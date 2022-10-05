Боксеры пробили спортивную блокаду России

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5 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы

Единственная надежда Европы – ядерная энергетика imago stock&people/Reuters
Грядущий энергетический кризис заставил Европу снова надеяться на атомные электростанции – как действующие, так и будущие. Кроме того, чтобы решить проблему, в Европе рассчитывают на совсем новые источники энергии. Какими способами, кроме АЭС, это все еще можно сделать? И получится ли это у Европы в реальности?  Подробности...
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«План Маска» не подходит для России

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого» REUTERS
Самый богатый человек мира Илон Маск выразил мнение, что Украину может спасти только договор с Россией – отказ от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав РФ территорий. В Киеве этот «план капитуляции» тут же отвергли в пользу обострения конфликта. Но заявления о том, что он «пророссийский», не правда. России «план Маска» тоже не подходит.  Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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НАТО готовится вооружать Молдавию

Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил @MDAarmy
Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Американцев пугает придуманное при Хрущеве оружие

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Идея вызвать искусственное цунами 100-мегатонным ядерным взрывом у берега США принадлежит советскому академику Михаилу Лаврентьеву. Подробности...

Как Россия заставляла другие страны признавать свои новые границы

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
В мировой политике нет стабильных элементов. И надо быть готовыми к тому, что за обоснование своих прав или границ придется бороться. Что Россия и делала на протяжении столетий. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Завоюют ли глобалисты Сербию

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Кто будет воспитывать сербских детей – ЛГБТ-активисты или Церковь – пока не ясно, и решается это в споре между сербской общественностью и международными организациями. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Нефтяной удар по США и Европе

Доказательство русофобии

«План Маска» России не подходит

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Боксеры пробили спортивную блокаду России

    Российские боксеры вернутся на международные соревнования
    		   5 октября 2022, 19:25
    Фото: Данил Айкин/ТАСС
    Текст: Руслан Бакаев

    Волна ограничений и санкций против российских спортсменов впервые за последнее время повернута вспять. Международная федерация бокса стала первой подобной организацией, которая приняла решение вернуть спортсменов России и Белоруссии к зарубежным соревнованиям без всяких ограничений. Как такое произошло и стоит ли ожидать такого же в других видах спорта?

    Международная федерация бокса приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии ко всем международным соревнованиям без всяких ограничений. Это первый подобный случай после отстранения в марте почти всех спортсменов РФ и Белоруссии из-за начала спецоперации на Украине. Совет директоров Международной федерации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения об отстранении и допустил боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой.

    «IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой.

    IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства», – говорится в соответствующем заявлении.

    Как сообщает Федерация бокса России, все боксеры будут выступать под флагами своих стран. В случае победы в их честь будут исполняться гимны России и Белоруссии.

    Как известно, президентом Международной федерации бокса является россиянин Умар Кремлев, бывший глава Федерации бокса России. 26 сентября Кремлев был вновь утвержден на своей должности Конгрессом организации в Ереване. Таким образом, получив поддержку, Умар Кремлев решил действовать без оглядки на Международный олимпийский комитет, рекомендовавший не допускать россиян и белорусов до международных турниров.

    Впрочем, МОК и его глава Томас Бах всегда высказывались на этот счет крайне осторожно. Вряд ли позиция Федерации бокса вызовет резкую критику со стороны руководства мирового спорта. А вот негатив со стороны западных политиков и СМИ наверняка последует.

    Известный спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев связывает решение IBA именно с личностью Кремлева: «Президент Международной ассоциации бокса, а именно российский господин Кремлев продлил свои полномочия. Поэтому было бы странно, если при российском руководителе федерации было бы серьезное антироссийское лобби».

    Однако дело, видимо, не только в руководителе. Кремлев возглавил IBA в декабре 2020 года, а в апреле 2021 года генеральным партнером федерации стал Газпром. И до сих пор им остается. Без денег российской корпорации федерация в нормальном состоянии существовать не сможет, потому вынуждена ориентироваться на позицию Газпрома. А она, естественно, заключается в немедленном допуске всех российских спортсменов к международным стартам.

    Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, естественно, не остался равнодушным, узнав о принятом решении: «Здорово, что у наших спортсменов будет возможность принимать участие в международных соревнованиях. Это огромный плюс для любого спортсмена, тренера, а также стимул и перспективы».

    «Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение. Наша задача как спортивных функционеров – защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро», – так прокомментировал решение своей федерации Умар Кремлев.

    Вслед за «боксерами» решение о допуске россиян и белорусов вполне могут принять еще несколько федераций. Например, Международная федерация спортивной стрельбы, которую возглавляет российский миллиардер, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Или Международная федерация фехтования – ее глава Алишер Усманов приостановил свои полномочия в феврале из-за санкций Евросоюза, но, безусловно, сохранил свое большое влияние. А вот вроде бы вполне лояльная к нам Международная федерация дзюдо в итоге не допустила нашу сборную до участия в чемпионате мира, который в четверг начинается в Узбекистане.

    Несмотря на общую в целом позитивную реакцию на допуск российских боксеров, не все оптимистичны в оценке дальнейших перспектив российского спорта. Например, экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался следующим образом:

    «Как может дальше повлиять решение Международной ассоциации бокса? На международные федерации, где руководство смотрит в рот политикам-русофобам, – никак.

    Сегодня гегемон США крутит мировым спортом в угоду своей политике. Пока он у штурвала, подобное боксу будет редкостью», – сказал Валуев журналистам.

    А вот другой известный в прошлом спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко настроен на лучшее: «Если боксеров допустили – значит, должны допустить и другие виды спорта. Сейчас мы будем с удовольствием этого ждать».  


     
     
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