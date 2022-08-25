Терроризм – это суть украинского государства

Взгляд
25 августа, четверг  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
Разделы

Польша принуждает Германию к краже российских активов

Поляки лишают жителей немецкого города Шведт единственной работы Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press
После того как Газпром лишился своего актива в Польше, а потом и в Германии, следующей может пострадать европейская собственность Роснефти. Национализация грозит немецкому нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, где российской компании принадлежит 54%. Толкает немцев на этот шаг Польша, которая отказывается поставлять на завод сырье по нефтепроводу «Дружба». Подробности...
Перейти в раздел…

Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

«Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион»

В целом мирная жизнь уже вернулась в Херсон er.ru
«Обстановка в Херсоне совершенно спокойная, в канун Дня флага прошел концерт с российскими звездами. Все это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей. И именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты», – рассказал газете ВЗГЛЯД замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич о положении дел в освобожденном Россией Херсоне, где он сейчас находится. Подробности...
Перейти в раздел…

Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

Так сносили памятник Освободителям в Риге REUTERS/Ints Kalnins
«Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии». Такие признания сегодня делают русские жители этой страны по итогам уничтожения памятника Освободителям, снесенного накануне властями с помощью украинских рабочих. А президент Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русскоязычных». Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Терроризм – это суть украинского государства

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине. Подробности...

У надежной демократии и водород зеленее

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...

В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ задержала планировавшего теракт на Балтфлоте сторонника «Азова»
    В результате украинского обстрела Горловки погибла женщина и ранены двое детей Украину призвали смириться с «горькой правдой» о потере Донбасса Стало известно о недовольстве папы римского Зеленским Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2»
    Россия объяснила страх США перед трибуналом над нацистами из «Азова» В Раде пообещали повесить Лукашенко Сайт президента Латвии избавился от русского языка США не исключили поставок Украине истребителей
    На члена СПЧ Каляпина напали в Нижегородской области Антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН Депутат Бундестага счел украинских беженцев вызовом немецкому обществу Германия выразила беспокойство возможными проблемами с поставками угля

    Главная тема


    Польша принуждает Германию к краже российских активов

    снос памятника


    Россия подготовила меры против Латвии

    военная помощь Украине


    Германия признала «абсолютный дефицит» вооружений

    «заплатить цену»


    США захотели на примере России преподать «урок» другим странам

    Видео

    уступка Газпрома


    Зачем Москва решила дать Молдавии поблажку

    «Это уже агония»


    Освобожденные территории восстанавливают мирную жизнь под обстрелами

    российский IT


    Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

    спецоперация на Украине


    Какие цели преследует наступление на Николаев

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    популярность юаня


    Глеб Простаков: Доллар заменит единая валюта БРИКС

    слабые корни


    Герман Садулаев: Никакой шоу-бизнес нам не нужен

    относительная независимость


    Вадим Трухачёв: Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

    на ваш взгляд


    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
    Сергей Миркин

    Терроризм – это суть украинского государства

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		25 августа 2022, 11:52

    Постоянные обстрелы мирных объектов в ЛДНР, ракетные удары по Запорожской АЭС, убийство Дарьи Дугиной в Московской области, теракты, направленные против чиновников Таврической земли, доказывают, что Украина превратилась в государство-террориста.

    Скептики и верящие украинской пропаганде заявляют, что не может целое государство трансформироваться в один момент и превратиться в такое чудовище. Но на самом деле на преступный путь украинская держава встала давно, даже не в 2014 году, это случилось значительно раньше, можно сказать, в момент создания.

    Проблема в том, что на Украине долгие годы гордились тем, что смогли избежать внутренних конфликтов – в отличие от многих государств бывшего СССР, – не понимая, что под страну заложена еще более мощная мина, правда – замедленного действия. Украина выбрала путь террора, когда в 1991 году бывшие партийные функционеры и красные директора, ставшие государственной элитой новой державы, в качестве государственного мировоззрения взяли украинский национализм. Это была единственная идеология, которая оказалась под рукой. С ее помощью можно было объяснить, почему страна должна быть независимой, почему ликвидация СССР была правильным решением, а Украина и Россия разные. Квинтэссенцией этих идей стала книга второго украинского президента Леонида Кучмы с говорящим названием «Украина – не Россия», изданная в 2003 году. В книге – в 2003 году, подчеркиваю – Кучма отстаивает идею одного государственного языка – украинского, и пишет, что Ивана Мазепу нельзя считать предателем. А ведь Кучма пришел к власти как пророссийский кандидат, но быстро забыл об этом. В его правление относительно мягко и целенаправленно русский язык вытравливался из всех сфер общественной жизни. В начале нулевых я учился в Донецкой академии управления, и часть предметов у нас должны были читать на украинском. Это превращалось в фарс. Преподаватель просто предупреждал: если спросят, на каком языке он читал лекцию, нужно отвечать, что на украинском. Но реально читал ее на русском. Тогда это вызывало иронию. А вот когда я работал в юстиции и приходили люди, которые не знали украинского языка, было уже не смешно. Ведь все документы для регистрации и прочего нужно было заполнять именно на украинском. Это создавало огромные проблемы.

