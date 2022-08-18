Запорожская АЭС требует демилитаризации всей Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к демилитаризации Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что демилитаризация АЭС может привести к провокациям и террористическим атакам на станцию. Кроме этого, секретариат ООН сделал заявление, что у организации есть ресурсы для содействия поездки представителей МАГАТЭ на ЗАЭС только через Киев. Хотя Россия предупреждала, что поездка через территорию Украины для инспекторов МАГАТЭ может быть опасна.

Возникает вопрос. Во всем мире говорят, что обеспокоены ситуацией вокруг ЗАЭС, что ракетные удары по ней могут привести к катастрофе. Есть примерные расчеты, что в случае повторения на ЗАЭС «чернобыльского сценария» зона отчуждения будет очень большой и затронет Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую области. От направления ветра будет зависеть, куда пойдет радиоактивное облако. И в этой ситуации, когда грозит техногенная катастрофа, ООН и МАГАТЭ прикрываются формальностями. Какая разница, как поедут инспекторы на станцию, через Украину или Россию, когда речь идет о предотвращении апокалипсического сценария? С точки зрения нормальной логики – никакой. Но у функционеров ведущих международных организаций, видимо, логика иная. Своим бездействием ООН и МАГАТЭ подыгрывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому, для которого обстрелы ЗАЭС – это очередное политическое шоу уже в мировом информационном пространстве.

«План Гутерриша» в случае его реализации Киев объявит своей большой победой. Одна из особенностей майданного режима еще с 2014 года для его функционирования – Киев постоянно должен заявлять о своих пэрэмогах (победах). Так, великим достижением объявлялись баржа с арбузами, которая пришла в Киев из Херсона, и с углем из Пенсильвании. Во время СВО необходимость в победах, о которых можно говорить населению, возросла многократно. Но с пэрэмогами возникла проблема. В Донбассе ВСУ оставляют город за городом, поселок за поселком, анонсированное ЗЕкомандой наступление на Херсон не состоялось. Экономика страны в катастрофическом положении, а западные покровители Украины не спешат давать деньги и новое оружие Киеву.

На этом фоне отказ России от контроля над ЗАЭС будет объявлен величайшим успехом. Зеленский выступит с пафосной речью, заявит о великой победе Украины и мирового сообщества. Для зомбированных украинских граждан это будет аргументом в пользу того, что Украина скоро одержит верх. А западные покровители Украины увидят – Россию можно прогнуть. При этом демилитаризация ЗАЭС не обеспечит безопасность станции, скорее, наоборот.

Василий Небензя прав, станция станет объектом для всевозможных провокаций, в которых Украина и Запад обвинят Россию. И следующим шагом станут требования к Москве покинуть всю территорию Запорожской области ради избежания техногенной катастрофы. И далее Киев, Вашингтон, Лондон будут искать новые «болевые точки» России. Точнее, это уже делается. Так, украинские диверсанты подорвали несколько опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС. А один из спикеров ЗЕкоманды Михаил Подоляк в интервью Guardian заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную цель и попросил у Запада новые системы РСЗО.

То, что ООН и МАГАТЭ, найдя бюрократические лазейки, подыгрывают Зеленскому и его англосаксонским покровителям перед лицом вероятной ядерной аварии, не делает этим организациям чести. Начиная с 1990-х годов прошлого века ООН или служила интересам США, или Вашингтон просто игнорировал организацию, как это было в 1999 году во время нападения на Югославию, а в 2003 году перед вторжением в Ирак. В ситуации с ЗАЭС англосаксы в очередной раз пытаются использовать бюрократию ООН в своих целях, выдать ее суждения за мнение мирового сообщества.

Может, Зеленский, его вельможи и покровители не понимают, что, нанося ракетные удары по ЗАЭС, осуществляя диверсии в Курской области, они играют с ядерным огнем? Понимают. Но для Зеленского главное – удержать власть. А для англосаксов – нанести России геополитическое поражение. Кроме того, от локальной атомной катастрофы в континентальной Европе Вашингтон и Лондон только выиграют. Если она приведет к серьезным социальным, экономическим и демографическим проблемам для стран ЕС и России, то англосаксы через некоторое время явятся как спасители с новым «планом Маршалла», чтобы усилить свою власть в Европе.

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Что же до Украины, то при таком развитии событий ей уготована роль главной жертвы. И потом ей уже никакие планы и финансовые вливания не помогут. Но ведь давно известно, что проблемы индейцев шерифа не интересуют. А украинцы для англосаксов менее значимы, чем индейцы. В свете этого предложение Гутерриша о демилитаризации АЭС на Украине не выглядит плохим. Только демилитаризировать надо не ЗАЭС, а Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области, Чернобыльскую – в Киевской, Ровенскую и Хмельницкую – на Западной Украине. Ведь разоружение Украины одна из главных целей СВО. И если Гутерриш как главный мировой бюрократ ее поддерживает, это очень хорошо.

Если без сарказма, то оставлять в руках Зеленского АЭС – это все равно что запереть маньяка в комнате с жертвой. Зеленский тоже маньяк, только его страсть – власть. И у него большие амбиции. Ему досталась судьба более значительная, чем он сам. Все это делает его идеальным кандидатом на роль человека, который может устроить ядерный апокалипсис.