Каким будет оправдание Запада за ограбление России

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5 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
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В чем сила российской валюты

Курс доллара может вернуться к давно забытым 60 рублям YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Российская валюта показывает постоянное укрепление, хотя санкционный удар Запада следует один за другим. Доллар и евро стоят уже как два с лишним года назад. Более того, эксперты не исключают дальнейшего укрепления рубля вплоть до фантастических 60 за доллар. Что происходит? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм

Новое поколение политиков еврейского государства полностью ориентируется на США Anthony Behar/Sipa USA/REUTERS
С начала украинского конфликта Израиль занял подчеркнуто нейтральную позицию. Премьер Беннет ездил в Москву, звонил в Киев, пытаясь играть роль посредника. Впрочем, эта миссия не удалась. Теперь же еврейское государство якобы готово начать поставки вооружений Киеву, правда, пока лишь оборонительных. Неужели Израиль готов пожертвовать отношениями с Россией? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Учтет ли Россия интересы других стран на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После окончания боевых действий на украинской территории настанет время не только мира, но и нового баланса интересов на этом пространстве. Чьи интересы и как учитывать – все это будет решать победитель, то есть Россия. Подробности...
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Дикая орда и сантехфаянс

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гипотетический труд неведомых берлинских креативщиков спустя три четверти века мощно и плодотворно отозвался в европейской саге про дикую орду и светлые унитазы. Подробности...
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Русским в Китае быть не стыдно

Вадим Чекунов
Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
Надо понимать, что для Поднебесной, которую со многих сторон окружают не слишком дружественные ей страны, Россия очень важна как надежный геополитический партнер. Поэтому будьте уверены – нам в Китае желают только победы. Подробности...
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Обмен людей на продукты

Германию больше не за что уважать

Евросоюз не смог отказаться от русской нефти

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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Каким будет оправдание Запада за ограбление России

    Запад ищет способ окончательно присвоить российские капиталы
    		   5 мая 2022, 21:00
    Фото: Imago/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Юридический уровень не так прост». Такими словами глава Евросовета Шарль Мишель по сути признал, что конфискация собственности россиян в Европе – полное беззаконие. Однако и США, и Европа напряженно ищут формулировки, которые позволят это беззаконие оправдать. Какими могут быть эти формулировки – и чем они аукнуться для Запада в целом?

    «Взяли и украли». Именно так министр иностранных дел России Сергей Лавров описал процесс, который на Западе называют «замораживанием российских активов из-за войны на Украине». Приверженцы этой точки зрения уверяют, что никакого воровства не было – деньги и собственность именно что заморожены в рамках принятых против России пакетов санкций.

    Однако замораживатели, судя по всему, искренне пытаются доказать правоту определения именно российского министра. «Лично я абсолютно убежден, что чрезвычайно важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстанавливающейся страны. Я лично убежден в этом!», – говорит глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Право на отъем

    И здесь он в очередной раз высказывает не столько «личную убежденность», сколько демонстративную готовность следовать в кильватере американского подхода. Ведь именно в США изначально и был поднят вопрос об изъятии российской собственности на украинские нужды.

    «Украине нужна вся помощь, которую она может получить, и в то же время нам нужны все средства, которые мы можем собрать и отдать в помощь Украине. Пришло время попавшим под санкции российским олигархам ответить за то богатство, которое они тут получили преступным путем», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Под «богатством» он имел в виду яхты, дома, предметы искусства и даже вертолеты. «Преступность» же он, разумеется, определил самостоятельно, без какого-либо суда (не говоря уж о том, что если олигархи и деньги российские, то и суд должен быть российским).

    И в администрации Белого дома с ним абсолютно согласны – как и в руководстве республиканской партии. «Идея является предметом консенсуса законодательной и исполнительной власти. С соответствующими инициативами выступил Байден, в Конгрессе такие проекты предлагают давно», – объясняет газете ВЗГЛЯД программный директор РСМД Иван Тимофеев.

    «Вероятность принятия закона, согласно которому США могут конфисковывать арестованную в их юрисдикции российскую частную собственность и передавать ее другим – прежде всего, Украине – неизбежна. Байден уже направил эту инициативу в Конгресс, и Палата представителей за нее проголосовала», – говорит газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. Против выступило лишь несколько конгрессменов – по их словам, резолюция нарушает 4-ю поправку к Конституции США (о неприкосновенности частной собственности). Как отмечает конгрессмен Александра Окасио-Кортес, это «создает рискованный прецедент, в рамках которого будущий президент может злоупотребить своими новыми полномочиями».

    Да, нарушение 4-й поправки – серьезное препятствие. Оно возмутило не только нескольких конгрессменов, но и правозащитные организации. Именно поэтому законопроект стал пока не законом, а лишь резолюцией. Однако эксперты не сомневаются, что администрация Байдена все равно выставит замороженную стоимость российских олигархов на торги. «По данным Белого дома, она оценивается в 1 миллиард долларов», – говорит Дмитрий Суслов.

    В Евросоюзе Четвертной поправки нет, однако принцип неприкосновенности частной собственности существует. И Шарль Мишель уже заявил, что этот принцип будут обходить.

