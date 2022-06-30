На Западе готовят общественное мнение к победе России

«Этого недостаточно. Пять причин, почему Россия побеждает». Статья под таким заголовком была опубликована 28 июня во влиятельном немецком издании Die Welt. Ее автор – профессор Мартин ван Кревельд, занимающийся, среди прочего, изучением будущего военных конфликтов и стратегическим прогнозированием.

В своей публикации ван Кревельд отмечает, что в начале российской военной операции на Украине он придерживался мнения о высокой вероятности поражения России. Причиной тому, по его оценке, были отсутствие у армии РФ опыта крупномасштабных боевых действий против регулярных войск, а также большая территория и население Украины. Однако теперь профессор поменял свое мнение и утверждает, что шансы на победу России в вооруженном конфликте с Украиной существенно увеличились. У этого, по его мнению, есть пять причин, из которых только три военного характера, а две – экономического.

Первая – то, что украинская сторона не ведет партизанскую войну. Ван Кревельд отмечает, что при конвенциональном подходе к боевым действиям (танк против танка, гаубица против гаубицы и т. п.) у украинской стороны мало шансов достичь успеха, так как Россия имеет перевес по всем категориям вооружения.

Вторая причина – изменение российской тактики. После броска на Киев в начале операции российская сторона стала применять в Донбассе тактику медленного наступления с массированным артиллерийским подавлением украинских войск. Из-за этого украинская сторона несет большие потери.

Третья причина – проблемы с логистикой. Эксперт отмечает, что Россия ведет боевые действия недалеко от своих границ, следовательно, ей проще выстраивать линии снабжения, чем западным союзникам Украины. Последним приходится везти технику для ВСУ через всю Восточную Европу.

Четвертая причина – устойчивость российской экономики. Ожидаемого на Западе мгновенного экономического обвала в РФ под влиянием санкций не произошло, а рубль укрепился до максимальных значений за последние несколько лет.

Пятая причина – экономические последствия конфликта в странах Запада. Ван Кревельд отмечает, что инфляция по обе стороны Атлантики достигла максимальных значений с начала 1980-х годов. Это ставит европейцев и американцев перед угрозой «не просто растущей неуверенности, а настоящей нищеты».

В таких обстоятельствах поддержка Украины американскими и европейскими властями будет находить все меньше понимания у граждан западных стран. «Уточню: ничего еще не решено окончательно. Но как показывает растущее число голосов, предполагающих, что эта война будет долгой, преимущество получит тот, кто сумеет продержаться дольше всех. И в этом плане у России неплохие шансы», – резюмирует профессор.

В тот же самый день, 28 июня, американский телеканал CNN сообщил: советники президента США сомневаются, что Украина сможет вернуть перешедшие под контроль России территории. В команде Джо Байдена лишь допускают, что частично ситуацию удастся изменить в ходе возможного контрнаступления ближе к концу текущего года.

По информации CNN, в Белом доме началась дискуссия о том, нужно ли президенту Украины Владимиру Зеленскому поменять свое отношение к возможности «победы» его страны или ему стоит смириться с вероятным сокращением украинских территорий. В администрации Байдена отдельно подчеркнули, что не собираются подталкивать Зеленского ни к каким шагам, в том числе и к уступкам России. При этом чиновники высказали надежду, что шансы Киева будут расти пропорционально оказываемой помощи.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», – приводит CNN слова представителя Конгресса, который отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня HIMARS, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь.

Хотя российские эксперты расходятся в оценках обнародованной CNN информации, стоит отметить, что не только США, но и Германия поставила на Украину в десятки раз меньше вооружений, чем запрашивал Киев. Берлин также фактически заблокировал передачу ВСУ танков советской модификации из Словакии. Да и поставки оружия из Британии, чьи лидеры наиболее активны в нагнетании военной истерии, тоже куда меньше, чем ожидали на берегах Днепра.

В целом, если сравнивать реальный поток вооружений с Запада на Украину с воинственными заявлениями лидеров стран «Большой семерки» и формулировками итогового документа недавнего саммита G7, то налицо явное несоответствие. А вот если сопоставлять этот поток с упомянутыми выше публикациями Die Welt и CNN, то все становится на свои места. Учитывая уровень фактически введенной в массовых западных СМИ военной цензуры, общественное мнение готовят к принятию победы России в вооруженном конфликте на Украине.

Причем речь идет не только о странах G7. Статью Мартина ван Кревельда в разном объеме процитировали ведущие СМИ Восточной Европы, а популярный польский портал Onet.pl опубликовал ее полный перевод. Этот портал носит ярко выраженную проукраинскую направленность, и даже имеет специальный раздел новостей на украинском языке, так что подобная публикация на нем является весьма символической. Особенно учитывая тот факт, что Польша, согласно недавнему опросу Европейского совета по международным исследованиям, является единственной страной Европы, где сторонников достижения мира на Украине меньше, чем желающих «наказать Россию» – последних среди поляков пока больше 40%.