Особенности глобальной гибридной войны

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22 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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США подталкивают Европу к опасному шагу против России

Отказ Европы от российской нефти будет иметь последствия Максим Богодвид/РИА Новости
Евросоюз обсуждает введение нефтяного эмбарго вслед за США, которые первыми отказались от российских углеводородов. Однако уступки Вашингтону могут дорого обойтись европейским экономикам. Самая большая опасность кроется даже не в самом нефтяном эмбарго, а в ответе, который может дать Россия на такой радикальный шаг. Подробности...
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Зеленский заговорил о референдуме для обмана России

Зеленский пытается заболтать переговорный процесс с Москвой Ukrainian Presidential Press Office/AP/ТАСС
Владимир Зеленский предложил обсуждать компромиссы с Россией о мирных договоренностях, Крыме и Донбассе на референдуме. При этом сам референдум, по мнению Зеленского, должен состояться после того, как Украина получит некие гарантии безопасности со стороны стран НАТО. Насколько реализуемы эти идеи и как к ним стоит относиться России? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Украинскую армию настигает психологический перелом

Разгрому подвергается не только техника, но и моральный дух украинской армии Минобороны РФ/ТАСС
Число пленных украинских военных исчисляется уже тысячами, а в последние дни особенно участились случаи сдачи в плен, дезертирства и отказа от выполнения приказов. Моральный дух ВСУ на некоторых участках фронта стремительно падает. Киев пытается компенсировать это террором нацбатов, безудержной пропагандой и работой «свидомых» комиссаров в воинских частях.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Мир слишком разнообразен, чтобы Россия осталась одинокой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры. Хотя бы потому, что затрагивает не только наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира. Подробности...

Европа превращается в Украину

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Кирилла Федорова посадили демонстративно. Он собирался сбежать из Латвии, у него уже были куплены билеты. Власти Латвии не хотели его просто взять и выдавить из страны. Кирилл Федоров должен был стать показательно посаженным лидером общественного мнения, чтобы на его примере другим было неповадно иметь такую точку зрения. Подробности...
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Одичание и ожесточение приходит быстро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отказ от смертной казни – это никоим образом не что-то навязанное нам извне, а органичный результат развития того лучшего, что уже было в истории России. Фактический мораторий на смертную казнь впервые в Европе был введен императрицей Елизаветой Петровной 7 мая 1744 года. Подробности...
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Полный разрыв отношений России и США

Зеленский достроил свою диктатуру

Германия увидела истинное лицо Украины

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
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  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

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    Тимофей Бордачёв

    Особенности глобальной гибридной войны

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		22 марта 2022, 16:05

    Одной из наиболее грубых и в действительности непозволительных ошибок, которые постоянно присутствуют в российском информационном пространстве, – называть меры, предпринимаемые сейчас против нас Западом, «санкциями». То, что происходит, – это экономическая война США и союзников против России, даже юридически не имеющая к понятию «санкции» никакого отношения. Санкции – это то, что международное сообщество в лице ООН и ее Совета Безопасности применяло на основе общего решения к странам, грубо нарушающим договорную базу мировой политики или свои обязательства. Примеры известны – ЮАР перед завершением режима апартеида, Иран или Северная Корея в наши дни.

    Ближайший исторический аналог происходящему мы находим в политике Запада в отношении Советской России после революции 1917 года и Гражданской войны. Только тогда мир был совсем другим и размах изоляции действительно позволял говорить о ней, как об определяющем факторе развития раннего СССР.

    Сейчас ничего подобного нет и близко – наиболее серьезный ущерб от экономических мер Запада ожидается в таких областях, как авиастроение и судостроение, – только потому, что здесь США и союзники занимают центральное место в глобальных производственных цепочках. Россия не может получить альтернативные моторы для «Боингов» или «Аэробусов» потому, что их делают только в США и Европе. А потом поставляют потребителям в других странах строго в рамках контрактов на обслуживание конкретных самолетов, купленных также на Западе, а не потому, что кто-то другой в мире не захочет их нам продать, – их просто вообще больше нигде не производят. Во всем, где Запад такой позицией похвастаться не может, враждебное воздействие с его стороны компенсируется в достаточно короткое время сотрудничеством с другими партнерами или собственными усилиями. Однако именно поэтому экономическая война Запада против России сейчас гораздо менее опасна с точки зрения вероятности перерастания гибридной войны в реальную.

    Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры, включая приведенные выше. Во-первых, потому что они возникли в условиях наибольшей, чем когда-либо, взаимосвязанности экономик в глобальном масштабе. Во-вторых, поскольку они затрагивают не только непосредственно наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира, частью которого Россия стала за последние 30 лет.

    Другими словами, в прежних исторических условиях такого количества ограничительных и репрессивных мер было бы достаточно для того, чтобы страна, на которую они обрушились, не имела бы в отношении агрессора иного ответа, кроме военного. Однако сейчас это не так, и складывается впечатление, что на Западе прекрасно понимают, что создать для России условия полной изоляции невозможно. Весьма вероятно, что именно в этом причина легкости, с которой политики по обеим сторонам Атлантики пошли на решения, которые в иных обстоятельствах стали бы для них самоубийственными. На Западе прекрасно понимают: то, что они называют санкциями, на самом деле таковыми не являются, поскольку не могут иметь тотального характера.

    Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/Sip/Reuters

    Для того чтобы не испытывать опасений по поводу собственного якобы одиночества, России вполне хватило бы Китая. Позиция этой страны по поводу военно-политического кризиса в Европе с каждой неделей становится все более твердой, а требования Вашингтона в адрес Пекина были пару дней назад предельно четко сформулированы одной суперпопулярной китайской тележурналисткой: «Помоги мне победить твоего друга, чтобы потом я мог победить тебя». Звучит достаточно исчерпывающе, особенно в сочетании с фактом, что китайские корреспонденты в зоне конфликта работают только на одной стороне – российской.

    Сами страны Запада и их СМИ уже начали, похоже, прозревать, что китайско-российское сотрудничество действительно «не имеет границ», как это написано в совместной декларации, принятой по итогам февральского визита Владимира Путина в Пекин.

    США уже очень скоро должны оказаться в ситуации, когда им придется создавать «санкции» для того, чтобы заставить компании третьих стран соблюдать «санкции» против России. Дипломатия принуждения принимает свою законченную форму и возникает забавный парадокс: в условиях современного мира и сокращения возможностей США выступать универсальным спонсором количество «фронтов» вокруг этой сверхдержавы, весьма вероятно, будет постоянно увеличиваться. И в том случае, если в США еще не окончательно потеряли разум, им все чаще придется идти на компромиссы и не требовать от крупных государств даже символического уважения к антироссийским мерам Запада.

    Достаточно яркий пример представляют собой Индия и Пакистан. Эти две страны исторически враждуют друг с другом, и такая ситуация устраивала всех на Западе и Востоке. США и Европе индо-пакистанский конфликт нравился, поскольку позволял держать обе страны в постоянном напряжении – для этого, собственно говоря, британцы и разделили Индию на две части. Китаю напряженность между Дели и Исламабадом тоже не очень мешала в силу того, что его собственные отношения с Индией были так себе.

    Спору нет, от недавних заявлений пакистанского премьера о том, что Индия сейчас отказывается подчиниться требованиям США прекратить торговлю с Россией, до гипотетического примирения предстоит весьма долгий путь. Но мы совершенно не можем исключать, что на фоне буквального озверения Запада другие мировые державы действительно захотят сделать обстановку в собственных регионах более стабильной.

    Тем более что сейчас в примирении Индии и Пакистана заинтересован могущественный Китай – там прекрасно понимают, что его собственное столкновение с США станет следующей «волной» глобального военно-политического кризиса. И стремятся свести к минимуму вероятность неприятных событий на западном, то есть индийском, направлении. Насколько это у китайцев получится, мы увидим уже достаточно скоро.

    Напряженность в Европе позволяет всем странам Южной Азии рассчитывать на более выгодные для себя экономические отношения с Россией. В том случае, если Европа окажется настолько безумной, что действительно откажется к концу года от значительной части российских энергоресурсов, Пакистан рассчитывает последовать путем Индии в покупке нефти из России по более низкой цене – нам же тоже девать ее куда-то надо будет.

    Поэтому в ходе памятного голосования в Генеральной Ассамблее ООН все три страны Южной Азии – Индия, Пакистан и Бангладеш – воздержались, что также рассматривается, как опосредованная победа российской дипломатии. Пакистан является союзником Китая, и здесь мы можем быть уверены в доброжелательном нейтралитете, а Бангладеш смертельно обижен на США, которые по собственному недомыслию не пригласили эту страну на так называемый «саммит демократий».

    У нас сейчас нет серьезных оснований думать, что позиция такой страны, как Индия, может серьезно измениться: США не располагают ресурсами, которые оказались бы настолько велики, чтобы заставить Дели выступить против России. Неприятная новость в том, что и Россия, даже вместе с Китаем, вряд ли имеет возможности убедить индийское руководство решительно поссориться с США – Дели будет и дальше сохранять благожелательную дистанцию по отношению ко всем сторонам конфликта. И таков весь современный мир – полностью быть уверенными в том, что та или иная страна пойдет за нас «в огонь и воду», можно только при том условии, что у нее есть для этого собственные объективные обстоятельства.

    Точно так же, чтобы участвовать в идущей против нас экономической войне, странам нужна основа для личного, а не абстрактного, интереса. Как, например, у Европы, рассматривающей Украину, Белоруссию и саму Россию в качестве пространства ресурсного освоения. Или Японии, у которой есть к Москве территориальные претензии. Даже маленькая Южная Корея, на территории столицы которой находится военная база США, защищающая Сеул от буйных соотечественников к северу от 38 параллели, участвует в санкциях против России крайне неохотно, ничего не инициирует и вообще пытается уклониться от ее тотального экономического бойкота, в который вошли европейские страны.

    Все за пределами Запада отлично понимают, что приводимые европейской или американской пропагандой сравнения поведения Москвы с действиями Германии в середине XX века – это развлечения для впечатлительных обывателей в США и Европе, которым необходимо найти отдушину после 15 лет экономических неурядиц и на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией 2020–2022 годов. Но именно это, как мы видим, и является одной из гарантий того, что у самой России не возникнет условий для нерационального поведения: мир за пределами социальных сетей Запада слишком разнообразен, чтобы в нем можно было почувствовать губительное для психики одиночество.

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