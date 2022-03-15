Что там по Киеву? (Выпуск №5)

Взгляд
15 марта, вторник  |  Последнее обновление — 03:34  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился

Нынешние проукраинские настроения европейцев – плод десятилетий пропагандистской обработки Pietro Recchia/Reuters
«На протяжении многих лет СМИ воспитывали в западной публике отношение к России как к «черному зигзагу мировой истории». И это действует – ведь западный обыватель не видел сожженных в Одессе, не знает ничего из того, что видели и знаем мы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк и общественный деятель Наталия Нарочницкая, комментируя эпидемию русофобии, охватившей Запад. Остались ли в Европе друзья России? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Берлин ударит по немецкой промышленности назло России

В первую очередь немцы планируют отказаться от российского угля Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в непонятной перспективе – от газа. Насколько реалистичен план Берлина и с какими трудностями столкнется страна в случае его реализации? Эксперты считают: речь может идти о деиндустриализации Германии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск №5)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуация тормозится не только ошибками команды Кличко, но и вполне конкретными странами Запада. Например – Германией. В частности, Берлин попросил Польшу остановить отправку поездов с беженцами. Подробности...

Немецкая ненависть к русским вырвалась на свободу

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Тренды – временны. Но вот, как говорит почти вековой опыт, лишь ненависть к России – постоянна. Ее давили в себе немецкие деды-фашисты, ее гасили в себе их толерантные потомки, но ее и взращивали десятилетиями местные СМИ. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России в качестве условия прекращения спецоперации на Украине следует выдвинуть соседней стране 21 требование. Кроме того, еще восемь условий следует предъявить стоящему за украинскими властями коллективному Западу. Стратегическая цель – максимальное сближение Украины с Россией и Белоруссией. Подробности...
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Япония требует нового миропорядка

Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
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Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
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Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
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  • С огорчением
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    постоянная ненависть


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    на ваш взгляд


    После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы будете носить маску?
    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск №5)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		15 марта 2022, 02:59

    1) Эвакуация теперь тормозится не только ошибками команды Кличко, но и вполне конкретными странами Запада. Например – Германией. В частности, Берлин попросил Польшу остановить отправку поездов с беженцами. В то же время Варшава и Краков исчерпали лимит по приему беженцев еще на прошлой неделе.

    В этой ситуации все более самоубийственным выглядит отказ ВСУ и «теробороны» выпускать людей в сторону белорусской и российской границ. При этом число желающих выехать в Россию, напомню, составляет 2,6 млн человек – и это только по официальным данным.

    2) Утром артиллерийский снаряд разрушил дом на Оболони. Украинские СМИ традиционно обвинили во всем Россию, однако прилет зафиксирован со стороны Вышгорода, который не контролируется ВС России.

    Схожая ситуация произошла на Куреневке, где ПВО якобы перехватила российскую ракету, обломки которой разрушили часть дома. В реальности прилет зафиксирован со стороны Борщаговки, где ВС России также отсутствуют.

    3) Торговля в городе оживает не только в супермаркетах. Например, мэрия анонсировала открытие мини-ярмарок в двух районах (из десяти), позже к ним добавятся еще два района. Но такое решение выглядит сомнительным с точки зрения безопасности обычных людей, что подтверждается примером той же Оболони и Куреневки.

    4) С военной точки зрения ситуация следующая:на северо-западе (Ирпень, Буча, Гостомель) – без особых изменений; на западе – продолжается расширение контроля над Житомирской трассой, и продвижение войск к Бышеву; на востоке – по косвенным признакам, ВС России близки к полному контролю над перекрестком трасс Е-95 и Н-07. Говоря простым языком – это въезд в Бровары и выезд на Борисполь.

    Внешний контур

    1) Встреча Салливана и Цзечи в Риме прошла без сюрпризов. Вашингтон грозил Китаю последствиями, если Пекин не поддержит санкции против России. В ответ Китай потребовал от США отказаться от поддержки Тайваня, в сторону которого НОАК перебросила больше самолетов, чем обычно. 

    По итогам переговоров Салливан сказал, что «российско-китайское сближение вызывает озабоченность». На практике это означает, что Вашингтон своих целей не добился. Впрочем, самой России тоже не стоит особо полагаться на Китай.

    2) Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против России. По прогнозу, ряд ограничений будет совпадать с санкциями, которые ранее ввел Вашингтон. При этом для США рестрикции уже обернулись введением «Путинского налога» и топливным кризисом. Посмотрим, чем это обернется для Европы.

    Прогноз: с учетом трагедии в Донецке, а также реакции на эту трагедию в войсках ЛДНР – резкая активизация боев на южном и восточном направлениях неизбежна. Это же касается интенсификации ударов по военным объектам ВСУ в других регионах Украины. Но Киев все это вряд ли затронет.

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