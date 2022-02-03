Украина откажется от Минских соглашений

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3 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Желание Польши наказать Газпром ударило по ней самой

Попытки навредить Газпрому обошлись Польше в миллиарды евро Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Польша никогда не упускает возможность подать судебный иск против Газпрома и его «дочек». Однако выигрывать удается далеко не всегда. На сей раз Европейский суд отказался удовлетворить жалобу Варшавы на то, что антимонопольное расследование против Газпрома закончилось мировой, а не многомиллиардным штрафом. В итоге столь агрессивная позиция обошлась Варшаве очень дорого.  Подробности...
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Путин указал НАТО на страшное будущее

Как подчеркнул Путин, проблема не в Украине. Украина для США всего лишь инструмент по сдерживанию развития нашей страны Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России впервые дал личную оценку тех предложений, которые Вашингтон направил Москве в ответ на требование отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года. Если коротко – ответ США не принят, а ставки повышены. Теперь Москва по сути требует от НАТО смириться с госпринадлежностью Крыма. Иначе будет хуже.  Подробности...
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Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
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Зеленский требует от украинской армии невозможного

Зеленский надеется получить полностью профессиональную армию Efrem Lukatsky/АР/ТАСС
Уже через два года армия Украины будет составлять 361 тысячу профессиональных бойцов. Это всего лишь в два с небольшим раза меньше, чем численность личного состава российских вооруженных сил. Зачем Украине такое гигантское количество военных, откуда Киев возьмет деньги на эту реформу и какую угрозу новая украинская армия будет представлять для России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Украина откажется от Минских соглашений

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Давайте посмотрим правде в глаза. На Украине ни один президент не сможет реализовать Минские соглашения. Во всяком случае – пока он не зачистит праворадикальные группировки. Подробности...

Миру нужен универсальный нравственный закон

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы нуждаемся в более тщательном продумывании тех мировоззренческих принципов, которые лежат в основании нашей жизни как общества и как государства. Но что можно сказать уже сейчас – мы не можем позволить каким-либо зарубежным идеологическим центрам формулировать эти основания за нас. Подробности...
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Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пандемия вроде бы схлынула, и на передний план выходит конфликт России и США, который также может исправить множество искажений, накопленных за несколько десятилетий после холодной войны. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 33 комментария

Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Сергей Миркин

    Украина откажется от Минских соглашений

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		3 февраля 2022, 09:00

    На протяжении всего существования минского процесса Украина всячески его саботировала, отказываясь выполнять свои обязательства, прежде всего по политической части. При экс-президенте Петре Порошенко майданные политики пытались добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс. Затем они хотели повторить «хорватский сценарий» 1995 года, когда армия Хорватии при попустительстве «голубых касок» уничтожила Сербскую Краину.

    Теперь сторонники нынешнего президента Украины все время твердят о «формуле Зеленского» и об апгрейде Минских соглашений. Предлагаемые Киевом изменения полностью перекраивают суть документа, но при этом майданные политики публично заявляли о приверженности договорам. Однако в недавнем интервью Associated Press секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что реализация минских договоренностей означает уничтожение Украины. Также, по его словам, принуждение Западом к выполнению протокола породит нестабильность и хаос в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о создании нового документа. То есть украинский топ-чиновник заявил, что Киев не может выполнить Минские соглашения, поэтому от них нужно отказаться и заменить новыми. Можно ли это расценивать как выход Украины из процесса? Де-юре нет. Под обоими текстами стоит подпись Леонида Кучмы как представителя Украины.

    Соответственно, эту подпись может отозвать либо новый представитель Украины, либо президент страны. С фактической стороной тоже все неоднозначно. Если бы это сказал Зеленский, то можно было считать, что Украина де-факто вышла из Минских соглашений, слова Данилова такого веса не имеют. Другое дело – не верится, что Данилов высказал свое личное мнение, не согласованное с офисом президента. В ЗЕ-команде такую вольность не прощают. Можно вспомнить историю экс-премьера Украины Витольда Фокина, которого исключили из украинской делегации в Минской контактной группе. Он сказал, что не видит войны между Россией и Украиной.

    Зачем ЗЕ-команде понадобилось устами Данилова объявлять о невозможности выполнить Минские соглашения? Есть несколько версий. Согласно первой, Зеленский и его сторонники, выбирая между исполнением минских договоренностей и отказом от них, предпочли второе, так как считают это для себя наименьшим злом. Если Франция и Германия всерьез начали давить на ЗЕ-команду, то в ней поняли, что саботировать исполнение договоров больше не удастся. Однако в случае начала реализации политической части соглашений активизируются все противники Зеленского, что породит новые масштабные майданы во многих городах страны. Первую скрипку будут играть националисты и неонацисты всех мастей. И они могут попробовать свергнуть Зеленского силовым путем.

    Давайте посмотрим правде в глаза. На Украине ни один президент не сможет реализовать Минские соглашения. Во всяком случае – пока он не зачистит праворадикальные группировки. Причем сделать это надо жестко и быстро, не дав им возможности создать единый фронт борьбы с существующей властью. Но есть ряд трудностей. Во-первых, среди этих групп существуют хорошо вооруженные и организованные формирования, которые могут дать отпор правоохранителям. Во-вторых, после Майдана немало людей с радикальными взглядами оказалось в полиции и армии. И сомнительно, что власть сможет рассчитывать на их лояльность. В-третьих, националистам покровительствуют некоторые силы на Западе. Например, убийце-радикалу Сергею Стерненко покровительствовали структуры, связанные с фондом Сороса и «Атлантическим советом».

    Фото: Александр Кравченко/ТАСС

    В-четвертых, после переворота 2014 года украинская пропаганда превозносила этих людей как героев и защитников родины. Поэтому обывателю будет трудно объяснить, почему вчерашние герои превратились во врагов. В-пятых, Зеленский не та фигура, которая может решиться на войну с националистами. Ему проще отказаться от Минских соглашений, хотя это вызовет резкую критику его режима со стороны Запада. ЕС может снизить уровень финансовой помощи Украине. А если Россия признает ЛДНР или республики войдут в состав РФ, оппоненты Зеленского обвинят его. И все-таки этого ЗЕ-команда боится меньше, чем майданов в случае реализации соглашений. Данилову отвели роль застрельщика, он первый сказал о губительной роли минских договоренностей, затем об этом будут говорить более крупные фигуры, в конце концов, от «Минска-2» публично откажется и сам Зеленский.

    Вторая версия состоит в том, что Украина поднимает ставки. А слова Данилова – это средство давления и на Запад, и на Россию. И в Москве, и в западных столицах политики и дипломаты твердят о безальтернативности Минских соглашений и опасаются, что если они будут отвергнуты одной из сторон, начнется война. На этих страхах и решили сыграть майданные политики, чтобы добиться своей цели – пересмотра договоров так, как это выгодно Киеву. Прежде всего Украина хочет получить контроль над границей России с Донбассом еще до проведения выборов в регионе. В Киеве выработали такую тактику. Данилов делает заявление, которое ставит под сомнение Минский процесс. Далее глава офиса президента Андрей Ермак на предстоящей встрече политических советников «нормандской четверки» в Берлине ставит вопрос ребром: или Россия, Германия и Франция соглашаются на изменения Минских соглашений, или Украина из них выходит.

    Чтобы объяснить свою позицию, он использует те же аргументы, что и Данилов – якобы Минские соглашения Украине навязали под угрозой российских пушек при попустительстве Франции и Германии, а их реализация разрушит страну. Крайне сомнительно, что Киеву пойдут навстречу. Прежде всего из-за позиции Москвы. Поэтому дальше возможны два пути развития событий. Первый – Киев выходит из Минских соглашений. Второй – договорятся договариваться. То есть вопрос реализации документа отложат в долгий ящик, лишь бы сохранить видимость его существования.

    Согласно третьей версии, добро на выход из процесса Киеву дал Вашингтон. Следствием чего и стало заявление Данилова. Зачем это нужно американцам? Однозначного ответа нет. Возможно, аналитики в США просчитали, что выполнение минских договоренностей приведет к падению проамериканского режима на Украине, что Белому дому совсем не нужно после афганского прецедента. А может, разрешая Киеву выйти из договоренностей, в Вашингтоне рассчитывают избавиться от обесцененного актива в виде Украины и получить политические дивиденды, устроив российско-украинскую войну.

    В любом случае заявления Данилова демонстрируют тенденцию к нивелированию Минских соглашений в ближайшем будущем. А это очень опасно.

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