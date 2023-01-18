Стратегическая обреченность Японии

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18 января, среда  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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Как происходит тотальная перестройка торговли нефтью

Великобританию и ЕС уличили в покупке российских энергоресурсов REUTERS/David Gray
Британия клялась отказаться от российских нефти, угля и газа, однако обещание так и не сдержала, удивляется Запад. Статистика показывает, что Лондон продолжает покупать российскую нефть, но просто через посредника – Индию. На самом деле, этой схемой пользуется и континентальная Европы, и уже давно. Из нового то, что посредником становится также Китай. Похожие лазейки европейцы могут начать использовать и по нефтепродуктам.  Подробности...
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Новые военные округа станут ответом России на расширение НАТО

Близ финской границы будет развернут новый армейский корпус в рамках ЛенВО Павел Герасимов/РИА Новости
Россия приняла решение воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. Два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. Какие задачи будут стоять перед МВО и ЛенВО в свете вступления Финляндии в НАТО? Подробности...
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Зеленский на информационном фронте приступил к тотальной войне

«Вся политика Зеленского базируется на пиаре, на контроле за информпространством, он ведет ментальную войну» picture alliance/ТАСС
Зеленский обнародовал новый санкционный список, куда вошли почти 200 журналистов, деятелей культуры, ведущих Тelegram-каналов и иных лидеров мнений России и Украины. Наряду с противниками нынешних властей в Киеве, в списки попали и нейтральные лица вроде ведущей Ангелины Вовк или певца Юрия Лозы. В чем смысл этих санкций и удастся ли с их помощью Зеленскому нейтрализовать тех, кто доносит до украинцев альтернативную точку зрения? Подробности...
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Новому шефу бундесвера придется исправлять женские ошибки

Новый министр обороны ФРГ Писториус пообещал сделать бундесвер «действительно сильным» Joachim Sielski/ТАСС
В германской армии закончилась эпоха матриархата. Впервые с 2013 года Минобороны возглавит мужчина – Борис Писториус. В отличие от предшественниц, в бундесвере он служил. Уже в пятницу новый министр приедет в Рамштайн на встречу министров обороны НАТО, чтобы решить вопрос о том, отправлять ли Киеву немецкие танки. К какому решению склонится Писториус, если судить по его послужному списку? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Стратегическая обреченность Японии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии. Подробности...

Многополярный мир – это не смена гегемонов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

ЕС лишил Украину европейского будущего

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

США пошли в атаку на «Вагнер»

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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тимофей Бордачёв

    Стратегическая обреченность Японии

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		18 января 2023, 14:02

    Стратегическая обреченность Японии на конфликт с Россией и Китаем представляет собой продукт сочетания ее собственных интересов и незавидного геополитического положения, в котором находится эта держава. Одинокий остров, непосредственно обращенный к двум континентальным гигантам Евразии и полностью зависимый от США, не может создать внешнюю политику, которая не толкала бы его на самоубийственное столкновение с наиболее крупными соседями.

    В настоящий момент во всей огромной и населенной миллиардами людей Азии есть только одна страна, которая по своей инициативе участвует в экономической войне Запада против России – это Япония. Все остальные близкие партнеры США, включая Южную Корею, где постоянно находятся десятки тысяч американских солдат, участвуют в так называемых санкциях только из страха за судьбу своей собственной экономики. Да и то с постоянной оглядкой на то, чтобы не упустить выгоду от сохранения экономических связей с Москвой.

    Другое дело Токио: японские власти весьма активны во всех мероприятиях США, направленных против России, поддерживают любые действия и заявления Киева, а также сворачивают с нами практически все торгово-экономические отношения.

    Причина этого достаточно проста. Япония имеет в конфликте между Россией и Западом свой собственный интерес. Речь идет о незавершенном территориальном вопросе – судьбе Курильских островов, на которые Токио по-прежнему претендует.

    Морские территориальные споры – это вообще азиатская особенность, количество таких противоречий в регионе исчисляется десятками. Опыт показывает, что страны Азии могут жить и даже сотрудничать между собой на протяжении десятилетий и оставлять такие споры неразрешенными. Однако в условиях, когда общее положение становится более напряженным, почему бы и не присоединиться к противникам России? Вдруг это принесет выгодное развитие самого важного для Японии вопроса – именно так думают сейчас в Токио. 

    Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMA/ТАСС

    Но есть и другая причина – это особенности японского международного положения. Япония исключительно одинока в своем регионе и вызывает сложно скрываемую ненависть со стороны других азиатских народов. Особенно жгучим такое отношение является в Китае и обеих частях Кореи, подвергшихся в первой половине прошлого века наиболее опустошительному японскому разорению. Но если корейцы никогда не располагали силами для того, чтобы замахиваться на «решение японского вопроса», то огромный, экономически развитый и стремительно вооружающийся Китай никогда не откажется от того, чтобы рассчитаться с историческим противником.

