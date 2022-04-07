Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

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7 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Россия готовится летать только на отечественных самолетах

Россия запускает в производство замену «Боингам» и «Аэрбасам» Александр Юрьев/ТАСС
Россия назвала самолеты, на которых россияне будут летать после того, как ресурс иностранных «Боингов» и «Аэрбасов» будет исчерпан. Кроме «Сухого Суперджет-100» это будут дальнемагистральные Ту-214 и Ил-96. Почему выбраны именно эти самолеты, сможет ли Россия их производить, и почему до сих пор они были неинтересны российским авиакомпаниям? Подробности...
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Калининград от блокады защищает ядерный кулак России

Москва пригрозила при необходимости «вскрыть блокаду» Калининграда советскими методами Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Украина требует от Польши и стран Балтии полностью закрыть границу с Россией. Если они сделают это, то Калининградская область окажется в сухопутной блокаде. В Вильнюсе и Риге уже всерьез высказались о возможности перекрытия границ. Какие меры в данном случае предпримет Москва, чтобы снять блокаду НАТО со своего региона?  Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

Протесты русских жителей Латвии могут привести даже к лишению гражданства REUTERS/Ints Kalnins
«За пост в соцсети можно будет лишиться гражданства». Нет, это вовсе не очередные обвинения Запада в адрес России – именно так эксперты воспринимают планы, которые прямо сейчас реализуются в Латвии. Наказывать таким образом планируется за поддержку спецоперации на Украине, и коснется это не только десятков тысяч русского населения, но и, скорее всего, знаменитого российского миллиардера. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов. Подробности...

Штрафы оказались рутиной для бигтеха

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Цифровые корпорации говорят на языке силы, и у нас сейчас есть все законные основания применить жесткие меры, чтобы защитить российских пользователей и российские интересы. Подробности...

Украинство – сплав нацизма и манипуляции

Олег Рой
Олег Рой, писатель
Сегодня Россия сражается не с Украиной или украинцами, а с идеологией «украинства». Что такое украинство? Это идея того, что в центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу все должны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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«Самый опасный человек в мире»

Как жить без Жириновского

Обсуждение: 9 комментариев

Германия победила наркоманию в России

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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
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    Геворг Мирзаян

    Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		7 апреля 2022, 17:25

    «Я могу заглянуть в твою память. В твои кошмары, мечты. Тебя преследует два самых ужасных слова – что если». Так обращался Морлок к главному герою фильма «Машина времени» – и эти же слова он мог бы сейчас сказать европейской элите.

    Гнев, вызванный событиями 24 февраля, на Западе еще силен – поэтому США и ЕС готовы принимать новые санкции против России в попытке наказать ее за слом американоцентричного мира. Однако гнев постепенно начинает уступать место рефлексии. Западное политико-академическое сообщество копается в своей памяти и мечтах, пытаясь понять, можно ли было предотвратить российскую спецоперацию – и те последствия для западного мира, которые эта спецоперация принесет.

    Собственно, ответ уже есть – можно было, если бы господин Зеленский был сговорчивее. Американские СМИ написали, что за несколько дней до начала российской спецоперации канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагал украинскому лидеру отказаться от вступления в НАТО, объявить Украину нейтральным государством в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом. Однако украинский лидер отказался.

    Правы ли в итоге западные страны, указывая на Зеленского, как виновника всех западных бед от российской спецоперации? С одной стороны, вина Киева очевидна. Ведь одним из главных требований Москвы, как считают некоторые европейские и американские эксперты, было именно невступление Украины в НАТО. Сам альянс не мог взять на себя такое обязательство – в ином случае он нарушил бы принцип «открытых дверей» и нанес бы серьезный удар по своей репутации, потерял бы лицо. Но если бы Киев в одностороннем порядке взял обязательство не вступать в НАТО, то вроде как и лица целы, и Москва довольна. Но Украина вместо того, чтобы понять и встроиться, пошла на принцип и отказалась, проявив стандартную для майданного государства неадекватность.

    С другой стороны, разве Москву удовлетворил бы украинский отказ от вступления в НАТО (а заодно и от размещения натовской военной инфраструктуры)? Ну, предположим, Владимир Зеленский отказался бы, подписал какие-то документы, раздал обещания, принял поправки о нейтралитете в конституцию, убрал оттуда пункт о евроатлантической интеграции и поучаствовал бы в общей фотосессии с Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Где гарантия того, что подписанные им документы не были бы выкинуты на помойку истории через месяц-два? Где гарантия, что Зеленский – или его потенциальный сменщик – не внес бы снова изменения в конституцию, вымарав из нее нейтральный статус и вернув курс на НАТО?

    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

    Такой гарантии нет. Точнее, есть гарантия того, что Зеленский все это сделал бы. Напомним, что Украина системно саботировала все соглашения, которые заключала, начиная с минских договоренностей. Владимир Зеленский оказался не в состоянии выполнять даже пункт о соблюдении режима прекращения огня.

    На последующих встречах в рамках «нормандской четверки» Киев не раз брал на себя обязательства, которые потом точно так же не выполнял. Таким образом, подписание Зеленским бумажек ничего бы не изменило. А изменило бы подписание другим человеком – президентом США Джозефом Байденом.

    Спецоперацию действительно можно было бы предотвратить, если бы Америка пошла навстречу России в вопросах глобальной безопасности. Приняла бы те предложения, которые выставила ей Москва в конце 2021 года – или хотя бы начала конструктивно эти предложения обсуждать. Да, там был пункт о невступлении Украины в НАТО – но это был лишь один из моментов, который беспокоил российскую сторону. Кремль предлагал Белому дому выработать новые правила игры на постсоветском пространстве (признание этой территории российской сферой ответственности), в Европе (создание нормальной системы коллективной безопасности, принятие нового ДОВСЕ), а также на глобальной арене (сокращение конфликтности в российско-американских отношениях и отказ от враждебности). Вполне себе нормальные, логичные правила modus vivendi – то есть цивилизованного сосуществования великих держав.

    Однако Соединенные Штаты эти предложения отвергли. Америка не собиралась признавать российские интересы на постсоветском пространстве – Вашингтон считал этот регион своим трофеем. Америка не собиралась создавать с Россией систему коллективной безопасности в Европе, ведь это подорвало бы возможности и функции НАТО. Альянса, который уже давно превратился не столько в военный, сколько в политический блок, обеспечивающий контроль Соединенных Штатов над европейскими процессами. Наконец, Штаты не собирались создавать какой-то modus vivendi с Россией – страной, которая не только отказывалась подчиниться американскому ценностному диктату, но и стимулировала на сопротивление другие страны. Правящая при Байдене либерально-глобалистская элита просто физически не могла отказаться от курса на идейное господство в мире, а значит, и неспособна сосуществовать с государственными проектами, основанными на иных принципах.

    Поэтому да, российскую спецоперацию можно было бы предотвратить, если бы кое-кто проявил адекватность, умеренность, дальновидность и скромность. Однако этим «кое-кем» был отнюдь не Владимир Зеленский, а Джозеф Байден. Ну и, конечно, главы Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, которые оказались неспособны самостоятельно найти военно-политические компромиссы с Москвой во имя европейских интересов, после чего защитить эти компромиссы от США. И не мечтать теперь о том, как бы все вернуть назад, к состоянию 23 февраля – без инфляции, роста цен в ЕС, унижения Запада на Украине и обрушения всех правил игры в американоцентричном мире.

    Вот только уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов.

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