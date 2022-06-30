На Западе готовят общественное мнение к победе России

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30 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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Рубль попал в уникальные обстоятельства

Перед Россией остро встала нестандартная задача – ослабить рубль Егор Алеев/ТАСС
Российская валюта укрепилась столь сильно, что это перестало приносить выгоду государству – наоборот, возник целый ряд проблем и даже предвестники кризиса. Почему этим особенно недовольно Минэкономразвития, какими сложностями избыточно крепкий рубль угрожает бюджету – и почему выход из этой исключительной ситуации тоже должен быть весьма нестандартным?  Подробности...
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НАТО переходит к подготовке войны с Россией

Американцы, которые уже присутствуют в Польше, серьезно усилятся именно на этой территории EPA/ARTUR RESZKO/ТАСС
Лидеры НАТО приняли новую концепцию, в которой Россия названа «самой большой угрозой» для альянса. Кроме того, США намерены существенно увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы. О каких именно странах идет речь, какую угрозу подобные решения несут России и что Москва могла бы этому противопоставить?  Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда

Присутствие России на Шпицбергене является не только символическим Лев Федосеев/ТАСС
«Надо бы собрать всю имеющуюся в наличии эскадру, включая подводные лодки, да поехать в этот чертов Баренцбург, оставив там ограниченный военный гарнизон». Такой рецепт преодоления введенной Норвегией блокады российских жителей Шпицбергена озвучивают некоторые эксперты. Почему Норвегия ввела эти антироссийские меры – и может ли быть эффективен военный ответ на них? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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На Западе готовят общественное мнение к победе России

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Западные СМИ от громогласных заявлений о неминуемой победе Киева при поддержке «демократического мира» переходят к объяснениям того, почему победит Россия, а Украина значительно уменьшится в размерах. Подробности...

Какими должны быть выборы в условиях спецоперации

Сергей Юхин
Сергей Юхин, политолог
В условиях кардинального переформатирования миропорядка и беспрецедентного санкционного давления на Россию крайне важно, чтобы легитимность власти была на предельно высоком уровне. Подробности...
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Соседство с Россией ведет Прибалтику по порочному кругу

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока существует Россия, прибалтийские страны будут в ее силовом поле, даже если формально они уже стали частью политического пространства США и НАТО. Подробности...
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Эрдоган продал НАТО расширение на север

«План Маршалла» для Украины

Сказочный Бали Зеленского

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    На Западе готовят общественное мнение к победе России

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		30 июня 2022, 09:22

    «Этого недостаточно. Пять причин, почему Россия побеждает». Статья под таким заголовком была опубликована 28 июня во влиятельном немецком издании Die Welt. Ее автор – профессор Мартин ван Кревельд, занимающийся, среди прочего, изучением будущего военных конфликтов и стратегическим прогнозированием.

    В своей публикации ван Кревельд отмечает, что в начале российской военной операции на Украине он придерживался мнения о высокой вероятности поражения России. Причиной тому, по его оценке, были отсутствие у армии РФ опыта крупномасштабных боевых действий против регулярных войск, а также большая территория и население Украины. Однако теперь профессор поменял свое мнение и утверждает, что шансы на победу России в вооруженном конфликте с Украиной существенно увеличились. У этого, по его мнению, есть пять причин, из которых только три военного характера, а две – экономического.

    Первая – то, что украинская сторона не ведет партизанскую войну. Ван Кревельд отмечает, что при конвенциональном подходе к боевым действиям (танк против танка, гаубица против гаубицы и т. п.) у украинской стороны мало шансов достичь успеха, так как Россия имеет перевес по всем категориям вооружения.

    Вторая причина – изменение российской тактики. После броска на Киев в начале операции российская сторона стала применять в Донбассе тактику медленного наступления с массированным артиллерийским подавлением украинских войск. Из-за этого украинская сторона несет большие потери.

    Третья причина – проблемы с логистикой. Эксперт отмечает, что Россия ведет боевые действия недалеко от своих границ, следовательно, ей проще выстраивать линии снабжения, чем западным союзникам Украины. Последним приходится везти технику для ВСУ через всю Восточную Европу.

    Четвертая причина – устойчивость российской экономики. Ожидаемого на Западе мгновенного экономического обвала в РФ под влиянием санкций не произошло, а рубль укрепился до максимальных значений за последние несколько лет.

    Пятая причина – экономические последствия конфликта в странах Запада. Ван Кревельд отмечает, что инфляция по обе стороны Атлантики достигла максимальных значений с начала 1980-х годов. Это ставит европейцев и американцев перед угрозой «не просто растущей неуверенности, а настоящей нищеты».

    В таких обстоятельствах поддержка Украины американскими и европейскими властями будет находить все меньше понимания у граждан западных стран. «Уточню: ничего еще не решено окончательно. Но как показывает растущее число голосов, предполагающих, что эта война будет долгой, преимущество получит тот, кто сумеет продержаться дольше всех. И в этом плане у России неплохие шансы», – резюмирует профессор.

    В тот же самый день, 28 июня, американский телеканал CNN сообщил: советники президента США сомневаются, что Украина сможет вернуть перешедшие под контроль России территории. В команде Джо Байдена лишь допускают, что частично ситуацию удастся изменить в ходе возможного контрнаступления ближе к концу текущего года.

    По информации CNN, в Белом доме началась дискуссия о том, нужно ли президенту Украины Владимиру Зеленскому поменять свое отношение к возможности «победы» его страны или ему стоит смириться с вероятным сокращением украинских территорий. В администрации Байдена отдельно подчеркнули, что не собираются подталкивать Зеленского ни к каким шагам, в том числе и к уступкам России. При этом чиновники высказали надежду, что шансы Киева будут расти пропорционально оказываемой помощи.

    «Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», – приводит CNN слова представителя Конгресса, который отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня HIMARS, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь.

    Хотя российские эксперты расходятся в оценках обнародованной CNN информации, стоит отметить, что не только США, но и Германия поставила на Украину в десятки раз меньше вооружений, чем запрашивал Киев. Берлин также фактически заблокировал передачу ВСУ танков советской модификации из Словакии. Да и поставки оружия из Британии, чьи лидеры наиболее активны в нагнетании военной истерии, тоже куда меньше, чем ожидали на берегах Днепра. 

    В целом, если сравнивать реальный поток вооружений с Запада на Украину с воинственными заявлениями лидеров стран «Большой семерки» и формулировками итогового документа недавнего саммита G7, то налицо явное несоответствие. А вот если сопоставлять этот поток с упомянутыми выше публикациями Die Welt и CNN, то все становится на свои места. Учитывая уровень фактически введенной в массовых западных СМИ военной цензуры, общественное мнение готовят к принятию победы России в вооруженном конфликте на Украине.

    Причем речь идет не только о странах G7. Статью Мартина ван Кревельда в разном объеме процитировали ведущие СМИ Восточной Европы, а популярный польский портал Onet.pl опубликовал ее полный перевод. Этот портал носит ярко выраженную проукраинскую направленность, и даже имеет специальный раздел новостей на украинском языке, так что подобная публикация на нем является весьма символической. Особенно учитывая тот факт, что Польша, согласно недавнему опросу Европейского совета по международным исследованиям, является единственной страной Европы, где сторонников достижения мира на Украине меньше, чем желающих «наказать Россию» – последних среди поляков пока больше 40%.

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