Разруха в головах наследников профессора Преображенского

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом

Почти 50% украинцев считают: вопрос о статусе Донбасса надо вынести на референдумФото: Валерий Матыцин/ТАСС
К инаугурации Зеленского социологи фактически передали ему «челобитную» от украинцев. Более половины опрошенных – за прямой диалог президента Украины с лидерами ДНР и ЛНР, две трети – за компромисс в Донбассе, подавляющее большинство – за переговоры с Москвой. Как надо расценивать такой результат? И можно ли ожидать, что Зеленский выполнит наказ еще до осенних выборов в Раду?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Разруха в головах наследников профессора Преображенского

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Я, потомок крестьян, на равных общаюсь с потомком князей. И все население страны с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

Глеб Простаков, журналист
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«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

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            Александр Дементьев

            Разруха в головах наследников профессора Преображенского

            Александр Дементьев
            историк (Университет Буэнос-Айреса)
            		 17 мая 2019, 11:52

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            «Разруха не в клозетах, разруха в головах» – эти  слова профессора Преображенского постоянно на устах людей, которые, прикрываясь жизненным опытом вымышленного персонажа, выступают против социальных перемен, на деле же отстаивая свою безмятежную жизнь, свой комфорт от посягательств людей, не удовлетворенных своим положением.

            Преображенский – это символ мещанского цинизма людей, чей жизненный идеал иметь свои пресловутые семь комнат и возмущаться желанием других делать что-то помимо того, что им положено по их статусу, в упор не видя благоприятных стартовых условий для своей вольготной жизни. Нежелание смотреть по сторонам и близорукость от ощущения собственной важности. Персонаж, у которого хватает сил лишь, чтобы воплотить свой эксперимент, но он не готов взять ответственность даже за результаты своих собственных действий. Ему претит идея равенства людей. Желая видеть в людях уровня ниже его лишь отлаженные функции, сам он совершенно беспечно относится к судьбе своего же эксперимента.

            Восторгаться Преображенским – и есть разруха в головах, первый шаг к поддержке крайне правых политических течений в интересах условной стабильности зажиточных слоев.

            В последние годы во внутренней политике ряда латиноамериканских стран произошел поворот вправо. Более состоятельные слои общества выражают свой протест против линии прогрессивных правительств, нередко ссылаясь на низкий уровень культуры беднейших слоев населения, на отсутствие у них образования и представления об этикете, на поведение в современном городском обществе. Тот факт, что оттенок кожи у беднейших слоев населения несколько темнее, толкает домашних интеллектуалов с высокой культурой быта говорить о природной предрасположенности к труду и уважению к общественному пространству.

            Особенно показательным является то, как этот ход рассуждений легко воспринимают наши соотечественники, переехавшие в эти страны, нашедшие квалифицированную работу и не испытывающие нужды. Они верят в справедливость, а она заключается для них в том, что человек более образованный и интеллигентный мало того, что достоин большего, чем неквалифицированный работник, но и государство должно оказывать ему поддержку в большей степени, чем каким-то там беднякам, которые ни на что не способны.

            Фото: Киностудия «Ленфильм», Творческое объединение телевизионных фильмов

            Такая идея весьма созвучна тому, что было склонно думать дворянство в дореволюционной России про мужика. Вся политика Российской империи была выстроена специально, чтобы угодить прежде всего этому сословию. И сегодня у многих тупой и неповоротливый мужик-тугодум не способен вызвать симпатию, а студент или агитатор, стремящийся изменить это положение вещей, порой кажется нелепым нахалом, завидующим хорошей жизни состоявшегося человека.

            Со времени горбачевской перестройки в нашем массовом сознании поселилось представление о героях революционных перемен в России, как о неграмотных голодранцах, посягнувших на устои и возомнивших себя выше образованной части общества. Зачитываясь «Собачьим сердцем» Булгакова, а потом и засматриваясь одноименным фильмом, советская интеллигенция, как и ее постсоветская наследница, многое объясняла для себя его яркими образами.

            «Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить», – то, что устами Шарикова для читателя выглядит нелепой и необоснованной претензией, сейчас весьма уместно бы прозвучало от беднейших слоев общества, интегрирующихся в современное городское общество, в частности в Латинской Америке. Но отучившись в университетах и живя в квартирах с ванными, мы сразу же безапелляционно встаем на высокомерно саркастическую позицию профессора Преображенского.

            В нашем коллективном представлении царская Россия продолжает быть каким-то замечательным местом, где люди танцевали на балах, говорили по-французски и общались друг с другом эпиграммами. Но мы совсем не представляем себе 77% крестьян, высокую детскую смертность и неграмотность.

            Удивительным образом беззаботное высокомерие, достойное профессора Преображенского, сохранилось и у старой эмиграции, потомков участников Белого движения, перебравшихся в Новый Свет из Европы после Второй мировой. Периодически они интересовались у меня, преподающего в Аргентинском университете, не из дворян ли я? А получив отрицательный ответ, они будто бы пытались мне помочь вспомнить, рассказывая о знакомых представителях неподатного сословия с моей фамилией. Словно было трудно поверить, что человек с университетским образованием может быть из крестьян.

            Все мои предки когда-то перебрались в Петербург, а потом Ленинград, чтобы стать рабочими именно из деревень близлежащих губерний. И каждое следующее поколение жило лучше предыдущего. Отсутствие каких-то предков с титулом никак не помешало пониманию образа мыслей и поведения представителей сословий, которые более ста лет назад занимали гораздо более влиятельные позиции в обществе. Более того, совсем не воспрепятствовало сочувствию к написанному ими.

            Некоторое время назад мне выпала возможность поучаствовать в одном мероприятии с представителем известного рода бывших князей, Дмитрием Михайловичем Шаховским. И потом у нас была возможность продолжительное время поговорить. Он рассказывал о своем опыте общения с современными русскими и о том, что нужно еще многое сделать для того, чтобы сгладить противоречия со старой эмиграцией и достичь примирения. На что я ответил, что для меня не нужно искать примирения, оно уже есть. Я, потомок крестьян, на равных и со взаимным уважением общаюсь с потомком князей. И все население страны, большинство которого еще сто лет назад было неграмотным, сейчас с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу и сохранение которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. То, что раньше было достоянием скромного меньшинства, теперь необходимая часть образования.

            Очень приятно смеяться вместе с профессором Преображенским над поведением Шарикова, Швондера и прочих. Однако стоит понимать, что большинство наших предков и были такими Шариковыми. Наше примирение в том, что потомки победителей в Гражданской войне имеют возможность понимать и сочувствовать позиции проигравших.

            А тот аргумент, что подобные качественные изменения произошли бы и без большевиков, мне ежедневно опровергает латиноамериканская реальность.


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