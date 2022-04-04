Украинцы ведут постановочную войну

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4 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Рубль спасет российскую авиацию

Западным владельцам самолетов придется получать арендную плату в рублях Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это? Подробности...
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Американцы верят Зеленскому больше, чем Байдену

В Зеленского как в лидера верят 72% американцев, в Байдена всего 48% AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Рейтинги президента Украины растут не только на Украине, но и в США, где он обходит по популярности и Джо Байдена, и Макрона с Шольцем. Каким образом Владимиру Зеленскому удалось продать себя американцам в качестве успешного и вызывающего доверие лидера, хотя он по-прежнему остается больше актером, чем политиком? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Как НАТО разрушает Европу

Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне ASSOCIATED PRESS/ТАСС
4 апреля Соединенные Штаты отмечают 73-летнюю годовщину основания НАТО. Альянса Америки и Европы, который они называют самым мощным в истории военно-политическим блоком. Отмечают, конечно, и европейские страны. Вот только если для Америки это действительно праздник, то для европейцев скорее позор и даже угроза.  Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Украинцы ведут постановочную войну

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ничего нового мы не узнали из серии постановочных фото и видеоматериалов из Бучи. Эти так называемые репортажи уже разобраны по деталям и определены как фейк. Завтра это станет общим местом и даже сами укропропагандисты тихонечко «забудут» про свои неудачные съёмки. А мы – нет. Подробности...

Для американских президентов жизни – ничто, пиар – всё

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Президент Байден, обвиняющий Путина в агрессивности, всплыл в ролике, где расписывается в собственном политическом людоедстве: «Это я предлагал бомбить Белград. Это я предлагал американским летчикам уничтожить все мосты через Дунай». Подробности...

Что полякам нужно на Украине

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Украинцам, которые вдруг обрадовались – Польша с нами! – стоило бы понять, что Польша вовсе не намерена защищать Украину. Польша намерена ее делить. И как это ни ужасно для украинцев звучит, гарантом целостности Украины может выступать только один человек. Путин. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Зеленский лучше Байдена даже для США

Обсуждение: 9 комментариев

Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

Обсуждение: 4 комментария
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
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    Главная тема


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    Названы четыре направления переговоров России и Украины

    Видео

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    Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева

    актерское мастерство


    Американцы верят Зеленскому больше, чем Байдену

    авиаудар по нефтебазе


    Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

    политика США


    Трампу нужна помощь Путина для возвращения во власть

    глава ДНР


    Денис Пушилин: Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток

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    Игорь Караулов: Русские останутся европейцами ради самих себя

    на равных


    Вадим Трухачёв: Как России говорить с фанатичной Европой

    мучения и смерть


    Сергей Миркин: Почему Украина демонизирует Красный Крест

    на ваш взгляд


    Нужны ли России новые территориальные приобретения?
    Герман Садулаев

    Украинцы ведут постановочную войну

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		4 апреля 2022, 11:54

    Через четыре дня после того, как российские войска покинули Бучу и другие населённые пункты в Киевской области, сразу несколько зарубежных изданий запустили согласованную акцию по раскрутке фальшивых постановочных фото и видеоматериалов о «жертвах среди мирного населения». Не, ну а что. Нужно же было сначала эти жертвы сделать, потом картинку подготовить для камер иностранных репортёров. Быстро только кошки родятся!

    Делали, однако, тяп-ляп. Не наняли хорошего военного консультанта. Пожалели бюджет. Либо сукраинили выделенные на пропаганду деньги. И так сойдёт!

    Вот вдоль дорог лежат в одинаковых позах лицом вниз трупы мужчин в гражданской одежде. Чуть ли не через равные промежутки. А чего они тут лежат? Воронок от взрывов рядом нет. Как их убили? Стрелковым оружием? Зачем? Почему здесь? Что, через каждые десять метров около дороги стоял мирный украинский мужчина, а бурятский танкист ехал мимо и убивал его из винтовки Мосина? Или они специально, зная, что этой дорогой будут ехать репортёры, вышли и приняли смерть от «русских оккупантов», пожертвовали собой, чтобы «мир узнал правду»? Может, они даже самоубились?

    А может это украинские нацисты вывели и расстреляли людей? Настоящие трупы, конечно, есть. Уже после ухода российских войск украинцы зачем-то начали массовые артиллерийские обстрелы Бучи. Когда там были только свои, мирные украинские жители. Конечно, мирных украинцев они поубивали. Похоже, специально для того, чтобы предъявить трупы мировому сообществу. В трупах на Украине проблем нет. Трупов сколько угодно. Можно вытащить трупы из-под развалин домов, из моргов, из больниц, и живописно раскидать вдоль дорог: вот, мол, «русские оккупанты» что наделали! Эти пропагандистские технологии давно известны и многократно испробованы везде, где кампанию ведут американские «специалисты». Погуглите, например, скандалы с «Белыми Касками» в Сирии.

