что США начали весьма энергично выстраивать коалицию для прямого столкновения с Китаем в перспективе нескольких лет. Весьма вероятно, что начнется оно уже в год Зеленого Дракона или год Змеи – 2024 или 2025 год соответственно.

Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их главного противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование, несущее выгоду американским интересам. В Азии такая роль будет принадлежать, безусловно, Японии – все остальные «друзья» Америки или слишком малы, или недостаточно заинтересованы в конфликте с Китаем. Насколько Япония будет с такой задачей справляться, мы увидим в течение ближайшего десятилетия.