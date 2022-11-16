Почему глава МОК поменял свое мнение о России

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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Польша строит газовую империю за счет грабежа России

«Ямал – Европа» строился русскими, а использовать газопровод будут поляки Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории. В частности, Варшава экспроприирует пролегающую по польской земле часть газопровода «Ямал – Европа». Построенную россиянами газотранспортную структуру Польша намеревается использовать в интересах собственной «энергетической мини-империи». Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. Подробности...
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Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...
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Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...
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Удар по Польше как повод для войны

Украина додавила Болгарию

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Макрон готовит Францию к войне

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Почему глава МОК поменял свое мнение о России

    В заявлении Томаса Баха еще предстоит разобраться
    		   16 ноября 2022, 17:00
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Руслан Бакаев

    Лицемер и конъюнктурщик или человек, который наконец-то прозрел? Столь разные оценки звучат в России по поводу едва ли не сенсационного заявления главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, прямо касающегося судьбы российских спортсменов. О чем идет речь и могут ли слова Баха повлиять на доступ россиян к международным соревнованиям?

    На проходящем в Индонезии саммите G20 президент МОК Томас Бах сделал неожиданное заявление о необходимости нейтрально относиться к спорту, который является объединяющей мир силой. Это может означать в том числе возвращение российских спортсменов на мировые арены.

    Выступая перед лидерами «Большой двадцатки», глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал:

    «Олимпийские игры, прошедшие в Токио и Пекине в разгар пандемии, дали всему миру надежду. Олимпиада способна объединить весь мир, только если атлеты со всего мира будут в ней участвовать.

    В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые правительства стали решать, какие атлеты имеют право участвовать в международных спортивных соревнованиях, а какие – нет. Они делали и делают это исключительно по политическим причинам. И они хотят решать, какие спортсмены смогут отбираться и в итоге участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится. Сама суть спорта в том, что решения должны принимать исходя из спортивных результатов, а не из чего-либо еще. Если такая политизация спорта станет нормой, Олимпийские и Паралимпийские игры не смогут больше быть объединяющей силой.

    Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все спортсмены, соблюдающие правила, в том числе – и даже в особенности – если их страны участвуют в конфликте. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

    Обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральную позицию в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита. У человечества не так уж много возможностей объединиться», – заключил Томас Бах.

    Напомним, что именно Международный олимпийский комитет, возглавляемый Бахом, стал инициатором отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований весной 2022 года. Тогда МОК выпустил специальную рекомендацию международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов.

    Впрочем, в той рекомендации говорилось о возможности выступлений спортсменов в нейтральном статусе. Это позволило продолжить выступать, например, нашим теннисистам и шахматистам.

    Но большинство спортивных федераций наложили полный запрет на выступление наших спортсменов.

    Новое заявление Баха вызвало в российских спортивных кругах крайне неоднозначную реакцию. Например, легенда фигурного катания и великий тренер Татьяна Тарасова считает, что словам Баха вообще не стоит верить и не надо обращать на них внимание: «То, чем занимается Томас Бах, называется популизм. Кто ему верит вообще?»

    Вторит ей и отстраненный от соревнований за публичную поддержку спецоперации на Украине российский шахматист Сергей Карякин. «Его (Баха – прим. ВЗГЛЯД) заявление – очередное лицемерие. Он говорит, что спорт вне политики, но при этом идет полное отстранение россиян, и мы вынуждены выступать под нейтральным флагом без гимна. Я в таком формате выступать не буду», – полагает гроссмейстер.

    Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина придерживается схожей позиции: «Томас Бах столько уже наговорил, что доверия к его словам больше нет. Он абсолютный конъюнктурщик».

    Бах действительно много чего наговорил за всё это время. Начиная с того, что он утверждал, что рекомендовал отстранить россиян и белорусов «для их безопасности», и заканчивая недавним предложением допускать до соревнований тех из россиян, кто публично выскажет несогласие с политикой нашей страны на Украине. Другими словами, от нее – от этой политики, да и от всей страны – откажется. Понятно, что после подобных предложений к высказываниям главы МОК отношение у всех в России крайне скептическое.

    При этом нельзя не отметить тот факт, что ранее подобных заявлений, да еще и на столь высоком уровне, не звучало. При всей своей неоднозначности Томас Бах – фигура весьма авторитетная. Позицию Международного олимпийского комитета (или, по крайней мере, его главы) лидеры «Двадцатки», собравшиеся в Индонезии, вряд ли смогут проигнорировать.

    «Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Все, что он сказал на G20, – это правильные и справедливые слова. Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов», – отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    Она при этом выдвинула интересную идею об экономических причинах смены риторики Баха: «Очень хочется поверить, что сейчас он говорит то, что реально думает, а не потому что посчитал убытки. Даже скорее не он посчитал, а международные федерации, ведь многие из них несут от отстранения России огромные убытки. Интерес у людей пропадает, нет конкуренции».

    В любом случае после сегодняшнего заявления представляется возможным, что вскоре для российских спортсменов все-таки начнут происходить перемены к лучшему.

    «Хотелось бы, чтобы за этим заявлением последовали какие-то реальные действия», – говорит олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. – Например, внеочередной сбор членов МОК, которые обычно голосуют по таким резолюциям. Возможно, он (Томас Бах – прим. ВЗГЛЯД) таким образом хочет считать, как на это отреагируют пресса, люди, болельщики, спортсмены. И исходя из этого созывать какое-то внеочередное заседание, дабы наши спортсмены успели пройти квалификационные соревнования к Олимпиаде в Париже».

    Парижские Олимпийские игры пройдут уже довольно скоро – летом 2024 года. Чтобы попасть туда, российским спортсменам придется совершать настоящие подвиги, ведь общественное мнение на Западе будет еще долго настроено против участия россиян.

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