    «Я юрист, я осознаю, что юридический уровень не так прост. Во многих государствах ЕС необходимо решение суда, чтобы сделать это возможным. Это требует времени, это сложный и долгий процесс. Но я поручил юридической службе Совета подготовить несколько возможных идей, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства закона», – заявил он.

    Государственное следом

    Не исключено, однако, что речь не ограничится лишь реализацией российской частной собственности. «Не за горами и принятие закона, согласно которому аналогичные действия можно совершать с российской госсобственностью, прежде всего валютными резервами. Уже давно идут разговоры о том, что замороженные российские 300 миллиардов долларов нужно вывести из-под права собственности России и передать их в собственность Украине, на восстановление этой страны», – продолжает Дмитрий Суслов. А это уже совершенно другая история с совершенно иными последствиями.

    Казалось бы, Соединенные Штаты уже совершали подобные пассажи. «Это ж не первый случай – он уже обкатывался на Венесуэле, когда замораживались деньги венесуэльского правительства и речь шла об их передаче т.н. “демократическому правительству”», – говорит Иван Тимофеев.

    Однако между венесуэльским случаем и потенциально российским есть большая разница. «Да, США передавали замороженные и арестованные средства другим представителям того же государства – в частности, так было с передачей хранившихся на территории Америки венесуэльских денег Хуану Гуайдо, которого США признавали как де-юре руководителя Венесуэлы». Тут же речь идет о том, что деньги, принадлежащие России с легитимной по мнению США властью (ибо Америка продолжает признавать Владимира Путина президентом РФ и не отзывает свое посольство) передаются третьей стране непонятно на каких основаниях.

    И здесь уже вопрос не о частной собственности, а о государственной. Российские золотовалютные резервы (как и российская госсобственность за рубежом) – это средства, на которые распространяется суверенитет Российской Федерации. Изъятие этой собственности и передача третьей стране – прямое покушение на российский суверенитет и принципы даже не национального, а международного права.

    Да, Соединенным Штатам на международное право всегда было глубоко наплевать. «Если будет принята соответствующая правовая рамка, то органы исполнительной власти вполне могут осуществлять конфискацию замороженной российской собственности», – говорит Иван Тимофеев. Однако Европа не настолько сильна, едина и, если так можно выразиться, дерзка. Именно поэтому Шарль Мишель будет изыскивать основания для передачи российских резервов Украине – и его апелляции к «справедливости» в данный момент неуместны.

    Проблема Евросоюза в том, что в рамках международного права оснований они не найдут. Точнее, они теоретически могут быть, но по факту не предвидятся.

    «Гипотетически передача российских денег Украине возможна по решению трибунала, признаваемого всем международным сообществом, или же после подписания Россией декларации о безоговорочной капитуляции, в рамках которой Москва сама согласилась бы с лишением себя суверенитета (который распространяется на российские золотовалютные резервы)», – говорит Дмитрий Суслов. Трибуналы (те же ООНовские) если и будут рассматривать подобное дело, то на протяжении многих лет, а за это время украинский «осел» с лице государства с действующими границами и/или управляемого действующими властями сдохнет. Что же касается акта о безоговорочной капитуляции, то Москва его подписывать не собирается – и сложно представить, что когда-либо соберется.

    До конца

    Российские власти уже предупредили Вашингтон, что реквизирование российских активов приведет к реквизированию американских. «Правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Аналогичным образом будут поступать и с европейскими активами (которых в РФ больше). В совокупности эти активы, по мнению Володина, составляют 500 миллиардов долларов – то есть в полтора раза больше, чем замороженные на Западе российские.

    Кроме того, подобное поведение Соединенных Штатов и Европы приведет к бегству иностранных инвестиций из их экономик, а также ряда государств от доллара как резервной валюты. «Целый ряд стран уже задумался над тем, стоит ли хранить свои активы в США с учетом того, что в случае каких-то непредвиденных ситуаций они могут быть заморожены и переданы противнику», – говорит Иван Тимофеев.

    Однако Вашингтон, скорее всего, эти проблемы и убеждения не остановят – ведь он прекрасно понимает, что делает.

    «США взяли долгосрочный курс на гибридную войну с Россией до победного конца, и решение по экспроприации российской собственности является элементом этой политики, подтверждающей ее суть, – поясняет Дмитрий Суслов. – Эти действия укладываются в риторику Белого дома о том, что США будут добиваться ослабления России, поражение России и разгрома России – в том числе на Украине. Америке нужно унизительное военное поражение России, а значит, не будет необходимости вести диалог с РФ до момента достижения конечной цели: падения путинского режима и фундаментального изменения России. И с новой Россией можно выстраивать диалог», – говорит Дмитрий Суслов.

    Вопрос в том, разделяют ли эту точку зрения в Евросоюзе? Не евробюрократы из Брюсселя – с ними-то как раз все понятно, – а главы национальных государств, которым рядом с Россией жить? Это американцы могут отсиживаться за океанами, ждать новую Россию и искренне считать, что до ее появления могут жечь какие угодно мосты в отношениях и позволять почти себе любые действия. Типичное, в общем-то, поведение для воров – до тех пор, пока они не увидят кольт шерифа. Только вот сначала этот шериф придет к Европе – ее дверь ближе.


     
     
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