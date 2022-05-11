Спецоперация избавила Россию от временщиков

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11 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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В регионах омолодили пять губернаторов

Губернаторский корпус России покидают старожилы Сергей Гунеев/РИА Новости
ds.tomsk.gov.ru
«Новые назначения полностью соответствуют президентской кадровой политике последних лет». Так эксперты описывают решение Владимира Путина сменить руководителей четырех областей и одной республики. О каких регионах идет речь, кто их возглавил и по каким критериям подбиралась новая пятерка управленцев?  Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Как США создали мировой продовольственный кризис

Зерно – ключевой на сегодняшний день экспортный товар Украины Александр Кряжев/РИА Новости
Десятки миллионов тонн украинского зерна являются важнейшим условием для снижения мировых цен на продовольствие – по крайней мере, именно в этом уверяет президент США Джо Байден. Кроме того, Байден обвиняет в росте цен и Россию. На мировом рынке зерновых действительно переполох, но кто же виновен в этом на самом деле? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Спецоперация избавила Россию от временщиков

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская «буржуазия» ничем другим не озабочена, как срубить денег, переспать с максимальным количество жен друзей и получить иностранный паспорт, а лучше даже два, и свить уютное гнездышко подальше от России. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России необходимо сосредоточиться на развитии отношений с незападными государствами. Не только огромные Китай и Индия, но и небольшие Уругвай или Габон могут стать для нас важными партнерами. Делать ставку на Европу в нынешних обстоятельствах – как минимум бессмысленно. Подробности...
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Когда «колбасные электрички» поедут из ЕС в Россию

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы так и останемся «отсталой» страной красивых женщин и сильных мужчин, приверженных разнополым отношениям, страной нормальной человеческой любви, привычной жизни и мяса. Подробности...
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Когда завершится спецоперация

Обсуждение: 5 комментариев

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

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Хорватия блокирует расширение НАТО

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
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    Спецоперация избавила Россию от временщиков

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		11 мая 2022, 12:00

    Давеча перечитал одну книгу, которая до февраля 2022-го читалась… ну, в общем, как обычное московское фуфло. А сейчас – это просто гениальное произведение на уровне «Дня Турбиных» – только от имени всего этого крысятника, от которого когда-то и пострадали коллективные Турбины. 

    Потому что, только прочтя ее, понимаешь, отчего в реальности посыпалась моментально российская «элитка» и «культурка», выстроившаяся с чемоданами денег на рейсы «Эль Аль» и прочие, которые еще летали. Автор – Елена Котова – на протяжении всего романа «Полусвет» просто рисует потрясающую картину того, что происходило «внутри», причем без всякого морализаторства. 

    Российская «буржуазия», которая ничем другим не озабочена, как срубить денег, переспать с максимальным количество жен друзей и получить иностранный паспорт, а лучше даже два, и свить уютное гнездышко подальше от России. Переезжая из Берлина в Майами, из Таиланда в Париж, ощущая себя «людьми мира» и королями горы.

    Но вот беда: на тот момент, «до февраля» – вся эта безразмерная классовая компания не может с проклятиями покинуть Москву, потому что деньги она может срубить только тут. Причем половина этих милых людей даже не говорит – на чем именно они сшибают тут нехилые деньги. В общем, ни на чем – что-то среднее между урбанистическим пиаром, госконтрактами и микрокредитованием.   

    Автор ставит снайперский диагноз: «Какая работа в Тель-Авиве?! Работа – точнее, занятие под названием «делать деньги» – это только в России. Деньги делают на встречах, на ланчах, в онлайне, по телефону, хотя телефон уже прошлый век, в самолетах и лаунжах аэропортов. В Москве или по дороге туда, в Лондоне, Берлине или по пути из Тель-Авива в Мухино или наоборот. Или по дороге в Луганск, не донбасский, конечно, а тот, что на озере в Швейцарии». Более того, автор не социальный критик, она – плоть от плоти того самого слоя, о котором пишет, и никаких натяжек тут нет.

