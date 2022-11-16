Почему глава МОК поменял свое мнение о России

Лицемер и конъюнктурщик или человек, который наконец-то прозрел? Столь разные оценки звучат в России по поводу едва ли не сенсационного заявления главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, прямо касающегося судьбы российских спортсменов. О чем идет речь и могут ли слова Баха повлиять на доступ россиян к международным соревнованиям?

На проходящем в Индонезии саммите G20 президент МОК Томас Бах сделал неожиданное заявление о необходимости нейтрально относиться к спорту, который является объединяющей мир силой. Это может означать в том числе возвращение российских спортсменов на мировые арены.

Выступая перед лидерами «Большой двадцатки», глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал:

«Олимпийские игры, прошедшие в Токио и Пекине в разгар пандемии, дали всему миру надежду. Олимпиада способна объединить весь мир, только если атлеты со всего мира будут в ней участвовать.

В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые правительства стали решать, какие атлеты имеют право участвовать в международных спортивных соревнованиях, а какие – нет. Они делали и делают это исключительно по политическим причинам. И они хотят решать, какие спортсмены смогут отбираться и в итоге участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится. Сама суть спорта в том, что решения должны принимать исходя из спортивных результатов, а не из чего-либо еще. Если такая политизация спорта станет нормой, Олимпийские и Паралимпийские игры не смогут больше быть объединяющей силой.

Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все спортсмены, соблюдающие правила, в том числе – и даже в особенности – если их страны участвуют в конфликте. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

Обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс. Пожалуйста, включите свою нейтральную позицию в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита. У человечества не так уж много возможностей объединиться», – заключил Томас Бах.

Напомним, что именно Международный олимпийский комитет, возглавляемый Бахом, стал инициатором отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований весной 2022 года. Тогда МОК выпустил специальную рекомендацию международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов.

Впрочем, в той рекомендации говорилось о возможности выступлений спортсменов в нейтральном статусе. Это позволило продолжить выступать, например, нашим теннисистам и шахматистам.

Но большинство спортивных федераций наложили полный запрет на выступление наших спортсменов.

Новое заявление Баха вызвало в российских спортивных кругах крайне неоднозначную реакцию. Например, легенда фигурного катания и великий тренер Татьяна Тарасова считает, что словам Баха вообще не стоит верить и не надо обращать на них внимание: «То, чем занимается Томас Бах, называется популизм. Кто ему верит вообще?»

Вторит ей и отстраненный от соревнований за публичную поддержку спецоперации на Украине российский шахматист Сергей Карякин. «Его (Баха – прим. ВЗГЛЯД) заявление – очередное лицемерие. Он говорит, что спорт вне политики, но при этом идет полное отстранение россиян, и мы вынуждены выступать под нейтральным флагом без гимна. Я в таком формате выступать не буду», – полагает гроссмейстер.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина придерживается схожей позиции: «Томас Бах столько уже наговорил, что доверия к его словам больше нет. Он абсолютный конъюнктурщик».

Бах действительно много чего наговорил за всё это время. Начиная с того, что он утверждал, что рекомендовал отстранить россиян и белорусов «для их безопасности», и заканчивая недавним предложением допускать до соревнований тех из россиян, кто публично выскажет несогласие с политикой нашей страны на Украине. Другими словами, от нее – от этой политики, да и от всей страны – откажется. Понятно, что после подобных предложений к высказываниям главы МОК отношение у всех в России крайне скептическое.

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При этом нельзя не отметить тот факт, что ранее подобных заявлений, да еще и на столь высоком уровне, не звучало. При всей своей неоднозначности Томас Бах – фигура весьма авторитетная. Позицию Международного олимпийского комитета (или, по крайней мере, его главы) лидеры «Двадцатки», собравшиеся в Индонезии, вряд ли смогут проигнорировать.

«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Все, что он сказал на G20, – это правильные и справедливые слова. Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов», – отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Она при этом выдвинула интересную идею об экономических причинах смены риторики Баха: «Очень хочется поверить, что сейчас он говорит то, что реально думает, а не потому что посчитал убытки. Даже скорее не он посчитал, а международные федерации, ведь многие из них несут от отстранения России огромные убытки. Интерес у людей пропадает, нет конкуренции».

В любом случае после сегодняшнего заявления представляется возможным, что вскоре для российских спортсменов все-таки начнут происходить перемены к лучшему.

«Хотелось бы, чтобы за этим заявлением последовали какие-то реальные действия», – говорит олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. – Например, внеочередной сбор членов МОК, которые обычно голосуют по таким резолюциям. Возможно, он (Томас Бах – прим. ВЗГЛЯД) таким образом хочет считать, как на это отреагируют пресса, люди, болельщики, спортсмены. И исходя из этого созывать какое-то внеочередное заседание, дабы наши спортсмены успели пройти квалификационные соревнования к Олимпиаде в Париже».

Парижские Олимпийские игры пройдут уже довольно скоро – летом 2024 года. Чтобы попасть туда, российским спортсменам придется совершать настоящие подвиги, ведь общественное мнение на Западе будет еще долго настроено против участия россиян.

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