Выбрать путь любви, а не ненависти

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26 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытается выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Россия начала военную операцию против железных дорог Украины

Электроснабжение стратегически важных железных дорог было нарушено t.me/kozytskyy_maksym_official
Российское высокоточное оружие поразило несколько стратегически важных узлов украинских железных дорог к западу от Киева. Поток натовской летальной помощи, который шел эшелонами из Польши, если не встал, то серьезно нарушен. О том, что оружие и боеприпасы для группировки ВСУ в Донбассе идут в том числе и по железной дороге, было известно давно. Почему решение нанести удары по железнодорожному сообщению было принято только сейчас? Подробности...
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К отключению GPS Россия давно подготовилась

Отключение GPS над Россией не лишит жителей страны навигации Oriental Image/Reuters
Новым этапом антироссийских санкций может оказаться отключение жителей нашей страны от американской системы спутниковой навигации GPS. А ведь к ней подключен едва ли не каждый мобильный телефон, и все мы по сути пользуемся ее услугами. Насколько реальна эта угроза – и почему в таком случае США навредят гораздо больше себе самим? Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Выбрать путь любви, а не ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого. Подробности...

Нам надо выйти из информационного пузыря

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг. Подробности...
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Похоже, Казахстан не выучил урок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия. Подробности...
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Антироссийская цензура от киргизов

Обсуждение: 9 комментариев

Как Макрон уничтожил Ле Пен

Спецоперация на Украине расколола Хорватию

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Худиев

    Выбрать путь любви, а не ненависти

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		26 апреля 2022, 09:30

    Ликующее пасхальное возвещение – «Христос Воскресе!» может показаться странным диссонансом в мире, полном гнева, страха и боли. Трещины пролегают не только на карте мира, но и между близкими людьми, родными, друзьями и сослуживцами. Но именно в это время мы особенно нуждаемся в том, чтобы услышать и понять эту пасхальную весть.

    Одна из поразительных особенностей евангельского повествования – то, в каком некомплиментарном свете оно изображает апостолов. Чуть более поздняя христианская литература пишет о них, естественно, с благоговейным почтением, а вот в Евангелиях апостолы показаны людьми со своими слабостями и недостатками. Они разбежались, когда Христос был арестован, – «Тогда, оставив Его, все бежали» (Мар.14:50). Петр три раза отрекся. Даже когда жены-мироносицы возвестили им о Воскресении, они не сразу поверили.

    Но первые слова, которые говорит им Воскресший, – «мир вам». Он не обращается к ним с выговорами или упреками. Он возвещает им прощение. Он и не думает оставить их, как они оставили Его. Он продолжает абсолютно доверять им.

    Мир, в котором был распят и воскрес Христос, был полон ярости, мстительности и ненависти. Иудеи ненавидели римлян, а римляне – иудеев; те и другие, в свою очередь, делились на различные группы, которые яростно враждовали между собой, только и думая о том, как бы предать своих противников смерти – и, по возможности, мучительной. Как и на всем протяжении истории, люди с готовностью ухватывались за любой повод, чтобы растерзать друг друга.

    В этом мире Иисус был предан самой позорной и мучительной смерти, которая предназначалась для самых низких преступников, – распятию. Когда Он воскрес из мертвых, Он и не подумал прийти с местью к своим распинателям. Он пришел к ученикам – предавшим и разбежавшимся, чтобы возвестить им мир. Послание Пасхи – это послание о примирении и прощении в мире, который, как и во времена земного служения Иисуса, полон ярости, гнева и ненависти. Можно сетовать на то, что это послание мало что меняет; но оно и предназначено не к тому, чтобы менять геополитическую обстановку. Оно меняет людей – по одному за раз, тех, кто отзовется на него по своей доброй воле.

    Фото: общественное достояние

    Люди ошибаются и грешат, в том числе самым разрушительным образом. Люди делают поспешные выводы из неполной информации – особенно, когда она бьет по нервам и лишает спокойствия. Так было всегда. Но в наше время интернет делает нас непосредственными свидетелями смертей и разрушений. На нас всех валится лавина слухов, поспешных умозаключений, пугающих и сбивающих с толку новостей, в том числе намеренно составленных таким образом, чтобы выводить из психологического равновесия.

    Все это очень плохо сказывается на способности людей вести себя разумно и ответственно. А тот же интернет делает весь мир свидетелем того, что люди говорят в минуту гнева или страха. При этом – такова уж падшая человеческая природа – люди настаивают на своих решениях. На резких словах, вызвавших ссору, на брошенной в приступе негодования перчатке, на решительном разрыве отношений. Чем худшими последствиями обернулся сделанный человеком выбор, тем яростнее он будет в нем упираться. Уязвленная гордость требует настаивать на своем – причем за этой гордостью очень часто скрывается страх. Мир не прощает ошибок и не снисходит к слабостям. Поэтому, кажется, лучшее, что ты можешь делать, – это отрицать их.

    Люди тащат за собой постоянно растущий ком своих ошибок, провалов и преступлений. И вот Пасха означает, что тащить всю эту тяжесть дальше вовсе не обязательно. Можно принять прощение и начать жизнь с чистого листа. Это дает нам силы принять очевидное: не только другие люди, но мы сами принимали решения, которые не стоило принимать, и говорили слова, которых не надо было говорить. Мы можем спокойно признать это, потому что мы прощены и приняты Тем, кто умер за наши грехи и воскрес из мертвых.

    В Церкви на Пасху мы поем «Вос­кре­се­ния день! И заси­яем тор­же­ством и друг друга обнимем; скажем: «Братья!» и нена­ви­дя­щим нас, – все про­стим ради вос­кре­се­ния». Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого. Мы оставим позади наши грехи и грехи, которые другие люди совершили против нас, чтобы войти в новую жизнь, которую открывает для нас воскресение Христа. Христос прощает нам нашу злобу и трусость, неправоту и ослепление, чтобы и мы могли прощать неправоту и ослепление других.

    Мы только должны решиться – выбрать путь любви, а не ненависти, принятия, а не отвержения, прощения, а не претензий.

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