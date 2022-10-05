Боксеры пробили спортивную блокаду России

Волна ограничений и санкций против российских спортсменов впервые за последнее время повернута вспять. Международная федерация бокса стала первой подобной организацией, которая приняла решение вернуть спортсменов России и Белоруссии к зарубежным соревнованиям без всяких ограничений. Как такое произошло и стоит ли ожидать такого же в других видах спорта?

Международная федерация бокса приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии ко всем международным соревнованиям без всяких ограничений. Это первый подобный случай после отстранения в марте почти всех спортсменов РФ и Белоруссии из-за начала спецоперации на Украине. Совет директоров Международной федерации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения об отстранении и допустил боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой.

IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства», – говорится в соответствующем заявлении.

Как сообщает Федерация бокса России, все боксеры будут выступать под флагами своих стран. В случае победы в их честь будут исполняться гимны России и Белоруссии.

Как известно, президентом Международной федерации бокса является россиянин Умар Кремлев, бывший глава Федерации бокса России. 26 сентября Кремлев был вновь утвержден на своей должности Конгрессом организации в Ереване. Таким образом, получив поддержку, Умар Кремлев решил действовать без оглядки на Международный олимпийский комитет, рекомендовавший не допускать россиян и белорусов до международных турниров.

Впрочем, МОК и его глава Томас Бах всегда высказывались на этот счет крайне осторожно. Вряд ли позиция Федерации бокса вызовет резкую критику со стороны руководства мирового спорта. А вот негатив со стороны западных политиков и СМИ наверняка последует.

На эту тему

Известный спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев связывает решение IBA именно с личностью Кремлева: «Президент Международной ассоциации бокса, а именно российский господин Кремлев продлил свои полномочия. Поэтому было бы странно, если при российском руководителе федерации было бы серьезное антироссийское лобби».

Однако дело, видимо, не только в руководителе. Кремлев возглавил IBA в декабре 2020 года, а в апреле 2021 года генеральным партнером федерации стал Газпром. И до сих пор им остается. Без денег российской корпорации федерация в нормальном состоянии существовать не сможет, потому вынуждена ориентироваться на позицию Газпрома. А она, естественно, заключается в немедленном допуске всех российских спортсменов к международным стартам.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, естественно, не остался равнодушным, узнав о принятом решении: «Здорово, что у наших спортсменов будет возможность принимать участие в международных соревнованиях. Это огромный плюс для любого спортсмена, тренера, а также стимул и перспективы».

«Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение. Наша задача как спортивных функционеров – защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро», – так прокомментировал решение своей федерации Умар Кремлев.

Вслед за «боксерами» решение о допуске россиян и белорусов вполне могут принять еще несколько федераций. Например, Международная федерация спортивной стрельбы, которую возглавляет российский миллиардер, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Или Международная федерация фехтования – ее глава Алишер Усманов приостановил свои полномочия в феврале из-за санкций Евросоюза, но, безусловно, сохранил свое большое влияние. А вот вроде бы вполне лояльная к нам Международная федерация дзюдо в итоге не допустила нашу сборную до участия в чемпионате мира, который в четверг начинается в Узбекистане.

Несмотря на общую в целом позитивную реакцию на допуск российских боксеров, не все оптимистичны в оценке дальнейших перспектив российского спорта. Например, экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался следующим образом:

«Как может дальше повлиять решение Международной ассоциации бокса? На международные федерации, где руководство смотрит в рот политикам-русофобам, – никак.

Сегодня гегемон США крутит мировым спортом в угоду своей политике. Пока он у штурвала, подобное боксу будет редкостью», – сказал Валуев журналистам.

А вот другой известный в прошлом спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко настроен на лучшее: «Если боксеров допустили – значит, должны допустить и другие виды спорта. Сейчас мы будем с удовольствием этого ждать».