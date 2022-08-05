Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

«Правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».

Те, кто не застал «Березки» в СССР, – эти сытые молодые люди, они отреагировали на слово «дипломат». С вопросом – с какой стати государство тут озаботилось о комфорте оставшихся в стране дипломатов, среди которых, как ни крути, больше половины – наши откровенные враги и шпионы? Во-вторых, совершенно верно молодежь поняла, что за заботой о вражеских дипломатах стоит желание выдоить из уже наших дипломатов, вернувшихся на родину, побольше валюты, которую в наличном виде никак нынче не протащишь на территорию России. Примерно то же было и при Советах.

Мы, люди постарше, помним все гораздо более отчетливо – «Березка» как инструмент социального расслоения внутри советского общества. Которое поделено на тех, кто может покупать товары, отсутствующие в продаже принципиально, напрочь и навсегда – за валюту.

Таких гладеньких граждан отчетливо можно было определить по внешнему виду – тот же тип, что партийный функционер или фарцовщик. И они сильно отличались от тех, кого за пять долларов в кармане ждала статья и тюрьма. Я бы, кстати, вспомнил и знаменитый расстрел граждан, которые занимались валютой (без разрешения «компетентных органов»). Я понимаю, что вы даже себе представить не можете, живя при Путине как у Христа за пазухой, что за бумажные доллары, франки, дойчмарки и т. д. вы плавно перемещались в тюрьму по тяжелой статье. Потому что государству ну очень нужны были валюты.

И собственно, там, где закрытая торговля за валюту, – там всегда преступность и наглое показное социальное расслоение, одобряемое государством. Вы увидите, кто будет заходить в эти закрытые двери – примерно те же люди, которые с началом операции вдруг оказались в Тель-Авиве и Лондоне. Это вполне определенный слой. Ну и плюс чистые преступники, правильные силовики и шестерки при правительстве. Так будет, потому что учение Маркса не только верно, но и всесильно. Это доказали уже добрые полтора века экспериментов с экономическими отношениями.

Я вот реально столкнулся недавно с молодыми коллегами, которые вообще не понимали, что такого можно продавать в этих «Березках», чего нет в стране. Они выросли в товарном раю. Они даже решили, что там будут банки с березовым соком и балалайки. Нет. Там будут товары, которые уже исчезают из-за санкций – например, синглмолты, которых к осени просто не будет по причине антироссийской позиции Scotch Whisky Association. Не самый прям предмет первой необходимости, но как есть, так есть. А в советских «Березках» в качестве невыразимой мечты стоял «Ред лейбл», который сейчас не будут пить даже ханурики из Мытищ. А еще телевизоры и магнитофоны.

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Для «Березок» какая-нибудь фирма «Айва» делала магнитолы с советской радиошкалой, на которой было УКВ вместо FM. Я понимаю, что вам трудно понять, как это – в стране нет японского телевизора. Но это потому, что страна уже много лет живет по западным стандартам и даже еще круче. По ближневосточным, но только с алкоголем. Так что планы насчет «Березок» – они не такие безобидные и смешные, как кажется. За ними стоит такое положение вещей, каким его планируют либералы экономической мысли. Они реально готовятся к полной товарной блокаде. И жаждут в этот момент подальше дистанцироваться от быдла, за которое они держат свой собственный народ.

Ах, да… для того чтобы отнести туда свои доллары и евро, у вас должен быть «допуск». Это самое сладостное советское словечко сразу после «спецобслуживания». И вот идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров (с закрытыми окнами, конечно, чтобы не злить граждан, но все знают, что где), и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Потому что не дипломаты, не депутаты и не секретарши посольства. Но новые поколения русских гораздо свободней нас, советских. Они не потерпят унижения в собственной стране.