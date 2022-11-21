Катарский чемпионат мира по футболу уже проиграл России

В матче открытия чемпионата мира по футболу в Катаре хозяева чемпионата, вопреки ожиданиям и недавнему триумфальному опыту России, не смогли показать достойной игры. Они проиграли Эквадору 0:2. А ведь все ожидали скандальной победы и последующего расследования – подозревали подкуп! Начавшийся чемпионат уже больше запомнился политикой, чем футболом – но всё еще может измениться.

Футбол и арабский Восток. До сих пор эти слова крайне редко употребляются вместе. Поэтому сегодняшний день, когда самый большой футбольный турнир пришел на берег Персидского залива, стал поистине историческим для всего футбольного сообщества – и арабского мира, конечно, тоже.

22-й чемпионат мира по футболу – первый, который пройдет на Ближнем Востоке, в мусульманской стране. Катар, с его огромными финансовыми ресурсами, в свое время уже ворвался на европейский спортивный рынок путем приобретения французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

Парижский клуб является, по сути, флагманским брендом всей катарской спортивной индустрии, поэтому пользуется неограниченным финансовыми влияниями. За парижский гранд теперь играют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Последний – новый претендент на звание лучшего игрока мира. Именно они с норвежцем Холандом заменят постаревших Лео и Криша – Месси и Роналду.

Но они должны подтвердить свой статус на главном турнире в мире. Это аргумент представителей старой школы – ведь старые кумиры Пеле и Марадона брали заветный трофей. А вот Месси и Роналду, несмотря на все рекорды, так и не смогли пока поднять над головой Кубок мира ФИФА. Да и сам ПСЖ пока так и не добился триумфа в Лиге чемпионов, и это главный провал катарского футбольного проекта.

Второй провал случился, когда в Европе узнали об особом отношении в Катаре к гастарбайтерам и представителям ЛГБТ. И тех и тех там не очень любят.

Естественно, западные СМИ устроили дикий вой – то же самое было перед чемпионатом мира в России. Но тогда наша страна, в итоге проведшая лучший в истории мундиаль, открыла двери всем – и иностранцы убедились, что русское гостеприимство способно свести на нет злобные наветы завистников.

Примерно то же самое происходит теперь и в Катаре. Западные СМИ вовсю муссируют тему нарушения прав человека – но арабские друзья явно паникуют. Иначе чем еще объяснить глупый запрет пива за два дня до начала турнира? Понятно, что пиво не совсем соответствует традициям ислама, но ведь можно было сообщить об этом гостям заранее.

Ко всему прочему незадолго до открытия появилась якобы эксклюзивная информация о подкупе игроков сборной Эквадора (соперника Катара по первому матчу). Латиноамериканцы якобы должны были проиграть 0:1. Впрочем, сразу было понятно, что информация крайне недостоверна, так как источником был арабский журналист, негативно настроенный к Катару.

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Открытие чемпионата получилось странным. И блеклым. Это два слова, которые приходили на ум всем, кто его смотрел. Попытка познакомить весь мир с арабской культурой, сделанная во время церемонии открытия турнира, обернулась неудачей. Морган Фридман и Робби Уильямс не смогли привлечь на сторону Катара симпатии европейской аудитории. Четыре года назад в Лужниках все было намного качественней.

Ну и самое главное, ради чего приходят люди на стадион – сам футбол. Сразу вспоминается 5:0 в матче России и Саудовской Аравии, блестящая игра Дзюбы, Черышева, Головина. Ведь наша сборная стала главным открытием прошлого турнира. Дружина Черчесова отважно отбилась от испанцев благодаря ноге Акинфеева и до последнего боролась с хорватами за выход в полуфинал чемпионата мира!

В стартовом матче нынешнего мундиаля команда хозяев предстала любителями из соседнего аула. Возможно, ребята из сборной Катара переволновались. Но в какой-то момент возникло ощущение, что вместе с желтой формой эквадорцы получили и стародавний принцип сборной Бразилии (а вернее, его часть): «Мы забьем вам столько, сколько захотим».

Главный бомбардир и капитан Эквадора Энер Валенсия не отличается особой статью, зато очень быстр, ловок и координирован. Эти качества оказалась главными в достижении победы над Катаром. Первый гол Валенсии отменил судья после подсказки ВАР – якобы в предыдущем моменте был офсайд. Нет смысла утомлять читателя спорами с судьями – но отмена такого красивого гола без очевидного нарушения правил с миллиметровым офсайдом явно противоречит логике и принципам футбола.

На отмену своего шедевра Валенсия отреагировал очень спокойно. Он явно знал, что сегодня футбольные боги сделают его героем вечера. Когда он ворвался в штрафную и упал, сбитый катарским вратарем, итальянский судья уже не мог больше делать подарков хозяевам и назначил пенальти. Забить с 11-метровой отметки у Валенсии не составило труда.

Удвоил счет эквадорский форвард красивым ударом головой из пределов штрафной площадки. Счет вырос до 0:2, и в дальнейшем матч свелся к тому, что Валенсия боролся с желанием все-таки сделать хет-трик, несмотря на полученную травму, а сборная Катара боролась с собственным неумением играть в высококлассный футбол.

Матч завершился логичным поражением хозяев. Произошло это, кстати, впервые в истории – до этого лишь ЮАР сыграла в первом матче вничью, а остальные хозяева выигрывали.

Провал футболистов Катара, а также некоторая наивность устроителей церемонии открытия породили разговоры о неполноценности чемпионата. Вряд ли они имеют под собой основу. На чемпионате мира всегда главное – это футбол. Поэтому мы помним Пеле, Марадону, Зидана, Роналдо и других. Они выиграли Кубок мира и держали его над головой. Это высшее признание футбольного мастерства.

Несмотря на неучастие многих популярных команд – в том числе вопиющим образом отстраненной сборной России, а также, например, проигравшей по собственной глупости команды Италии – турнир обещает быть невероятным по интриге и драматургии. Будем надеется, что и по качеству футбола тоже.