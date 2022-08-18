Запорожская АЭС требует демилитаризации всей Украины

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18 августа, четверг  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Кто выиграет от остановки заводов в Европе

Заводы в Европе закрываются из-за высоких цен на газ nyrstar.com
Из Европы все чаще приходят сообщения о вынужденном закрытии промышленных заводов, хотя до зимы еще далеко. Но заоблачные цены на газ и электроэнергию уже сейчас делают их работу бессмысленной. Первыми под удар попали производители алюминия и цинка, продукция которых необходима для автомобильной и строительной промышленности. Чем это грозит экономике ЕС и кто выиграет от бед европейцев? Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
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Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России raf.mod.uk
Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой? Подробности...
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Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Швейцарский нейтралитет теперь не более чем фикция REUTERS/Denis Balibouse
Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Запорожская АЭС требует демилитаризации всей Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом. Подробности...

Кто заработал на поставках оружия Украине

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена. Подробности...
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Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего. Подробности...
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Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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Кто из мировых лидеров достиг дна

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    Запорожская АЭС требует демилитаризации всей Украины

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		18 августа 2022, 09:00

    Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к демилитаризации Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что демилитаризация АЭС может привести к провокациям и террористическим атакам на станцию. Кроме этого, секретариат ООН сделал заявление, что у организации есть ресурсы для содействия поездки представителей МАГАТЭ на ЗАЭС только через Киев. Хотя Россия предупреждала, что поездка через территорию Украины для инспекторов МАГАТЭ может быть опасна.

    Возникает вопрос. Во всем мире говорят, что обеспокоены ситуацией вокруг ЗАЭС, что ракетные удары по ней могут привести к катастрофе. Есть примерные расчеты, что в случае повторения на ЗАЭС «чернобыльского сценария» зона отчуждения будет очень большой и затронет Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую области. От направления ветра будет зависеть, куда пойдет радиоактивное облако. И в этой ситуации, когда грозит техногенная катастрофа, ООН и МАГАТЭ прикрываются формальностями. Какая разница, как поедут инспекторы на станцию, через Украину или Россию, когда речь идет о предотвращении апокалипсического сценария? С точки зрения нормальной логики – никакой. Но у функционеров ведущих международных организаций, видимо, логика иная. Своим бездействием ООН и МАГАТЭ подыгрывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому, для которого обстрелы ЗАЭС – это очередное политическое шоу уже в мировом информационном пространстве.

    «План Гутерриша» в случае его реализации Киев объявит своей большой победой. Одна из особенностей майданного режима еще с 2014 года для его функционирования – Киев постоянно должен заявлять о своих пэрэмогах (победах). Так, великим достижением объявлялись баржа с арбузами, которая пришла в Киев из Херсона, и с углем из Пенсильвании. Во время СВО необходимость в победах, о которых можно говорить населению, возросла многократно. Но с пэрэмогами возникла проблема. В Донбассе ВСУ оставляют город за городом, поселок за поселком, анонсированное ЗЕкомандой наступление на Херсон не состоялось. Экономика страны в катастрофическом положении, а западные покровители Украины не спешат давать деньги и новое оружие Киеву.

    На этом фоне отказ России от контроля над ЗАЭС будет объявлен величайшим успехом. Зеленский выступит с пафосной речью, заявит о великой победе Украины и мирового сообщества. Для зомбированных украинских граждан это будет аргументом в пользу того, что Украина скоро одержит верх. А западные покровители Украины увидят – Россию можно прогнуть. При этом демилитаризация ЗАЭС не обеспечит безопасность станции, скорее, наоборот.

    Василий Небензя прав, станция станет объектом для всевозможных провокаций, в которых Украина и Запад обвинят Россию. И следующим шагом станут требования к Москве покинуть всю территорию Запорожской области ради избежания техногенной катастрофы. И далее Киев, Вашингтон, Лондон будут искать новые «болевые точки» России. Точнее, это уже делается. Так, украинские диверсанты подорвали несколько опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС. А один из спикеров ЗЕкоманды Михаил Подоляк в интервью Guardian заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную цель и попросил у Запада новые системы РСЗО. 

    Фото: РИА Новости

    То, что ООН и МАГАТЭ, найдя бюрократические лазейки, подыгрывают Зеленскому и его англосаксонским покровителям перед лицом вероятной ядерной аварии, не делает этим организациям чести. Начиная с 1990-х годов прошлого века ООН или служила интересам США, или Вашингтон просто игнорировал организацию, как это было в 1999 году во время нападения на Югославию, а в 2003 году перед вторжением в Ирак. В ситуации с ЗАЭС англосаксы в очередной раз пытаются использовать бюрократию ООН в своих целях, выдать ее суждения за мнение мирового сообщества.

    Может, Зеленский, его вельможи и покровители не понимают, что, нанося ракетные удары по ЗАЭС, осуществляя диверсии в Курской области, они играют с ядерным огнем? Понимают. Но для Зеленского главное – удержать власть. А для англосаксов – нанести России геополитическое поражение. Кроме того, от локальной атомной катастрофы в континентальной Европе Вашингтон и Лондон только выиграют. Если она приведет к серьезным социальным, экономическим и демографическим проблемам для стран ЕС и России, то англосаксы через некоторое время явятся как спасители с новым «планом Маршалла», чтобы усилить свою власть в Европе.

    Что же до Украины, то при таком развитии событий ей уготована роль главной жертвы. И потом ей уже никакие планы и финансовые вливания не помогут. Но ведь давно известно, что проблемы индейцев шерифа не интересуют. А украинцы для англосаксов менее значимы, чем индейцы. В свете этого предложение Гутерриша о демилитаризации АЭС на Украине не выглядит плохим. Только демилитаризировать надо не ЗАЭС, а Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области, Чернобыльскую – в Киевской, Ровенскую и Хмельницкую – на Западной Украине. Ведь разоружение Украины одна из главных целей СВО. И если Гутерриш как главный мировой бюрократ ее поддерживает, это очень хорошо.

    Если без сарказма, то оставлять в руках Зеленского АЭС – это все равно что запереть маньяка в комнате с жертвой. Зеленский тоже маньяк, только его страсть – власть. И у него большие амбиции. Ему досталась судьба более значительная, чем он сам. Все это делает его идеальным кандидатом на роль человека, который может устроить ядерный апокалипсис.

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