    Давайте запустим в Бучу группу криминальных экспертов из не-западной страны, из Белоруссии, например. Каждый труп только на картинке в СМИ выглядит как абстрактный ужас-ужас. У каждого трупа есть своя история. Как он был убит? Из какого оружия? Когда наступила смерть? Был ли он убит на том месте, где его нашли? Или он был убит или умер в другом месте, а на место находки был перенесён с какой-то целью? Это же элементарно. Вот, например, причина смерти – огнестрельное ранение и потеря крови. Труп должен лежать в луже крови. А лужи крови нет. Где лужа крови? Впиталась? Ну, давайте возьмём на анализ почву.

    Фото: Mykhaylo Palinchak/Global Look Press

    Потом, гражданская одежда ещё не означает, что труп при жизни не был комбатантом. Так называемая «территориальная оборона», украинский фольксштурм, может быть в гражданской одежде. Но с оружием. Нападает такой труп на российских военных с автоматом или гранатомётом в руках. Получает пулю в лоб. Оружие от него отодвинули или забрали, и хоп – гражданский! Русские звери убивают гражданских выстрелами в голову!

    Однако можно выяснить, кто был этот труп при жизни? Какие у него имя и фамилия? Имел ли он освобождение от службы или был мобилизован в тероборону? В каком бандитском формировании состоял? Ручки-плечики можно проверить на предмет синяков от оружия и следов пороха.

    В общем, всё можно расследовать. По каждому конкретному трупу. Было бы желание. Была бы политическая воля. Но украинским пропагандистам не это надо. А только картинка для западного зрителя. Никаких расследований не будет. Все трупы быстренько попрячут. Да и смысла нет. Сколько было расследований о преступлениях, совершённых нацистами из нацистских батальонов? О похищениях, убийствах, изнасилованиях. И что? Расформировали нацбаты и всех преступников расстреляли? Ага, как же.

    Опять привычно обвиняют русского воина. Повторение старого мифа о «миллионах изнасилованных немок». Пропагандисты понятно, они на зарплате, это информационная война. Но как некоторая часть публики, отравленная ненавистью, не может и не хочет понять жизнь, путь и мотивацию солдата? Их бы в боевые порядки, да с полной выкладкой. Идёт солдат, на нём несколько килограмм оружия и амуниции, броник, боеприпасы. Он жмётся к земле, всюду снайперы врага. Нельзя отклоняться от проверенного маршрута, кругом растяжки. В любую минуту может прилететь мина, снаряд, ракета. Ему бы выжить! А ещё, главное, надо выполнить поставленную задачу. 

    И тут он такой заходит в украинскую хату, начинает воровать элитный алкоголь и насиловать украинских дивчин. А мирных детей и стариков, конечно, убивает и поджигает. Похоже, укронацистские пропагандисты переносят собственные фантазии на реальность, причём приписывают собственные тайные желания российским солдатам. Но даже они, сами укронацисты, в боевых порядках во время боевой операции меньше всего будут думать о том, чтобы пограбить алкоголь или снасиловать девиц. Даже они будут жаться к броне и вертеть головой на 360 градусов, чтобы заметить опасность.

    Конечно, наши солдаты убивают. Убивают врагов, которые хотят убить наших солдат. Такова психология бойца: видишь угрозу – устрани угрозу. И если какой-то дурак взял в руки автомат, вступил в фольксштурм, то его убьют. И если какая-то дура-женщина возьмёт в руки оружие и будет убивать наших солдат, то она будет убита. В бою нет мужчин, женщин, стариков – тот, кто с оружием в руках, кто направляет на меня оружие – тот враг, и будет убит. Пусть украинцы не берут оружие в руки. Тогда они будут считаться мирными и мы будем их защищать. Когда они с оружием в руках, пусть даже и в гражданской одежде – они враги и будут убиты.

    К сожалению, есть и сопутствующий ущерб. Поскольку укронацисты прикрываются мирными жителями и располагаются в жилой застройке, неизбежны разрушения жилых домов и жертвы среди мирных жителей. Наши пытаются работать с ювелирной точностью, минимизировать жертвы. Сами же укронацисты только так убивают собственное население, чему есть бесчисленное количество подтверждений. Ту же Бучу они сами разнесли, когда русских там уже не было. Мирному населению надо эвакуироваться подальше от зоны боёв. Это всё. Это аксиома.

    Ничего нового не произошло и ничего нового мы не узнали из серии постановочных фото и видео-материалов из Бучи. Эти так называемые репортажи уже разобраны по деталям и определены как фейк. Завтра это станет общим местом и даже сами укропропагандисты тихонечко «забудут» про свои неудачные съёмки. И вот что интересно. Те неумные пользователи интернета, которые добровольно и бесплатно разгоняли эти фейки по социальным сетям, заламывая руки и обливаясь крокодильими слезами, они ведь извинятся перед своей аудиторией, что вводили её в заблуждение, да?

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