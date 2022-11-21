Рок-музыканты не могут быть элитой

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21 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
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Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
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Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

Токаев победил на выборах президента Казахстана AP/ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Рок-музыканты не могут быть элитой

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Подробности...

Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...

Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Игорь Мальцев

    Рок-музыканты не могут быть элитой

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		21 ноября 2022, 17:11

    Музыка занимает в жизни разных людей разное место. И объем занимаемого, скорее всего, во многом зависит от возраста. Я имею в виду рок-музыку, конечно. Для нас это был глоток свободы в довольно серой жизни. Потом, правда, выяснилось, что серость жизни не сильно зависит от политического устройства страны, а музыка осталась. Вот вся это мини-революция с каждым новым диском – Rubber Soul! Бабах – «Белый альбом»! А первый альбом Led Zeppelin, который вообще смёл все, что было раньше, а потом Sex Pistols, который смёл все, что было раньше, включая Led Zeppelin. Ну, как нам казалось.

    Но все равно – свобода. С сильным привкусом анархии. На самом деле, это была просто родовая левизна, просто понятия «левый»/«правый» пришли в нашу жизнь позже, чем музыка и ее великие исполнители. Да и до сих пор с этими понятиями все весьма мутно. Но рок-музыка априори тяготела к левизне и даже, о ужас, к еврокоммунизму – как какой-нибудь Билли Брэгг. Антикапитализм, антиимпериализм, идеалы свободы, государство зло – это же чисто левацкая повестка. Помощь угнетенным, убогим и голодным – поэтому Джордж Харрисон устраивает мегаконцерт, чтобы накормить Бангладеш. Другое дело, что деньги все украли, но зато Джордж хороший, добрый человек. Рок-музыка – это социальная сеть прошлого – и внутри, и вокруг нее формировались гигантские массы «пользователей» с быстрым обменом внутренними и внешними посланиями, идеями и формулировками.  И вся эта туса на 99% – чистые леваки, и даже ранние скинхеды – левачьё, что будет для жертв пропаганды сюрпризом.

    Конечно, современные политические «левые» – это немного другие люди, живущие паразитированием на чужих идеях «про все хорошее», с жесткими идеологическими установками на манер гитлеризма (кстати, а какой дурак вам сказал, что Гитлер – правый?). Они тем больше расправляли плечи, чем дальше были от мировой войны. Скоро они будут говорить, что именно левые победили немецкий фашизм. Но, как мы помним, ни Сталин, ни Рузвельт, ни Черчилль не были «левыми», а разве что суперимпериалистами и один вообще диктатор, типа. А левые сидели под кроватью и дрожали мелким бесом.

    В общем, видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Поэтому Пол Маккартни всегда даст денег каким-нибудь «Пусси Райот» и сфоткается с ними, Бьорк обязательно выступит на концерте в защиту Тибета, Боб Гелдофф соберет кучу денег на «Лайв Эйд» на прокорм Африки с Queen, Плантом и кучей других хороших людей и выдающихся музыкантов. И неважно, что эти деньги тоже все украли негритянские начальники. Все имели возможность почувствовать себя прогрессивными людьми. 

    А еще левые должны бороться за тотальную иммиграцию в Европу отовсюду – Refugees Welcome, и поддерживать ЛГБТ. Но миграция – мусульманская, и она начинает немного бить ЛГБТ по лицу на улицах Берлина и Гамбурга. Так что левым и примкнувшим к ним рокерам приходится все время крутиться на двух стульях. А то и на трех.

    Фото: El Comercio/ZUMA/Global Look Press

    Но есть, кстати, совсем уж принципиальные люди в роке – типа Роджера Уотерса, без которого не было бы Pink Floyd. Ему вообще наплевать на баранье «общественное мнение имени Цукерберга». Он сам по себе гений и столп рок-движухи. У него свое отношение и к конфликту на Украине.

    Его видение очень похоже на правду: Роджер Уотерс заявил, что самое лучшее, что случилось с западными олигархами за последние 10 лет, – это война на Украине: «Вот почему они позволили ей произойти, потому что это действительно хорошо для бизнеса. Часть их бизнеса – это зарабатывание на войне. Потому что не вы и не я, не обычные люди инвестируют в военную промышленность. Это люди с кучей денег.

    Также пытаются убедить людей, которые не в состоянии оплатить счета в конце месяца и в итоге оказываются бездомными, что это вина русских, что это вина Путина и что это он полностью разворошил Европу и разрушил жизнь каждого. Что это он причина этого. А это не так. Вот почему мне не разрешают играть в Польше, потому что я сказал все это публично». При этом Роджер – иконический, олдскульный рок-левак. Просто он честный – прежде всего, перед самим собой.

    Кстати, есть же еще и русский рок, который живет по тем же законам, он и левацкий, и анархический – пока не стал загребать бабло тоннами, во всяком случае. Типа БГ, Шевчука и т. д. (Макара не считаем, это не рок-музыка, а барды). То, что кто-то из них отчалил, тоже логично, и я не могу не приветствовать это решение – сколько можно корчить из себя культурную элиту. Рок не может генерить элиту и быть ею. Тогда это не рок, а фуфло с жирной мордой. Потому что тяжело быть Роджером Уотерсом. Свои же заклюют.

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