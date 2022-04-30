Херсонская область подаст пример всем освобожденным территориям

Херсонская область вступает в новую историческую эпоху. Об этом свидетельствуют заявления, которые сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Во-первых, он сказал, что с 1 мая Херсонская область Украины, контролируемая российскими силами, переходит в рублевую зону. Точнее, в течение четырех месяцев в регионе будет действовать бивалютная зона, в которой на равных будут ходить как рубли, так и гривны. ЛДНР проходили это в 2015 году. Более того, после освобождения Волновахи в Донецкой республике гривна снова начала ходить наравне с рублем.

Это сделано и на территории Донбасса, и в Херсонском регионе, чтобы люди недавно освобожденных территорий не остались в один момент без средств к существованию, ведь рублей у них на руках мало, все сбережения в гривнах. Однако гривна будет постепенно вымываться из обращения. В ЛДНР это произошло к началу 2015 года, так как с мая 2014 года Нацбанк Украины просто перестал возить гривневую массу в Донбасс.

В результате экономика региона, подорванная войной, могла скатиться к бартерному обмену. Он и так по-мелкому процветал в ЛДНР. Я в 2014 году в Донецке расплачивался с сантехником за починку крана макаронами и тушенкой. Думается, опыт ЛДНР 2014-2015 годов учитывался при решении ввести рублевую зону в Херсонской области, чтобы не допустить экономического коллапса региона. Так как гривна будет уходить из обращения по естественным причинам, возможно, на ее полное вымывание понадобится не четыре, а шесть или семь месяцев, но сам процесс неизбежен. На то, станут ли люди в Херсоне хранить гривну «в чулке» или поспешат избавиться от украинской валюты, будет влиять и военно-политическая ситуация. В Донецке даже в 2019 году я сталкивался с тем, что некоторые жители хранили часть сбережений в гривнах. И эти граждане не были проукраински настроены, в силу неопределенности статуса ЛДНР они таким образом страховались от возможных финансовых потерь. Думается, такая же логика будет и у многих жителей Херсонской области, пока они не убедятся, что гривна им больше никогда не понадобится.

Кроме этого, введение в обращение рубля облегчит торговлю с Россией. Ведь теперь придется полностью перестраивать логистику как по экспорту производимых в области товаров, так и по импорту необходимых вещей и продуктов. ЛДНР прошли этот путь в 2014-2015 годах, тогда для Донбасса главным торговым партнерам стала Ростовская область, в случае с Херсонской областью это будет Крым.

И самое важное относительно введения рубля. Экономическая интеграция региона привязывает территорию куда сильней, чем политическая. Деньги в кармане и еда на столе могут сформировать симпатии жителей территории быстрее, чем информационное объяснение происходящего. Хотя, безусловно, в среднесрочной перспективе экономическая интеграция является дополнением к политической. Но в краткосрочной ее значение трудно переоценить.

Стремоусов также сказал, что референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Думается, что сейчас действительно не время для референдума о будущем херсонского края. Для плебисцита должны сложиться в одну картину несколько пазлов. Во-первых, нужны показательные успехи армий России и ЛДНР в ходе боевых действий, которые однозначно продемонстрируют, что поражение Украины неизбежно. Таким успехом может быть прежде всего уничтожение ВСУ в Донбассе. И тогда многие из тех людей, которые сомневаются, кого поддержать, будут на стороне России. Человеку свойственно принимать сторону победителя.

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Во-вторых, крайне важно выиграть у Украины информационную войну. Украинская пропаганда пугает жителей области созданием Херсонской республики. Почему люди этого боятся? Просто украинские пропагандисты на протяжении восьми лет рассказывали ужасные сказки о том, что происходит в ЛДНР. К правде это не имело никакого отношения, но запугать запугали. Жители Херсонской области опасаются, что их земля может оказаться в неопределенном статусе, как ЛДНР до февраля 2022 года. Также украинская пропаганда заявляет о скором контрнаступлении ВСУ и захвате Херсона, что, безусловно, бьет по нервам людей. В свете этого очень важно, что Стремоусов исключил возвращение Херсонской области в нацистскую Украину. Это придаст определенную уверенность тем жителям, которые на стороне России и против майданной Украины. И они более активно смогут выражать свою политическую позицию, ведь самый большой страх таких людей – опять оказаться под властью Киева и подвергнуться репрессиям.

Но работа впереди большая. Людям восемь лет промывали мозги нацистской пропагандой. Кроме того, Херсонский регион – это не Донбасс и не Крым. Несмотря на то, что до 2014 года он считался «синей» политической зоной, то есть большинство жителей поддерживали «Партию регионов», там всегда было много сторонников «оранжевых» партий, которые и создали майданную Украину. Поэтому жители Херсонской области нуждаются в еще более серьезном информационном экзорцизме, чем люди с освобожденных территорий Донецкой и Луганской республик. Параллельно необходимо выявлять и изолировать агентов СБУ и убежденных нацистов в регионе, потому что они будут постоянно мутить воду.

Индивидуальный террор против противников нацизма для майданной Украины норма. А жители должны чувствовать себя в безопасности. Правда, обстреливая территорию Херсонщины, Украина сама отталкивает от себя даже тех людей, которые еще вчера верили Владимиру Зеленскому и его приближенным. Однако убивать тех, кого майданный режим формально считает своими гражданами, для Киева нормально. Восемь лет войны в ЛДНР это доказывают.

Важность херсонского прецедента в том, что модель интеграции, которая сейчас внедряется в регионе, станет примером для других территорий Украины, которые армии России и Донбасса освободят от нацистского режима.