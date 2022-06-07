Мы не играем в информационные войны

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7 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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США признали экономический талант России

Политика российского Центробанка вызвала похвалу в США Владимир Трефилов/РИА Новости
Председатель Центрального банка России провела великолепную работу по укреплению рубля, признал посол США в России. После санкций в феврале рубль резко девальвировал, что было ожидаемо. Однако то, что он потом укрепится в два раза и станет лучшей валютой в мире – никто не мог помыслить. Что же необычного сделала Россия, чтобы так сильно удивить западный мир? Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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США проигрывают Латинскую Америку странам БРИКС

Действия США вызывают недовольство стран Латинской Америки Zuma/ТАСС
Саммит Америк в Лос-Анджелесе начался со скандала. Из-за того, что США не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, на форум отказались ехать главы Мексики и Боливии. Неприятный сюрприз готовит Аргентина. А именно на этом саммите США планировали лишить Россию поддержки латиноамериканских стран, расширение связей с которыми важно для Москвы в условиях санкций.  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Мы не играем в информационные войны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас. Подробности...

Как жить в мире, который уходит из-под ног

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному. Подробности...
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Американские ястребы разлюбили Украину

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией. Подробности...
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Лаврову запретили посещать Сербию

Венгрия поставила Зеленскому диагноз

Чем опасна польская армия

Обсуждение: 4 комментария
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Мы не играем в информационные войны

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		7 июня 2022, 12:08

    Отцепись от прошлого. Оторвись от тогда. Отшагни. Отрыдай и отсмейся. Окунись в сейчас. Время накрывает волной, рушит привычный мирок. Время отбрасывает на передовую – сочувствуй, молись и борись.

    Многие замечают параллели с прошлым в сегодня. В моем недавнем я четко увидела далекое и совсем не свое прошлое в Германии, когда мой любимый муж-немец сказал: «Сейчас иметь такую, как ты, жену-русскую, все равно что в 1938-м иметь жену-еврейку». Это был конец февраля. И пошли-поехали русско-немецкие разводы по Германии. И накрыли Европу выступления под лозунгами «Москаляку на гиляку», «Русские здесь нежелательны».

    Привет из прошлого, спецоперация просто распутывает клубочки и развязывает узелки. Я не была в Донбассе, но я застала кусок фронта в Германии – горячее, злое, адреналиновое, честное настоящее. Немцы включились в него, они захватили его в себя, как кислород, и теперь живут в этом настоящем. Инфополе на Западе давно поглотило жизнь каждого. Инфополе – это ритмика европейского времени, дудка, под которую европейцы пляшут свои завтраки, обеды и ужины.

    Инфополе – не только в телекоробке, оно уже в легких – в крови. Стилистика, эстетика, больше – физиология. С музыкой сравню. Поставь себе с утра, например, регги. И будешь весь день пританцовывать весело. Включи военный марш – к вечеру подерешься или как минимум поругаешься. Инфополе – это стиль жизни, настроение, ритм, в котором бежит по туловищу твоя податливая кровь. На физическом уровне – ты же не всегда врубаешься, о чем там поет астматический Боб Марли, но ты танцуешь под его зажигательное «но вумен, но край». И ты неосознанно плачешь, когда слышишь «От героев былых времен».

    Магическая сила искусства, Запад давно использует эти методики в войне против нас. Работает на все сто. Фантастика становится реальностью, ложь – правдой, потому что очень талантливо, по Высоцкому, одевается в чистые правдивешные наряды. Наша сила в правде, но и наш культурный затык – в правде. Чистой искренностью западное сознание не прошибешь. Это как идти с цветами на гаубицу. Голая правда не восторжествует, не надейтесь.

    На сотню погибших в Донбассе под украинскими бомбами детей всегда найдется трогательная певичка в веночке, накрытая жовто-блакитным флагом, поющая на площади Франкфурта «Москаляку на гиляку». И немцы не услышат стона донбасских матерей, они услышат певичку. И они спляшут вместе с ней по всей Германии, и понесут вместе с ней ее жовто-блакитное знамя.

