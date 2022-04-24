После смерти всегда наступает жизнь

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24 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытаются выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Зачем США нужна массовая гибель украинцев

Украина уже действует против России запрещенными методами mil.ru
США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС. В экспертной среде убеждены: провокаций, как в Буче, стало недостаточно, поскольку спецоперация доказывает эффективность, так что Запад ищет поводы для новых обвинений против России. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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После смерти всегда наступает жизнь

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф. Подробности...

Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Подробности...
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Америка начала разорение Европы

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента. Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

Приказ Путина по «Азовстали»

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		24 апреля 2022, 12:20

    Сегодня мы отмечаем самый светлый и радостный праздник русского православия – Воскресение Христово. Пасха – особый день для России. Можно сказать, что для нас это куда больше, чем просто религиозный праздник.

    Кстати, социология это подтверждает. На днях ФОМ опубликовал опрос на эту тему. Согласно ему, православными себя назвали 63 процента граждан России. А вот значимой для себя Пасху среди всех респондентов назвали 73 процента. Причем среди православных таковых вовсе не 100 процентов, а 89. Получается, что для не такой уж маленькой части представителей других конфессий и атеистов Пасха является важным событием.

    Думаю, что личный опыт большинства также подтверждает это наблюдение. Даже в советские времена Пасху продолжали праздновать массово, включая абсолютно нерелигиозных людей. В церковь, конечно, ходили немногие, но яйца красили, а в магазинах в этот сезон появлялся «Кекс весенний» характерной «куличной» формы. Советская власть, в целом неодобрительно относившаяся к религиозности, понимала, что этот праздник занимает особое место в жизни и душе нашего народа.

    Что характерно, у Рождества столь мощной традиции празднования в России нет. Часто это объясняют тем, что католичество и в целом западное христианство – христианство Рождества, а православие – христианство Пасхи. То есть для Запада важнее пришествие в мир Сына Божьего, а для нас – его Воскресение. Соответственно, мол, Пасха пустила более глубокие корни в русскую жизнь в силу фактора Русской православной церкви. Однако представляется, что дело обстоит прямо противоположным образом. Это не Пасха оказалась внедрена в отечественную жизнь благодаря усилиям РПЦ, а наоборот – для русского православия Пасха оказалась столь важна, поскольку она всем своим существом вросла глубоко в наш народ.  

    Такая популярность и значимость праздника, конечно, не в красочности пасхальных обрядов и не во вкусности пасхальной еды. Дело в том, что Пасха воплощает в себе невероятно важный для нашей страны сюжет, находящий отклик в душе, наверное, каждого русского (русского вне зависимости от разреза глаз, оттенка кожи и конфессиональной принадлежности). Этот праздник, а вернее, событие, которое он символизирует – принесение себя в жертву ради других и победа над смертью – глубоко отзывается мировоззрению, менталитету и самой сути нашего народа.

    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    История Иисуса Христа – это одновременно история и сына Божьего, и человека. Человека, который прожил свою земную жизнь, испытывая те же чувства и переживания, которые знакомы каждому из нас. Он радовался и страдал, делал то, во что верил, справлялся с вызовами, которые бросала ему жизнь, и шел своим путем.

    Христос служит примером, на который может равняться не только христианин, но и любой человек – даже в самые трудные и мрачные моменты своей жизни. Вот только зачастую это легче сказать, нежели воплотить в реальность. Особенно если мы обращаемся к самым последним дням земной жизни Христа. И именно поэтому те события, апофеозом которых является Воскресение, находит столь глубокий отклик в России.

    Христос отправился в Иерусалим, точно зная, какие страшные испытания его ждут – и страшась их. Неспроста в Гефсиманском саду он обратился к своему Отцу, моля, чтобы его миновала чаша сия. Но несмотря на момент слабости, он не уклонился от предначертанного, превратив его в добровольный выбор, в сознательное решение принести себя в жертву во имя спасения остальных. Именно эта неразрывная связь между самопожертвованием и победой над смертью так остро отзывается в нас. Само существование России является подтверждением и доказательством истинности этой метаморфозы не только на высшем, божественном, уровне, но и в той смертной жизни, которой мы живем.

    В финале земной жизни Христа мы видим отражение двух важнейших принципов, на которых уже тысячу лет стоит наша страна. Первый принцип – «делай, что должно, и будь, что будет». Второй принцип – «смертью смерть поправ», отдать свою жизнь, чтобы жили другие. В эти дни Пасха возвращает наше общество к истокам, к самому важному, к своей сути. Мы чувствуем, что вошли в новый период суровых испытаний. Мы ощущаем, что над Россией, надо всеми нами, нависла экзистенциальная угроза. Вновь на кону выживание страны и народа. Будущее пугает многих. Россия вступила в противоборство с врагом, который, казалось бы, был окончательно побежден нашими предками много десятилетий назад.

    В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф. Нам надо помнить, что за самой темной ночью всегда приходит новое утро и восходит солнце, а жизнь всегда торжествует над смертью – и все это происходит благодаря людям, которые жертвуют собой ради нашего общего спасения.

    И именно об этом нам напоминает сегодняшний праздник. Христос Воскресе!

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