    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

    И тут я думаю про Дальний Восток и Камчатку. Не знаю, как сейчас, но в 60-е–80-е – в то время, которое я там непосредственно наблюдал – преимущественное настроение тамошних жителей было таково: приехать, заработать денег (которые там платили гораздо круче, чем по стране) и поехать в теплые края – то ли в Ставрополь, то ли в Тернополь. А может быть, даже в Сочи – и там уже зажить «по-настоящему». Те, кто не собирался уезжать, называли их «временщики». И от них, конечно, была натуральная беда – временщику не надо ничего строить, ничего обустраивать, он поживет и в халупе – лишь бы платили северную надбавку и пенсия состоялась лет в 45. Да и дороги ему не нужны. «Вот мы тут посидим, а потом – настоящая жизнь, а вы оставайтесь тут в своей дыре».

    Понятно, что клич русской классической литературы: «В Москву! В Москву!» – это корни того же процесса-явления. Потому что считается нормальным и приемлемым – тот, кто вырос в условном Когалыме, за счастье и удачу считает переезд в Москву или Питер. Тот, кто вырос в Москве или Питере, считает за удачу переезд в Хельсинки или Тель-Авив (хотя тут получается наоборот – из мировых столиц – в деревни) – и так годами поддерживается философия проживания на временной территории. А с реальными деньгами это уже пронизало все upper middle class общество – всеми путями складировать деньги за границей, вить гнездышко, чтобы потом, наконец, «свалить из Рашки». 

    Посмотрите только на примеры – даже не олигархов, с которыми и так все понятно – хотя бы на «эффективных менеджеров», для которых главное на предприятии: высосать из него все активы, вывезти их на Запад и самому свалить. Жизнь удалась. Вот сейчас, например, страна осталась без импортных лифтов, ушли конкуренты, казалось бы – должна расцвести родная индустрия… Но что мы видим – российские лифтовые заводы полностью разорены, причем именно «собственниками», которые вывели оттуда все активы. И это только то, что мне попалось в прессе сегодня. Временщичество, возведенное в ранг экономической философии.

    От поведения топ-менеджеров хотя бы таких иконических брендов, как «Аэрофлот», волосы на голове шевелятся. Поинтересуйтесь, если пропустили новости. Они побежали первыми. Потому что есть, на что бежать, и есть, куда. Люди готовились отчаливать задолго до 24 февраля. А теперь можем представить степень конструктивности работы всего этого зоопарка – чистые временщики. Только волновались они не про северные надбавки и Тернополь с Тирасполем. Им подавай Цюрих. И Лугано.

    Как и в культуре, когда побежали те, кто больше всех зарабатывал на телевизионных каналах или в кинопродакшене. Потому что есть, на что и есть, куда – уже все подготовлено заранее. Ровно как у героев книги Котовой. Они не ощущают себя связанными ни со страной, ни с ее народом. Они типа «люди мира». Поэтому, когда я слышу восклицания вроде «давайте перестанем этих людей стигматизировать и осуждать», ответ только один – а какое мы имеем к ним отношение? Никакого. Простые люди готовы переживать тяготы и лишения со своей страной. Более того, они во многом готовы это делать, только чтобы больше на виду не было «вот этих».

    Одна из побочек спецоперации – прекращение безумного вывоза всего из страны себе на красивую жизнь где-то там. Могу представить, если бы гарант попробовал это остановить в мирное время – как ощерилась бы вся эта братва в дорогих костюмчиках – ведь среди них банкиры, замминистры, которые ездили в Лондон по пятницам к семье сразу после совещания в министерстве первым рейсом, топ-менеджеры и госкомпаний, и вполне себе частных. Которые первым делом заявили, что ноги их не будет «в стране, которая воюет с соседями» и уехали… в Израиль, страну вечного мира и покоя. Оказалось, что в частных компаниях работают еще более дремучие и тупые персонажи. Но их всех объединяет одно – полное нежелание вкладываться в развитие страны. Отсюда – фальшивое импортозамещение, пропавшие региональные бюджеты, украденные серебряные ложечки из бабушкиного комода.

    Одному мне тут кажется, что Петр Первый прорубал окно в Европу вовсе не для того, чтобы через окно тащили мебель из дома?

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