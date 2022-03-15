Что там по Киеву? (Выпуск №5)

1) Эвакуация теперь тормозится не только ошибками команды Кличко, но и вполне конкретными странами Запада. Например – Германией. В частности, Берлин попросил Польшу остановить отправку поездов с беженцами. В то же время Варшава и Краков исчерпали лимит по приему беженцев еще на прошлой неделе.

В этой ситуации все более самоубийственным выглядит отказ ВСУ и «теробороны» выпускать людей в сторону белорусской и российской границ. При этом число желающих выехать в Россию, напомню, составляет 2,6 млн человек – и это только по официальным данным.

2) Утром артиллерийский снаряд разрушил дом на Оболони. Украинские СМИ традиционно обвинили во всем Россию, однако прилет зафиксирован со стороны Вышгорода, который не контролируется ВС России.

Схожая ситуация произошла на Куреневке, где ПВО якобы перехватила российскую ракету, обломки которой разрушили часть дома. В реальности прилет зафиксирован со стороны Борщаговки, где ВС России также отсутствуют.

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3) Торговля в городе оживает не только в супермаркетах. Например, мэрия анонсировала открытие мини-ярмарок в двух районах (из десяти), позже к ним добавятся еще два района. Но такое решение выглядит сомнительным с точки зрения безопасности обычных людей, что подтверждается примером той же Оболони и Куреневки.

4) С военной точки зрения ситуация следующая:на северо-западе (Ирпень, Буча, Гостомель) – без особых изменений; на западе – продолжается расширение контроля над Житомирской трассой, и продвижение войск к Бышеву; на востоке – по косвенным признакам, ВС России близки к полному контролю над перекрестком трасс Е-95 и Н-07. Говоря простым языком – это въезд в Бровары и выезд на Борисполь.

Внешний контур

1) Встреча Салливана и Цзечи в Риме прошла без сюрпризов. Вашингтон грозил Китаю последствиями, если Пекин не поддержит санкции против России. В ответ Китай потребовал от США отказаться от поддержки Тайваня, в сторону которого НОАК перебросила больше самолетов, чем обычно.

По итогам переговоров Салливан сказал, что «российско-китайское сближение вызывает озабоченность». На практике это означает, что Вашингтон своих целей не добился. Впрочем, самой России тоже не стоит особо полагаться на Китай.

2) Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против России. По прогнозу, ряд ограничений будет совпадать с санкциями, которые ранее ввел Вашингтон. При этом для США рестрикции уже обернулись введением «Путинского налога» и топливным кризисом. Посмотрим, чем это обернется для Европы.

Прогноз: с учетом трагедии в Донецке, а также реакции на эту трагедию в войсках ЛДНР – резкая активизация боев на южном и восточном направлениях неизбежна. Это же касается интенсификации ударов по военным объектам ВСУ в других регионах Украины. Но Киев все это вряд ли затронет.

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