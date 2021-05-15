Михаил Булгаков – последний русский писатель

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа

15 мая, суббота  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
Разделы

Евросоюз собрался спасать мир за счет России

Углеродный налог ЕС навредит также сланцевой добыче в США Сергей Гунеев/РИА Новости
Главный торговый партнер России – Евросоюз – заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Другие страны не такие сознательные в плане экологии, считает ЕС и назначает себя главным спасителем мира. Убытки наших компаний и российского бюджета могут достигать десятки миллиардов евро. Впрочем, есть для России и хорошие новости. Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
Перейти в раздел…

Церковь намерена вытащить Россию из демографической ямы

При РПЦ уже есть сеть детских приютов, теперь речь пошла о домах малютки Валерий Матыцин/ТАСС
В России падает число абортов, но в церкви придумали, как и вовсе свести их число к минимуму. РПЦ предложила женщинам, которые не желают воспитывать ребенка, не делать аборт, а отдавать младенца на попечение церкви. На каком основании может осуществляться передача младенцев на воспитание священникам – и есть ли у церкви возможности воспитывать их? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Зеленский объявил крестовый поход на олигархов

Арест политического оппонента Зеленский решил «продать» народу как начало похода на олигархов Иван Николаев/ТАСС
Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов, пояснив, что арестованный накануне Виктор Медведчук был лишь первым в списке тех, кого ждет «минусовка». Президент пообещал избавить Украину от репутации олигархической страны. Эксперты полагают, что Зеленский зря пугает олигархов скопом, а не по одиночке. Вдруг крупный бизнес теперь объединится, чтобы вместе дать отпор? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Михаил Булгаков – последний русский писатель

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Хакеры подкармливают американскую паранойю

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил. Подробности...

За Палестину некому вступиться

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Перейти в раздел…

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 7 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Перейти в раздел…

На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
Подробности...

Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
  • Израиль

  • Палестина

  • Ни на чьей
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа
    В Госдуме сочли неэтичным новое пользовательское соглашение WhatsApp На Украине решили создать новый вид войск Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Лаврова и Блинкена Пушков похвалил Климкина за «здравомыслие»
    Боевое крыло ХАМАС подвергло массированному обстрелу юг Израиля NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая Липецкий губернатор отреагировал на дорожный инцидент с сенатором Королевым Охранник магазина выстрелил в ребенка в Москве
    В Госдуме объяснили «недружественный» статус США и Чехии Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько» Эксперт предупредил о росте долларовой инфляции Индийский политик назвал коронавирус имеющим право на жизнь созданием

    Главная тема


    Зачем Зеленский объявил крестовый поход на олигархов

    «анти-Россия»


    Климкин испугался слов Путина об Украине

    дипломатические отношения


    ЕС отреагировал на утверждение списка недружественных России стран

    права в регионе


    США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита

    Видео

    углеродный налог


    Евросоюз собрался спасать мир за счет России

    замена импорта


    Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

    армия и вооружение


    США испуганы перспективой остаться без ядерного оружия

    ДОМАШНИЙ АРЕСТ


    Медведчук переиграл Зеленского в киевском суде

    правда о войне


    Алексей Алешковский: Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

    горячая фаза


    Глеб Простаков: Россию позвали на информационную войну

    Ближний Восток


    Камран Гасанов: За Палестину некому вступиться

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
    Владимир Можегов

    Михаил Булгаков – последний русский писатель

    Владимир Можегов
    публицист
    		15 мая 2021, 12:00

    Михаила Афанасьевича Булгакова, 130 лет со дня рождения которого мы отмечаем 15 мая, можно назвать последним великим русским писателем, завершающим плеяду русских классиков 19 века. Заключение, возможно, спорное, но мы постараемся доказать, что – верное.

    Прежде всего, почему последним русским писателем? Потому, что, живя в советское время, творя в СССР, Булгаков ни в одном моменте своего творчества не был советским, оставаясь целиком русским. Шолохов, начав как русский писатель, кончил советским писателем. Булгаков – нет.

    Я не говорю, что быть советским писателем – плохо, но быть советским писателем – узко. Советский писатель вынужден был вписывать себя в догму, точнее – заниматься более–менее добровольной обскурацией. Даже советский Пушкин был обрезан до приемлемого, что уж говорить о других! Булгаков счастливо этой участи избежал, кончив истинно космистским и всечеловеческим по духу (как и полагается русскому классику) романом «Мастер и Маргарита». Как и полагается истинному классику, Булгаков поднялся над парадигмами своего времени, над «правым» и «левым» лагерями, создав роман над временем – то есть, всегда актуальный.

