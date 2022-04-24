Патриарх Кирилл поздравил Путина с праздником Христова Воскресения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина и российских государственных деятелей с праздником Светлого Христова Воскресения, выразив благодарность за соработничество с Русской православной церковью, предстоятель РПЦ отметил, что церковь призывает верующих «к совершению добрых дел во благо ближних своих и во славу Отечества».

«Примите сердечные поздравления с великим и жизнеутверждающим праздником Святой Пасхи. Делясь пасхальной вестью и свидетельствуя о единстве в вере миллионов христиан, Церковь призывает своих чад к совершению добрых дел во благо ближних своих и во славу Отечества», – говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Патриарх выразил признательность президенту за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, за поддержку ее культурных, образовательных и иных социально значимых инициатив.

«Надеюсь, что плодотворное сотрудничество Московского Патриархата с органами государственной власти и общественными институтами будет и впредь способствовать сбережению и консолидации народа, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия нашей страны», - говорится в поздравлении патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви также поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина, выразив им благодарность за вклад в развитие соработничества правительства России и московских властей с РПЦ.

Ранее сообщалось, что в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.