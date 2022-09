Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего Зачем США поджигают Иран Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 29 сентября 2022, 12:04 Вторую неделю в Иране бушуют протесты, поводом для которых стала смерть 22-летней студентки Махсы Амини, доставленной в полицейский участок за неправильно повязанный хиджаб. 16 сентября мировые СМИ со ссылкой на иранское агентство Fars News сообщили о смерти Амини. Пресс-центр полиции Тегерана объявил, что Махса Амини «почувствовала себя плохо после того, как ее доставили в полицейский участок для дачи объяснений и обучения нормам морали, и была немедленно переведена в больницу из-за проблемы с сердцем». Как сообщили в полиции, Амини скончалась из-за остановки сердца в больнице Тегерана. Этим объяснениям мало кто поверил. «Полиция Тегерана объявила, что у Махсы Амини «внезапно возникли проблемы с сердцем» – как будто у 22-летней женщины случился сердечный приступ, который естественным образом вызывает кому и обезображивание. Иранские СМИ публикуют эту чепуху, как факт», – написала в соцсети Махса Алимардани, активистка правозащитной организации ARTICLE 19. Ряд свидетелей заявили, что Амини били в полицейском фургоне, в том числе по голове. Полиция отвергла эти обвинения и опубликовала запись с камеры видеонаблюдения из полицейского участка, на которой видно, как Амини о чем-то говорит с полицейской чиновницей, затем хватается за голову и падает. По утверждению полиции, причиной ее смерти стал внезапный сердечный приступ. А министр внутренних дел предположил, что у девушки были какие-то проблемы со здоровьем. Отец Амини заявил в интервью порталу Emtedad, что никаких проблем со здоровьем у нее не было, зато уже после смерти на ногах его дочери были заметны странные синяки. Видео из полицейского участка он считает смонтированным. При этом британская The Guardian сообщила, что глава иранской полиции нравов отстранен от должности. «Компьютерная томография головы Амини показала перелом кости, кровоизлияние и отек мозга, по-видимому, подтверждая, что она умерла от удара по голове», – пишет газета. Смерть Амини – не первый подобный случай. В 2003 году 55-летняя иранско-канадская журналистка Захра Каземи скончалась при сомнительных обстоятельствах в тегеранской больнице, куда ее доставили из тюрьмы «Эвин». Комиссия, назначенная президентом Ирана Мохаммадом Хатами, установила, что смерть Каземи наступила от кровоизлияния в мозг в результате черепно-мозговой травмы. При этом власти Ирана отвергли обвинения в пытках в отношении журналистки. В Секкезе, родном городе Амини, и столице иранской провинции Курдистан Сенендедже прошли акции протеста, закончившиеся столкновениями с полицией. Вскоре в Тегеране на улицы вышли женщины, которые скандировали антиправительственные лозунги, срывали с себя хиджабы и сжигали их. В университетских кампусах протестовали студенты. Протестные выступления охватили практически все провинции Ирана, включая религиозные центры Кум и Мешхед, а также ряд городов иранского Азербайджана. Если предыдущие протесты были локальными и не несли угрозы политической системе Исламской республики, то сейчас все иначе. Смерть Амини стала спусковым крючком вспыхнувших протестов, которые приобрели чисто политический характер и открыто поддерживаются и разжигаются извне. Впрочем, эти внешние силы даже не маскируются. На эту тему Американский еженедельник The New Yorker опубликовал интервью с бывшей иранской диссиденткой Масих Алинежад, которая заявила, что возглавляет протестные выступления в Иране, ведущую роль в которых играют женщины. «Я возглавляю это движение», – сказала Масих Алинежад. – Иранский режим будет свергнут женщинами. Я верю в это». Высланная тринадцать лет назад из Ирана Масих Алинежад живет в Нью-Йорке в секретном убежище, охраняемом агентами ФБР, и ведет блог, который имеет более десяти миллионов подписчиков. В последние годы она стала одним из самых влиятельных лидеров общественного мнения в Иране. Бороться с ношением хиджабов Алинежад начала с 2014 года, когда она создала онлайн-движение «Моя скрытая свобода» (My Stealthy Freedoms). На странице движения публиковались присланные иранскими женщинами фото и видео без хиджаба. Весной 2017 года Алинежад впервые организовала массовые выступления иранских женщин против хиджабов. «На прошлой неделе, когда вспыхнули протесты после смерти Махсы Амини, Алинежад стала свидетелем того, как годы ее организаторской работы наконец увенчались успехом», – пишет The New Yorker. Однако, на мой взгляд, Масих Алинежад всего лишь фронтмен, вернее, фронтвумен протестного движения, которое организовано силами проамериканской клиентелы в Иране – а она довольно многочисленна. Недовольны религиозными перегибами не только женщины Ирана, но и молодежь. Кроме того, сразу после начала протестов активизировались спящие ячейки запрещенных в Иране движений «Кумеле», «Пежак» (PJAK или «Партия свободной жизни в Курдистане) и «Организация моджахедов иранского народа» («Муджахеддин-э Хальк»). Власти Ирана стали тормозить и отключать интернет, чтобы сбить протестный накал, а США в ответ разрешили запустить спутниковый интернет через систему Starlink Илона Маска на территории Исламской республики. И обложили жесточайшими санкциями четыре иранские оборонные компании, производящие беспилотники. По всему видно, что американцы воспользовались инцидентом с Амини для усиления своего давления на Иран, который в последнее время резко сблизился с Россией. Иранские беспилотники, которыми управляют российские операторы, сейчас наводят ужас на украинских военных. Иран стал членом ШОС. Президент Ирана Ибрахим Раиси выступил с сильной речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и провел важные встречи с главами ряда европейских стран. Массовые протесты в Иране сейчас идут на убыль. В Тегеране прошла миллионная демонстрация сторонников власти. Ничуть не оправдываю иранских блюстителей шариатских нравов. Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. США ведут себя в Иране так, как ведут везде и всегда: видят проблему и раздувают ее до гигантских масштабов. Но важно помнить, что их цель – не решить проблему, а добиться своих интересов. На несчастную студентку, как и на всех иранских женщин, им глубоко наплевать.