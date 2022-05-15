Русский офицер Булгаков ненавидел проект «самостийной» Украины

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Четыре причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти

Европа не зря боится вводить нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
Европа впервые заговорила о том, чтобы исключить нефтяное эмбарго из шестого пакета санкций. Решиться на такой запрет оказалось не так просто, как в случае с углем. Евросоюз можно понять. У него есть минимум четыре повода, почему этого шага лучше избежать. И один из них в том, что Европа окажется в большем проигрыше, чем Россия. Подробности...
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Россия запретила Украине вступать в ЕС

Москва выдвинула к Украине новое требование REUTERS/Valentyn Ogirenko
Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике? Подробности...
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«Укропы» нас хорошо знают». Какую роль сыграли танки при взятии Мариуполя

Танки оказались незаменимы при боях в Мариуполе Сергей Бобылев/ТАСС
«Танки в городе не должны использоваться, но мы тут превратились в городских танкистов – «длинную руку» пехоты». Такими словами бойцы одной из танковых рот армии ДНР рассказывают о том, как несколько недель штурмовали Мариуполь, с помощью какой тактики обманывали украинских нацистов и чем российские танки лучше боевых машин ВСУ. Подробности...
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План выхода «Азова» на границу с Россией принадлежит США

Внезапное начало российской спецоперации сорвало планы украинских националистов атаковать Донбасс и территории РФ Виктор Антонюк/РИА Новости
Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Русский офицер Булгаков ненавидел проект «самостийной» Украины

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодняшний кризис на Украине – только продолжение старой истории украинского безвластия в 1918 году, которую прекрасно обрисовал Булгаков. Кто только не владел Киевом в тот год: большевики, немцы-интервенты, Петлюра. Подробности...

Давление Запада на Россию сработало как пружина

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Сегодня мы приходим к окончательному расчету. Пересмотру всего нашего подхода к отношениям с внешним миром – и к себе самим. Это вопрос уважения, и в конечном счете вопрос нашего выживания. Подробности...
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Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Серьезное падение поступлений от трудовых мигрантов, резкое ужесточение условий их пребывания в России, возвращение на родину не менее 200–300 тыс. человек, что создаст среду для экстремизма. Это только одно из возможных последствий выхода Кыргызстана из ЕАЭС. Подробности...
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Тайна гибели главы Пентагона

Чем Белоруссия помогает спецоперации

Еще один шаг к развалу Великобритании

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Иван Иванюшкин

    Русский офицер Булгаков ненавидел проект «самостийной» Украины

    Иван Иванюшкин
    Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
    		15 мая 2022, 12:06

    Сто тридцать один год назад в Киеве родился писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. Масштаб его гения становится яснее, когда мы задумываемся о том, как наследие писателя трактует наше сложное время. Он родился и вырос в Киеве. В Буче, прогремевшей месяц назад на весь мир радением украинских фейк-ньюсмейкеров, была дача Булгаковых.

    Писателем он стал не сразу. В 1916 году 25-летний Булгаков заканчивает медицинский факультет Киевского университета. Уже два года, как идет Первая мировая война. Некоторые факультеты университета эвакуированы в Саратов, а медицинский факультет остался в Киеве – русскому фронту нужны врачи. В этих условиях в университете специально упрощают процедуру сдачи выпускных экзаменов. Еще не получив диплома, Булгаков идет работать в киевский госпиталь Красного Креста. В результате Брусиловского прорыва линия фронта продвинулась на запад, и госпиталь переехал в Каменец-Подольский, а затем еще дальше – в Черновцы. Всё лето 1916 года Булгаков работает хирургом госпиталя, страшно устает. Каждый его день – непрестанные ампутации конечностей русских солдат. Затем его отправляют земским врачом в Смоленск. Идет война – опытных, видавших виды, земских врачей переводят на фронт, им на смену призывают молодых врачей. Наконец 31 октября 1916 года Булгаков получает диплом лекаря с отличием.

    Февральскую революцию Булгаков встречает в Саратове. Летом 1917-го в селе Никольском (Сычевский уезд Смоленской губернии) Булгаков думает, что случайно заразился от больного дифтеритом ребенка. Чтобы побороть болезнь, Булгаков вводит себе антидифтерийную сыворотку, которая вызывает у него зуд, сыпь и боли. Не в силах терпеть, он просит сделать ему укол морфия. Повторение этих уколов в течение нескольких дней превращает его в морфиниста. В сентябре 1917 года Булгакова переводят по его просьбе в земскую больницу города Вязьмы. В этом городе Булгакова застает Октябрьский переворот. Именно здесь, в Вязьме, в состоянии наркотической зависимости, он начинает писать и создает сочинение под заголовком «Недуг». Этот текст был уничтожен писателем, однако есть основания считать, что на его основе был создан рассказ «Морфий» (вышел в 1926-1927 годах). Булгакова изводит отчаяние, он не верит, что сможет побороть пристрастие к морфию, боится, что закончит дни в сумасшедшем доме. Спасает поддержка его первой супруги Т.Н. Лаппа. Для внимательного читателя «Морфия» абсолютно ясно – и Февральскую, и Октябрьскую революцию Булгаков ненавидит.

