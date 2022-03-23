Что там по Киеву? (Выпуск № 13)

1) Пока в городе введен комендантский час, наиболее активные события происходят в окрестностях Киева. Там же разворачиваются любопытные дискуссии. Например, мэр Борисполя призвал мирных жителей эвакуироваться из города. По его словам, чем меньше населения находится в городах и селах, тем легче там работать ВСУ.

С ним поспорил начальник обороны Киевской области, который считает, что в эвакуации нет необходимости. Почему? Потому что на территории Бориспольского района нет боевых действий, добавляет он.

О чем говорит эта дискуссия? О том, что украинские чиновники так и не поняли простую истину: вовремя проведенная эвакуация = минимизация потерь среди мирного населения. Если бы они это поняли – мы бы не увидели подобных дискуссий в публичном пространстве.

Кроме того, что такое Борисполь? Это район, где расположена главная воздушная гавань не только Киева, но и всей Украины. Это аэропорт, воспетый Ёлкой в песне «Прованс». Это объект, имеющий важное значение – военное, логистическое и символическое. Соответственно, при определенном развитии событий борьба в этом районе будет вестись столько же упорно и ожесточенно, как и в районе Гостомеля, Бучи и Ирпеня. Поэтому эвакуировать людей оттуда (и не только) нужно уже сейчас. Завтра может быть поздно.

2) С военной точки зрения ситуация выглядит следующим образом. ВСУ признали, что упомянутые выше Гостомель, Буча и часть Ирпеня перешли под контроль ВС России (хотя эта информация требует отдельной проверки). С другой стороны, в Киеве сообщили о возвращении контроля над Макаровым, хотя его никто и не брал под контроль. То есть перемога родилась на ровном месте.

Таким образом вскоре мы наверняка увидим серьезные изменения в линии соприкосновении ВС России и ВСУ на северо-западе и на западе от Киева. А на востоке пока без перемен: лишь под Броварами фиксируются небольшие перестрелки.

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Внешний контур

1) Над зданием посольства России в Варшаве заметили дым. Нечто подобное ранее мы уже видели в Киеве. С другой стороны, Варшава все быстрее двигается к тому, чтобы вступить в войну на Украине, к чему ранее призывал Ярослав Качиньский.

Во-первых, минобороны Польши уже разрабатывает проект отправки 10 тыс. военных на Украину. Во-вторых, по данным местных СМИ, президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Брюсселе представит свои предложения по военной миссии на Украине.

В-третьих, стоит напомнить о согласии Вашингтона с тем, что союзники США по НАТО могут «сами» принимать подобные решения. И главное – все тот же Дуда сегодня заявил, что основополагающий акт Россия-НАТО перестал существовать, и этот документ больше никого не связывает. Таким образом Польша напрашивается на прямой конфликт с Россией.

2) Макрон восьмой раз за месяц позвонил Путину. Позже Елисейский дворец и Кремль опубликовали довольно сухие релизы, но как показывает практика – чем скучнее отчеты пресс-служб, тем содержательнее идут переговоры.

Допускаю, что Макрон проинформировал Путина о проектах решений, которые могут быть приняты на саммите НАТО во время визита Байдена в Брюссель. Речь наверняка шла не столько об усилении санкций, которые Вашингтон собирается ввести после саммита, а о более важных вещах: вопросы бесполетной зоны над Украиной и участия Польши в военном конфликте.

Но судя по дыму над российским посольством в Варшаве и публикациям во французских СМИ – в Париже и других европейских столицах прекрасно понимают готовность Кремля довести начатую спецоперацию до конца.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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