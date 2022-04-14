Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

Один из самых сложных вопросов, который сейчас стоит перед руководством и обществом ЛДНР, – как дать почувствовать людям на освобожденных территориях, что они вернулись домой. Часть населения ждала прихода солдат ЛНР и ДНР еще с 2014 года и встречала их со слезами на глазах. Этих людей ни в чем убеждать не надо, они и так, несмотря на весь ужас боевых действий, понимают, что воины России и Донбасса несут им освобождение. Но, к сожалению, столь сознательные не все. Многие из тех, кто поддерживал республики в 2014 году, но оказался на территориях под властью Украины, просто смирились с происходящим, с тем, что их родной язык и их ценности топчут ногами, с тем, что их города и улицы переименовывают без их согласия. Люди были этим недовольны, но стали жить по принципу «выше головы не прыгнешь». Смирились, стали налаживать быт в тех условиях, в которых оказались.

Такой я могу сделать вывод из общения с некоторыми своими знакомыми, оставшимися в части Донбасса, подконтрольной Украине. Уже в 2015–2016 годах они стали писать в личной переписке: какая разница, могут они на работе или в государственных органах использовать русский язык или нет, дома говорить на нем можно, и это главное. Потом речь зашла о том, что можно поехать в Европу без визы, что в целом на Украине не все так плохо, если не «зацикливаться» на политике. Когда же в дискуссии я указывал им на тот беспредел, который творился на Украине, – отпускали на свободу убийц (яркий пример Сергей Стерненко), преследовали людей за политические взгляды, стадионы и улицы назвали именами нацистских преступников, они раздражались и называли это частными случаями.

В 2017 году один человек, который в 2014-м был на сто процентов на стороне ДНР, но оказался по ту сторону линии соприкосновения, мне написал, что Украина бы уже процветала, если бы люди в Донецке и Луганске не были такие упертые. То есть сначала у людей ситуация на майданной Украине вызывала гнев, затем они приняли ситуацию такой, какая она есть, а затем стали искать что-то позитивное в той реальности, в которой живут. После чего они даже начали винить бывших земляков в том, что в их действительности много плохого.

Нельзя сбрасывать со счетов украинскую пропаганду. Информационная обработка населения на майданной Украине была поставлена хорошо. Особенно этому промыванию мозгов подвержена молодежь. В 2019 году мой знакомый был в Мариуполе и зашел в гости к одной семейной паре, с которой был знаком много лет. Он был поражен, насколько их 14-летний сын был обработан не только украинской, но и пронацистской пропагандой. Однако, когда он попытался объяснить подростку, что он неправильно смотрит на мир, родители его прервали. А затем сказали: «Их так учат в школе. И не надо его агитировать, ты уедешь, а нам тут жить». О том, что часть молодежи в Мариуполе была подвержена неонацистской информационной обработке, рассказал журналистам беженец, выезжающий из города. По его словам, молодые люди делали себе татуировки с нацистской символикой, кресты, пауков. И в свете этого очень хорошо, что специальная операция началась сейчас, что людям 8 лет, а не 15 и не 30, промывали мозги. Сейчас есть еще возможность раззомбировать этих людей, объяснить им реальное положение вещей.

Со своей стороны Украина пытается настроить людей на освобожденных территориях против Донбасса и России. Удар ВСУ ракетой «Точка-У» по Краматорску преследовал две цели. Первая – создать картину кровавого «преступления России» для западных СМИ и политиков. Вторая – разжечь пламя ненависти в сердцах жителей города в отношении России. А ведь Краматорск – в каком-то смысле сакральный город для Донбасса, первые битвы против майданного режима в 2014 году начались в Славянске и Краматорске. Хорошо, что провокацию киевский режим устроил топорно. В Краматорске люди, которые не потеряли способность мыслить критически, поняли, что это Украина обстреляла вокзал. Но, думается, это не последняя подобная провокация ЗЕкоманды с целью заставить людей на подконтрольной Украине территории Донбасса возненавидеть Россию.

Кроме этого, Украина хочет заставить людей уехать с освобожденных территорий Донбасса. Это нужно для красивой пропагандистской картинки, что, мол, люди не хотят жить в ЛДНР. Так, компания «Метинвест» олигарха Рината Ахметова объявила, что 2/3 зарплаты будет выплачивать только тем работникам мариупольских заводов, которые выехали на территорию Украины. А тем, кто остался в городе или выехал в ДНР и Россию, никаких денег не будет. Хотите получать деньги – выезжайте на Украину.

Для властей ЛДНР сейчас первоочередная задача – наладить по возможности нормальную жизнь на освобожденных территориях. Словосочетание «по возможности» надо особо выделить, так как нацисты из «Азова» (запрещен в РФ), да и ВСУ сделали все, чтобы нанести максимальный урон населенным пунктам, из которых их выбили. Так, в Мариуполе азовцы поджигали жилые дома и не давали жителям их тушить. Но даже в таких условиях некоторые шаги для налаживания жизни в городе власти Донбасса делают. Так, в Мариуполе глава ДНР Денис Пушилин назначил главу городской администрации, им стал коренной мариуполец Константин Иващенко. Донецк назначил человека не со стороны, а местного. У Иващенко есть управленческий опыт – был директором завода «Азовмаш», он знает проблемы города – был депутатом местного совета. И что еще немаловажно, в городской совет он прошел как кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Это свидетельствует о том, что он не человек Ахметова. Люди олигарха проходили в местные органы власти по спискам «Оппозиционного блока». Ахметов был некоронованным королем Мариуполя, и в городе трудно найти человека нужной квалификации, который бы не работал на олигарха.

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