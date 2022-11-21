Катарский чемпионат мира по футболу уже проиграл России

Взгляд
21 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
Разделы

Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

Траты на оружие и энергоносители убивают польскую экономику

Польский злотый стремительно обесценивается Zuma/ТАСС
Одна из самых антироссийски настроенных стран Европы – Польша – внезапно столкнулась с поистине катастрофической инфляцией. Цены на продукты растут каждый день, даже польские заключенные должны оплачивать электричество, граждане Польши бегут из своей страны. А все потому, что польское правительство совершило ряд серьезных ошибок.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...

Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Подробности...

Сентябрь изменил многое

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В сложные времена уныние – это страшный внутренний враг, и с ним надо бороться. Очень важно дать себе ответ на вопрос: «Ради чего все это, почему конкретно ты должен сносить лишения, с ней связанные?» Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

Перейти в раздел…

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России
    Москва взялась за поиск убийц российских военнопленных В России оценили итоги выборов в Казахстане Комитет Госдумы отклонил поправку о запрете игр с ЛГБТ-пропагандой В Совфеде допустили принятие закона о праздничном дне 31 декабря
    Песков: Смена власти в Киеве не является целью спецоперации Кадыров сообщил о ликвидации в центре Грозного Лукашенко усмотрел «договорняк» в ситуации с падением ракеты в Польше Назван срок строительства американской базы на Луне
    ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара Россия призвала Запад повлиять на Украину в вопросе обстрела ЗАЭС Военные расходы НАТО в сравнении с 2014 годом выросли на 350 млрд долларов Эксперт разъяснил, как пересчитать плату за вывоз мусора на время отпуска

    удары по Кобани


    Эрдоган переложил на Россию ответственность за новую военную операцию Турции в Сирии

    «убиты выстрелами в голову»


    Эксперт New York Times признала расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке военным преступлением

    ответ Киеву


    В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров

    Видео

    расстрел пленных


    Киевский режим показал свою звериную сущность

    «подорвали доверие»


    Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

    поставки газа


    Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

    малайзийский Boeing


    Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Какой автомобиль вы бы предпочли купить – российский или китайский?

    Катарский чемпионат мира по футболу уже проиграл России

    От футбольных звезд ожидают великой игры
    		   21 ноября 2022, 13:06
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Руслан Бакаев

    В матче открытия чемпионата мира по футболу в Катаре хозяева чемпионата, вопреки ожиданиям и недавнему триумфальному опыту России, не смогли показать достойной игры. Они проиграли Эквадору 0:2. А ведь все ожидали скандальной победы и последующего расследования – подозревали подкуп! Начавшийся чемпионат уже больше запомнился политикой, чем футболом – но всё еще может измениться.

    Футбол и арабский Восток. До сих пор эти слова крайне редко употребляются вместе. Поэтому сегодняшний день, когда самый большой футбольный турнир пришел на берег Персидского залива, стал поистине историческим для всего футбольного сообщества – и арабского мира, конечно, тоже.

    22-й чемпионат мира по футболу – первый, который пройдет на Ближнем Востоке, в мусульманской стране. Катар, с его огромными финансовыми ресурсами, в свое время уже ворвался на европейский спортивный рынок путем приобретения французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

    Парижский клуб является, по сути, флагманским брендом всей катарской спортивной индустрии, поэтому пользуется неограниченным финансовыми влияниями. За парижский гранд теперь играют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Последний – новый претендент на звание лучшего игрока мира. Именно они с норвежцем Холандом заменят постаревших Лео и Криша – Месси и Роналду.

    Но они должны подтвердить свой статус на главном турнире в мире. Это аргумент представителей старой школы – ведь старые кумиры Пеле и Марадона брали заветный трофей. А вот Месси и Роналду, несмотря на все рекорды, так и не смогли пока поднять над головой Кубок мира ФИФА. Да и сам ПСЖ пока так и не добился триумфа в Лиге чемпионов, и это главный провал катарского футбольного проекта.

    Второй провал случился, когда в Европе узнали об особом отношении в Катаре к гастарбайтерам и представителям ЛГБТ. И тех и тех там не очень любят.

