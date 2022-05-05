Каким будет оправдание Запада за ограбление России

«Юридический уровень не так прост». Такими словами глава Евросовета Шарль Мишель по сути признал, что конфискация собственности россиян в Европе – полное беззаконие. Однако и США, и Европа напряженно ищут формулировки, которые позволят это беззаконие оправдать. Какими могут быть эти формулировки – и чем они аукнуться для Запада в целом?

«Взяли и украли». Именно так министр иностранных дел России Сергей Лавров описал процесс, который на Западе называют «замораживанием российских активов из-за войны на Украине». Приверженцы этой точки зрения уверяют, что никакого воровства не было – деньги и собственность именно что заморожены в рамках принятых против России пакетов санкций.

Однако замораживатели, судя по всему, искренне пытаются доказать правоту определения именно российского министра. «Лично я абсолютно убежден, что чрезвычайно важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстанавливающейся страны. Я лично убежден в этом!», – говорит глава Европейского совета Шарль Мишель.

Право на отъем

И здесь он в очередной раз высказывает не столько «личную убежденность», сколько демонстративную готовность следовать в кильватере американского подхода. Ведь именно в США изначально и был поднят вопрос об изъятии российской собственности на украинские нужды.

«Украине нужна вся помощь, которую она может получить, и в то же время нам нужны все средства, которые мы можем собрать и отдать в помощь Украине. Пришло время попавшим под санкции российским олигархам ответить за то богатство, которое они тут получили преступным путем», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Под «богатством» он имел в виду яхты, дома, предметы искусства и даже вертолеты. «Преступность» же он, разумеется, определил самостоятельно, без какого-либо суда (не говоря уж о том, что если олигархи и деньги российские, то и суд должен быть российским).

И в администрации Белого дома с ним абсолютно согласны – как и в руководстве республиканской партии. «Идея является предметом консенсуса законодательной и исполнительной власти. С соответствующими инициативами выступил Байден, в Конгрессе такие проекты предлагают давно», – объясняет газете ВЗГЛЯД программный директор РСМД Иван Тимофеев.

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«Вероятность принятия закона, согласно которому США могут конфисковывать арестованную в их юрисдикции российскую частную собственность и передавать ее другим – прежде всего, Украине – неизбежна. Байден уже направил эту инициативу в Конгресс, и Палата представителей за нее проголосовала», – говорит газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. Против выступило лишь несколько конгрессменов – по их словам, резолюция нарушает 4-ю поправку к Конституции США (о неприкосновенности частной собственности). Как отмечает конгрессмен Александра Окасио-Кортес, это «создает рискованный прецедент, в рамках которого будущий президент может злоупотребить своими новыми полномочиями».

Да, нарушение 4-й поправки – серьезное препятствие. Оно возмутило не только нескольких конгрессменов, но и правозащитные организации. Именно поэтому законопроект стал пока не законом, а лишь резолюцией. Однако эксперты не сомневаются, что администрация Байдена все равно выставит замороженную стоимость российских олигархов на торги. «По данным Белого дома, она оценивается в 1 миллиард долларов», – говорит Дмитрий Суслов.

В Евросоюзе Четвертной поправки нет, однако принцип неприкосновенности частной собственности существует. И Шарль Мишель уже заявил, что этот принцип будут обходить.

«Я юрист, я осознаю, что юридический уровень не так прост. Во многих государствах ЕС необходимо решение суда, чтобы сделать это возможным. Это требует времени, это сложный и долгий процесс. Но я поручил юридической службе Совета подготовить несколько возможных идей, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства закона», – заявил он.

Государственное следом

Не исключено, однако, что речь не ограничится лишь реализацией российской частной собственности. «Не за горами и принятие закона, согласно которому аналогичные действия можно совершать с российской госсобственностью, прежде всего валютными резервами. Уже давно идут разговоры о том, что замороженные российские 300 миллиардов долларов нужно вывести из-под права собственности России и передать их в собственность Украине, на восстановление этой страны», – продолжает Дмитрий Суслов. А это уже совершенно другая история с совершенно иными последствиями.

Казалось бы, Соединенные Штаты уже совершали подобные пассажи. «Это ж не первый случай – он уже обкатывался на Венесуэле, когда замораживались деньги венесуэльского правительства и речь шла об их передаче т.н. “демократическому правительству”», – говорит Иван Тимофеев.

