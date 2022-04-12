Правду надо защитить на поле боя

Мечта украинства, в принципе, уже сбылась. Украинство мечтало стать важной частью западного мира, который российский президент Владимир Путин назвал «империей лжи». И вот, незадолго до своей бесславной гибели украинство не только предоставило территорию целой страны и ее население для ведения Западом войны за святой доллар до последнего украинца, но и действительно стало официальной провинцией «империи лжи». Фальсификации поставлены на поток. И самое страшное, что ради фабрикации подделок украинство не останавливается перед убийством настоящих людей, граждан якобы «своей» страны, Украины. Буча, Краматорск, драмтеатр, роддом в Мариуполе. А сколько еще их будет, кровавых постановок?

Наши люди удивляются, почему в Европе верят откровенной лжи. Ведь есть доказательства, что это сделали сами нацисты: фотографии, видеозаписи, серийные номера боеприпасов. Наш представитель в ООН говорит: давайте устроим специальное заседание, давайте начнем независимое расследование! Ему отвечают: не надо, нам и так все понятно. Это сделали вы, русские, потому что вы злые.

Секрет западной пропаганды в том, что каждая Буча начинается сильно заранее. Каждый Краматорск готовится годами и десятилетиями. Есть проверенная методика промывки мозгов. Профессор Тён ван Дейк из Голландии называет это «актуализацией сценария», вернее, «скрипта», алгоритма. Например, ставится задача расчеловечить русских и внедрить в массовое сознание скрипт: русские военные – изверги, они убивают и мучают мирное население. Делается это в несколько этапов. Начинать легче всего с художественных образов, с литературы и кинематографа. Ведь при создании художественного произведения можно вполне законно придумать все что угодно. Автор может создать образ русского, как зверя, как садиста и насильника. И объяснить так: ну просто фантазия у меня такая, а что? У нас свобода творчества!

Я тоже мог бы написать роман о том, что все американцы – злобные твари, потому что при получении американского гражданства в человека впрыскивают зелёную жижу, которая замещает ум, совесть, чувства, убивает всё человеческое и превращает это внешне выглядящее человеком существо в циничное, безжалостное чудовище. И что американцы поэтому едят печень младенцев. Если бы мой роман получил поддержку культурных и коммерческих институций, его бы издали большим тиражом, продавали бы в каждой лавке и обязательно экранизировали бы. И читатели-зрители начали бы свыкаться с мыслью о том, что американцы – это чудовища. Хотя я это вот прямо сейчас просто придумал. Но мой роман не получит поддержки. Наверное потому, что я не очень талантлив.

Однако получают поддержку романы, в которых как чудовища предстают русские, всякие коммунисты и комиссары, они издеваются над людьми и едят печень младенцев; такие книги везде продаются, роскошно экранизируются, и Чулпаны Хаматовы играют в экранизациях главные роли. Наверное, потому, что написано очень талантливо.

На следующем этапе надо фальсифицировать историю. Требуется рассказать публике, что русские не просто такие сейчас, а что они всегда такими были. Значит, это у них в природе. Начинают продвигаться «мемуары» и «исторические исследования» о зверствах русской армии. История переворачивается с ног на голову. И вот уже советские войска, освободители Европы от фашизма, на самом деле не освободители, а убийцы, насильники, грабители, садисты и маньяки. Оказывается, что русские солдаты изнасиловали два миллиона немок. Или двадцать. Доказательств нет, все свидетельства сфальсифицированы, реальные исторические сведения игнорируются, но внушается эмоция страха и отвращения к русским. А публике уже проще, она же видела художественные фильмы про русских садистов.

Третьим этапом устраивается какая-нибудь странная, якобы случайная провокация. Например, сбивают малазийский «Боинг». И виновной признают Россию. Ну, не то чтобы признают. Потому что факты говорят об обратном. Но окружают дело таким флером, что, мол, наверняка это всё же русские, это они сделали, или они каким-то образом к этому причастны. Публика проглатывает, потому что она уже а) видела фильмы про русских садистов; б) читала мемуары о двух миллионах изнасилованных немок.

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И когда, наконец, происходит трагедия в Буче, то наступает главный, четвёртый этап, собственно актуализация скрипта. Достаточно показать несколько фотографий, смонтировать видеозапись и заявить: русские убили четыреста мирных жителей. Западная публика легко принимает на веру, потому что она уже а) видела фильмы про русских садистов; б) читала мемуары о двух миллионах изнасилованных немок; в) узнавала из заголовков новостей, что Россия сбила малазийский «Боинг». Таким образом, скрипт был внедрён в массовое сознание заранее, а после Бучи манипуляторы просто нажали кнопку «актуализировать».

Встречая очередной актуализированный сценарий, жертва информационной войны как бы «вспоминает»: да, это так, я уже видела что-то похожее раньше. Но не вспоминает, что изначально «видела» это на экране, в придуманном кинофильме, вроде бы даже не претендовавшем на соответствие истории или современности. Рептильный отдел мозга человека не отличает увиденное на экране от увиденного в жизни. На этом основан эффект порнографии и первый этап методики актуализации скрипта. А критика и самокритика у шизоидного субъекта отсутствует. Поэтому, да. Злые русские опять убили всех мирных жителей.

Будучи ещё не знаком с терминами ван Дейка, я объяснял то же самое своими словами. В прошлом году я вёл занятие в «Литературной мастерской Захара Прилепина» и говорил слушателям (среди которых были и самый модный молодой питерский писатель, лауреат Нацбеста Александр Пелевин, великолепный поэт и отчаянный военный журналист Анна Долгарева и другие авторы, у которых я сам мог бы поучиться), что военная специальность литератора – это агитатор-пропагандист. Ну, как тракторист становится на войне танкистом, так писатель должен быть зачислен в агитаторы. Это нормально. Так делали Шолохов, Платонов и другие. И ещё говорил, что задача любой пропаганды – это натянуть актуальную повестку на матрицу мифа.

И мы тоже так делаем. Мы рисуем образ защитника Отечества, воскрешая древние символы, память о предках, обращаясь к нашей героической истории и к литературе, начиная с былин, фольклора, эпоса, и заканчивая прозой прошлого и нынешнего века, мы вспоминаем стихи и песни нашего народа. Мы показываем врага как неправового, злого, одурманенного, соответствующего негативным персонажам сказок и мифов. Мы используем художественное слово и эмоции. Но мы не врём. Мы никогда не врём. Даже военная пропаганда и даже в разгар информационной войны должна быть основана на фактах в частном смысле и на правде в общем смысле. Использование лжи, фальшивок, постановок, подтасовок – это дисквалификация для агитатора. Правда в итоге всегда одолевает ложь. Царства, основанные на лжи, обязательно падут.

Да, правда победит. Но правда победит не сама собой. Говорят, что у Бога нет других рук, кроме наших. Так и у правды нет другой армии, кроме Вооружённых Сил Российской Федерации. Нет других защитников, кроме наших солдат. Историю всё равно напишут победители. Советский Союз в конце прошлого тысячелетия решил пойти навстречу Западу, решил снять напряжённость в отношениях, надеялся на мир и дружбу.

Но Запад не понимает доброты и дружбы.

Они восприняли это как слабость и засчитали нам поражение в «холодной войне». Хотя мы были готовы раздавить их и в холодной, и в любой горячей войне. До сих пор советские вооружения мочат любые натовские аналоги, шумно разрекламированные для продажи. Мы протянули руку дружбы, а нас по этой руке полоснули ножом и замкнули наручники. И сразу стали переписывать историю, особенно историю Второй мировой войны, чтобы пересмотреть итоги.

Если мы вдруг не вовремя замиримся, то никто опять не поймёт нашей доброты. Нам засчитают поражение. И примутся с удесятерённой силой лгать, лгать, лгать. Правду надо защитить на поле боя. Память предков, героическую нашу историю, правду о современности – всё это мы не сможем отстоять в информационной войне, если наши усилия не будут подкреплены победами больших батальонов. Если мы остановимся, они отравят умы всего человечества на десятки и сотни лет вперёд. Вот против какого зла мы встали.

Наш народ снова начал сочинять анекдоты. Мне нравится вот такой: российский солдат моет сапоги в Ла-Манше и говорит товарищу: всё-таки обидно, что информационную войну мы проиграли! Потому что главное – победить на земле, на воде и в небе. На экранах телевизоров, смартфонов и мониторов, на листах бумаги мы тогда тоже победим. И учебники исправим. А наоборот – вряд ли.