    Другие азиатские народы смотрят на японцев с подозрительностью и помнят их попытки установить гегемонию во всем регионе. Ближайшие партнеры, у которых нет против Японии стойких предубеждений – Австралия и Индия. В первом случае речь идет об интегрированной части англосаксонского мира, в котором судьба всех зависит от будущего лидера в лице США. Что касается Индии, то политики этой страны вообще не испытывают каких-либо опасений по поводу Японии. Более того, Дели сам видит Токио только в качестве части собственной «большой игры» на азиатских пространствах, где главным естественным конкурентом является огромный Китай. Новое поколение индийских лидеров во главе с премьером Нарендрой Моди вообще смотрит на остальной мир исключительно через призму собственных стратегических соображений.

    Еще более важное значение для поведения Японии имеет ее историческая судьба. Как и Германия, Япония – это государство, которое потерпело наиболее катастрофическое поражение в ходе Второй мировой войны: последнего по времени глобального столкновения держав по поводу распределения сил и международного порядка. Токио, как и Берлин, будет жить в этом статусе до тех пор, пока новое масштабное противоборство не определит, кто устанавливает правила игры. Возможно, это вообще не произойдет в исторически известных нам масштабах – помешает наличие у России и США колоссальных запасов ядерного оружия.

    Сейчас Германия и Япония вместе с Южной Кореей представляют собой развитые в экономическом отношении державы, на территории которых постоянно находятся иностранные войска. Оккупационные они или формально «союзнические» большого значения не имеет. Япония – это навсегда проигравшая, что определяет все ее действия в важных вопросах. Это значит, что рассуждать о вероятности какой-либо самостоятельности со стороны таких «союзников» США было бы, мягко говоря, несколько наивно. Они не смогут проявить ее до тех пор, пока сами американцы не потеряют большую часть своего глобального могущества.

    За последний год мы несколько раз имели возможность убедиться, как сурово американцы обходятся со своими немецкими союзниками: любые попытки «юлить» в отношениях с Россией приводят к драматическим последствиям для всей экономики ФРГ и отдельных представителей истеблишмента.

    Стоит ли говорить о том, что контроль над Японией имеет не менее пристальный характер? Здесь не поможет никакое ритуальное самоубийство, на смену сразу придут новые политики, не меньше прежних связанные с американцами и подвластные их воле. Все это делает Японию «авианосцем» США, пришвартованным у берегов Евразии. Однако даже такой огромный военный «корабль» не может быть непотопляемым – современные средства войны и решимость противника способна поставить островное государство на грань уничтожения. 

    Так что у энергичного присоединения Токио к военному лагерю Запада во главе с США есть и собственные «шкурные» основания. Помимо уже упомянутого понимания, что в Китае никогда не забудут чудовищные преступления японской армии, в Токио сами испытывают по отношению к великому соседу весьма агрессивные чувства. Растущее могущество Поднебесной, как великой континентальной и одновременно морской державы, представляет собой главный кошмар Японии. Даже если Китай не вынашивает собственных агрессивных планов, его фантастические масштабы неизбежно приведут к тому, что любое соседнее государство станет частью китайской периферии. Так, собственно, и было исторически, подтверждением чему является использование в Японии китайской иероглифики. Попасть в зависимость от Китая в Токио, конечно, не хотят. Поэтому единственная возможная для Японии ставка – это разрушение огромного соседа в результате его столкновения с более серьезным геополитическим противником.

    Сейчас Япония все более активно включается в азиатскую гонку вооружений и присоединяется к давлению США на Пекин. Не так давно японское правительство заявило, что будет участвовать в военном конфликте с КНР, если китайцы пойдут на военное решение тайваньской проблемы. Одновременно устанавливаются более прочные связи с европейскими сателлитами США, идет речь о скорой закупке новых типов вооружений и увеличении военных расходов. Конфликт с Россией в этих условиях является для Японии тактическим, стратегическое планирование нацелено именно на Китайскую Народную Республику.

    В настоящее время большинство наблюдателей сходятся во мнении, что США начали весьма энергично выстраивать коалицию для прямого столкновения с Китаем в перспективе нескольких лет. Весьма вероятно, что начнется оно уже в год Зеленого Дракона или год Змеи – 2024 или 2025 год соответственно.

    Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их главного противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование, несущее выгоду американским интересам. В Азии такая роль будет принадлежать, безусловно, Японии – все остальные «друзья» Америки или слишком малы, или недостаточно заинтересованы в конфликте с Китаем. Насколько Япония будет с такой задачей справляться, мы увидим в течение ближайшего десятилетия.

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