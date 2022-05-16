Ядерное оружие в экономической войне

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16 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Цены на газ ведут Европу к методам социализма

Газ становится Европе не по карману REUTERS/Albert Gea
Газовый кризис заставляет Европу прибегать к методам, еще недавно совершенно немыслимым. Теперь речь идет о том, чтобы административными методами регулировать цены на голубое топливо. Кто выдвинул эту идею, каким образом она будет реализовываться – и почему это крайне напоминает то, что делал в свое время СССР? Подробности...
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Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

Угроза «неприкрытого геноцида» населения Донбасса со стороны Украины побудила Москву признать государственную независимость ДНР и ЛНР Максим Блинов/РИА Новости
Освобожденные регионы юга Украины должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По словам чиновника, до завершения военной спецоперации с плебисцитами придется повременить, но возможны и «решения временного характера». На каких основаниях Херсонская и другие области могут объявить о выходе из состава Украины? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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План выхода «Азова» на границу с Россией принадлежит США

Внезапное начало российской спецоперации сорвало планы украинских националистов атаковать Донбасс и территории РФ Виктор Антонюк/РИА Новости
Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Ядерное оружие в экономической войне

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если избыточные объемы российской нефти по тем или иным причинам не удастся реализовать на азиатских рынках, речь может пойти о сокращении добычи, восстановить которую, как известно, быстро не получится. Такой сценарий чреват возникновением глобального дефицита энергоресурсов уже в долгосрочной перспективе. Подробности...

МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последнее время сразу пять стран дали повод говорить о том, что возможности спокойного разговора России с ними, присущего дипломатам, исчерпаны. И открывает этот список Литва. Подробности...
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Русский офицер Булгаков ненавидел проект «самостийной» Украины

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодняшний кризис на Украине – только продолжение старой истории украинского безвластия в 1918 году, которую прекрасно обрисовал Булгаков. Кто только не владел Киевом в тот год: большевики, немцы-интервенты, Петлюра. Подробности...
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Тайна гибели главы Пентагона

Чем Белоруссия помогает спецоперации

Еще один шаг к развалу Великобритании

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Ядерное оружие в экономической войне

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		16 мая 2022, 12:02

    В последние дни стали четче вырисовываться контуры энергетического фронта в противостоянии России и Запада. В начале мая Газпром наконец явился на санкционную войну, объявив вне закона свои дочерние компании в Германии (группа компаний Gazprom Germania), в отношении которых ранее германское правительство ввело внешнее управление. С 11 мая эти компании – дистрибьюторы, операторы газопроводов и газовых хранилищ – не получают российский ресурс. Тем самым монополия обнулила стоимость фактически конфискованных у нее активов.

    Еще интересней развивается ситуация с транзитом российского газа в ЕС. Два основных маршрута прокачки газа – по газопроводу «Ямал – Европа» и украинской газотранспортной системе – дали сбой. Еще в марте Варшава заявила об отказе покупать российский газ с 2023 года, рассчитывая компенсировать потери за счет американского СПГ, поступающего через терминал в Свиноустье, а также реверсных поставок газа по тому же газопроводу «Ямал – Европа» из Германии и Франции. Поставки в Польшу, однако, прекратились уже в конце апреля в связи с отказом оплачивать газ в рублях.

    А с 11 мая прекратился и транзит газа через Польшу в связи с введением российских санкций в отношении компании EuRoPol GAZ, которой принадлежит польский участок газопровода «Ямал – Европа». Это решение также было принято раньше срока: транзит газа по польскому участку трубы «Ямал – Европа» должен был прекратиться с третьего квартала текущего года – Газпром не резервировал мощности польского участка трубы после второго квартала.

    Еще до событий на Украине Польша активно противодействовала реализации проекта «Северный поток – 2», надеясь стать крупным хабом по распределению газа в Европе за счет проходящей через нее газовой трубы и наличия крупного морского терминала по приемке СПГ. Теперь же Польша лишилась не только транзита, но и поставок российского газа для собственных нужд. В краткосрочной перспективе на руку Варшаве играет большая в сравнении со среднеевропейской заполненность собственных газовых хранилищ. Однако этот козырь сыграет только если текущие поставки газа в страну сохранятся на прежних уровнях, что маловероятно с учетом того, что в Европе маячит призрак газового дефицита.

    С 12 мая возникли сложности и на украинском участке газового транзита, на который до сих пор военные действия не оказывали видимого влияния. Оператор украинской ГТС, ссылаясь на то, что одна из двух газоизмерительных станций (ГИС «Сохрановка» в Луганской области) находится под контролем российских вооруженных сил, прекратил пропуск газа через нее. Газпром отказался переносить выпавшие объемы газа на другое направление, в связи с чем возникла угроза сокращения транзита газа через Украину на 30%. Удивительно спокойная реакция Газпрома на инициативу украинской стороны говорит о том, что эта ситуация обеими сторонами воспринимается как выигрышная. Украина отказывается от уже оплаченного транзита под предлогом форс-мажора, Россия получает оправдание снижению прокачки газа в ЕС.

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    На фоне блокировки трубы «Ямал – Европа» и угрозы существенного падения транзитных объемов по украинской ГТС занимательно выглядят новости из Швейцарии. Точнее – из швейцарского кантона Цуг, где зарегистрирована управляющая газопроводом «Северный поток – 2» компания Nord Stream 2 AG. Так вот, 10 мая стало известно, что суд приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября, при этом предоставив ей полную защиту от претензий кредиторов. Похороненный было проект газовой трубы по дну Балтийского моря может быть неожиданно реанимирован по инициативе Евросоюза в случае, если транзит по существующим трубам встанет колом.

    На нефтяном фронте борьбы – также неразбериха. Ожидаемый еще в конце апреля шестой пакет санкций ЕС против России забуксовал. Причина – разногласия стран-членов по ключевому вопросу: введения эмбарго на российскую нефть. Самый жесткий оппонент эмбарго – Венгрия – свое решение объясняет отсутствием у ЕС плана компенсации Будапешту убытков, связанных с прекращением поставок. В значительной мере зависящие от российской нефти Словакия и Чехия также выступают против эмбарго, но с более мягких позиций, требуя для себя отсрочку вступления этого решения в силу. Вместе с тем все очевиднее, что неполное эмбарго просто создаст конкурентные преимущества для реэкспорта российской нефти теми странами, которые смогут избежать действия запретов.

    На днях британская Financial Times со ссылкой на проект ЕС по энергопереходу сообщила, что обеспечение энергетической независимости Евросоюза от России потребует дополнительных 195 млрд евро в течение следующих пяти лет. Причем это лишь прямые расходы, связанные с прекращением поставок, не включающие в разы большие расходы, которые должны быть направлены на строительство новых СПГ-терминалов, инвестиций в «зеленый» водород и прочие проекты по диверсификации источников энергообеспечения. С учетом стремительно ухудшающегося экономического положения в ЕС, одновременно вести санкционную войну с Россией и реализовывать дорогостоящий энергопереход может оказаться непосильной задачей.

    Что касается России, то снижение поставок нефти и газа в ЕС пока с лихвой компенсируется ростом цен. Так, по информации Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства, с начала 2022 года Россия в полтора раз нарастила доходы от продажи нефти. В случае же, если избыточный ресурс по тем или иным причинам не удастся реализовать на азиатских рынках, речь может пойти о сокращении добычи, восстановить которую, как известно, быстро не получится. Такой сценарий чреват возникновением глобального дефицита энергоресурсов уже в долгосрочной перспективе, а это – своего рода ядерное оружие в экономической войне.

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