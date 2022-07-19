Константинопольский патриархат пошел по пути самоликвидации

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19 июля, вторник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность Антон Новодережкин/ТАСС
По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить? Подробности...
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Куда в ближайшие дни ударит российская армия

Петр Ковалев/ТАСС
Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность. Похоже, после взятия Лисичанска и освобождения территории ЛНР войскам предстоит новое масштабное наступление. В каком именно направлении оно будет происходить? Подробности...
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Чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы

Генерал-полковник Лапин командовал войсками у Лисичанска Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС
Cписок Героев Российской Федерации пополнился двумя фамилиями – звезды генералам Александру Лапину и Эседулле Абачеву вручил министр обороны Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Высшая награда России заслуживается не должностью или воинским званием, а за реальные заслуги, в данном случае – боевые. За что конкретно наградили генералов и чем они знамениты?  Подробности...
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Грета Тунберг перерождается во врага НАТО

Крестовый поход против России Грету не увлек – и на том спасибо! EPA/FILIP SINGER/ТАСС
Шведская эко-активистка Грета Тунберг заявила протест против вступления своей родины в НАТО. Это весьма нетипично как для Тунберг, прежде избегавшей чисто политических вопросов, так и для европейских «зеленых», которые расширение альянса обычно поддерживают. В чем причина такого перерождения? И чем оно может помочь России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Константинопольский патриархат пошел по пути самоликвидации

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если вы 2000 лет учили, что должное и уместное место телесной близости – в браке между мужчиной и женщиной, в то время как блудники, прелюбодеи и мужеложники совершают грех, а потом, когда изменилась общественная мода, переменили свое учение, неизбежно возникает вопрос: ну и когда вы лгали, все эти 2000 лет или сейчас? Подробности...

Проект прекрасного мира без границ обанкротился

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство создало болт на одну из самых блестящих в своем иезуитстве конструкций, которые создал западный мир для расширения и удержания своей гегемонии. В основе этой конструкции лежали две главные идеи – демократия и глобализация. Подробности...
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Зеленского могут свергнуть уже осенью

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
События последней недели – конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, отказ олигарха Рината Ахметова от своих медийных активов и серия конфликтов помельче – вполне могут быть предтечами политического кризиса на Украине. Подробности...
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Жители Земли наблюдали суперлуние

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Худиев

    Константинопольский патриархат пошел по пути самоликвидации

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		19 июля 2022, 08:52

    Новость о том, что в Православной Церкви Греции впервые крестили детей однополой пары, с одной стороны, печальна, с другой – ожидаема; к этому давно шло, особенно если мы обратим внимание на главное действующее лицо – митрополита Элпидофора. Это второй человек в константинопольском патриархате и вероятный преемник патриарха Варфоломея.

    Он известен своей твердой приверженностью идее власти Константинопольской кафедры над всем православным миром – ему принадлежит, например, известный текст «Primus sine paribus», «Первый без равных». Причем речь идет не только о декларациях – острый конфликт, связанный с образованием ПЦУ на Украине (о чем «Взгляд» уже писал), был вызван именно тем, что Константинополь (и лично Элпидофор) действовал в соответствии с этими притязаниями. И вот именно Элпидофор торжественно крестил детей, которые были рождены суррогатными матерями для известной гомосексуальной пары, двух американцев греческого происхождения, актера Эвангелоса Бусиса и дизайнера Питера Дандаса. Это явно замышлялось как демонстрация лояльности к ЛГБТ-идеологии – и именно так и было воспринято. Чтобы объяснить масштабы скандала, стоит напомнить смысл крещения детей.

    В Таинстве Крещения человек заключает завет с Богом – входит с Ним в отношения, для описания которых Священное Писание использует разные образы – брак, усыновление, воинская служба, подданство. Для взрослого человека крещение предполагает его сознательное решение – но исторически Церковь крестит и детей, которые родились, или, по крайней мере, воспитываются в христианских семьях.

    Мы можем обратиться к библейскому образу подданства – или гражданства. Представьте себе семью иммигрантов, которые получили гражданство новой страны; для взрослых членов семьи – это их личный выбор. Они решили присягнуть этому государству, и принять на себя обязательство соблюдать его законы. Дети стали гражданами благодаря решению их родителей. Было бы невозможно принять детей в новое гражданство без доброй воли взрослых, которые несут за них ответственность. Так и с Царством Христа; родители могут крестить детей – и ввести их в это царство – только если они сами к нему принадлежат, и намерены воспитать детей в христианской вере. Конечно, это трудно знать наверняка – особенно там, где Православная Церковь является церковью большинства, и люди могут искать крещения в силу национальной традиции, а не личной веры. Но, по крайней мере, Церковь преподает крещение там, где у нее есть основания надеяться, что дитя будет воспитано в вере. Понять, когда такие основания есть, а когда, увы, крещение совершать нет смысла, не всегда легко.

