Куда Россия спрятала 100 тыс. солдат на границе с Украиной

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13 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Первая русская железная дорога удивила даже ее создателей

Николаевская железная дорога имела в том числе важнейшее военное значение П. Манушин/РИА Новости
180 лет назад, 13 февраля 1842 года, император Николай I подписал указ о сооружении железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва. Это был первый масштабный проект такого рода в России – и он оказал колоссальное влияние на всю историю нашей страны. В том числе и потому, что прогнозы о том, каким будет эффект от этой дороги, оправдались далеко не во всем. Подробности...
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Байден призвал американцев бежать от русских

Украинские войска готовятся к «войне с Россией» – но США им точно не помогут Алексей Куденко/ЮО/ТАСС
«Когда Америка и Россия начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война». Такими словами глава Белого дома Джо Байден объяснил свой призыв всем находящимся на Украине американцам немедленно покинуть эту страну. Вашингтон четко дает понять Киеву, что западные интересы – отдельно, а украинские – отдельно. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Куда Россия спрятала 100 тыс. солдат на границе с Украиной

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом. Подробности...

В 1962 году это сработало

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков. Подробности...
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Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, создает рабочие места в России, оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Тиктокеры из США на войне с Россией

Лукашенко отомстил Литве за санкции

Лавров и Трасс: «Разговор немого с глухим»

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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Куда Россия спрятала 100 тыс. солдат на границе с Украиной

    Игорь Лесев
    писатель, журналист
    		13 февраля 2022, 12:10

    «Россия сконцентрировала на границе с Украиной 100-тысячную группировку и вот-вот готовится начать широкомасштабное вторжение в соседнюю страну. Вторжение начнется, возможно, уже завтра, может на следующей неделе, в крайнем случае в конце месяца или в начале следующего»… Именно так, даже без прилагательного «приблизительно», ежедневно звучат новостные, и что особенно показательно, официально-должностные заявления из Вашингтона и стран-сателлитов США.

    Ситуация особенно идиотская, если учитывать, что первые сообщения «о неминуемом вторжении» России на Украину появились в начале ноября прошлого года. В дальнейшем интенсивность только возрастала, а с нового года переросла в театрально-постановочные флешмобы. Сначала публиковались подробные «карты вторжения», затем появились списки «оккупационного правительства», трогательные легенды о создании «концентрационных лагерей для нелояльных украинцев» и, наконец, последовала «эвакуация посольств» из Киева. Эвакуация оказалась тоже специфической. Они как бы «эвакуировались», но при этом продолжают работать в штатном режиме.

    Оставим в стороне политическую часть вопроса, а именно, какие задачи решила бы Россия, надумав захватить часть или даже всю Украину. Интересно число «100 тысяч военных на границе с Украиной».

    Разумеется, эта численность не подтверждена вообще ничем. Если следует заявление о «концентрации войск» в точке Б, то эти войска по логике должны были убыть из точки А. Особенно, когда на Западе постоянно ссылаются «на данные разведки». Доказательно это должно выглядеть приблизительно так: такая-то бригада из Улан-Удэ прибыла в такой-то район Ростовской области, а такой-то полк из-под Ижевска передислоцирован в Белгородскую область.

    Но западный политикум и СМИ не заморачиваются подобными доказательствами. Самым громким «доказательством» с претензией на конкретность была историей с концентрацией военной техники под Ельней. В начале декабря прошлого года американское издание Politico показало «сенсационные снимки» скопления военной техники «на границе с Украиной». Потом, правда, вышел конфуз. Американским журналистам пояснили, что Ельня находится в Смоленской области, которая даже не приграничная с Украиной. А расстояние от Ельни до границы с Украиной почти 400 километров. Даже у Джейн Псаки, которая одна на всю планету знает, где находится «Белорусское море», подобное расстояние может вызвать некие сомнения.

    Фото: Zuma/ТАСС

    С тех пор даже такая «конкретика» прекратилась. Западные СМИ стали ограничиваться кадрами с военной техникой на железных дорогах России и просто военными колоннами. Если где-то перевозят танки или едут военные грузовики, то ясен пень, едут они исключительно к границе Украины. А куда ж еще? И, тем не менее, Россия действительно наращивает военное строительство. И не только на украинском направлении. Оставаясь ключевым геополитическим игроком на международной арене, Россия свою исключительность в первую и в главную очередь утверждает через наличие мощной армии. Вооруженные силы России – это базовый фактор влияния нашей страны в мире.

    После крымских событий Россия кратно увеличила инфраструктуру военного строительства. Открываются новые военные городки, новые базы в Арктике, на Курилах и Камчатке, формируются или воссоздаются общевойсковые армии и дивизии. Если мы говорим конкретно о приграничных областях с Украиной, то за последние 5 лет там появились три новые мотострелковые дивизии – 144-я в Брянской, 3-я в Белгородской и 150-я в Ростовской области. Всего же в Южном военном округе за последние 8 лет были сформированы 13 новых дивизий и бригад. При этом подобный процесс происходит во всех военных округах, а приоритет в создании новых подразделений отдан даже не Южному, а Западному военному округу.

    Создание новых подразделений и места их постоянной дислокации – это не какая-то военная тайна. Об этом регулярно сообщают представители Минобороны РФ. «В Богучаре (Воронежская область) будет построен новый военный городок». Сообщение от 2016 года. «В поселке Каменское (Ленинградская область) введены шесть объектов нового городка». Сообщение от того же 2016 года. «В Вилючинске (Камчатка) сданы новые объекты причального фронта». 2017 год. «На мысе Шмидта (Чукотка) планируется сдать более 30 новых объектов военной и социальной инфраструктуры». 2017 год. И таких объектов, как и сообщений, сотни. Всё в открытом доступе.

    Поэтому, не совсем понятно, о какой «100-тысячной группировке у границы с Украиной» вообще идет речь. Протяженность российско-украинской границы 3 тысячи километров – это огромное расстояние. Общая площадь приграничных областей – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской составляет 245 тыс. кв. км. – это чуть меньше половины площади всей Украины. К тому же Украина откровенно враждебная России страна, о чем в Киеве заявляют доктринально. И плюс фактор Донбасса – активного военного конфликта непосредственно на границе с РФ. Учитывая все эти факторы – огромная площадь, враждебность соседнего государства и зона военного конфликта – наличие существенного воинского контингента России в приграничных регионах и обоснована, и логична.

    Все случаи в новейшей истории, когда Россия где-то появляется с вооруженными силами, западные разведки неизменно просыпали. Вплоть до февраля 2014 года на Западе не было ни одного публичного предостережения, что Россия намерена присоединить Крым. А когда операция по возвращению полуострова началась, коллективный Запад недоуменно молчал. Точно так же Запад проспал появление воинского контингента РФ в Сирии, отреагировав только когда российские войска там появились по факту. И это при том, что Сирия расположена в Средиземноморье, которое практически полностью контролируется НАТО и скрытно перевести туда даже пару военных самолетов – не самая простая задача.

    Запад точно так же проворонил недавнее стремительное появление сил ОДКБ (по сути, ВС России) в Казахстане. Токаев запросил помощь вечером 5 января, а уже 7 января первые соединения ВДВ России появились в Алма-Ате. И на Западе опять не успели отреагировать.

    Поэтому, если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом.


     
     
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