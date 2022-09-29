Зачем США поджигают Иран

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29 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Что ждет Европу без украинского транзита

Украина требует с Газпрома денег Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет? Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях

Украинских военных готовят к масштабным наступлениям The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press
Несмотря на колоссальные потери личного состава, ВСУ продолжают концентрировать живую силу и технику для наступления на территории, освобожденные Россией. Какие факторы вынуждают украинское командование к скорым атакам и на каких участках фронта они могут произойти? Подробности...
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Зачем в подрыве «Северных потоков» Запад хочет обвинить Россию

Трех подводных взрывов, похоже, хватило, чтобы поставить крест на судьбе обоих «Северных потоков» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Из всех стран, прямо затронутых подрывом «Северных потоков», первой расследование начала Швеция. Дания и Германия, видимо, ей будут ассистировать. Россию не позвали. Хотя очевидно, что докопаться до истины на дне Балтики без участия хозяйки трубопровода вряд ли удастся. Более того, лидеры стран ЕС уже заявили, будто Москва сама взорвала собственные газопроводы. Какую выгоду им принесет распространение подобных мифов? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Зачем США поджигают Иран

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. Подробности...

Материнское сердце всегда дотянется до передовой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Если у русского мужчины отношение к Родине как к матери, то у русской женщины отношение к Родине – как к ребенку. Подробности...

Армия должна занять достойное место

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Разворот в сторону армии – не ситуативная, а стратегическая необходимость. Сейчас мы отдаем армии те долги, которые накопились за тридцатилетие условно мирного сосуществования, оказавшегося таким хрупким. Подробности...
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Роль США в теракте на «Северных потоках»

Чем ответят США на мобилизацию в РФ

Перегибы мобилизации. Кто виноват?

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    Владимир Прохватилов

    Зачем США поджигают Иран

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		29 сентября 2022, 12:04

    Вторую неделю в Иране бушуют протесты, поводом для которых стала смерть 22-летней студентки Махсы Амини, доставленной в полицейский участок за неправильно повязанный хиджаб.

    16 сентября мировые СМИ со ссылкой на иранское агентство Fars News сообщили о смерти Амини. Пресс-центр полиции Тегерана объявил, что Махса Амини «почувствовала себя плохо после того, как ее доставили в полицейский участок для дачи объяснений и обучения нормам морали, и была немедленно переведена в больницу из-за проблемы с сердцем». Как сообщили в полиции, Амини скончалась из-за остановки сердца в больнице Тегерана.

    Этим объяснениям мало кто поверил. «Полиция Тегерана объявила, что у Махсы Амини «внезапно возникли проблемы с сердцем» – как будто у 22-летней женщины случился сердечный приступ, который естественным образом вызывает кому и обезображивание. Иранские СМИ публикуют эту чепуху, как факт», – написала в соцсети Махса Алимардани, активистка правозащитной организации ARTICLE 19.

    Ряд свидетелей заявили, что Амини били в полицейском фургоне, в том числе по голове. Полиция отвергла эти обвинения и опубликовала запись с камеры видеонаблюдения из полицейского участка, на которой видно, как Амини о чем-то говорит с полицейской чиновницей, затем хватается за голову и падает. По утверждению полиции, причиной ее смерти стал внезапный сердечный приступ. А министр внутренних дел предположил, что у девушки были какие-то проблемы со здоровьем.

    Отец Амини заявил в интервью порталу Emtedad, что никаких проблем со здоровьем у нее не было, зато уже после смерти на ногах его дочери были заметны странные синяки. Видео из полицейского участка он считает смонтированным.

    Фото: Zuma/ТАСС

    При этом британская The Guardian сообщила, что глава иранской полиции нравов отстранен от должности. «Компьютерная томография головы Амини показала перелом кости, кровоизлияние и отек мозга, по-видимому, подтверждая, что она умерла от удара по голове», – пишет газета.

