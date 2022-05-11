России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

Взгляд
11 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:20  |  vz.ru
Разделы

США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
Перейти в раздел…

В регионах омолодили пять губернаторов

Губернаторский корпус России покидают старожилы Сергей Гунеев/РИА Новости
ds.tomsk.gov.ru
«Новые назначения полностью соответствуют президентской кадровой политике последних лет». Так эксперты описывают решение Владимира Путина сменить руководителей четырех областей и одной республики. О каких регионах идет речь, кто их возглавил и по каким критериям подбиралась новая пятерка управленцев?  Подробности...
Перейти в раздел…

Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
Перейти в раздел…

Антироссийские санкции лишили Европу «золотой жилы»

Знаменитые туристические объекты в Италии еще нескоро увидят российских гостей Matteo Nardone/Pacific Press/Sipa USA/REUTERS
Середина мая – традиционное начало большого туристического сезона в Европе, и вот уже много лет гостиницы и рестораны ЕС кормились за счет российских туристов. Однако не в этом году – спецоперация на Украине и антироссийские санкции поставили крест на массовых путешествиях россиян в Евросоюз. Последствия этого для туротрасли ЕС будут весьма значительными. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России необходимо сосредоточиться на развитии отношений с незападными государствами. Не только огромные Китай и Индия, но и небольшие Уругвай или Габон могут стать для нас важными партнерами. Делать ставку на Европу в нынешних обстоятельствах – как минимум бессмысленно. Подробности...

Когда «колбасные электрички» поедут из ЕС в Россию

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы так и останемся «отсталой» страной красивых женщин и сильных мужчин, приверженных разнополым отношениям, страной нормальной человеческой любви, привычной жизни и мяса. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Новые песни нашей Победы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Когда завершится спецоперация

Обсуждение: 5 комментариев

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

Обсуждение: 8 комментариев

Хорватия блокирует расширение НАТО

Перейти в раздел…

В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
Подробности...

В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
Подробности...

В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
  • Георгий Жуков

  • Александр Василевский

  • Иван Конев

  • Леонид Говоров

  • Константин Рокоссовский

  • Родион Малиновский

  • Федор Толбухин

  • Кирилл Мерецков
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ задержала в Калининграде готовившего теракт ко Дню Победы сторонника «Правого сектора»
    Остатки сил ВСУ в Рубежном блокированы на заводе «Заря» Предсказан возврат освобожденных территорий Украины в состав России Конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти на 40 млрд долларов Газпром прокомментировал предложение Украины о переносе части транзита газа
    Над «Азовсталью» заметили клубы черного дыма Захарова оценила решение Литвы признать Россию «страной-террористом» Пентагон оценил влияние ударов России на поставки оружия Украине ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару
    Минобороны показало боевую работу экипажей Ка-52 Посол ЛНР в России указал на единственный вариант достижения мира на Украине В США заявили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины В Швейцарии заявили о выигрыше России от нефтяного эмбарго ЕС

    Главная тема


    Антироссийские санкции лишили Европу «золотой жилы»

    украинский транзит


    Европа в среду может недосчитаться трети российского газа

    первый президент Украины


    Умер Леонид Кравчук

    поставки СПГ


    Эксперт объяснил недовольство Германии позицией Катара по газу

    Видео

    спецоперация на украине


    Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

    разведданные для ударов


    Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

    судьба суперпроекта


    Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

    «полное беззаконие»


    Каким будет оправдание Запада за ограбление России

    еврейское государство


    Почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм

    обмен на еду


    Сергей Миркин: Зеленский ради выгоды одобрит и каннибализм на «Азовстали»

    концепция фестунгов


    Тимур Шерзад: Чем Мариуполь похож на Познань

    антироссийский фронт


    Камран Гасанов: Запад хочет подорвать отношения России и Индии

    на ваш взгляд


    Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
    Вадим Трухачёв

    России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		11 мая 2022, 09:14

    Отказ от европоцентризма прямо прописан в концепции внешней политики России еще 2016 года, где говорилось: «В результате процесса глобализации складываются новые центры экономического и политического влияния. Происходит рассредоточение мирового потенциала силы и развития, его смещение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сокращаются возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике. Отчетливо проявляется многообразие культур и цивилизаций». 

    Однако далее в том же документе отношения с Европой стоят впереди и Азии, и Ближнего Востока, и тем более Латинской Америки и Африки. Потому возникает ощущение, что такой «поворот на Восток» осуществляли нехотя – видимо, надеясь договориться, по крайней мере, с европейцами. И только когда началась спецоперация на Украине, у нас наконец стали пристально наблюдать за тем, насколько та же Индия следует или нет западным санкциям. До того, кажется, это вообще мало кого интересовало. 

    Судя по опросам, в народе явно имеется запрос на такой «поворот на Восток» и «разворот от Запада». Согласно данным ВЦИОМ, к Евросоюзу плохо относится 64% опрошенных (понятно, что к США – еще больше). Просто потому, что 69% после многочисленных русофобских выходок Запада уверены, что и европейцы плохо относятся к России и русским. Единственное – сокращение политических, культурных и экономических связей с Западом поддерживают 39%. И вряд ли могло быть иначе в условиях явного преобладания «европейских» и «североамериканских» новостей. 

    Такая зацикленность на Европе удивительна еще и потому, что там существует многовековая традиция русофобии. Англичанин Генри Палмерстон, француз Астольф де Кюстин, немец Фридрих Науманн, итальянец Галеаццо Чиано, поляк Ян Длугош, чех Вацлав Гавел, венгр Арминий Вамбери, щвед Андерс Ослунд… Список имен и государств, отметившихся на этой ниве, можно продолжать еще долго. Получается, что мы делали ставку на те страны и народы, где как минимум часть политической и интеллектуальной элиты постоянно видела в нас врагов. 