    На дворе март 1918 года. Еще не до конца исцелившийся от зависимости Булгаков возвращается через Москву в Киев, чтобы работать врачом-венерологом. Нужно как-то выживать в стране, где идет Гражданская война. Время непродолжительного правления большевиков в Киеве в январе 1918 года Булгаков не застал – он приехал, когда там уже вовсю заправляли немцы. Какие чувства мог он испытывать при виде оккупационных войск в родном городе? Еще в августе 1915-го, когда немцы подступали к Киеву в Первую мировую, будущий писатель негодовал: «Отдать Киев – матерь русских городов, со всеми его святынями, с Печерской лаврой, со всем, что дорого русскому сердцу, первый русский город, святой Киев! ... Разве после такого удара, который потрясет всю Россию, разве можно во что-нибудь верить, на что-нибудь еще надеяться?».

    При немецкой оккупации Украину номинально возглавлял гетман Скоропадский, избранный в апреле 1918-го, через месяц после возвращения Булгакова в Киев. 14 декабря того же года гетман всея Украины тайно бежал в Берлин, когда немцы оставили город. Как же это похоже на марионеточное правительство, что сидит сегодня в Киеве. Как русский человек и офицер Булгаков ненавидел проект «самостийной» Украины. Это знает всякий, кто читал «Белую гвардию». «Шароварам крышка» – пишет в романе Булгаков. Устами поручика Мышлаевского он изничтожает украинских крестьян, бежавших в отряды националиста Петлюры: «Я тут мигнул Красину и спрашиваю: "Офицерня? Тэк-с. А дэж вси ваши хлопци?" А дед и ляпни: "Уси побиглы до Петлюры" А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну тут, понимаешь, я не вытерпел... Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: "Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!" Ну тут, понятное дело, святой украинский землепашец, сеятель и хранитель… прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: "Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!"».

    Националистический режим современной Украины слишком долго играл роль этого придурковатого деда, с которого наконец спросили за антироссийскую риторику и преступления против исторической правды. Сегодняшний кризис на Украине – только продолжение старой истории украинского безвластия в 1918 году, которую прекрасно обрисовал писатель. Кто только не владел Киевом в тот год: большевики, немцы-интервенты, Петлюра.

    И всё это время Булгаков работает врачом-венерологом в Киеве. Смутное время диктует свои законы – в начале 1919-го его мобилизуют синежупанники (украинские дивизии, сформированные немцами), однако при отходе их частей из города Булгакову удается незаметно бежать. В феврале город опять оказывается во власти большевиков. 31 августа Киев взят Добровольческой армией. В это самое время, летом–осенью 1919 года Булгаков навсегда оставляет Киев. Как военный врач 3-го Терского казачьего полка в составе Вооруженных сил Юга России под командованием генерала А.И. Деникина он участвует в боевых действиях на Северном Кавказе. Булгаков видит Владикавказ, Беслан, Грозный. Именно здесь приходит час для его первой печатной публикации. 26 ноября 1919 года под инициалами «М. Б.» в газете «Грозный» выходит фельетон «Грядущие перспективы». Начало этой статьи заслуживает цитаты: «Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала "великая социальная революция"…». Так Булгаков стал Булгаковым, писателем, о котором скоро узнает весь мир.

    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

    Русский дворянин Булгаков не мыслил своей судьбы без России. В 1918 году он молод, только что получил врачебный диплом. Но вдруг всё рушится – Российская империя перестает быть. Именно поэтому позже, в 1925-м, он воздаст такое почтение своему герою, профессору медицины Филиппу Филипповичу в повести «Собачье сердце». Филипп Филиппович Преображенский (вдумайтесь – Преображенский!) – это мечта Булгакова о его успешной врачебной карьере в имперской России. Все знают, с каким презрением он описал пришлую власть большевиков в лице Швондера. Об отношении писателя к этой власти говорит такой биографический факт: сестра Булгакова была вынуждена сжечь в камине случайно оказавшиеся у нее социалистические прокламации – она была уверена, что брат бы убил ее, если бы их увидел. Земли Украины Булгаков всегда полагал принадлежащими России. М.О. Чудакова в своей книге «Жизнеописание Михаила Булгакова» говорит, что писатель несомненно разделял слова статьи В.В. Шульгина «Они вернулись» в газете «Киевлянин», вновь ставшей выходить в сентябре 1918 года после взятия Киева Белой армией: «…этот край русский... Мы не отдадим его… украинским предателям, покрывшим его позором…».

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