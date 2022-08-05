Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

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5 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:40  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров (с закрытыми окнами, конечно, чтобы не злить граждан, но все знают, что где), и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему укропропаганда бессмысленна, но эффективна

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Поток украинского медиасознания настолько же творчески неудержим, насколько по своему содержанию интеллектуально убог. Но при всей своей ущербности он потрясающе эффективен внутри страны. Подробности...
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Британский спецназ убивал мирных афганцев ради отчетности

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце. Подробности...
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Приключения турбины для Газпрома

Бои в Карабахе. Опять война?

Зачем русскому человеку юань

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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    Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		5 августа 2022, 12:18

    «Правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».

    Те, кто не застал «Березки» в СССР, – эти сытые молодые люди, они отреагировали на слово «дипломат». С вопросом – с какой стати государство тут озаботилось о комфорте оставшихся в стране дипломатов, среди которых, как ни крути, больше половины – наши откровенные враги и шпионы? Во-вторых, совершенно верно молодежь поняла, что за заботой о вражеских дипломатах стоит желание выдоить из уже наших дипломатов, вернувшихся на родину, побольше валюты, которую в наличном виде никак нынче не протащишь на территорию России. Примерно то же было и при Советах. 

    Мы, люди постарше, помним все гораздо более отчетливо – «Березка» как инструмент социального расслоения внутри советского общества. Которое поделено на тех, кто может покупать товары, отсутствующие в продаже принципиально, напрочь и навсегда – за валюту.

    Таких гладеньких граждан отчетливо можно было определить по внешнему виду – тот же тип, что партийный функционер или фарцовщик. И они сильно отличались от тех, кого за пять долларов в кармане ждала статья и тюрьма. Я бы, кстати, вспомнил и знаменитый расстрел граждан, которые занимались валютой (без разрешения «компетентных органов»). Я понимаю, что вы даже себе представить не можете, живя при Путине как у Христа за пазухой, что за бумажные доллары, франки, дойчмарки и т. д. вы плавно перемещались в тюрьму по тяжелой статье. Потому что государству ну очень нужны были валюты.

    И собственно, там, где закрытая торговля за валюту, – там всегда преступность и наглое показное социальное расслоение, одобряемое государством. Вы увидите, кто будет заходить в эти закрытые двери – примерно те же люди, которые с началом операции вдруг оказались в Тель-Авиве и Лондоне. Это вполне определенный слой. Ну и плюс чистые преступники, правильные силовики и шестерки при правительстве. Так будет, потому что учение Маркса не только верно, но и всесильно. Это доказали уже добрые полтора века экспериментов с экономическими отношениями.

    Фото: Портер Лев/ТАСС

    Я вот реально столкнулся недавно с молодыми коллегами, которые вообще не понимали, что такого можно продавать в этих «Березках», чего нет в стране. Они выросли в товарном раю. Они даже решили, что там будут банки с березовым соком и балалайки. Нет. Там будут товары, которые уже исчезают из-за санкций – например, синглмолты, которых к осени просто не будет по причине антироссийской позиции Scotch Whisky Association. Не самый прям предмет первой необходимости, но как есть, так есть. А в советских «Березках» в качестве невыразимой мечты стоял «Ред лейбл», который сейчас не будут пить даже ханурики из Мытищ. А еще телевизоры и магнитофоны.

    Для «Березок» какая-нибудь фирма «Айва» делала магнитолы с советской радиошкалой, на которой было УКВ вместо FM. Я понимаю, что вам трудно понять, как это – в стране нет японского телевизора. Но это потому, что страна уже много лет живет по западным стандартам и даже еще круче. По ближневосточным, но только с алкоголем. Так что планы насчет «Березок» – они не такие безобидные и смешные, как кажется. За ними стоит такое положение вещей, каким его планируют либералы экономической мысли. Они реально готовятся к полной товарной блокаде. И жаждут в этот момент подальше дистанцироваться от быдла, за которое они держат свой собственный народ.

    Ах, да… для того чтобы отнести туда свои доллары и евро, у вас должен быть «допуск». Это самое сладостное советское словечко сразу после «спецобслуживания». И вот идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров (с закрытыми окнами, конечно, чтобы не злить граждан, но все знают, что где), и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Потому что не дипломаты, не депутаты и не секретарши посольства. Но новые поколения русских гораздо свободней нас, советских. Они не потерпят унижения в собственной стране.

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