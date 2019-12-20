Русский – значит красный

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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Минздрав напрасно помянул Горбачева добрым словом

Статистика утверждает, что кампания Горбачева вернула советский народ к худшим показателям времен Российской империиФото: Валерий Матыцин/ТАСС
В Минздраве РФ вспомнили о знаменитой «горбачевской алкогольной кампании», некогда ненавидимой населением и сыгравшей роковую роль в распаде Советского Союза. По мнению ведомства, несмотря на «перегибы», ее положительные следствия налицо. Но какие именно, учитывая, что борьба с пьянством спровоцировала уничтожение страны уже как минимум дважды?  Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...

Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
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После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

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              Герман Садулаев

              Русский – значит красный

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 20 декабря 2019, 09:12

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              Владимир Путин задал риторический вопрос, кто такие русские и сказал, что никаких русских до IX века не существовало, а складывались русские позже из разных этносов. С президентом нельзя не согласиться, однако, надо добавить, что до IX века не существовало никаких не только русских, но и немцев, и французов, и англичан, а все они складывались позже из разных этносов. А еще не существовало американцев, кроме индейцев, но это никому не мешает. Я всегда это говорил и вот, наконец, президент меня поддержал.

              Скромно склонив голову, признаем также, что до IX века не существовало и многих кавказских народов, этногенез которых начался, как мне кажется, после «бутылочного горлышка», связанного с нашествием Тимура. Я уж не говорю о том, что нации как явление буржуазной государственности начали возникать не ранее XVI века, я о том, что и этносы, как правило, моложе тысячелетия.

              Если мы встречаемся с феноменом национальности, уводящей свою историю в седую древность, то здесь есть всегда некоторая условность. Иногда сохраняется имя, но наполняется иным содержанием. Евреи, конечно, существуют давно. Но если быть исторически корректным, то под одним именем мы знаем как минимум три разных этноса, сменявших друг друга в истории.

              Можно говорить о древних евреях – до римского завоевания, о вторых евреях, после рассеяния, и на наших глазах вокруг государства Израиль реконструируется третья еврейская нация. Израиль – это именно реконструкция. Даже официальный язык – иврит – не существовал, пока не был «реконструирован», заново создан филологами специально для государства Израиль. Это прекрасно, что люди хранят традиции. Но всегда немножко смешно, когда нынешние арабские египтяне считают себя наследниками фараонов. В каком-то смысле мы все наследники всех – и фараонов, и древних евреев, и персов. Но те народы уже ушли, от них остались только имена. 

              А в другой раз, наоборот, меняются имена, хотя субстрат остается тем же самым. Удивительные открытия сделали ученые, занимающиеся «популяционной генетикой». Оказалось, что люди с течением веков весьма спокойно меняют свои «идентичности», относят себя к разным национальностям и вероисповеданиям, но гораздо реже меняют свои ландшафты, места обитания. Например, живет человеческая популяция по берегам реки Волги. И называет себя то булгарами, то татарами, то русскими, то советскими, исповедует то тенгрианство, то ислам, то христианство, то коммунизм, но это всякий раз та же самая популяция, те же самые люди. Если изучать историю страны как историю этносов, то покажется, что вот, мол, жили булгары, а потом пришли татары, убили булгар, и стали жить на их земле, а потом пришли русские, убили татар, и стали жить на их земле, а потом пришли кровавые большевики и тоже убили всех.

              Фото: Солнцестояние, B-Reel Films

              Однако история популяций показывает, что никто никуда не уходил и не приходил, и тем более никто никого не уничтожал подчистую. А просто люди меняли свои имена. Были татары – стали русские. С XVII по XIX век численность русских выросла в 6-8 раз. Понятно, что не только за счет «естественного прироста», но и за счет русификации инородцев. Это и значит процветание и успех. А когда народ перестает пополняться извне, причем не просто иммиграцией, а действительной интеграцией новоприбывших, то это звоночек из преисподней.

              Америка десятилетиями увеличивала число «американцев» за счет иммигрантов, которых весьма успешно «плавила» в своем котле. Теперь США боятся мексиканцев. Потому что «плавилка» сломалась. Они приезжают, мексиканцы и всякие прочие, но американцами не становятся. Европа тоже надеялась, что беженцы из Африки станут французами и немцами, и сначала получалось – в Париже полно негров, которых иначе, чем черными французами и не назовешь. Но потом тоже «интегралка» вышла из строя. Значит, дело швах.

              Будущее России и русских гораздо более радужное, именно потому, что мы до сих пор можем складывать русских из разных этносов, если только хотим. Мы сделали Россию не этносом, а цивилизацией. Как цивилизация, Россия обладает громадным весом и притягательностью. Удивительно ли, что именно по космической русской идентичности наносят удар за ударом всегдашние завистники России? Русских, оказавшихся за границами политической России, хотят лишить своего языка, своей культуры, хотят «интегрировать» в узкие национальные идентичности. Космического русского стараются сделать каким-нибудь «украинцем» или прибалтом.

              Вы серьезно? Грузин, эстонец или украинец может быть одновременно и русским по культуре и мироощущению, оставаясь, если хочет, этническим грузином и так далее. Но русскому «интегрироваться» в украинцы, при всем уважении к самобытной украинской культуре, невозможно, некуда там интегрироваться, если ты уже русский, уже космический – рамки этнического тебе будут узки.

              При мысли о русских я вспоминаю другой похожий народ – древних греков, которые эллинизировали половину древнего мира. Греками тогда называли самых разных людей, сначала принимавших культуру и язык, а потом и православную веру. И сами они начинали называть себя греками. У нас в России на черноморском побережье осталось много таких греков, которые далеко не всегда потомки греческих колонизаторов, но часто потомки скифов, готов, алан, которые стали «греками».

              Сегодняшние жители Греции – не совсем то же самое, что греки древние, именно потому, что из космического народа они превратились в обычный этнос. Не хочется, чтобы та же метаморфоза произошла с русскими. Ведь в свое время русские подхватили падавший факел эллинистической цивилизации, уже в виде православия, от уходящей Византии, так что настоящие греки теперь – это русские.

              А еще русские – это готы и викинги, воины, торговцы и первооткрыватели новых земель. И татары, куда без них. Вышедшие в Русь и принявшие православие татарские беки сформировали чуть ли не треть корпуса русского служилого сословия. И глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков.   

              Что же касается самого имени «русские», то на этот счет существуют, конечно, десятки гипотез. Но лично мне симпатична одна: русский – значит, красный. В скандинавских сагах ядро русских земель называлось Рут Готаланд, Красной Готией, «рут-ред-рудый-ракта» – слово, обозначающее все оттенки красного на индоевропейских языках. Некоторые говорят, что это потому, что в нашем клане было много рыжебородых.

              Но я полагаю это рыжим расизмом и не верю. Скорее, красный был цветом нашего клана. Красные знамена, красные паруса, красные щиты. Все красное, страшное. И когда наши ладьи шли по реке, или наши отряды в походе, под красными знаменами, парусами, с красными щитами в руках, то вокруг говорили: красные идут! То есть, русские. И враги боялись. А друзья, наоборот. Радовались.


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