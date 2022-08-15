В международной политике настает эпоха попутчиков

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15 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:06  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил Алексей Майшев/РИА Новости
Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима. Подробности...
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Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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В международной политике настает эпоха попутчиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений. Подробности...

Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
Потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Афганистан показал тупиковый путь Запада

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Год назад «кабульский клуб воздушного дайвинга» наглядно показал, какая судьба может ждать страны, элиты которых выбрали в качестве стратегии осознанный отказ от суверенитета и передачу важных национальных активов в руки Запада. Подробности...
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За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
собственная новость

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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21:12

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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Геворг Мирзаян

    В международной политике настает эпоха попутчиков

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		15 августа 2022, 17:05

    Очередной российско-турецкий саммит в Сочи, на котором решались конкретные задачи в различных областях двустороннего сотрудничества, вновь оживил один из главных дискуссионных вопросов внешней политики России. А именно: «кто есть Турция для России?»

    Одни уверяют, что Турция – это друг и партнер. Потенциальный участник российских евразийских проектов и суверенное государство, которое, как и Россия, не приемлет диктата коллективного Запада. И в этих словах есть доля истины. Несмотря на то, что Турция является номинальным союзником Соединенных Штатов и действующим членом НАТО, Эрдогану тесно в прокрустовом ложе западной солидарности. У Анкары есть свои, «незападные», интересы – и, что не менее важно, политическая воля для их реализации.

    Именно поэтому Турция поперек мнения США готова проводить военную операцию против сирийских курдов (американских союзников), а также закупать российское вооружение. Именно поэтому Турция, которая в 90-е годы с радостью присоединилась бы к американскому давлению на Россию (как она присоединялась к любому антироссийскому кипишу – в частности, поддерживала и снабжала чеченских террористов), сейчас не просто отказывается вводить санкции против Москвы, но даже готова помогать России обходить западные санкции. С учетом своего интереса, конечно же – но в мире, где великие державы вынуждены отказываться от своего суверенитета и конфликтовать с Москвой себе в ущерб, это уже немало. А Эрдоган не отказывается – более того, он пытается воспользоваться западными санкциями для того, чтобы нарастить политико-экономическое сотрудничество с Москвой. И, в отличие от тех же немцев, не будет сворачивать его даже под давлением Вашингтона – того самого, который в 2016 году попытался организовать военный переворот в Турции и свергнуть Эрдогана.

    Однако есть в России и другие эксперты. Те, которые говорят, что Турция – это соперник и потенциальный враг. Парадоксально, но они тоже в чем-то правы, ведь у Анкары и Москвы конфликтующие позиции в ряде регионов. Так, например, в Сирии Турция поддерживает террористов в Идлибе, тогда как Россия (вместе с Ираном) находится на стороне легитимного правительства и не может зачистить террористов в провинции Идлиб во многом из-за их «турецкой крыши». Кроме того, на Южном Кавказе Турция поддерживает союзный ей Азербайджан, тогда как союзником России по военно-политическому (ОДКБ) и экономическому (Евразийский Союз) блоку является Армения.

    Несмотря на показной нейтралитет в украинском конфликте, Анкара поставляет Киеву беспилотники «Байрактар» а также иные типы вооружений, которые режим Зеленского использует в своей террористической деятельности. Кроме того, Турция, по мнению некоторых экспертов, претендует на влияние в ряде российских территорий. Тех, которые населены тюркоязычными народами, каковые, по мнению Анкары, должны входить в единый тюркский мир под турецким духовным и политическим контролем.

    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    И в этот список попадает не только Крым, где Турция до 2014 года активно пестовала исламских террористов, а после 2014 года спонсировала террористическую группировку «Меджлис», гадившую крымчанам с территории Украины, но также Поволжье и Сибирь, где Анкара ведет «просветительскую работу».

    Сепарация

    Как же в итоге получается, что Турция может быть для России и врагом и другом? Очень просто, если осознать, что мы вступаем в новую эпоху международных отношений. Эпоху, где постоянные союзы становятся чересчур затратными (во всех смыслах этого слова), а постоянная враждебность становится роскошью, которая пристала лишь идеологически зашоренным странам (типа Прибалтики или Соединенных Штатов).

    В эту эпоху актуальным становится статус «попутчиков» – стран, чьи интересы совпадают в данном конкретном времени и на данном конкретном направлении. Именно такими «попутчиками» и становятся Россия с Турцией. Обе они понимают, что с коллективным Западом им не по пути. Осознают, что Запад расценивает их элиты (то есть Владимира Путина и Реджепа Эрдогана) как соперников, с которыми не нужно договариваться и которых надо свергать. Обе они осознают, что нуждаются друг в друге, в том числе и для балансировки западного давления. Наконец, оба государства взяли курс на технологический суверенитет, и могут успешно помогать друг другу его достичь – а также защитить свой экономический и политический суверенитет.

    Именно поэтому Россия с Турцией не просто работают вместе, но и в процессе своей работы успешно отделяют возможности от конфликтов. Столкновения сторон в сирийском и нагорно-карабахском вопросах, как и частичная поддержка Анкарой киевского режима никак не мешают реализовывать нефтегазовые проекты, выводить турецкие компании на российский рынок, строить АЭС «Аккую», организовывать совместные операции по обеспечению вывоза зерна с Украины.

    В итоге получается, что Турция оказалась вполне приемлемым попутчиком для России. Как и Иран, Индия и даже Китай (о дружбе с которым часто можно услышать от российских экспертов). И этот статус – новая нормальность в международных отношениях.

     

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