    Правда на Западе не работает, потому что не торкает. Торкает искусство, чаще – пошлое, вычурное, ниже плинтуса и пояса. Беженки в якобы окровавленных трусах – бомба. А подвальные дети, разрушенные ВСУ города – это невпечатляющий, серый для немцев видеоряд, который даже в качестве артефакта не рассматривается.

    Европейцев годами прививали против правды и сейчас у них на правду стойкий иммунитет. Ничего не докажешь с помощью видео из подвалов. Потому что информация воспринимается не на уровне сознания, осознания, осмысления. А исключительно на уровне эмоций. На животном уровне. Искусство бьет в живот сильнее видеоряда из подвала. Причем чем безвкуснее, чем ниже дна это искусство, тем лучше воспринимается.

    Рыдающая женщина на фоне руин, рассказывающая о преступлениях «азовцев», не слышна на Западе. А вот мальчик в панамке, танцующий со сцены Евровидения за «Азов», – перепевается. Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.

    Не говори об образовании, развитии, вдумчивости! Забудь про мысль! Западные массмедиа работают только на подсознание – сразу в живот. Не выбирай еду. Не изучай состав. Не утруждайся. Мы сами откроем тебе рот и набьем его жрачкой со вкусом девушки в венке. И неудивительно, что сейчас на Западе даже упаковка некоторых товаров раскрашена в цвета украинского флага. С украинским флагом – вкуснее, сытнее, дешевле.

    Налетай! Скорее всего, мы не проигрываем в информационной войне, мы просто в нее не играем, мы воюем на другом, более материальном поле.

    Несколько месяцев я бомбила немцев видео про восемь лет войны в Донбассе. Мне не верили и пересказывали многочисленные фейки. Но однажды я выслала немцам клип на песню «Плыве кача» Акима Апачева со сдавшимися «азовцами». И только этот клип сработал! Потому что музыка ворвалась в подсознание вместе с видеорядом. Не впечатляют документалки, но торкает живое, искреннее и настоящее искусство. Оно сметает лживое. Кривляющуюся, капризную, кликушествующую ложь сшибает живое искусство, базирующееся на реальности – фактах.

    Живой цветок не воюет с засохшим. Он просто цветет и пахнет. Против постмодернистской кунсткамеры и декаденствующего разврата рождается и растет на донбасских полях искусство реальности. Искусство свершающегося и свершившегося. Неоспоримого.

    Твоя буква Z на авто, «Бессмертный полк», волонтеры в Москве и в Волгограде, патриотические песни, вырывающиеся из соцсети, стихи Анны Долгаревой и Ольги Старушко, репортажи наших военкоров, рэп Апачева, батюшка из деревенского храма, рассказывающий о святых воинах, учителя из обычной краснодарской школы №52, которые вместе с учениками растянули вдоль всего района, на километр, огромную георгиевскую ленту, мой питерский знакомый, бизнесмен, на свои деньги купивший подарки ветеранам на 9 Мая, моя знакомая-режиссер, снявшая на свои деньги ролик «Я горжусь быть русским!»

    Это новое мощнейшее искусство, работающее в нашем спецоперационном настоящем, – ради твоего и моего будущего. Живая реальность вышвыривает западный мейнстримовский гоп-ца-ца, обнуляет депрессивное самокопание, стирает из поля зрения ложное, хоть и талантливо скроенное.

    Мы не перекидываемся, как в картишки, в инфоигры: один фейк кроет другой, одна ложь побита другой, более изощренной, задорной, голосистой и истерической. Мы не играем, а действуем по живому. Как донбасские поэты – своим личным, прожитым, выжившим. Личный донбасский опыт разматывает клубки времени и разрывает самые прочные гламурные и привычные узелочки.

    Спецоперация обнажила, отрезвила, отмыла. Новое время. В котором, пусть под регги Боба Марли или под рэп Хаски, все равно, но ты отличишь фейк от собственной живой реальности.

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