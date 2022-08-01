Русским важна справедливость в любой ее форме

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1 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором» Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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На Западе начали менять мнение о происходящем в Донбассе

Наносить точечные удары по объектам ВСУ в Донбассе намного проще благодаря помощи местных жителей AP/TASS
Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса ждут русского мира, в них проснулся протестный дух. В этом убедились французские журналисты, которые беседовали с жителями Краматорска. Горожане передавали информацию о местах скопления украинских военных, что позволяло российской армии наносить точечные удары. Почему попыток разобраться, что на самом деле происходит в Донбассе, со временем будет только больше? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Русским важна справедливость в любой ее форме

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем, и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас. Подробности...

Зачем Европа превращает обычных людей в геев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Киркоров выбирает Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Филипп Киркоров пошел навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звезд»? Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Как Сталин натравил Японию на США

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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 5 комментариев
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Грунюшкин

    Русским важна справедливость в любой ее форме

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		1 августа 2022, 09:02

    «Русский человек есть не чисто европейский, и не чисто азиатский… Восток и Запад борются в сердце русского человека. Россия не принадлежит этим частям света, а есть самостоятельная часть света, вмещающая в себя два мира». Так сказал когда-то выдающийся философ и мыслитель Николай Бердяев.

    Русские – классический пример сухопутной цивилизации или, как называют ученые-геополитики, теллурократии. Об особенностях и противоречиях морских и сухопутных цивилизаций мы поговорим как-нибудь в другой раз. Отметим только один из ярчайших факторов – «сухопутчики» заняты медленным и основательным освоением больших пространств, отчего у них в природе монархические уклады и общинность. Дальние планы не подразумевают частую смену начальства, а объединение усилий с соплеменниками и соседями позволяет достичь больших результатов. При этом сухопутные цивилизации вовсе не обязательно лишены выходов к морю. Китай – классический пример теллурократии, имеет огромные береговые линии.

    В противоположность теллурократам, талассократия подразумевает захватнический метод обретения благосостояния. Приплыл, пограбил, убрался восвояси. В лучшем случае – приплыл, поторговал, уплыл. Финикийцы, норманны, англосаксы. португальцы. Военных вождей они выбирают на время похода и могут сменить, если что не так. Вот вам и прообраз современной демократии. Русский архетип, будучи, с одной стороны, классическим сухопутным, во многом отличается от европейского и азиатского, имея только ему свойственные черты.

    Характер русского народа, занимавшегося земледелием, в основе своей сформировала природная среда и континентальный климат. Обилие пространств обусловило широту души, малозаселенность – радушие, радость любому гостю. Трудность обработки земли и необходимость защиты больших территорий – коллективизм и общинность. Краткость вегетативного периода – авральный труд. Длительность холодного периода – спячку и лень. Суровый климат формирует мужество, аскетизм, пренебрежение комфортом. Большой территориальный простор рождает масштабность мысли.

    Великую роль в формировании русского архетипа сыграло принятие православия. Оно было необходимо для объединения русских княжеств и враждовавших между собою князей. До тех пор власть на Руси не была сакральной. Она принадлежала тем, кто сильнее, а зачастую коварнее, и даже подлее. Христианство как бы простирало над властью Божью длань. Но ведь и простой человек, язычник, живущий на природе, являл собою некий архетип святости. Славянофил поэт Алексей Хомяков писал: «Большая часть сельских миров приняла христианство без ясного понимания его высокой святости, но их кроткий нрав и семейно-общинный быт, согласуясь с его требованиями, освятились его благодатным влиянием».

    Таким образом, православие русские приняли вовсе не потому, что оно вино разрешало, в отличие от ислама, как ерничают некоторые. И даже не с целью заручиться покровительством могучей на тот момент Византии перед надвигающейся угрозой со стороны степняков-кочевников – этим могли руководствоваться князь Владимир и знать. Для народа этих причин для смены веры недостаточно. Другое дело, что православие гармонично ложилось на уже состоявшиеся традиции и идеалы русских, переводя их на новый, более высокий уровень.

    Позднее были попытки трансформировать архетип русского человека, изменить духовно-нравственные основы, но все эти попытки досоветского и советского периодов закончились безуспешно: русский человек сберег главные свои качества, заложенные в него в дохристианский и христианский периоды истории. Как отмечал Бердяев, русский человек в святости видит высшее состояние жизни, главный источник нравственного питания.

    В богоборческий советский период, когда многие советские люди позабыли молитвы и учили моральный кодекс строителя коммунизма, черты русского архетипа устойчиво сохранялись, хотя большевики старались искоренить православие как сильного конкурента. Более того, особо пытливые умы усматривали во многих пунктах пресловутого кодекса строителя коммунизма библейско-христианские черты. Во всяком случае, радикальных противоречий с православными добродетелями, кроме агрессивного атеизма, там не находилось. По сути, «правоверный коммунист» становился тем же героем-подвижником, отрешенность от бренности бытия, бессребреничество, жертвенность и готовность жизнь отдать за други своя – так и сохранились в народе, сменившем крест на звезду, как неизменные качества достойного человека.

    Владимир Мономах в своем «Поучении» призывает молодое поколение «не соревноваться с лукавыми и творящими беззаконие, побуждать себя на добрые дела, избавлять обижаемого, защищать сироту, поддерживать вдовицу, не давать сильным мира сего губить человека… Куда же пойдете и где остановитесь – напоите и накормите нищего, больше всего чтите гостя». Чем не наставление для молодых коммунистов в какой-нибудь школе рабочей молодежи? Коммунизм, как государственная идеология, смог просуществовать ничтожное по меркам истории время. Но вот что неожиданно – именно он сохранил привлекательность в народе не как идеология и классовая форма мироустройства, а как система ценностей. Ведь идея мировой справедливости и нестяжательства, идея героев, несущих миру освобождение от алчных тварей и нацистской бесовщины не может не быть привлекательной для людей, генетически тянущихся к справедливости.

    Так стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем, и взяв в руки красный флаг?

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