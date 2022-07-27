Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

В истории с попыткой угона российских военных самолетов наиболее бурную реакцию вызвали «пряники», с помощью которых наших летчиков склоняли к предательству.

Итак, им обещали:

– гражданство (с иезуитским уточнением «или вид на жительство») одной из стран ЕС. Причем в обнародованных спецслужбами переговорах упоминались исключительно восточноевропейские государства – Румыния, Литва и так далее;

– до двух миллионов долларов;

– в качестве аванса курьерами было привезено аж целых четыре тысячи долларов.

В шпионских играх России с Западом отечественная бытовая и общественная неустроенность, заметные невооруженным глазом более низкие уровень и качество жизни людей традиционно были уязвимым местом нашей страны.

Предательство нельзя оправдать, но глупо и опасно занимать позицию «наши люди – патриоты, потерпят и так». СССР в том числе эта политика довела до государственного краха. Расхожим стало обвинение, что советский народ променял страну на джинсы и жвачку. Однако возникает вопрос: а чего стоила система, которая за полвека мира и стабильного развития не смогла решить задачу удовлетворения простых потребительских нужд своих граждан.

Это обстоятельство неизменно работало против нас и в деятельности спецслужб, поскольку слабое звено – людей, склонных к наживе – найти можно всегда. Жизнь среднего класса в СССР и США или Европе различалась радикально по уровню благополучия и комфорта. Здесь – дефицит и давка в очередях за базовыми товарами, там – тридцать сортов колбасы и свежие круассаны на завтрак из ближайшей пекарни. Здесь – три поколения семьи живут в тесной двушке (если повезет – в трешке), там – собственный дом (в Америке – с бассейном). Здесь – прохождение девяти кругов бюрократического ада для получения разрешения на турпоездку в Болгарию, там – открытый мир от Австрии до Японии. И так в какую тему не ткни.

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Это привело к абсурдным и ужасным последствиям, когда высокопоставленные советские чиновники, ученые и спецслужбисты нередко шли на предательство за «бусы и зеркальца», продавая важнейшие государственные тайны за ассортимент магазина «Березка» и подборки журналов «Плейбой». А судьба предателей, успешно бежавших на Запад и оседавших на непыльной профессорской должности в захолустном колледже где-нибудь в штате Коннектикут, и вовсе представлялась их последователям воплощением грез.

Грандиозные социально-экономические изменения, пережитые Россией за последние два десятилетия, радикально повлияли и на эту деликатную сферу. Во всяком случае, у людей, которые гипотетически рассматривают для себя возможность госизмены по материальным соображениям, появилась обширная пища для размышлений.

Можно прийти к поучительным выводам, если взглянуть на биографию Сергея Скрипаля (да-да, того самого) с этой точки зрения. Его завербовала британская разведка в середине 1990-х – в самое тяжелое для страны время. Через десять лет, когда его арестовали, у него все в жизни было хорошо – высокий пост в МИД, доходы от участия в бизнесе и так далее. Если бы он не пошел на сотрудничество с британцами, сейчас бы в России он и вовсе как сыр в масле катался. Вместо этого ему достался скромный домик в тихом Солсбери. Да и этого надолго не хватило, и занесло Сергея Скрипаля на старости лет в австралийскую или еще какую глухомань. И оно того стоило? В нынешней же истории с угоном самолетов все еще смешнее. Рассмотрим по пунктам.

Запад радикально потерял в своей привлекательности как места для жизни для большинства россиян, но для некоторых он и по сей день обладает немалым притяжением. Вот только в нашем обществе сложилось несколько высокомерное, если не сказать, презрительное отношение к Восточной Европе, как направлению отъезда. Этот регион считают местом для нищебродов, у которых не хватило денег на Лондон, Майами или Берлин: если уж уезжать, то на настоящий Запад, а восточноевропейских лимитрофов Россия в большинстве случаев давно обогнала по качеству жизни. Смысла туда ехать просто нет, особенно из столиц и крупных городов. А уж «политических эмигрантов» это касается вдвойне – если те оседают не в базовых западных государствах, это означает их статус слитого актива, который больше не интересен хозяевам.

И вот тут летчику, которого склоняют к измене, да еще посредством крайне опасной операции, предлагают гражданство Румынии. Они бы еще Молдавию предложили. Или сразу Украину. А ведь операцию курировали англичане – и они даже на обещание британского паспорта не расщедрились. Недвусмысленное указание, насколько малоценным был бы для них предатель.

Дальше поразительная история с четырьмя тысячами долларов аванса. Судя по имеющейся в Сети информации, приблизительно столько же у нас зарабатывают летчики с боевыми вылетами. То есть люди всерьез рассчитывали, что человек предаст Родину за месячную зарплату – поскольку все остальное было не более чем виртуальными обещаниями. Трудно сказать, чего тут больше – жлобства организаторов операции, их презрения к объекту вербовки или реального дефицита средств.

Ну и к тому же оскорбительно маленькая сумма аванса прозрачно намекает, что все обещанные золотые горы были не более чем враньем с целью добиться своего, а там хоть трава не расти. Но предположим, что это было правдой, и в случае угона предатель реально получил бы два миллиона долларов. Два миллиона – это много? Да как посмотреть. Половина сразу уйдет на налоги. Да-да, российское общество сильно повысило уровень своей финансовой грамотности и знания западных реалий, теперь оно осознает, что там с любой суммы дохода придется отстегнуть государству его долю.

Остается миллион. В Восточной Европе жизнь, включая недвижимость, конечно, подешевле, а вот в Западной Европе или за океаном можно сразу закладывать полмиллиона на покупку жилья. А еще обустройство с нуля в чужой стране плюс адаптация. В общем, года на два-три, может быть, четыре, этой суммы хватит, а дальше все – скучная, в рамках жесткого бюджета жизнь тамошнего среднего класса. Хорошо, если не нижней его части. И все это в ситуации, когда Запад накрывает социально-экономическое цунами, которое вообще не понятно, что оставит от того европейского и американского благополучия, которое десятилетиями выступало объектом зависти и стремлений множества людей. Того самого благополучия, которое и послужило для значительной части тех наших сограждан, которые совершили государственную измену, причиной их предательства.

Операция с попыткой угона военных самолетов вскрыла, что по гамбургскому счету Западу просто больше нечего предложить в материальном смысле тем, кого он вербует и склоняет к предательству в России. В его распоряжении по-прежнему остаются определенные нематериальные активы, но и они довольно быстро тают.

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