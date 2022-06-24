Русское золото как звено новой системы международных расчетов

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24 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Европа начала готовиться к самой суровой зиме

Германия загоняет Европу в энергетическую ловушку Zuma/ТАСС
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. Ирония в том, что разрешить опасную ситуацию способны только немецкие власти. Но вместо этого они обвиняют Газпром и заставляют собственную промышленность и население экономить энергию. Какими последствиями это грозит Европе? Подробности...
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Развал США обещают начать с Техаса

Каждый пятый солдат армии США – техасец REUTERS/Richard Rodriguez
Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?  Подробности...
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Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
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Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

Отношения между Киевом и Тбилиси из почти союзных превратились в антагонистические gov.ge
Евросоюз официально наделил Украину и Молдавию статусом кандидатов в члены ЕС, но отказал в том же самом Грузии, пообещав тяжелый разговор. Какое место в этом разговоре между Западом и Тбилиси занимает российская спецоперация на Украине с учетом, что сами грузинские власти винят в своей евронеудаче киевскую власть?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Русское золото как звено новой системы международных расчетов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют играют немалую роль. Подробности...

Запад искусственно создает угрозу голода

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В чем смысл массового голода для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Америка начала беднеть

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы... Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Подарок Макрона для русской армии

Болгары сменили власть из-за России

«Страшная месть» Украины для Грузии

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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Русское золото как звено новой системы международных расчетов

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		24 июня 2022, 12:00

    Похоже, что золото – универсальное мерило ценности – не избежало участи стать одним из инструментов санкционной войны России и Запада, а в более широком смысле – Запада и Востока. Деньги давно стали оружием противостояния, и золото – как вечные деньги – не исключение.

    Одна за другой появились три новости с общим знаменателем. 21 июня агентство Reuters сообщило о рассмотрении Евросоюзом возможности введения ограничений для российского золота в рамках седьмого пакета санкций. 22 июня госкорпорация ВЭБ.РФ презентовала идею выпуска «золотого крипторубля», ориентированного на международные расчеты. В тот же день президент Путин в своем приветственном слове участникам Делового форума БРИКС заявил о проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе «корзины» валют стран объединения.

    Сегодня все четче вырисовываются перспективы возврата – пусть и в модернизированном виде – к золотому стандарту. В новых реалиях речь может идти о «сырьевом стандарте» – деньгах, обеспеченных ключевыми с точки зрения экономики развивающихся стран ресурсов и квази-денег. Напечатанные в колоссальных масштабах необеспеченные деньги, прежде всего американский доллар, уже являются токсичным инструментом международных расчетов. А после блокировки валютных резервов Банка России с перспективой их экспроприации доллар и евро стали рискованным инструментом сохранения и накопления.

    Процесс отказа от доллара резво идет не только в России, но и в Китае, где скорость распродажи американского госдолга в последнее время достигала миллиарда долларов в день. Однако повсеместная дедолларизация в мире за пределами США, ЕС и стран-сателлитов сдерживается прежде всего отсутствием инструментов, способных стать заменой доллару.

    Процесс создания этих альтернатив также ограничен рядом параметров. Во-первых, числом стран, заинтересованных в этом настолько, чтобы занимать проактивную позицию и действовать. Нужно отдавать себе отчет в том, что для абсолютного большинства государств международные расчеты в долларах в настоящий момент привычны и комфортны. В этом смысле акцент на БРИКС вполне уместен: договориться о создании нового инструмента расчетов легче в составе влиятельной «пятерки», нежели вступать в дискуссию с неограниченным числом стран с призывом «давай к нам, здесь много вкусного».

    Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

    Во-вторых, существенен технический момент. Например, привязка инструмента к золоту упрощает процесс расчетов, но вместе с тем имеет и свои недостатки, прежде всего – недостаточный физический объем золота для обеспечения международных расчетов для широкого перечня стран. Хотя три страны из пятерки БРИКС – Китай, Россия и ЮАР – входят в десятку крупнейших производителей золота и обладают достаточными мощностями для его эмиссии в обеспечение привязанной к нему валюты.

    В данном контексте оправдан – с точки зрения Запада – санкционный удар по российскому золоту. В большей степени в таком ударе заинтересованы США и Великобритания, в меньшей степени ЕС, но именно последний, как известно, отрабатывает основную антироссийскую санкционную повестку. Тогда как, например, не входящая в ЕС Швейцария, по данным Bloomberg, в мае резко нарастила импорт российского золота.

    Цель санкционного удара тоже ясна. Подсанкционное российское золото, будучи «неэтичным» товаром для западного мира, на восточных рынках будет торговаться с дисконтом – по аналогии с дисконтом на российский сорт нефти Urals. В этом смысле удар по потенциальному крипторублю – сырьевой валюте – как раз и осуществляется путем введения санкций на сырьевые экспортные товары, включая драгоценные металлы (а это не только золото, но и алмазы, платина и т. д.). Тем самым ослабляются переговорные позиции России в обозначенных Владимиром Путиным переговорах по корзине валют БРИКС. Поддерживаемый стоимостью подсанкционных сырьевых товаров крипторубль входит в такую корзину с дисконтом.

    В-третьих, криптовалюта по своему определению не контролируется национальными правительствами. А когда речь заходит о международном эмиссионном центре такой валюты – вопросы удержания контроля кратно множатся. По этой причине, например, российский Центробанк с большим недоверием относится к любой легализации криптовалют в качестве средства платежа.

    Так или иначе, война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют – будь она организована на базе БРИКС, китайского юаня либо вовсе на базе рубля в рамках ЕАЭС – играют немалую роль. В этом смысле важна господдержка отрасли, столкнувшейся с проблемой сбыта. Инвестиции в золотодобычу – это не только про ювелирку и промышленный потенциал золота, но и про место России в обновленной системе международных расчетов.

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