    Естественно, западные СМИ устроили дикий вой – то же самое было перед чемпионатом мира в России. Но тогда наша страна, в итоге проведшая лучший в истории мундиаль, открыла двери всем – и иностранцы убедились, что русское гостеприимство способно свести на нет злобные наветы завистников.

    Примерно то же самое происходит теперь и в Катаре. Западные СМИ вовсю муссируют тему нарушения прав человека – но арабские друзья явно паникуют. Иначе чем еще объяснить глупый запрет пива за два дня до начала турнира? Понятно, что пиво не совсем соответствует традициям ислама, но ведь можно было сообщить об этом гостям заранее.

    Ко всему прочему незадолго до открытия появилась якобы эксклюзивная информация о подкупе игроков сборной Эквадора (соперника Катара по первому матчу). Латиноамериканцы якобы должны были проиграть 0:1. Впрочем, сразу было понятно, что информация крайне недостоверна, так как источником был арабский журналист, негативно настроенный к Катару.

    Открытие чемпионата получилось странным. И блеклым. Это два слова, которые приходили на ум всем, кто его смотрел. Попытка познакомить весь мир с арабской культурой, сделанная во время церемонии открытия турнира, обернулась неудачей. Морган Фридман и Робби Уильямс не смогли привлечь на сторону Катара симпатии европейской аудитории. Четыре года назад в Лужниках все было намного качественней.

    Ну и самое главное, ради чего приходят люди на стадион – сам футбол. Сразу вспоминается 5:0 в матче России и Саудовской Аравии, блестящая игра Дзюбы, Черышева, Головина. Ведь наша сборная стала главным открытием прошлого турнира. Дружина Черчесова отважно отбилась от испанцев благодаря ноге Акинфеева и до последнего боролась с хорватами за выход в полуфинал чемпионата мира!

    В стартовом матче нынешнего мундиаля команда хозяев предстала любителями из соседнего аула. Возможно, ребята из сборной Катара переволновались. Но в какой-то момент возникло ощущение, что вместе с желтой формой эквадорцы получили и стародавний принцип сборной Бразилии (а вернее, его часть): «Мы забьем вам столько, сколько захотим».

    Главный бомбардир и капитан Эквадора Энер Валенсия не отличается особой статью, зато очень быстр, ловок и координирован. Эти качества оказалась главными в достижении победы над Катаром. Первый гол Валенсии отменил судья после подсказки ВАР – якобы в предыдущем моменте был офсайд. Нет смысла утомлять читателя спорами с судьями – но отмена такого красивого гола без очевидного нарушения правил с миллиметровым офсайдом явно противоречит логике и принципам футбола.

    На отмену своего шедевра Валенсия отреагировал очень спокойно. Он явно знал, что сегодня футбольные боги сделают его героем вечера. Когда он ворвался в штрафную и упал, сбитый катарским вратарем, итальянский судья уже не мог больше делать подарков хозяевам и назначил пенальти. Забить с 11-метровой отметки у Валенсии не составило труда.

    Удвоил счет эквадорский форвард красивым ударом головой из пределов штрафной площадки. Счет вырос до 0:2, и в дальнейшем матч свелся к тому, что Валенсия боролся с желанием все-таки сделать хет-трик, несмотря на полученную травму, а сборная Катара боролась с собственным неумением играть в высококлассный футбол.

    Матч завершился логичным поражением хозяев. Произошло это, кстати, впервые в истории – до этого лишь ЮАР сыграла в первом матче вничью, а остальные хозяева выигрывали.

    Провал футболистов Катара, а также некоторая наивность устроителей церемонии открытия породили разговоры о неполноценности чемпионата. Вряд ли они имеют под собой основу. На чемпионате мира всегда главное – это футбол. Поэтому мы помним Пеле, Марадону, Зидана, Роналдо и других. Они выиграли Кубок мира и держали его над головой. Это высшее признание футбольного мастерства.

    Несмотря на неучастие многих популярных команд – в том числе вопиющим образом отстраненной сборной России, а также, например, проигравшей по собственной глупости команды Италии – турнир обещает быть невероятным по интриге и драматургии. Будем надеется, что и по качеству футбола тоже.


     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •