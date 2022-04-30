Херсонская область подаст пример всем освобожденным территориям

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Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Поставки российского газа в Германию не прерывались даже во времена холодной войны Olaf Schuelke/Global Look Press
Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?  Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Латвию тревожит отказ от российского газа

Латвия сама закрутила вентиль поставок российского газа capacity.conexus.lv
В последние недели власти Латвии сделали немало заявлений о намерении полностью отказаться от российских энергоресурсов. Но на практике все оказалось куда сложнее. Во-первых, пришлось признать, что иных источников газоснабжения у страны нет. А во-вторых, новых проблем странам Прибалтики подкинула соседняя Польша – тем, что отказалась платить за российский газ в рублях. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Херсонская область подаст пример всем освобожденным территориям

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Жители Херсонской области нуждаются в еще более серьезном информационном экзорцизме, чем люди с освобожденных территорий Донецкой и Луганской республик. Подробности...

Террористы Зеленского взрывают мосты в нашем тылу

Владимир Рогов
Владимир Рогов, член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области
Железнодорожный мост под Мелитополем был взорван накануне возобновления подвоза продуктов питания и топлива из Крыма по железной дороге – чтобы снизить цены и облегчить аграриям проведение посевной. Но власти Украины делают всё, чтобы не допустить улучшения жизни простых людей. Подробности...
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Где все эти хваленые маркетологи?

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мы говорим сейчас не о региональных и не городских брендах, которые надо формировать и продвигать. А о супербрендах, которые так или иначе возникнут на месте выбывших по политическим причинам. Кому эта задача по плечу? Подробности...
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Херсон не вернется в состав Украины

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Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

Раздел Украины между Россией и Польшей

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    Херсонская область подаст пример всем освобожденным территориям

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		30 апреля 2022, 12:00

    Херсонская область вступает в новую историческую эпоху. Об этом свидетельствуют заявления, которые сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

    Во-первых, он сказал, что с 1 мая Херсонская область Украины, контролируемая российскими силами, переходит в рублевую зону. Точнее, в течение четырех месяцев в регионе будет действовать бивалютная зона, в которой на равных будут ходить как рубли, так и гривны. ЛДНР проходили это в 2015 году. Более того, после освобождения Волновахи в Донецкой республике гривна снова начала ходить наравне с рублем.

    Это сделано и на территории Донбасса, и в Херсонском регионе, чтобы люди недавно освобожденных территорий не остались в один момент без средств к существованию, ведь рублей у них на руках мало, все сбережения в гривнах. Однако гривна будет постепенно вымываться из обращения. В ЛДНР это произошло к началу 2015 года, так как с мая 2014 года Нацбанк Украины просто перестал возить гривневую массу в Донбасс.

    В результате экономика региона, подорванная войной, могла скатиться к бартерному обмену. Он и так по-мелкому процветал в ЛДНР. Я в 2014 году в Донецке расплачивался с сантехником за починку крана макаронами и тушенкой. Думается, опыт ЛДНР 2014-2015 годов учитывался при решении ввести рублевую зону в Херсонской области, чтобы не допустить экономического коллапса региона. Так как гривна будет уходить из обращения по естественным причинам, возможно, на ее полное вымывание понадобится не четыре, а шесть или семь месяцев, но сам процесс неизбежен. На то, станут ли люди в Херсоне хранить гривну «в чулке» или поспешат избавиться от украинской валюты, будет влиять и военно-политическая ситуация. В Донецке даже в 2019 году я сталкивался с тем, что некоторые жители хранили часть сбережений в гривнах. И эти граждане не были проукраински настроены, в силу неопределенности статуса ЛДНР они таким образом страховались от возможных финансовых потерь. Думается, такая же логика будет и у многих жителей Херсонской области, пока они не убедятся, что гривна им больше никогда не понадобится.

    Кроме этого, введение в обращение рубля облегчит торговлю с Россией. Ведь теперь придется полностью перестраивать логистику как по экспорту производимых в области товаров, так и по импорту необходимых вещей и продуктов. ЛДНР прошли этот путь в 2014-2015 годах, тогда для Донбасса главным торговым партнерам стала Ростовская область, в случае с Херсонской областью это будет Крым.

    Фото: РИА Новости

    И самое важное относительно введения рубля. Экономическая интеграция региона привязывает территорию куда сильней, чем политическая. Деньги в кармане и еда на столе могут сформировать симпатии жителей территории быстрее, чем информационное объяснение происходящего. Хотя, безусловно, в среднесрочной перспективе экономическая интеграция является дополнением к политической. Но в краткосрочной ее значение трудно переоценить.

    Стремоусов также сказал, что референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Думается, что сейчас действительно не время для референдума о будущем херсонского края. Для плебисцита должны сложиться в одну картину несколько пазлов. Во-первых, нужны показательные успехи армий России и ЛДНР в ходе боевых действий, которые однозначно продемонстрируют, что поражение Украины неизбежно. Таким успехом может быть прежде всего уничтожение ВСУ в Донбассе. И тогда многие из тех людей, которые сомневаются, кого поддержать, будут на стороне России. Человеку свойственно принимать сторону победителя.

    Во-вторых, крайне важно выиграть у Украины информационную войну. Украинская пропаганда пугает жителей области созданием Херсонской республики. Почему люди этого боятся? Просто украинские пропагандисты на протяжении восьми лет рассказывали ужасные сказки о том, что происходит в ЛДНР. К правде это не имело никакого отношения, но запугать запугали. Жители Херсонской области опасаются, что их земля может оказаться в неопределенном статусе, как ЛДНР до февраля 2022 года. Также украинская пропаганда заявляет о скором контрнаступлении ВСУ и захвате Херсона, что, безусловно, бьет по нервам людей. В свете этого очень важно, что Стремоусов исключил возвращение Херсонской области в нацистскую Украину. Это придаст определенную уверенность тем жителям, которые на стороне России и против майданной Украины. И они более активно смогут выражать свою политическую позицию, ведь самый большой страх таких людей – опять оказаться под властью Киева и подвергнуться репрессиям.

    Но работа впереди большая. Людям восемь лет промывали мозги нацистской пропагандой. Кроме того, Херсонский регион – это не Донбасс и не Крым. Несмотря на то, что до 2014 года он считался «синей» политической зоной, то есть большинство жителей поддерживали «Партию регионов», там всегда было много сторонников «оранжевых» партий, которые и создали майданную Украину. Поэтому жители Херсонской области нуждаются в еще более серьезном информационном экзорцизме, чем люди с освобожденных территорий Донецкой и Луганской республик. Параллельно необходимо выявлять и изолировать агентов СБУ и убежденных нацистов в регионе, потому что они будут постоянно мутить воду.

    Индивидуальный террор против противников нацизма для майданной Украины норма. А жители должны чувствовать себя в безопасности. Правда, обстреливая территорию Херсонщины, Украина сама отталкивает от себя даже тех людей, которые еще вчера верили Владимиру Зеленскому и его приближенным. Однако убивать тех, кого майданный режим формально считает своими гражданами, для Киева нормально. Восемь лет войны в ЛДНР это доказывают.

    Важность херсонского прецедента в том, что модель интеграции, которая сейчас внедряется в регионе, станет примером для других территорий Украины, которые армии России и Донбасса освободят от нацистского режима.

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