Что там по Киеву? (Выпуск № 13)

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23 марта, среда  |  Последнее обновление — 02:17  |  vz.ru
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США подталкивают Европу к опасному шагу против России

Отказ Европы от российской нефти будет иметь последствия Максим Богодвид/РИА Новости
Евросоюз обсуждает введение нефтяного эмбарго вслед за США, которые первыми отказались от российских углеводородов. Однако уступки Вашингтону могут дорого обойтись европейским экономикам. Самая большая опасность кроется даже не в самом нефтяном эмбарго, а в ответе, который может дать Россия на такой радикальный шаг. Подробности...
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Зеленский заговорил о референдуме для обмана России

Зеленский пытается заболтать переговорный процесс с Москвой Ukrainian Presidential Press Office/AP/ТАСС
Владимир Зеленский предложил обсуждать компромиссы с Россией о мирных договоренностях, Крыме и Донбассе на референдуме. При этом сам референдум, по мнению Зеленского, должен состояться после того, как Украина получит некие гарантии безопасности со стороны стран НАТО. Насколько реализуемы эти идеи и как к ним стоит относиться России? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Украинскую армию настигает психологический перелом

Разгрому подвергается не только техника, но и моральный дух украинской армии Минобороны РФ/ТАСС
Число пленных украинских военных исчисляется уже тысячами, а в последние дни особенно участились случаи сдачи в плен, дезертирства и отказа от выполнения приказов. Моральный дух ВСУ на некоторых участках фронта стремительно падает. Киев пытается компенсировать это террором нацбатов, безудержной пропагандой и работой «свидомых» комиссаров в воинских частях.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 13)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Украинские чиновники вновь поспорили о целесообразности эвакуации людей из прифронтовых городов под Киевом. О чем это говорит? О том, что они до сих пор не поняли одну простую истину: вовремя проведенная эвакуация равнозначна минимизации потерь среди мирного населения. Подробности...

Мир слишком разнообразен, чтобы Россия осталась одинокой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры. Хотя бы потому, что затрагивает не только наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Европа превращается в Украину

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Кирилла Федорова посадили демонстративно. Он собирался сбежать из Латвии, у него уже были куплены билеты. Власти Латвии не хотели его просто взять и выдавить из страны. Кирилл Федоров должен был стать показательно посаженным лидером общественного мнения, чтобы на его примере другим было неповадно иметь такую точку зрения. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Россия ударила Японию в больное место

Полный разрыв отношений России и США

Зеленский достроил свою диктатуру

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

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  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
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    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 13)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		23 марта 2022, 02:01

    1) Пока в городе введен комендантский час, наиболее активные события происходят в окрестностях Киева. Там же разворачиваются любопытные дискуссии. Например, мэр Борисполя призвал мирных жителей эвакуироваться из города. По его словам, чем меньше населения находится в городах и селах, тем легче там работать ВСУ.

    С ним поспорил начальник обороны Киевской области, который считает, что в эвакуации нет необходимости. Почему? Потому что на территории Бориспольского района нет боевых действий, добавляет он.

    О чем говорит эта дискуссия? О том, что украинские чиновники так и не поняли простую истину: вовремя проведенная эвакуация = минимизация потерь среди мирного населения. Если бы они это поняли – мы бы не увидели подобных дискуссий в публичном пространстве.

    Кроме того, что такое Борисполь? Это район, где расположена главная воздушная гавань не только Киева, но и всей Украины. Это аэропорт, воспетый Ёлкой в песне «Прованс». Это объект, имеющий важное значение – военное, логистическое и символическое. Соответственно, при определенном развитии событий борьба в этом районе будет вестись столько же упорно и ожесточенно, как и в районе Гостомеля, Бучи и Ирпеня. Поэтому эвакуировать людей оттуда (и не только) нужно уже сейчас. Завтра может быть поздно.

    2) С военной точки зрения ситуация выглядит следующим образом. ВСУ признали, что упомянутые выше Гостомель, Буча и часть Ирпеня перешли под контроль ВС России (хотя эта информация требует отдельной проверки). С другой стороны, в Киеве сообщили о возвращении контроля над Макаровым, хотя его никто и не брал под контроль. То есть перемога родилась на ровном месте.

    Таким образом вскоре мы наверняка увидим серьезные изменения в линии соприкосновении ВС России и ВСУ на северо-западе и на западе от Киева. А на востоке пока без перемен: лишь под Броварами фиксируются небольшие перестрелки.

    Внешний контур

    1) Над зданием посольства России в Варшаве заметили дым. Нечто подобное ранее мы уже видели в Киеве. С другой стороны, Варшава все быстрее двигается к тому, чтобы вступить в войну на Украине, к чему ранее призывал Ярослав Качиньский.

    Во-первых, минобороны Польши уже разрабатывает проект отправки 10 тыс. военных на Украину. Во-вторых, по данным местных СМИ, президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Брюсселе представит свои предложения по военной миссии на Украине.

    В-третьих, стоит напомнить о согласии Вашингтона с тем, что союзники США по НАТО могут «сами» принимать подобные решения. И главное – все тот же Дуда сегодня заявил, что основополагающий акт Россия-НАТО перестал существовать, и этот документ больше никого не связывает. Таким образом Польша напрашивается на прямой конфликт с Россией.

    2) Макрон восьмой раз за месяц позвонил Путину. Позже Елисейский дворец и Кремль опубликовали довольно сухие релизы, но как показывает практика – чем скучнее отчеты пресс-служб, тем содержательнее идут переговоры.

    Допускаю, что Макрон проинформировал Путина о проектах решений, которые могут быть приняты на саммите НАТО во время визита Байдена в Брюссель. Речь наверняка шла не столько об усилении санкций, которые Вашингтон собирается ввести после саммита, а о более важных вещах: вопросы бесполетной зоны над Украиной и участия Польши в военном конфликте.

    Но судя по дыму над российским посольством в Варшаве и публикациям во французских СМИ – в Париже и других европейских столицах прекрасно понимают готовность Кремля довести начатую спецоперацию до конца. 

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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