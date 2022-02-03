Украина откажется от Минских соглашений

На протяжении всего существования минского процесса Украина всячески его саботировала, отказываясь выполнять свои обязательства, прежде всего по политической части. При экс-президенте Петре Порошенко майданные политики пытались добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс. Затем они хотели повторить «хорватский сценарий» 1995 года, когда армия Хорватии при попустительстве «голубых касок» уничтожила Сербскую Краину.

Теперь сторонники нынешнего президента Украины все время твердят о «формуле Зеленского» и об апгрейде Минских соглашений. Предлагаемые Киевом изменения полностью перекраивают суть документа, но при этом майданные политики публично заявляли о приверженности договорам. Однако в недавнем интервью Associated Press секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что реализация минских договоренностей означает уничтожение Украины. Также, по его словам, принуждение Западом к выполнению протокола породит нестабильность и хаос в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о создании нового документа. То есть украинский топ-чиновник заявил, что Киев не может выполнить Минские соглашения, поэтому от них нужно отказаться и заменить новыми. Можно ли это расценивать как выход Украины из процесса? Де-юре нет. Под обоими текстами стоит подпись Леонида Кучмы как представителя Украины.

Соответственно, эту подпись может отозвать либо новый представитель Украины, либо президент страны. С фактической стороной тоже все неоднозначно. Если бы это сказал Зеленский, то можно было считать, что Украина де-факто вышла из Минских соглашений, слова Данилова такого веса не имеют. Другое дело – не верится, что Данилов высказал свое личное мнение, не согласованное с офисом президента. В ЗЕ-команде такую вольность не прощают. Можно вспомнить историю экс-премьера Украины Витольда Фокина, которого исключили из украинской делегации в Минской контактной группе. Он сказал, что не видит войны между Россией и Украиной.

Зачем ЗЕ-команде понадобилось устами Данилова объявлять о невозможности выполнить Минские соглашения? Есть несколько версий. Согласно первой, Зеленский и его сторонники, выбирая между исполнением минских договоренностей и отказом от них, предпочли второе, так как считают это для себя наименьшим злом. Если Франция и Германия всерьез начали давить на ЗЕ-команду, то в ней поняли, что саботировать исполнение договоров больше не удастся. Однако в случае начала реализации политической части соглашений активизируются все противники Зеленского, что породит новые масштабные майданы во многих городах страны. Первую скрипку будут играть националисты и неонацисты всех мастей. И они могут попробовать свергнуть Зеленского силовым путем.

Давайте посмотрим правде в глаза. На Украине ни один президент не сможет реализовать Минские соглашения. Во всяком случае – пока он не зачистит праворадикальные группировки. Причем сделать это надо жестко и быстро, не дав им возможности создать единый фронт борьбы с существующей властью. Но есть ряд трудностей. Во-первых, среди этих групп существуют хорошо вооруженные и организованные формирования, которые могут дать отпор правоохранителям. Во-вторых, после Майдана немало людей с радикальными взглядами оказалось в полиции и армии. И сомнительно, что власть сможет рассчитывать на их лояльность. В-третьих, националистам покровительствуют некоторые силы на Западе. Например, убийце-радикалу Сергею Стерненко покровительствовали структуры, связанные с фондом Сороса и «Атлантическим советом».

В-четвертых, после переворота 2014 года украинская пропаганда превозносила этих людей как героев и защитников родины. Поэтому обывателю будет трудно объяснить, почему вчерашние герои превратились во врагов. В-пятых, Зеленский не та фигура, которая может решиться на войну с националистами. Ему проще отказаться от Минских соглашений, хотя это вызовет резкую критику его режима со стороны Запада. ЕС может снизить уровень финансовой помощи Украине. А если Россия признает ЛДНР или республики войдут в состав РФ, оппоненты Зеленского обвинят его. И все-таки этого ЗЕ-команда боится меньше, чем майданов в случае реализации соглашений. Данилову отвели роль застрельщика, он первый сказал о губительной роли минских договоренностей, затем об этом будут говорить более крупные фигуры, в конце концов, от «Минска-2» публично откажется и сам Зеленский.

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Вторая версия состоит в том, что Украина поднимает ставки. А слова Данилова – это средство давления и на Запад, и на Россию. И в Москве, и в западных столицах политики и дипломаты твердят о безальтернативности Минских соглашений и опасаются, что если они будут отвергнуты одной из сторон, начнется война. На этих страхах и решили сыграть майданные политики, чтобы добиться своей цели – пересмотра договоров так, как это выгодно Киеву. Прежде всего Украина хочет получить контроль над границей России с Донбассом еще до проведения выборов в регионе. В Киеве выработали такую тактику. Данилов делает заявление, которое ставит под сомнение Минский процесс. Далее глава офиса президента Андрей Ермак на предстоящей встрече политических советников «нормандской четверки» в Берлине ставит вопрос ребром: или Россия, Германия и Франция соглашаются на изменения Минских соглашений, или Украина из них выходит.

Чтобы объяснить свою позицию, он использует те же аргументы, что и Данилов – якобы Минские соглашения Украине навязали под угрозой российских пушек при попустительстве Франции и Германии, а их реализация разрушит страну. Крайне сомнительно, что Киеву пойдут навстречу. Прежде всего из-за позиции Москвы. Поэтому дальше возможны два пути развития событий. Первый – Киев выходит из Минских соглашений. Второй – договорятся договариваться. То есть вопрос реализации документа отложат в долгий ящик, лишь бы сохранить видимость его существования.

Согласно третьей версии, добро на выход из процесса Киеву дал Вашингтон. Следствием чего и стало заявление Данилова. Зачем это нужно американцам? Однозначного ответа нет. Возможно, аналитики в США просчитали, что выполнение минских договоренностей приведет к падению проамериканского режима на Украине, что Белому дому совсем не нужно после афганского прецедента. А может, разрешая Киеву выйти из договоренностей, в Вашингтоне рассчитывают избавиться от обесцененного актива в виде Украины и получить политические дивиденды, устроив российско-украинскую войну.

В любом случае заявления Данилова демонстрируют тенденцию к нивелированию Минских соглашений в ближайшем будущем. А это очень опасно.