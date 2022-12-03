Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

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3 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Трамписты дотроллились до гитлеризма

Канье Уэст в своей маске, Алекс Джонс и Ник Фуэнтес Briana Sanchez/American-Statesma/Global Look Press, кадры из видео
Один из наиболее популярных и богатых музыкантов мира Канье Уэст признался в симпатиях к Гитлеру, а также назвал себя «пророссийским». Сделал он это в компании людей, которых в США тоже считают «пророссийскими» и поносят за «работу на Кремль». Какие выводы сама Россия должна сделать из этого громкого скандала? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру. Подробности...

Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		3 декабря 2022, 12:30

    Политика почти всегда сопровождала чемпионаты мира по футболу. Оно и не удивительно, учитывая популярность игры и внимание, привлекаемое к подобным турнирам. Однако первенство в Катаре превзошло по этой части самые мрачные прогнозы.

    Турнир в нашей стране четыре года назад тоже имел некоторый политический привкус. Всё благодаря западным СМИ и общественным организациям, требовавшим забрать чемпионат у России как у «нарушительницы правил». На само первенство приехали десятки тысяч сербов и североафриканцев, сотни тысяч латиноамериканцев. А вот болельщики из Европы или Японии прибыли в очень ограниченном количестве, явно послушавшись собственных политиков, призвавших бойкотировать Россию.

    Но громких скандалов, по сути, было только три. В матче Швейцарии и Сербии албанские игроки первой Гранит Джака и Джердан Шакири устроили публичную демонстрацию своих национальных чувств и ненависти к стране-сопернице. После игры с Россией игрок сборной Хорватии Домагой Вида произнёс украинский лозунг – правда, потом принёс за него извинения. Наконец, капитан сборной Англии Харри Кейн демонстративно отказался принять из рук хозяев каравай. В общем, набралось три околофутбольных скандала за месяц.

    В этот раз Джака и Шакири снова сыграли с Сербией. Но уже до игры стало понятно, что чем бы ни закончилось дело – оно превратится всего лишь в очередной эпизод, которые происходят в Катаре буквально каждый день. Чего только стоит гей-пропаганда с радужными флагами, когда немецкие игроки демонстративно закрыли рты в ответ на решение ФИФА повиноваться местным законам и прекратить её. Правда, потом футбольные чиновники всё же уговорили арабских хозяев не карать немцев. В итоге итальянца, выбежавшего с радужным флагом на поле, всего лишь выслали из Катара.

    Встреча США и Ирана тоже изначально имела политический подтекст. Но в итоге запомнилась тем, что одного ретивого болельщика заставили убрать флаг Украины. Сербские болельщики, напротив, ожидаемо выразили поддержку политике России. Вставание на колени в честь BLM англосаксонских команд вообще стали прозой жизни. Естественный для консервативной мусульманской страны запрет на продажу пива на стадионах тоже чуть было не превратили в политическую проблему.

    Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС

    Пожалуй, наиболее яркий политический демарш устроила сборная Дании. Сначала она решила приехать в Катар в чёрной форме – в знак траура по нарушениям прав человека и гибели гастарбайтеров на строительстве местных стадионов. Но потом датские футбольные чиновники договорились до того, что предложили сборным из УЕФА покинуть ФИФА в знак протеста против того, что последняя не в должной мере «уважает ценности и права человека». То есть, называя вещи своими именами, предложили вообще убить главный праздник футбола как таковой.

    Перечислять подобные истории можно ещё долго, а тексты по каждому такому поводу можно писать хоть каждый день. Факт заключается в том, что нынешнее мировое первенство безнадёжно испортили политикой. Её стало столько, что собственно футбольные баталии отошли на второй план. И вместо выдающегося достижения Криштиану Роналду, забившего уже на пятом для себя Чемпионате мира подряд, обсуждают секс-меньшинства, либеральные ценности и демонстрацию политических пристрастий на трибунах и в чиновничьих кабинетах.

    Разумеется, не будем изображать Катар исключительно жертвой западного «ценностного визга». Страна и впрямь своеобразная в плане прав человека. Там не то, что у геев никаких прав нет – там и женщины бесправны, и многочисленные гастарбайтеры (причём почти все они – мусульмане). Страну подозревают в поддержке самых радикальных исламистов. Так что многие вопросы относительно правомерности проведения мирового первенства в Катаре действительно справедливы. Однако это не повод превращать футбол в ежедневный политический балаган.

    Впрочем, удивляться не стоит. Виной тому – новый курс западного мира на политизацию вообще всего. Раньше там любили хотя бы говорить о спорте вне политики, о футболе как объединяющей всех игре, теперь всё это отбросили за ненадобностью. Уже вовсю подогнали под правила BLM правила вручения «Оскара». В Каннах по чисто политическим мотивам отказались принимать делегацию из России. Крайне тяжело стало пробиться отечественным лентам и на другие киносмотры. А чем футбольное первенство хуже кинопремий? Лучше. Зрителей ещё больше.

    Политика уже проникает в области международного сотрудничества – от квантовой механики до изучения Древнего Египта. Пройдёт ещё некоторое время – и мы увидим политический активизм на кулинарных фестивалях или на чемпионатах по парикмахерскому искусству. И уж, конечно, не обойдётся без политики чемпионат по татуировкам, где набивать можно будет только определённый набор рисунков. Естественно, что футболу при таком раскладе просто деваться некуда.

    Коллективный Запад использует своё финансовое и (пока ещё) спортивное преобладание в футболе, чтобы через него навязывать свою повестку остальному миру. Учитывая, что западные компании ведут трансляцию, западные компании входят в число главных спонсоров ФИФА, делать это совсем нетрудно. А огромная зрительская аудитория даёт возможность вовлечь в свои ряды ещё миллион-другой людей по всему миру (по крайней мере, Западу так хочется думать).

    Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру. И чтобы хотя бы один из них обязательно был на поле. А кто не захочет этому правилу следовать, хочет просто играть в футбол, а не продвигать «передовые взгляды» – отстранят от игр. Футбол слишком важен для того, чтобы оставаться просто игрой.

    Глядя на такой форменный беспредел, порой даже не жалко, что сборная России по не зависящим от неё причинам до нынешнего мирового первенства не доехала. Во что мог бы превратиться наш теоретический матч с Англией, Голландией, Данией, США, Канадой или Австралией – даже страшно подумать. И это лишний повод задуматься над тем, чтобы уйти из УЕФА в Азию. Да, азиатский футбол по уровню ниже европейского, но там хотя бы есть шанс играть в футбол, а не заниматься политическим активизмом.

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