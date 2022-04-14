Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

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Кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе

Американцы и европейцы столкнулись с зашкаливающей инфляцией JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
Инфляция в западных странах зашкаливает, и одна из причин – в отказе от российских энергоресурсов, заявил Владимир Путин. Рост цен в США и ЕС в марте побил все рекорды, такого американцы и европейцы не видели с 80-х годов. Байден поспешил обвинить в удорожании бензина российского президента. Однако не прикрывает ли глава США собственную вину? Подробности...
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У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

«Легион» действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»? Подробности...
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Как помешать Киеву собрать новую армию на западе

Запад готов поставить на Украину не только танки mil.gov.ua
Европа и США готовы передать Киеву танки и бронетехнику. Это помимо переносных противотанковых и зенитных комплексов и стрелкового оружия. С помощью этих вооружений и резервов ВСУ Киев может попытаться создать на западе страны мощную группировку. Как России не допустить этого? Подробности...
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Русских Латвии принуждают к отречению от России

Малочисленные митинги – все, что остается русским Латвии Victor Lisitsyn/Global Look Press
Рейтинг одной из политических сил Латвии, которую многие считали «пророссийской», внезапно обрушился. Ее лидера Нила Ушакова даже называли «агентом Москвы». Однако теперь бывший «русский мэр» Риги клеймит «российские преступления», а русские жители Латвии, бывшие его избиратели, находятся в опаснейшей ситуации. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Даже маленькие успехи на уже свободных территориях являются важным сигналом людям на еще подконтрольных Украине землях Донбасса: освобождение принесет не только право пользоваться родным языком, власти ЛДНР будут налаживать нормальную жизнь в их городах. Подробности...

Украина начала эту войну ровно восемь лет назад

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Ровно восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, «кровавый пастор» Турчинов, усевшийся на опустевшем «троне» сбежавшего Януковича и исполнявший обязанности президента Украины, подписал указ о начале «антитеррористической операции на Юго-Востоке Украины». И началась война. Подробности...
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В Европе война – не повод для развода

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сколько бы долго не продолжался военный кризис в Европе, с точки зрения географии именно Россия, а не Украина, представляет собой единственный стратегически приемлемый для Европы источник ресурсов для развития. Подробности...
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Главный заложник Зеленского

Санкции против России задели казахов

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США перекупают Индию у России

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		14 апреля 2022, 12:02

    Один из самых сложных вопросов, который сейчас стоит перед руководством и обществом ЛДНР, – как дать почувствовать людям на освобожденных территориях, что они вернулись домой. Часть населения ждала прихода солдат ЛНР и ДНР еще с 2014 года и встречала их со слезами на глазах. Этих людей ни в чем убеждать не надо, они и так, несмотря на весь ужас боевых действий, понимают, что воины России и Донбасса несут им освобождение. Но, к сожалению, столь сознательные не все. Многие из тех, кто поддерживал республики в 2014 году, но оказался на территориях под властью Украины, просто смирились с происходящим, с тем, что их родной язык и их ценности топчут ногами, с тем, что их города и улицы переименовывают без их согласия. Люди были этим недовольны, но стали жить по принципу «выше головы не прыгнешь». Смирились, стали налаживать быт в тех условиях, в которых оказались.

    Такой я могу сделать вывод из общения с некоторыми своими знакомыми, оставшимися в части Донбасса, подконтрольной Украине. Уже в 2015–2016 годах они стали писать в личной переписке: какая разница, могут они на работе или в государственных органах использовать русский язык или нет, дома говорить на нем можно, и это главное. Потом речь зашла о том, что можно поехать в Европу без визы, что в целом на Украине не все так плохо, если не «зацикливаться» на политике. Когда же в дискуссии я указывал им на тот беспредел, который творился на Украине, – отпускали на свободу убийц (яркий пример Сергей Стерненко), преследовали людей за политические взгляды, стадионы и улицы назвали именами нацистских преступников, они раздражались и называли это частными случаями.

    В 2017 году один человек, который в 2014-м был на сто процентов на стороне ДНР, но оказался по ту сторону линии соприкосновения, мне написал, что Украина бы уже процветала, если бы люди в Донецке и Луганске не были такие упертые. То есть сначала у людей ситуация на майданной Украине вызывала гнев, затем они приняли ситуацию такой, какая она есть, а затем стали искать что-то позитивное в той реальности, в которой живут. После чего они даже начали винить бывших земляков в том, что в их действительности много плохого.