    Но некоторые случаи – как этот – кристально ясны. Тут взрослые самым подчеркнутым образом демонстрируют приверженность к образу жизни, несовместимому с православной верой. И мы имеем дело с попыткой отредактировать саму веру таким образом, чтобы сделать его приемлемым. Это пояснение стоит сделать, потому что люди часто воспринимают крещение как какой-то акт белой магии, который должен принести младенцу пользу независимо от намерений взрослых, и огорчаются, когда кому-то отказывают в этом таинстве. «Чем виноваты младенцы?» – спрашивают в таких случаях. Абсолютно ничем. Дети никак не виноваты, что женщины, которые выносили их под сердцем, продали их парочке гомосексуалистов. Просто если люди явно и решительно отвергают слово Божие, крестить дитя, которое находится в их распоряжении, бессмысленно. Это будет похоже на заведомо фиктивный брак – все обряды проведены, но семья так и не возникла.

    Фото: AP/TASS

    Другой вопрос, который люди часто ставят – «Что такого ужасного в том, чтобы совершить церковный обряд для пары гомосексуалистов?» Попробуем объяснить это при помощи аналогии. Вегетарианцы считают безнравственным есть мясо убитых животных – и заодно полагают, что мясное животноводство разрушает климат. Если я захочу присоединиться к сообществу вегетарианцев, меня охотно примут – при условии, что я прекращу есть мясо. Но что, если я твердо намерен оставаться гордым мясоедом – и постить в соцсетях фото, где я радостно поедаю шашлыки и бифштексы? Очень просто – союз вегетарианцев не будет считать меня своим. Но вообразим, что мне почему-то будет очень важно считаться почетным вегетарианцем – и при этом рекламировать мясные рестораны, поедая стейки на камеру. Допустим, я как-то дожму общество вегетарианцев и они признают меня своим. Но общество, которое торжественно признает открытых и гордых мясоедов своими почетными членами, это уже что угодно – но не общество вегетарианцев. Точно также я не мог бы напоказ пить спиртное, и быть членом общества трезвости.

    Когда мясоеда отказываются признать своим среди вегетарианцев, а любителя выпить – среди трезвенников, это никак не является актом несправедливой дискриминации. Любите стейк под пиво – на здоровье, но вы точно не веган-трезвенник. Принадлежность к Церкви тоже предполагает принятие на себя определенных обязательств. Библейское откровение, в частности, содержит совершенно определенную этику в области пола. Телесная близость предназначена для богоустановленного брачного союза между мужчиной и женщиной. Любая сексуальная активность вне этого союза – направлена она на лиц своего или чужого пола — несовместима с правой верой. При всех спорах и разногласиях среди христиан это признавалось всеми и никогда не было предметом полемики. Христиане могут переживать тяжелые нравственные падения. Но вот объявлять грех в принципе приемлемым – значит недвусмысленно порывать и с Писанием, и с Преданием.

    В наше время Церковь на Западе сталкивается с огромным давлением со стороны господствующей ЛГБТ-идеологии, а для Константинопольского патриархата, который тесно связано с демократической партией США, противостоять такому давлению особенно сложно. Впрочем, митрополит Элпидофор и не пытается. Но уступка такому давлению означает, увы, самоликвидацию – по той же причине, по которой общество вегетарианцев, торжественно принимающее мясоедов, перестает быть самим собой.

    Впрочем, для Церкви ситуация намного хуже. Если вы готовы переписать заповеди Божии под давлением прогрессивной общественности, вы показываете, что для вас эта общественность авторитетнее Господа Бога – то есть, попросту, расписываетесь в своем неверии. Если община две тысячи лет учила, что должное, уместное и благословенное место телесной близости – в браке между мужчиной и женщиной, в то время как блудники, прелюбодеи и мужеложники должны покаяться и оставить прежний образ жизни, а потом, когда изменилась общественная мода во внешнем мире, переменила свое учение, она неизбежно провоцирует вопрос – «ну и когда вы лгали, все эти 2000 лет или сейчас?»

    Учительские полномочия епископа (как и священника) держатся на том, что он – преемник апостолов, и хранит их веру неповрежденной. Если он берется эту веру переписывать, он уже ничей не преемник – а просто странный человек в нелепом одеянии. Религиозные сообщества, которые прогнулись, торжественно «венчают» однополые «браки» и вообще делают все, что от них хотят (как, например Американская Епископальная Церковь) стремительно теряют прихожан и вынуждены распродавать свои здания. Готовность менять учение по требованиям внешних сил неизбежно разрушает любые притязания на учительство. Прогрессивная общественность как не ходила, так и не ходит в эти церкви – зачем ей? А люди верующие уходят туда, где все еще чтут Писание.

    То, что Константинопольский Патриархат стал на путь, ведущий к самоликвидации – глубоко трагично. Эта кафедра знала многих удивительных святых. С ней связаны великие страницы в истории православия. Мы всегда будем помнить, любить и чтить тот, старый Константинополь. И сегодня среди греческих иерархов находятся люди, открыто возвышающие свой голос против нечестия митрополита Элпидофора. Смогут ли они остановить процесс распада – мы не знаем. Но мы точно знаем, что отказ признавать глобальные притязания Константинополя был правильным с самого начала – и мы еще раз в этом убедились.

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