Выбрать путь любви, а не ненависти

Ликующее пасхальное возвещение – «Христос Воскресе!» может показаться странным диссонансом в мире, полном гнева, страха и боли. Трещины пролегают не только на карте мира, но и между близкими людьми, родными, друзьями и сослуживцами. Но именно в это время мы особенно нуждаемся в том, чтобы услышать и понять эту пасхальную весть.

Одна из поразительных особенностей евангельского повествования – то, в каком некомплиментарном свете оно изображает апостолов. Чуть более поздняя христианская литература пишет о них, естественно, с благоговейным почтением, а вот в Евангелиях апостолы показаны людьми со своими слабостями и недостатками. Они разбежались, когда Христос был арестован, – «Тогда, оставив Его, все бежали» (Мар.14:50). Петр три раза отрекся. Даже когда жены-мироносицы возвестили им о Воскресении, они не сразу поверили.

Но первые слова, которые говорит им Воскресший, – «мир вам». Он не обращается к ним с выговорами или упреками. Он возвещает им прощение. Он и не думает оставить их, как они оставили Его. Он продолжает абсолютно доверять им.

Мир, в котором был распят и воскрес Христос, был полон ярости, мстительности и ненависти. Иудеи ненавидели римлян, а римляне – иудеев; те и другие, в свою очередь, делились на различные группы, которые яростно враждовали между собой, только и думая о том, как бы предать своих противников смерти – и, по возможности, мучительной. Как и на всем протяжении истории, люди с готовностью ухватывались за любой повод, чтобы растерзать друг друга.

В этом мире Иисус был предан самой позорной и мучительной смерти, которая предназначалась для самых низких преступников, – распятию. Когда Он воскрес из мертвых, Он и не подумал прийти с местью к своим распинателям. Он пришел к ученикам – предавшим и разбежавшимся, чтобы возвестить им мир. Послание Пасхи – это послание о примирении и прощении в мире, который, как и во времена земного служения Иисуса, полон ярости, гнева и ненависти. Можно сетовать на то, что это послание мало что меняет; но оно и предназначено не к тому, чтобы менять геополитическую обстановку. Оно меняет людей – по одному за раз, тех, кто отзовется на него по своей доброй воле.

Люди ошибаются и грешат, в том числе самым разрушительным образом. Люди делают поспешные выводы из неполной информации – особенно, когда она бьет по нервам и лишает спокойствия. Так было всегда. Но в наше время интернет делает нас непосредственными свидетелями смертей и разрушений. На нас всех валится лавина слухов, поспешных умозаключений, пугающих и сбивающих с толку новостей, в том числе намеренно составленных таким образом, чтобы выводить из психологического равновесия.

Все это очень плохо сказывается на способности людей вести себя разумно и ответственно. А тот же интернет делает весь мир свидетелем того, что люди говорят в минуту гнева или страха. При этом – такова уж падшая человеческая природа – люди настаивают на своих решениях. На резких словах, вызвавших ссору, на брошенной в приступе негодования перчатке, на решительном разрыве отношений. Чем худшими последствиями обернулся сделанный человеком выбор, тем яростнее он будет в нем упираться. Уязвленная гордость требует настаивать на своем – причем за этой гордостью очень часто скрывается страх. Мир не прощает ошибок и не снисходит к слабостям. Поэтому, кажется, лучшее, что ты можешь делать, – это отрицать их.

Люди тащат за собой постоянно растущий ком своих ошибок, провалов и преступлений. И вот Пасха означает, что тащить всю эту тяжесть дальше вовсе не обязательно. Можно принять прощение и начать жизнь с чистого листа. Это дает нам силы принять очевидное: не только другие люди, но мы сами принимали решения, которые не стоило принимать, и говорили слова, которых не надо было говорить. Мы можем спокойно признать это, потому что мы прощены и приняты Тем, кто умер за наши грехи и воскрес из мертвых.

В Церкви на Пасху мы поем «Вос­кре­се­ния день! И заси­яем тор­же­ством и друг друга обнимем; скажем: «Братья!» и нена­ви­дя­щим нас, – все про­стим ради вос­кре­се­ния». Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого. Мы оставим позади наши грехи и грехи, которые другие люди совершили против нас, чтобы войти в новую жизнь, которую открывает для нас воскресение Христа. Христос прощает нам нашу злобу и трусость, неправоту и ослепление, чтобы и мы могли прощать неправоту и ослепление других.

Мы только должны решиться – выбрать путь любви, а не ненависти, принятия, а не отвержения, прощения, а не претензий.