    Нельзя сбрасывать со счетов украинскую пропаганду. Информационная обработка населения на майданной Украине была поставлена хорошо. Особенно этому промыванию мозгов подвержена молодежь. В 2019 году мой знакомый был в Мариуполе и зашел в гости к одной семейной паре, с которой был знаком много лет. Он был поражен, насколько их 14-летний сын был обработан не только украинской, но и пронацистской пропагандой. Однако, когда он попытался объяснить подростку, что он неправильно смотрит на мир, родители его прервали. А затем сказали: «Их так учат в школе. И не надо его агитировать, ты уедешь, а нам тут жить». О том, что часть молодежи в Мариуполе была подвержена неонацистской информационной обработке, рассказал журналистам беженец, выезжающий из города. По его словам, молодые люди делали себе татуировки с нацистской символикой, кресты, пауков. И в свете этого очень хорошо, что специальная операция началась сейчас, что людям 8 лет, а не 15 и не 30, промывали мозги. Сейчас есть еще возможность раззомбировать этих людей, объяснить им реальное положение вещей.

    Со своей стороны Украина пытается настроить людей на освобожденных территориях против Донбасса и России. Удар ВСУ ракетой «Точка-У» по Краматорску преследовал две цели. Первая – создать картину кровавого «преступления России» для западных СМИ и политиков. Вторая – разжечь пламя ненависти в сердцах жителей города в отношении России. А ведь Краматорск – в каком-то смысле сакральный город для Донбасса, первые битвы против майданного режима в 2014 году начались в Славянске и Краматорске. Хорошо, что провокацию киевский режим устроил топорно. В Краматорске люди, которые не потеряли способность мыслить критически, поняли, что это Украина обстреляла вокзал. Но, думается, это не последняя подобная провокация ЗЕкоманды с целью заставить людей на подконтрольной Украине территории Донбасса возненавидеть Россию.

    Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Кроме этого, Украина хочет заставить людей уехать с освобожденных территорий Донбасса. Это нужно для красивой пропагандистской картинки, что, мол, люди не хотят жить в ЛДНР. Так, компания «Метинвест» олигарха Рината Ахметова объявила, что 2/3 зарплаты будет выплачивать только тем работникам мариупольских заводов, которые выехали на территорию Украины. А тем, кто остался в городе или выехал в ДНР и Россию, никаких денег не будет. Хотите получать деньги – выезжайте на Украину.

    Для властей ЛДНР сейчас первоочередная задача – наладить по возможности нормальную жизнь на освобожденных территориях. Словосочетание «по возможности» надо особо выделить, так как нацисты из «Азова» (запрещен в РФ), да и ВСУ сделали все, чтобы нанести максимальный урон населенным пунктам, из которых их выбили. Так, в Мариуполе азовцы поджигали жилые дома и не давали жителям их тушить. Но даже в таких условиях некоторые шаги для налаживания жизни в городе власти Донбасса делают. Так, в Мариуполе глава ДНР Денис Пушилин назначил главу городской администрации, им стал коренной мариуполец Константин Иващенко. Донецк назначил человека не со стороны, а местного. У Иващенко есть управленческий опыт – был директором завода «Азовмаш», он знает проблемы города – был депутатом местного совета. И что еще немаловажно, в городской совет он прошел как кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Это свидетельствует о том, что он не человек Ахметова. Люди олигарха проходили в местные органы власти по спискам «Оппозиционного блока». Ахметов был некоронованным королем Мариуполя, и в городе трудно найти человека нужной квалификации, который бы не работал на олигарха.

    Несмотря на то, что в Мариуполе еще идут бои, власти города думают о том, как наладить поставки продуктов и медикаментов. А затем будет восстановлена подача воды, снабжение электричеством и газом. Там, где есть возможность, начинают разгребать завалы, наводить порядок. Когда Мариуполь будет освобожден полностью, это станет одним из самых важных моментов в освобождении Донбасса. Мариуполь – столица Приазовья, второй по значимости город донецкой земли. Здесь прекрасный порт. Его избавление от националистического гнета будет иметь важнейшее политическое значение, как бы украинская пропаганда ни попыталась обесценить этот факт. В Волновахе, которая уже освобождена полностью, жители начали получать пенсию от ДНР, заработал импровизированный рынок. Вот такие даже маленькие успехи на уже свободных территориях являются важным сигналом людям на еще подконтрольных Украине землях Донбасса: освобождение принесет не только право пользоваться родным языком и почитать своих героев, власти ЛДНР будут налаживать нормальную жизнь в их городах. А с теми, кто стал жертвами украинской пропаганды, придется работать. Они нуждаются в информационном экзорцизме. Пусть на это уйдет не один месяц, но люди поймут свои заблуждения. И не только физически, но и духовно вернутся домой.

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