    А много ли стран за пределами Запада, где есть такая глубинная русофобия? Разве что Япония и Турция приходят в голову (к слову, обе страны испытали сильное влияние европейской политической культуры, кроме того, мы с ними неоднократно воевали). В Китае, Индии, Алжире, Нигерии, Бразилии или Мексике такого явления, пронизывающего политику, культуру, науку и массовое сознание, просто не существует. Тем самым в отношениях с незападными центрами силы нам не придется бороться с отрицательными стереотипами о себе.

    Фото: Global Look Press

    Но оставим в стороне идейно-теоретическую часть, посмотрим на экономику. Что готовы покупать у нас европейцы? Нефть, газ, лес-кругляк, удобрения. Даже готовые нефтепродукты берут с неохотой. Из более «интеллектуального» разве что мирный атом востребован в некоторых европейских странах – но и то только потому, что в Чехии, Венгрии и Финляндии атомные станции строили советские специалисты. А где, например, наша еда, не говоря уже о высокотехнологичных товарах? Нет их. Никто их на европейский рынок не пустит.

    А вот страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки готовы покупать у нас и сельскохозяйственную продукцию. Китай покупает едва ли не весь имеющийся ассортимент. Африканцы хлеб пекут из нашей пшеницы. Бразилия и Аргентина не могут обойтись без наших удобрений, да и сельхозтехнику у нас не прочь купить. Индия – крупнейший покупатель нашего оружия. Оно популярно и в исламском мире, и в ряде стран Африки и Латинской Америки. А в Европе его почти нет, и быть не может. Там есть свое и американское.

    Разумеется, с высокими технологиями в Европе лучше. Но европейцы и до 2014 года не горели желанием делиться с нами технологиями. А вот многие азиатские и латиноамериканские государства с куда большей вероятностью создадут с нами центры по развитию высоких технологий. В этом плане Россия, Таиланд, ЮАР или Уругвай (наиболее зажиточное государство Латинской Америки) похожи. Все они технологически зависят от Запада и вряд ли будут возражать против снижения степени этой зависимости. 

    А полезные ископаемые где есть – в Европе или на других континентах? Излишне говорить, что африканские Нигерия, Габон и Ангола богаты нефтью, и уже на этой почве нам нужно поддерживать отношения. В недрах Южной Африки содержится едва ли не вся таблица Менделеева. А в Чили – крупнейшие в мире запасы селитры, да еще и выход в Антарктиду. Эквадор – крупнейший поставщик бананов и цветов. Марокко – цитрусовых. Нужны они нам как торговые и политические партнеры? Риторический вопрос. 

    Поговорим теперь о туризме. Гражданам России не нужна виза ни в Египет, ни во Вьетнам, ни в Доминикану. А вот в Европу, как известно, она нужна, и оформить ее очень непросто. Тем самым в плане отдыха (тем более в нынешних условиях) Не-Запад явно перспективнее. Что касается въездного туризма, то в последние годы китайцев, индийцев, иранцев и латиноамериканцев на улицах Москвы заметно больше, нежели немцев или итальянцев. Так нужно ли зацикливаться на европейском туризме, когда Россия вызывает интерес у жителей других континентов? 

    С чем у России до сих пор есть проблемы – так это с пресловутой «мягкой силой». И сейчас назрела острая необходимость ее развивать. Где она больше будет востребована – в Европе или в Азии и Латинской Америке? Там с куда большим интересом посмотрят наши фильмы, прочитают наши книги, послушают нашу музыку. Хотя бы по той причине, что у них нет предубеждения к России, и там нашей «мягкой силе» не станут чинить те же препятствия, что в Европе. К тому же у нас учатся тысячи и тысячи студентов из этих стран, которые могут стать там «нашими людьми».

    Наконец, обратимся к большой политике. Россия делает ставку на поддержание и развитие институтов ООН. А кто преобладает в ней? Запад? Нет, всё те же африканцы, латиноамериканцы, страны Ближнего Востока и Океании. Нам крайне необходима политическая поддержка, но мы работаем с ними по остаточному принципу. А вот Запад вниманием их не обделяет, и в результате мы имеем 141 страну, голосующую против нас в Генассамблее ООН. Работай мы с этими государствами плотнее – результат мог бы быть иным.

    В этом смысле вспоминается массовая отправка домой из европейских стран наших дипломатов. Например, из Словении выслали аж 33 человека. Что они там делали в таком количестве? Не будем говорить о том, что от словенцев ничего не зависит – это неправда. Однако такое число в двухмиллионной стране – зачем? Из-за прекрасной природы, спокойствия и приличного уровня жизни? Всё так, но часть этих дипломатов пригодилась бы нам на Филиппинах, в Бахрейне, ЮАР или Мексике. Там возможностей намного больше. 

    Парадоксально, но укрепление наших позиций в Азии, Африке и Латинской Америке значительно укрепит наше положение в Европе. Державу, которая представлена везде, которая активно конкурирует с европейцами во всех отраслях, нельзя «отменить». И разговаривать с нами надо по-другому. Потому России жизненно необходимо закрепиться на «Не-Западе» и бросить туда все возможные усилия. Забрасывать Европу не надо, но отношения с ней могут развиваться по остаточному принципу. Прочие континенты для нас куда важнее. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •