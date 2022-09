Порог цен на русскую нефть – полезная глупость Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 5 сентября 2022, 11:58 Министры финансов стран G7 на онлайн-саммите 2 сентября договорились ввести потолок цен на российскую нефть с целью снижения экспортных доходов России а также для возможного снижения мировых цен на энергоносители, отмечается в совместном заявлении G7. В G7 входят США и Канада, которые еще весной отказались от покупки российской нефти, Великобритания (в июне полностью отказалась от импорта российского нефтегаза), Япония (значительно сократила закупки нефти), а также Германия, Франция и Италия. 30 мая Евросоюз ввел с декабря 2022 года эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путем. «Итак, противники Путина придумали новую идею: заставить Россию продавать свою нефть так дешево, чтобы она больше не могла позволить себе вести войну. Этот шаг, хотя и трудновыполнимый, также поможет мировой экономике бороться с высокими ценами на энергоносители, которые подпитывают инфляцию», – пишет The Washington Post. Реализовать все эти запреты коллективный Запад рассчитывает с помощью блокировки страхования сделок по русской нефти. Сбудутся ли эти «мечты Билли Бонса», то бишь лидеров западного мира? Ведущие американские аналитики уверены, что, скорее всего, нет. Директор Института анализа глобальной безопасности (Institute for the Analysis of Global Security) Гэл Люфт в интервью телеканалу CNBC заявил: «Ограничение цен на российскую нефть – «смехотворная идея», которая может взвинтить цены на нефть до 140 долларов за баррель». «Те европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель», – предупредил Люфт, добавив: «невозможно обмануть законы спроса и предложения». Ведущий эксперт агентства Bloomberg Хавьер Блаз высмеял решение G7: «Знаете, это как в баре, мы с друзьями обратились к хозяину с просьбой ограничить цены на пиво. На что хозяин нас послал подальше, сказав, что пиво нам продавать не будет. Вот мы довольные сидим, пиво не пьем, но наблюдаем, что бар полный и все пьют много пива. И у нас вопрос: что дальше делать-то?». Высмеивают придуманные «Большой семеркой» ограничения и магнаты американского нефтяного бизнеса. Так, владелец крупнейшего американского НПЗ United Refining Company Джон Катсиматидис заявил: «Все, что мы делаем против русских, оказывается комиксами. Это не работает». Нефтяной магнат призвал Байдена наращивать добычу в США, а не бороться с нефтью из России. Между тем, упорная борьбы администрации Байдена за «зеленую экономику» против своего нефтегаза привела к тому, что стратегические резервы нефти в США упали до рекордного минимума. В самой G7 фактически признают бессмысленность вводимых ценовых ограничений, так как их не поддержали ни Индия, ни Китай. Россия уже стала вторым по объёмам поставщиком нефти в Индию, «оттеснив Саудовскую Аравию на третье место, но пока еще отставая от Ирака», – сообщает Hindustan Times. Индийцы перепродают русскую нефть на Запад, но уже с приличной наценкой. Активно покупают русскую нефть и США, мастерски обходя свои же санкции, которые позволяют импорт нефти, если доля России в ней не выше 25%. Вопреки воле Госдепа «нефтяные трейдеры скрывают происхождение российской нефти и доставляют ее в США», – признает The Wall Street Journal. Нелепость ограничений цены на российскую нефть усугубляет тот факт, что на фоне восстанавливающейся после пандемии мировой экономики спрос на нефть серьезно опережает предложение. Эксперты американского аналитического агентства Energy Intelligence (EI) ожидают в 2022 году рост спроса на нефть на 2,3 млн баррелей в сутки. Это чуть выше прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) и Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), где также прогнозируют нефтяной дефицит. Стагнация буровой и инвестиционной активности в американской нефтянке а также упорное нежелание стран ОПЕК+ наращивать объемы добычи на фоне репрессий против российской нефти могут подтолкнуть цены на нефть к уровням 120 долларов за баррель и выше, считает профессор Российской экономической школы Александр Маланичев. Более того: «стремление США и союзников установить потолок цен на российскую нефть может привести к дестабизиции всего рынка», – сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. «Все закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизирует. Если я могу купить российскую нефть по 60 долларов за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще», – недоумевает он. «Если вы попросите инвесторов в нефтяной бизнес продолжать вкладывать деньги в производство нефти, то они откажутся, поскольку будет возможность покупать дешевую российскую нефть», – отметил Ситтон. На эту тему Спорить не приходится: вслед за дестабилизацией рынка неизбежно последует снижение инвестиций в нефтяной сектор. Это еще сильней уронит предложение на мировом рынке нефти и еще более взвинтит цены на нефть. Сомнения в эффективности борьбы с русской нефтью есть и у лидеров Евросоюза. Так, германский канцлер Шольц заявил, что потолок цен на российскую нефть нужно согласовать с большинством международного сообщества. «Этот механизм может функционировать только на глобальном уровне», – сказал он. На самом деле немецкий канцлер этими словами показал свою экономическую неграмотность. Если даже все страны мира формально присоединятся к всевозможным запретам и ограничениям в отношении русской нефти, то толку от этого все равно не будет никакого. Простой пример. Что будет, если смешать нефти подсанкционных Венесуэлы, Ирана и России? Ответ: малазийская нефть. Именно ее импорт в Китай превысил 0,8 млн баррелей в сутки, хотя сама Малайзия добывает менее 0,6 млн баррелей в сутки. Любое вмешательство в глобальный рынок, а энергетический рынок глобален, приводит к тому, что нефтяные ценники растут, даже несмотря на рецессию в США, Китае и других странах. А когда мировая экономика преодолеет застой и начнет разгоняться, цены на нефть будут просто зашкаливать. Впрочем, не стоит заниматься ликвидацией экономической безграмотности лидеров западного мира. Не будем им мешать самоубиваться.