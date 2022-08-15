В международной политике настает эпоха попутчиков

Очередной российско-турецкий саммит в Сочи, на котором решались конкретные задачи в различных областях двустороннего сотрудничества, вновь оживил один из главных дискуссионных вопросов внешней политики России. А именно: «кто есть Турция для России?»

Одни уверяют, что Турция – это друг и партнер. Потенциальный участник российских евразийских проектов и суверенное государство, которое, как и Россия, не приемлет диктата коллективного Запада. И в этих словах есть доля истины. Несмотря на то, что Турция является номинальным союзником Соединенных Штатов и действующим членом НАТО, Эрдогану тесно в прокрустовом ложе западной солидарности. У Анкары есть свои, «незападные», интересы – и, что не менее важно, политическая воля для их реализации.

Именно поэтому Турция поперек мнения США готова проводить военную операцию против сирийских курдов (американских союзников), а также закупать российское вооружение. Именно поэтому Турция, которая в 90-е годы с радостью присоединилась бы к американскому давлению на Россию (как она присоединялась к любому антироссийскому кипишу – в частности, поддерживала и снабжала чеченских террористов), сейчас не просто отказывается вводить санкции против Москвы, но даже готова помогать России обходить западные санкции. С учетом своего интереса, конечно же – но в мире, где великие державы вынуждены отказываться от своего суверенитета и конфликтовать с Москвой себе в ущерб, это уже немало. А Эрдоган не отказывается – более того, он пытается воспользоваться западными санкциями для того, чтобы нарастить политико-экономическое сотрудничество с Москвой. И, в отличие от тех же немцев, не будет сворачивать его даже под давлением Вашингтона – того самого, который в 2016 году попытался организовать военный переворот в Турции и свергнуть Эрдогана.

Однако есть в России и другие эксперты. Те, которые говорят, что Турция – это соперник и потенциальный враг. Парадоксально, но они тоже в чем-то правы, ведь у Анкары и Москвы конфликтующие позиции в ряде регионов. Так, например, в Сирии Турция поддерживает террористов в Идлибе, тогда как Россия (вместе с Ираном) находится на стороне легитимного правительства и не может зачистить террористов в провинции Идлиб во многом из-за их «турецкой крыши». Кроме того, на Южном Кавказе Турция поддерживает союзный ей Азербайджан, тогда как союзником России по военно-политическому (ОДКБ) и экономическому (Евразийский Союз) блоку является Армения.

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Несмотря на показной нейтралитет в украинском конфликте, Анкара поставляет Киеву беспилотники «Байрактар» а также иные типы вооружений, которые режим Зеленского использует в своей террористической деятельности. Кроме того, Турция, по мнению некоторых экспертов, претендует на влияние в ряде российских территорий. Тех, которые населены тюркоязычными народами, каковые, по мнению Анкары, должны входить в единый тюркский мир под турецким духовным и политическим контролем.

И в этот список попадает не только Крым, где Турция до 2014 года активно пестовала исламских террористов, а после 2014 года спонсировала террористическую группировку «Меджлис», гадившую крымчанам с территории Украины, но также Поволжье и Сибирь, где Анкара ведет «просветительскую работу».

Сепарация

Как же в итоге получается, что Турция может быть для России и врагом и другом? Очень просто, если осознать, что мы вступаем в новую эпоху международных отношений. Эпоху, где постоянные союзы становятся чересчур затратными (во всех смыслах этого слова), а постоянная враждебность становится роскошью, которая пристала лишь идеологически зашоренным странам (типа Прибалтики или Соединенных Штатов).

В эту эпоху актуальным становится статус «попутчиков» – стран, чьи интересы совпадают в данном конкретном времени и на данном конкретном направлении. Именно такими «попутчиками» и становятся Россия с Турцией. Обе они понимают, что с коллективным Западом им не по пути. Осознают, что Запад расценивает их элиты (то есть Владимира Путина и Реджепа Эрдогана) как соперников, с которыми не нужно договариваться и которых надо свергать. Обе они осознают, что нуждаются друг в друге, в том числе и для балансировки западного давления. Наконец, оба государства взяли курс на технологический суверенитет, и могут успешно помогать друг другу его достичь – а также защитить свой экономический и политический суверенитет.

Именно поэтому Россия с Турцией не просто работают вместе, но и в процессе своей работы успешно отделяют возможности от конфликтов. Столкновения сторон в сирийском и нагорно-карабахском вопросах, как и частичная поддержка Анкарой киевского режима никак не мешают реализовывать нефтегазовые проекты, выводить турецкие компании на российский рынок, строить АЭС «Аккую», организовывать совместные операции по обеспечению вывоза зерна с Украины.

В итоге получается, что Турция оказалась вполне приемлемым попутчиком для России. Как и Иран, Индия и даже Китай (о дружбе с которым часто можно услышать от российских экспертов). И этот статус – новая нормальность в международных отношениях.