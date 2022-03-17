Нынешние времена – шанс для поколения 30-летних

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17 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:54  |  vz.ru
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Санкции против России напугали даже союзников США

Саудовская Аравия ставит на юань вместо доллара Christian Ohde/face to face/Global Look Pess
Крупнейший экспортер нефти и давний партнер США – Саудовская Аравия – делает серьезный реверанс в сторону Китая. Саудиты готовы отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Это говорит о серьезном подрыве доверия к американскому доллару. Мир испугался беспрецедентного по масштабу шага США – заморозки суверенных резервов России. Ведь следующим может оказаться кто угодно. Когда ждать заката гегемонии американской валюты? Подробности...
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Чем Макрон заслужил одобрение Лаврова

В Вашингтоне знают, что в деле противостояния России Париж – ненадежный союзник Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
По словам министра иностранных дел РФ, президент Франции – единственный из европейских лидеров, кто пытается сопротивляться гегемонии Вашингтона и до сих пор не «лег» под США. С чем может быть связана такая оценка Сергея Лаврова в условиях, когда Эммануэль Макрон активно участвует в экономической войне с Россией, но при этом звонит в Кремль по два-три раза в неделю?  Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Украина обнажила главное свойство нацизма

Этот украинский журналист призвал убивать русских детей кадр из видео
«Убивать русских детей». Это вовсе не цитата из фильма про немецкий фашизм – к таким преступлениям призвал своих зрителей журналист одного из украинских телеканалов. Перед нами далеко не единственный пример чудовищной пропагандистской работы по расчеловечиванию жителей России, которая ведется киевскими властями. И прямо доказывает, насколько связаны разбитый немецкий и современный украинский нацизм. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Нынешние времена – шанс для поколения 30-летних

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ближайшие месяцы и годы – исторический шанс для тех, кому сейчас 30–38. Они хорошо образованны, они уже состоялись в профессии, у них есть идеи, как сделать страну лучше и динамичней. И, по их мнению, – это точно не сидение в «ТикТоке». Подробности...

Если Россия проснулась – кто ее сможет остановить?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Освободившись от объятий своих «партнеров» и их правил жизни, которые они почему-то вообразили всеобщими, Россия может наконец расправить плечи и посмотреть туда, где, хлопая глазами, стоит перед ней последний человек Запада. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Пять заблуждений о спецоперации на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Три недели Россия ведет специальную военную операцию на Украине. И люди внутри страны успели не только привыкнуть к новой реальности, но и породить в процессе множество мифов и заблуждений. Разберем самые главные из них. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Как нам наказать Польшу

Украина докатилась до Эйхмана

Последствия дефолта для России

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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Нынешние времена – шанс для поколения 30-летних

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		17 марта 2022, 20:35

    А вот сейчас самое время подумать о будущем. Нет, не про портки и котлеты. Про реальное будущее страны, которое – люди.

    Вы же понимаете, что операция – операцией, но на наших глазах меняется общество. Вернее, не то, чтобы меняется, а совершенно рельефно заново вырастает. Слетело все поверхностное и стало многое понятно. Никого не хочется обижать (хотя, конечно, хочется), но за спиной – годы блескучей идеи интернет-выпендрежа, совершенно ложных целей и ориентиров.

    Вот буквально – кто у нас был «в повесточке» и ролевой моделью? Инстаграм-инфлюенсеры с потребительской показухой, которые вынесли детям мозги – «делай как я и будешь тоже сидеть на капоте «ламбы». Ну во-первых это ложь, как любой маркетинг, во-вторых, на всех не хватит даже в «Инсте», хоть ты что продавай. Все эти истории успеха – «вчера я сирота, а сегодня миллионер, потому что у меня аккаунт» – это, может быть, годится для общества over-потребления, где уже 80% молодежи просто лишние и никому не нужные руки и мозги.

    Направить их на достижение ложной цели, которая не касается ни строительства общества, ни строительства страны – вообще никакого строительства – плёвое дело. Существование в электрическом цирке, которым рулят такие добрые дяди.

    И вот теперь дяди отключают рубильники потому, что ты себя плохо вёл. В стране, где (оказывается) надо было строить своё, вместо того, чтобы работать мурзилками у клоунов. Ложные цели – невообразимая роскошь, которую страна уже не может себе позволить.

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    Похоже, что происходящее с нынешними 20-летними – это прямая проекция нефункциональной семьи, где детям просто суют смартфон в руки, чтобы не мешали родителям. «Ой, пойди к себе, полистай айпадик и не отсвечивай». Вместо того, чтобы с детьми разговаривать, общаться. Поколение 20-летних дезориентировано не последние дни, оно уже было дезориентировано годами игнора. Такого интеллектуального и душевного игнора, что они теперь и не знают, что такое blank generation, «пустое поколение».

    Но есть и хорошие новости. Ближайшие месяцы и годы – исторический шанс для тех, кому сейчас 30-38. Они хорошо образованы, они уже состоялись в профессии, у них есть идеи, как сделать страну лучше и динамичней. И по их мнению это точно не сиденье в «ТикТоке». Над ними перестали нависать иностранные корпорации с их весьма специфической культуркой. Над ними перестала нависать бесконечная аллопугачевщина по ящику.

    Они по-настоящему, а нее показушно, патриотичны. И они хотят работать каждый на своем месте и более. Потому что поколение их начальников, если честно, дискредитировали себя коллекциями часов, золотыми унитазами и ящиками евро в подвале особняка.

    Не знаю, как вы, а я ставлю именно на них.

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