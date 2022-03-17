Нынешние времена – шанс для поколения 30-летних

А вот сейчас самое время подумать о будущем. Нет, не про портки и котлеты. Про реальное будущее страны, которое – люди.

Вы же понимаете, что операция – операцией, но на наших глазах меняется общество. Вернее, не то, чтобы меняется, а совершенно рельефно заново вырастает. Слетело все поверхностное и стало многое понятно. Никого не хочется обижать (хотя, конечно, хочется), но за спиной – годы блескучей идеи интернет-выпендрежа, совершенно ложных целей и ориентиров.

Вот буквально – кто у нас был «в повесточке» и ролевой моделью? Инстаграм-инфлюенсеры с потребительской показухой, которые вынесли детям мозги – «делай как я и будешь тоже сидеть на капоте «ламбы». Ну во-первых это ложь, как любой маркетинг, во-вторых, на всех не хватит даже в «Инсте», хоть ты что продавай. Все эти истории успеха – «вчера я сирота, а сегодня миллионер, потому что у меня аккаунт» – это, может быть, годится для общества over-потребления, где уже 80% молодежи просто лишние и никому не нужные руки и мозги.

Направить их на достижение ложной цели, которая не касается ни строительства общества, ни строительства страны – вообще никакого строительства – плёвое дело. Существование в электрическом цирке, которым рулят такие добрые дяди.

И вот теперь дяди отключают рубильники потому, что ты себя плохо вёл. В стране, где (оказывается) надо было строить своё, вместо того, чтобы работать мурзилками у клоунов. Ложные цели – невообразимая роскошь, которую страна уже не может себе позволить.

Похоже, что происходящее с нынешними 20-летними – это прямая проекция нефункциональной семьи, где детям просто суют смартфон в руки, чтобы не мешали родителям. «Ой, пойди к себе, полистай айпадик и не отсвечивай». Вместо того, чтобы с детьми разговаривать, общаться. Поколение 20-летних дезориентировано не последние дни, оно уже было дезориентировано годами игнора. Такого интеллектуального и душевного игнора, что они теперь и не знают, что такое blank generation, «пустое поколение».

Но есть и хорошие новости. Ближайшие месяцы и годы – исторический шанс для тех, кому сейчас 30-38. Они хорошо образованы, они уже состоялись в профессии, у них есть идеи, как сделать страну лучше и динамичней. И по их мнению это точно не сиденье в «ТикТоке». Над ними перестали нависать иностранные корпорации с их весьма специфической культуркой. Над ними перестала нависать бесконечная аллопугачевщина по ящику.

Они по-настоящему, а нее показушно, патриотичны. И они хотят работать каждый на своем месте и более. Потому что поколение их начальников, если честно, дискредитировали себя коллекциями часов, золотыми унитазами и ящиками евро в подвале особняка.

Не знаю, как вы, а я ставлю именно на них.