    Вот еще два важнейших атрибута классика – способность быть вне идеологий своего времени и оставаться актуальным во всякое время. Данте был убежденным гиббелином (сторонником власти императора) и вел яростную борьбу с гвельфами, сторонниками папской власти. Разумеется, и в «Божественной комедии», произведении очень личном, отражена эта борьба. Но смысл «Комедии» далеко поднимается над этой враждой. Гоголь и Достоевский были убежденными консерваторами, но их художественные произведения и идеи превосходили их непосредственные политические взгляды. Так же и Булгаков, с его более чем скептическим отношением к советской власти, в своем романе вышел совсем к иным берегам, хотя и современная ему реальность вывел в романе беспощадно.

    Это первое. Другое – Булгаков остается не только одним из самых известных и популярных, но и одним из самых актуальных писателей нашего времени. Более того, он создал жанр «мистического реализма», который стал фактически центральным стилем современной русской литературы: Пелевин, Сорокин, Елизаров, Владимир Орлов, Венедикт Ерофеев. О ком еще из писателей новейшего времени можно это сказать? Наши «деревенщики», при всем к ним уважении, не поднялись выше идей, провозглашенных идеологической борьбой 60–х, их прекрасная проза стала прекрасным надгробием, эпитафией русской деревне, но – до нового возрождения – не поднялась.

    Фото: Общественное достояние

    Ещё менее в этом смысле можно сказать о либералах–«шестидесятниках»: проза Аксенова или поэзия Вознесенского остались как курьез времени, не более. О ничтожестве сегодняшней прозы а–ля Акунин, устаревающей по мере написания, или надувных «яхиных» не стоит и говорить. Очевидно, что–то по–настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Венедикта Ерофеева, Пелевина, Сорокина.

    Скажем еще об экранизациях Булгакова, среди которых есть, как минимум, два шедевра: «Собачье сердце» Бортко и «Морфий» Балабанова. Оба эти фильма – попадания в десятку, и оба – попадания говорящие. Фильм Бортко стал культовым, всенародным, его разобрали на цитаты, и понятно, почему. Время, описанное Булгаковым, стало прямой рифмой нашего смутного времени, а цитаты Булгакова – его описанием. Наше время скользило по ним, как по льду, они создавали рамку нашему безвременью, становились его матрицей, основанием.

    Еще больше в этом смысле можно сказать о фильме Балабанова. Революция на фоне прогрессирующей наркомании героя, постепенно теряющего связи с реальностью – это ли не центральный сюжет 90–х? Впрочем, всенародным фильм Балабанова не стал, в силу своей большей эзотеричности и более узкой поколенческой рамки. Однако всегдашняя актуальность – свойство гения – на лицо.

    Об экранизациях «Мастера и Маргариты» говорить много не будем. Они были не слишком удачны, и неудивительно. Самого киноязыка, который мог бы адекватно говорить на языке структурно сложнейшего «Мастера» просто не существует. Возможно, ещё не существует (однако, попробуйте экранизировать «Божественную комедию» Данте!). Второе – и сам роман толком еще не прочитан, он еще слишком молод по историческим меркам.

    Достойно экранизировать «Мастера» мог бы только талант, конгениальный булгаковскому. Которому роман придется переписать заново. Сперва разобрав его многочисленные слои до самого его философско–художественного ядра. А, затем – собрав всё заново на языке кино. Ни сериалу Бортко (неплохому, но неглубокому), ни, тем более, многострадальному фильму Юрия Кары с его шикарным актерским составом и полной сюжетной кашей, это не удалось (прочие попытки мирового кино оставим за скобками).

    До сих пор идут споры на тему – о чем же главный роман Булгакова? Эта интрига десятилетий – тоже свойство гения. И, действительно, спорить можно бесконечно. На мой взгляд, это, прежде всего, глубоко личный роман. Роман, в который поистине вложена душа автора (почти без метафор). И это, прежде всего, роман о власти. Писатель и власть – можно сказать и так.

    А можно и по–другому: роман этот задает земному человеку последние вопросы и оставляет его с ними наедине: обнаженный человеческий дух, стоящий перед Сфинксом с его последней загадкой и возможным выбором: сказать правду или остаться в живых? С этим непростым (и вечным, пока жив человек) выбором оставляет нас роман Булгакова, последний роман последнего классика русской литературы. И тому, кто придет вслед за ним, придется ответить на вопрос Сфинкса.

    Другие материалы автора

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •