Украинцы ведут постановочную войну

Через четыре дня после того, как российские войска покинули Бучу и другие населённые пункты в Киевской области, сразу несколько зарубежных изданий запустили согласованную акцию по раскрутке фальшивых постановочных фото и видеоматериалов о «жертвах среди мирного населения». Не, ну а что. Нужно же было сначала эти жертвы сделать, потом картинку подготовить для камер иностранных репортёров. Быстро только кошки родятся!

Делали, однако, тяп-ляп. Не наняли хорошего военного консультанта. Пожалели бюджет. Либо сукраинили выделенные на пропаганду деньги. И так сойдёт!

Вот вдоль дорог лежат в одинаковых позах лицом вниз трупы мужчин в гражданской одежде. Чуть ли не через равные промежутки. А чего они тут лежат? Воронок от взрывов рядом нет. Как их убили? Стрелковым оружием? Зачем? Почему здесь? Что, через каждые десять метров около дороги стоял мирный украинский мужчина, а бурятский танкист ехал мимо и убивал его из винтовки Мосина? Или они специально, зная, что этой дорогой будут ехать репортёры, вышли и приняли смерть от «русских оккупантов», пожертвовали собой, чтобы «мир узнал правду»? Может, они даже самоубились?

А может это украинские нацисты вывели и расстреляли людей? Настоящие трупы, конечно, есть. Уже после ухода российских войск украинцы зачем-то начали массовые артиллерийские обстрелы Бучи. Когда там были только свои, мирные украинские жители. Конечно, мирных украинцев они поубивали. Похоже, специально для того, чтобы предъявить трупы мировому сообществу. В трупах на Украине проблем нет. Трупов сколько угодно. Можно вытащить трупы из-под развалин домов, из моргов, из больниц, и живописно раскидать вдоль дорог: вот, мол, «русские оккупанты» что наделали! Эти пропагандистские технологии давно известны и многократно испробованы везде, где кампанию ведут американские «специалисты». Погуглите, например, скандалы с «Белыми Касками» в Сирии.

Давайте запустим в Бучу группу криминальных экспертов из не-западной страны, из Белоруссии, например. Каждый труп только на картинке в СМИ выглядит как абстрактный ужас-ужас. У каждого трупа есть своя история. Как он был убит? Из какого оружия? Когда наступила смерть? Был ли он убит на том месте, где его нашли? Или он был убит или умер в другом месте, а на место находки был перенесён с какой-то целью? Это же элементарно. Вот, например, причина смерти – огнестрельное ранение и потеря крови. Труп должен лежать в луже крови. А лужи крови нет. Где лужа крови? Впиталась? Ну, давайте возьмём на анализ почву.

Потом, гражданская одежда ещё не означает, что труп при жизни не был комбатантом. Так называемая «территориальная оборона», украинский фольксштурм, может быть в гражданской одежде. Но с оружием. Нападает такой труп на российских военных с автоматом или гранатомётом в руках. Получает пулю в лоб. Оружие от него отодвинули или забрали, и хоп – гражданский! Русские звери убивают гражданских выстрелами в голову!

Однако можно выяснить, кто был этот труп при жизни? Какие у него имя и фамилия? Имел ли он освобождение от службы или был мобилизован в тероборону? В каком бандитском формировании состоял? Ручки-плечики можно проверить на предмет синяков от оружия и следов пороха.

В общем, всё можно расследовать. По каждому конкретному трупу. Было бы желание. Была бы политическая воля. Но украинским пропагандистам не это надо. А только картинка для западного зрителя. Никаких расследований не будет. Все трупы быстренько попрячут. Да и смысла нет. Сколько было расследований о преступлениях, совершённых нацистами из нацистских батальонов? О похищениях, убийствах, изнасилованиях. И что? Расформировали нацбаты и всех преступников расстреляли? Ага, как же.

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Опять привычно обвиняют русского воина. Повторение старого мифа о «миллионах изнасилованных немок». Пропагандисты понятно, они на зарплате, это информационная война. Но как некоторая часть публики, отравленная ненавистью, не может и не хочет понять жизнь, путь и мотивацию солдата? Их бы в боевые порядки, да с полной выкладкой. Идёт солдат, на нём несколько килограмм оружия и амуниции, броник, боеприпасы. Он жмётся к земле, всюду снайперы врага. Нельзя отклоняться от проверенного маршрута, кругом растяжки. В любую минуту может прилететь мина, снаряд, ракета. Ему бы выжить! А ещё, главное, надо выполнить поставленную задачу.

И тут он такой заходит в украинскую хату, начинает воровать элитный алкоголь и насиловать украинских дивчин. А мирных детей и стариков, конечно, убивает и поджигает. Похоже, укронацистские пропагандисты переносят собственные фантазии на реальность, причём приписывают собственные тайные желания российским солдатам. Но даже они, сами укронацисты, в боевых порядках во время боевой операции меньше всего будут думать о том, чтобы пограбить алкоголь или снасиловать девиц. Даже они будут жаться к броне и вертеть головой на 360 градусов, чтобы заметить опасность.

Конечно, наши солдаты убивают. Убивают врагов, которые хотят убить наших солдат. Такова психология бойца: видишь угрозу – устрани угрозу. И если какой-то дурак взял в руки автомат, вступил в фольксштурм, то его убьют. И если какая-то дура-женщина возьмёт в руки оружие и будет убивать наших солдат, то она будет убита. В бою нет мужчин, женщин, стариков – тот, кто с оружием в руках, кто направляет на меня оружие – тот враг, и будет убит. Пусть украинцы не берут оружие в руки. Тогда они будут считаться мирными и мы будем их защищать. Когда они с оружием в руках, пусть даже и в гражданской одежде – они враги и будут убиты.

К сожалению, есть и сопутствующий ущерб. Поскольку укронацисты прикрываются мирными жителями и располагаются в жилой застройке, неизбежны разрушения жилых домов и жертвы среди мирных жителей. Наши пытаются работать с ювелирной точностью, минимизировать жертвы. Сами же укронацисты только так убивают собственное население, чему есть бесчисленное количество подтверждений. Ту же Бучу они сами разнесли, когда русских там уже не было. Мирному населению надо эвакуироваться подальше от зоны боёв. Это всё. Это аксиома.

Ничего нового не произошло и ничего нового мы не узнали из серии постановочных фото и видео-материалов из Бучи. Эти так называемые репортажи уже разобраны по деталям и определены как фейк. Завтра это станет общим местом и даже сами укропропагандисты тихонечко «забудут» про свои неудачные съёмки. И вот что интересно. Те неумные пользователи интернета, которые добровольно и бесплатно разгоняли эти фейки по социальным сетям, заламывая руки и обливаясь крокодильими слезами, они ведь извинятся перед своей аудиторией, что вводили её в заблуждение, да?