Однако между венесуэльским случаем и потенциально российским есть большая разница. «Да, США передавали замороженные и арестованные средства другим представителям того же государства – в частности, так было с передачей хранившихся на территории Америки венесуэльских денег Хуану Гуайдо, которого США признавали как де-юре руководителя Венесуэлы». Тут же речь идет о том, что деньги, принадлежащие России с легитимной по мнению США властью (ибо Америка продолжает признавать Владимира Путина президентом РФ и не отзывает свое посольство) передаются третьей стране непонятно на каких основаниях.

И здесь уже вопрос не о частной собственности, а о государственной. Российские золотовалютные резервы (как и российская госсобственность за рубежом) – это средства, на которые распространяется суверенитет Российской Федерации. Изъятие этой собственности и передача третьей стране – прямое покушение на российский суверенитет и принципы даже не национального, а международного права.

Да, Соединенным Штатам на международное право всегда было глубоко наплевать. «Если будет принята соответствующая правовая рамка, то органы исполнительной власти вполне могут осуществлять конфискацию замороженной российской собственности», – говорит Иван Тимофеев. Однако Европа не настолько сильна, едина и, если так можно выразиться, дерзка. Именно поэтому Шарль Мишель будет изыскивать основания для передачи российских резервов Украине – и его апелляции к «справедливости» в данный момент неуместны.

Проблема Евросоюза в том, что в рамках международного права оснований они не найдут. Точнее, они теоретически могут быть, но по факту не предвидятся.

«Гипотетически передача российских денег Украине возможна по решению трибунала, признаваемого всем международным сообществом, или же после подписания Россией декларации о безоговорочной капитуляции, в рамках которой Москва сама согласилась бы с лишением себя суверенитета (который распространяется на российские золотовалютные резервы)», – говорит Дмитрий Суслов. Трибуналы (те же ООНовские) если и будут рассматривать подобное дело, то на протяжении многих лет, а за это время украинский «осел» с лице государства с действующими границами и/или управляемого действующими властями сдохнет. Что же касается акта о безоговорочной капитуляции, то Москва его подписывать не собирается – и сложно представить, что когда-либо соберется.

До конца

Российские власти уже предупредили Вашингтон, что реквизирование российских активов приведет к реквизированию американских. «Правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Аналогичным образом будут поступать и с европейскими активами (которых в РФ больше). В совокупности эти активы, по мнению Володина, составляют 500 миллиардов долларов – то есть в полтора раза больше, чем замороженные на Западе российские.

Кроме того, подобное поведение Соединенных Штатов и Европы приведет к бегству иностранных инвестиций из их экономик, а также ряда государств от доллара как резервной валюты. «Целый ряд стран уже задумался над тем, стоит ли хранить свои активы в США с учетом того, что в случае каких-то непредвиденных ситуаций они могут быть заморожены и переданы противнику», – говорит Иван Тимофеев.

Однако Вашингтон, скорее всего, эти проблемы и убеждения не остановят – ведь он прекрасно понимает, что делает.

«США взяли долгосрочный курс на гибридную войну с Россией до победного конца, и решение по экспроприации российской собственности является элементом этой политики, подтверждающей ее суть, – поясняет Дмитрий Суслов. – Эти действия укладываются в риторику Белого дома о том, что США будут добиваться ослабления России, поражение России и разгрома России – в том числе на Украине. Америке нужно унизительное военное поражение России, а значит, не будет необходимости вести диалог с РФ до момента достижения конечной цели: падения путинского режима и фундаментального изменения России. И с новой Россией можно выстраивать диалог», – говорит Дмитрий Суслов.

Вопрос в том, разделяют ли эту точку зрения в Евросоюзе? Не евробюрократы из Брюсселя – с ними-то как раз все понятно, – а главы национальных государств, которым рядом с Россией жить? Это американцы могут отсиживаться за океанами, ждать новую Россию и искренне считать, что до ее появления могут жечь какие угодно мосты в отношениях и позволять почти себе любые действия. Типичное, в общем-то, поведение для воров – до тех пор, пока они не увидят кольт шерифа. Только вот сначала этот шериф придет к Европе – ее дверь ближе.