    Смерть Амини – не первый подобный случай. В 2003 году 55-летняя иранско-канадская журналистка Захра Каземи скончалась при сомнительных обстоятельствах в тегеранской больнице, куда ее доставили из тюрьмы «Эвин». Комиссия, назначенная президентом Ирана Мохаммадом Хатами, установила, что смерть Каземи наступила от кровоизлияния в мозг в результате черепно-мозговой травмы. При этом власти Ирана отвергли обвинения в пытках в отношении журналистки.

    В Секкезе, родном городе Амини, и столице иранской провинции Курдистан Сенендедже прошли акции протеста, закончившиеся столкновениями с полицией. Вскоре в Тегеране на улицы вышли женщины, которые скандировали антиправительственные лозунги, срывали с себя хиджабы и сжигали их. В университетских кампусах протестовали студенты. Протестные выступления охватили практически все провинции Ирана, включая религиозные центры Кум и Мешхед, а также ряд городов иранского Азербайджана.

    Если предыдущие протесты были локальными и не несли угрозы политической системе Исламской республики, то сейчас все иначе. Смерть Амини стала спусковым крючком вспыхнувших протестов, которые приобрели чисто политический характер и открыто поддерживаются и разжигаются извне. Впрочем, эти внешние силы даже не маскируются.

    Американский еженедельник  The New Yorker опубликовал интервью с бывшей иранской диссиденткой Масих Алинежад, которая заявила, что возглавляет  протестные выступления в Иране, ведущую роль в которых играют женщины.

    «Я возглавляю это движение», – сказала Масих Алинежад. – Иранский режим будет свергнут женщинами. Я верю в это».

    Высланная тринадцать лет назад из Ирана Масих Алинежад живет в Нью-Йорке в секретном убежище, охраняемом агентами ФБР, и ведет блог, который имеет более десяти миллионов подписчиков. В последние годы она стала одним из самых влиятельных лидеров общественного мнения в Иране. Бороться с ношением хиджабов Алинежад начала с 2014 года, когда она создала онлайн-движение «Моя скрытая свобода» (My Stealthy Freedoms). На странице движения публиковались присланные иранскими женщинами фото и видео без хиджаба. Весной 2017 года Алинежад впервые организовала массовые выступления иранских женщин против хиджабов.

    «На прошлой неделе, когда вспыхнули протесты после смерти Махсы Амини, Алинежад стала свидетелем того, как годы ее организаторской работы наконец увенчались успехом», – пишет The New Yorker. 

    Однако, на мой взгляд, Масих Алинежад всего лишь фронтмен, вернее, фронтвумен протестного движения, которое организовано силами проамериканской клиентелы в Иране – а она довольно многочисленна. Недовольны религиозными перегибами не только женщины Ирана, но и молодежь.

    Кроме того, сразу после начала протестов активизировались спящие ячейки запрещенных в Иране движений «Кумеле», «Пежак» (PJAK или «Партия свободной жизни в Курдистане) и «Организация моджахедов иранского народа» («Муджахеддин-э Хальк»).

    Власти Ирана стали тормозить и отключать интернет, чтобы сбить протестный накал, а США в ответ разрешили запустить спутниковый интернет через систему Starlink Илона Маска на территории Исламской республики. И обложили жесточайшими санкциями четыре иранские оборонные компании, производящие беспилотники.

    По всему видно, что американцы воспользовались инцидентом с Амини для усиления своего давления на Иран, который в последнее время резко сблизился с Россией. Иранские беспилотники, которыми управляют российские операторы, сейчас наводят ужас на украинских военных. Иран стал членом ШОС. Президент Ирана Ибрахим Раиси выступил с сильной речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и провел важные встречи с главами ряда европейских стран.

    Массовые протесты в Иране сейчас идут на убыль. В Тегеране прошла миллионная демонстрация сторонников власти.

    Ничуть не оправдываю иранских блюстителей шариатских нравов. Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. США ведут себя в Иране так, как ведут везде и всегда: видят проблему и раздувают ее до гигантских масштабов. Но важно помнить, что их цель – не решить проблему, а добиться своих интересов. На несчастную студентку, как и на всех иранских женщин, им глубоко наплевать.

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