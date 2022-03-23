В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

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23 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
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«Донецкая республика создавалась как часть России»

Федор Сергеев (более известный как товарищ Артем) был признанным лидером рабочих Донбасса Кузьма Кохан
«Появление Донецко-Криворожской республики было ответом на сепаратистский проект Украины, которая взяла курс на обособление и заодно пыталась прибрать те земли, которые никогда не входили в состав исторической Малороссии», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Сто лет назад Донбасс и Харьков впервые заявили о самоопределении. Почему республику удалось «втиснуть» в состав Украины? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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При каких условиях Польша захватит часть Украины

Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины REUTERS/Ints Kalnins
Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Глобальная система находится на этапе формирования нового мирового порядка. Но каким он будет? У США, Китая и России различные взгляды на этот вопрос. Подробности...

Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
А ведь я помню, как по офисам ходили специальные мытари, проверяли, лицензионный ли у нас стоит на компьютерах Windows. И если пиратский, то страшно наказывали. Вот зачем это было, а? Теперь, надеюсь, такого не будет. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы нацизм на Украине был уничтожен и никогда не возродился, мало истребить нацистов и разогнать их батальоны. Нужно искоренить всякую дискриминацию русского языка и русской культуры. Подробности...
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Зачем Зеленскому референдум

Россия ударила Японию в больное место

Обсуждение: 4 комментария

Полный разрыв отношений России и США

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

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  • Не носил маску и не буду
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    Геворг Мирзаян

    В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		23 марта 2022, 16:45

    Многие эксперты и политики говорят о том, что российская спецоперация на Украине – это поворотная точка в системе международных отношений. Что она ознаменует слом старого и формирование нового мирового порядка. Собственно, тут не поспоришь – старый мировой порядок, сформированный американцами после холодной войны, закостенел и глубоко устарел. Попытка России провести его модернизацию (об этом и шли переговоры между Москвой и Вашингтоном с середины 2021 года) не удалась по причине упертости американской стороны. Поэтому Россия 24 февраля 2022 года начала необратимый процесс его демонтажа.

    Проблема в том, что мир не может существовать без порядка, – хаос никому не нужен, даже управляемый (хотя бы потому, что сейчас на Западе нет политиков уровня Киссинджера, которые обладают навыками такого управления). Поэтому на смену разрушаемому миропорядку придет новый. Вопрос в том, какой именно. У США, Китая и России разные взгляды на этот предмет.

    21 марта Джозеф Байден, выступая перед представителями американского бизнеса, обозначил свое видение будущего. По его мнению, сложившийся после холодной войны «либеральный порядок» был не так уж и плох, ведь он не создавал хаос и не приводил к смерти десятков миллионов людей (как тот, что существовал с 1900 до 1946 года). В новом мировом порядке, уверяет Байден, Америка будет главной державой и объединит весь свободный мир в деле создания этого порядка.

    В переводе на русский это означает, что Вашингтон до сих пор надеется сохранить примерно те же правила, которые существовали в период с 1991 по 2022 год. «Обновление», в понимании Байдена, будет означать лишь некоторые косметические изменения и смену инструментария внешней политики.

    Назад в будущее?

    Так, Америка не намерена отказываться от своего места главной державы мира. На первый взгляд, это кажется странным, даже самоубийственным: у Соединенных Штатов нет больше достаточного количества ресурсов для того, чтобы оставаться «царем горы». Причем под ресурсами понимаются не только и даже не столько экономические и военные, сколько волевые и институциональные возможности.

    С момента весьма сомнительной победы в Ливии в 2011 году Вашингтон не смог выиграть ни одну военную кампанию. Примерно со второго срока Барака Обамы американское лидерство, ранее не подвергавшееся сомнению в мире, начало размываться, уступая место неизоляционистским устремлениям ряда американских элит и сомнению элит зарубежных в возможностях Вашингтона. Масштабное использование подконтрольных Вашингтону глобальных институтов (доллара, SWIFT и т. п.) для наказания России подорвало остатки веры в глобальность и «беспристрастность» этих институтов, являющихся, между прочим, главным столпом американского глобального могущества. Наконец, Соединенные Штаты сползли в серьезный внутриполитический кризис, связанный с радикализацией двух основных партий (а американская система, как известно, может эффективно функционировать лишь в условиях сотрудничества республиканцев и демократов).

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    Однако именно последним фактором и объясняется стремление Джозефа Байдена удержать Соединенные Штаты на вершине горы. Дело в том, что вера в собственную исключительность – это то немногое, что консолидирует сейчас американскую элиту. Под эту веру заточена вся американская идеология. Если от этой веры отказаться, если признать за Америкой лишь статус равного среди равных, то вся система окончательно посыплется. А за ней посыплется и вся страна.

    Именно поэтому Байден пытается собрать всех под своим флагом и повести на реваншистскую войну за восстановление либерального порядка под властью Америки. И под «всеми» тут имеются в виду не только американские элиты, но и европейские – те самые, которые разделяют с США веру в глобально-либеральную исключительность, и (в отличие от государств, которые они возглавляют) не могут без этой веры существовать. Поэтому они фактически берут в заложники свои страны и своих граждан, отправляя их на чужую войну. Нет, уже не за глобализацию и демократизацию всего мира (американцы признают, что сил у них на это нет), а на защиту нынешних позиций и возможностей коллективного Запада от посягательств со стороны мировых «автократий». Прежде всего, конечно, Китая и России.

    Авторитаризм и демократия

    У этих двух стран, конечно, свой взгляд на светлое миропорядочное будущее. И, вопреки западным мифам о российско-китайском альянсе, эти взгляды несколько различаются между собой.

    Китайцы хотят сменить однополярный американский мир на однополярный китайский. Последний, конечно, не будет подразумевать ни тотального диктата, ни навязывания всем странам собственной идеологии (благо у китайцев нет глобально-ориентированной системы ценностей наподобие советского социализма или американского либерализма). Китаю вполне достаточно, чтобы другие страны не переходили ему дорогу, признавали всю китайскую периферию (то есть пространство от Каспийского моря до Индонезии) эксклюзивной китайской сферой влияния. А также не мешали Пекину качать с остального мира ресурсы на поддержку национальной экономики. То есть, проще говоря, если Соединенные Штаты хотят вернуть свою глобальную диктатуру, то Китай предлагает этакий глобальный авторитаризм в легком его варианте.

    Россия же предлагает демократию. Москва видит многополярный мир, в котором страны будут жить без какого-то внешнего вмешательства в их внутренние дела. Мир, в котором межгосударственная экономическая и идеологическая конкуренция будет проходить по действительно свободному принципу, без злоупотребления санкционными механизмами и гуманитарными интервенциями. Где страны будут интегрироваться на уровне регионов. Мир, глобальное управление которым будет осуществляться своего рода «советом директоров», в котором заседают важнейшие региональные державы: Россия, Китай, Иран, Индия, Япония, Германия, Франция и другие уважаемые страны.

    По сути российский демократический порядок выгоден всем. И Восточной Азии, не желающей участвовать в конфликте с Китаем или попадать под власть Пекина. И Ближнему Востоку, который хочет, чтобы западные «демократизаторы» оставили его в покое. И европейским государствам, которые отвяжутся от американского «крестового похода». И Китаю, который все-таки морально, идеологически и институционально не готов занять место США. И, наконец, самой Америке, которая должна будет пережить отказ от статуса глобальной империи (как до нее этот отказ пережили Франция и Британия), после чего превратиться в нормального регионального лидера.

    Вот только готовы ли национальные элиты всех этих стран принять российский демократический порядок?

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