    Но украинским властителям надо было, чтобы люди русскоязычных регионов перестали идентифицировать себя с Россией, потому что бывшие красные директора, а к тому моменту олигархи, боялись – произойдут политические изменения, им снова придется подчиняться Москве, и они потеряют свою абсолютную власть над страной.

    Именно для этого русский язык загоняли на кухню. Именно поэтому создавался новый пантеон героев. Причем он не только должен был отличаться от российского, но и символизировать противостояние с Москвой. Поэтому реабилитировали Мазепу. Его предательство оправдывалось тем, что он был человек европейских взглядов и не мог переносить деспотизм царя Петра.

    Фото: EPA/TASS

    То, что украинцы – европейцы, свободные люди в противовес русским, которые больше азиаты, культивировалось на Украине задолго до евромайдана и даже оранжевой революции. Об этом писали публицисты и историки. Подобные идеи можно было найти даже в школьных учебниках. Затем начали героизировать таких персонажей, как Симон Петлюра, которому украинская пропаганда приписывала объединение украинских земель, чего на самом деле не было. При этом совершено не упоминали о терроре, который устраивали его атаманы, прежде всего, против еврейского населения. Следующий шаг – героизация Степана Бандеры и Романа Шухевича, носителей уже не националистической, а нацистской идеологии, в которой проповедовались тоталитаризм, этнические чистки и захват территорий. А Шухевич достаточно долго верой и правдой служил в СС немецким нацистам.

    Известными Бандера и Шухевич стали благодаря теракту в 1934 году, они участвовали в покушении на главу МВД Польши Бронислава Перацкого. Затем их сподвижники использовали террор как основной метод достижения поставленных целей. Это Львовский погром 1941 года, Волынская резня 1943 года. Поляки и евреи были признаны бандеровцами враждебными нациями, людей уничтожали физически. Зверства, которые творили сторонники Бандеры на западной Украине после ее освобождения от немцев, лучше всего описал журналист Ярослав Галан в очерке «Чему нет названия». Это рассказ о том, как на глазах 14-летней девочки нелюди сначала убили ее родителей, а затем и расчленили их. Галан сам в последствии стал жертвой бандеровского террора, как и тысячи других людей, которые чем-то были неугодны Бандере и его приспешникам.

    Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине. Уже во время оранжевой революции 2004-2005 годов протестующие и их лидеры постоянно угрожали несогласным, составляли черные списки и использовали страх как важнейшее оружие. Это был психологический террор.

    А уже во время Майдана-2014 во главе стало насилие. Сначала избивали и калечили беркутовцев. Например, выкалывали глаза. Затем были убийства несогласных, в офисе Партии регионов заживо сожгли мужчину, который там работал. Потом был государственный переворот и сожжение нацистами людей в Одессе 2 мая. Затем началась война в Донбассе, и города региона постоянно подвергались обстрелу украинской артиллерией. А на Украине проводили люстрацию и охотились за «агентами Кремля» – точней, за всеми, кто не принял государственный переворот.

    Когда началась СВО, на Украине массово начали устраивать самосуды – привязывать людей к столбам и пороть. Поэтому не стоит удивляться, что сегодня Украина превратилась в государство-террориста, ЗЕкоманда просто вывела террор на новый уровень и уже угрожает ядерной катастрофой Европе и устраивает покушения на территории России. В парадигме Владимира Зеленского и его приспешников насилие – это лучший способ для достижения желаемого.

    Но Киев играет с огнем. На самом деле Россия ведет СВО по-джентельменски, если бы в Москве хотели, то могли уничтожить всю критически важную инфраструктуру Украины еще в марте. Вопрос, насколько хватит терпения у военно-политического руководства России терпеть террористическую войну, развязанную Киевом и не отвечать на это совсем радикальными методами – например, массированным обстрелом Киева.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •