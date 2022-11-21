Рок-музыканты не могут быть элитой

Музыка занимает в жизни разных людей разное место. И объем занимаемого, скорее всего, во многом зависит от возраста. Я имею в виду рок-музыку, конечно. Для нас это был глоток свободы в довольно серой жизни. Потом, правда, выяснилось, что серость жизни не сильно зависит от политического устройства страны, а музыка осталась. Вот вся это мини-революция с каждым новым диском – Rubber Soul! Бабах – «Белый альбом»! А первый альбом Led Zeppelin, который вообще смёл все, что было раньше, а потом Sex Pistols, который смёл все, что было раньше, включая Led Zeppelin. Ну, как нам казалось.

Но все равно – свобода. С сильным привкусом анархии. На самом деле, это была просто родовая левизна, просто понятия «левый»/«правый» пришли в нашу жизнь позже, чем музыка и ее великие исполнители. Да и до сих пор с этими понятиями все весьма мутно. Но рок-музыка априори тяготела к левизне и даже, о ужас, к еврокоммунизму – как какой-нибудь Билли Брэгг. Антикапитализм, антиимпериализм, идеалы свободы, государство зло – это же чисто левацкая повестка. Помощь угнетенным, убогим и голодным – поэтому Джордж Харрисон устраивает мегаконцерт, чтобы накормить Бангладеш. Другое дело, что деньги все украли, но зато Джордж хороший, добрый человек. Рок-музыка – это социальная сеть прошлого – и внутри, и вокруг нее формировались гигантские массы «пользователей» с быстрым обменом внутренними и внешними посланиями, идеями и формулировками. И вся эта туса на 99% – чистые леваки, и даже ранние скинхеды – левачьё, что будет для жертв пропаганды сюрпризом.

Конечно, современные политические «левые» – это немного другие люди, живущие паразитированием на чужих идеях «про все хорошее», с жесткими идеологическими установками на манер гитлеризма (кстати, а какой дурак вам сказал, что Гитлер – правый?). Они тем больше расправляли плечи, чем дальше были от мировой войны. Скоро они будут говорить, что именно левые победили немецкий фашизм. Но, как мы помним, ни Сталин, ни Рузвельт, ни Черчилль не были «левыми», а разве что суперимпериалистами и один вообще диктатор, типа. А левые сидели под кроватью и дрожали мелким бесом.

В общем, видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Поэтому Пол Маккартни всегда даст денег каким-нибудь «Пусси Райот» и сфоткается с ними, Бьорк обязательно выступит на концерте в защиту Тибета, Боб Гелдофф соберет кучу денег на «Лайв Эйд» на прокорм Африки с Queen, Плантом и кучей других хороших людей и выдающихся музыкантов. И неважно, что эти деньги тоже все украли негритянские начальники. Все имели возможность почувствовать себя прогрессивными людьми.

А еще левые должны бороться за тотальную иммиграцию в Европу отовсюду – Refugees Welcome, и поддерживать ЛГБТ. Но миграция – мусульманская, и она начинает немного бить ЛГБТ по лицу на улицах Берлина и Гамбурга. Так что левым и примкнувшим к ним рокерам приходится все время крутиться на двух стульях. А то и на трех.

Но есть, кстати, совсем уж принципиальные люди в роке – типа Роджера Уотерса, без которого не было бы Pink Floyd. Ему вообще наплевать на баранье «общественное мнение имени Цукерберга». Он сам по себе гений и столп рок-движухи. У него свое отношение и к конфликту на Украине.

Его видение очень похоже на правду: Роджер Уотерс заявил, что самое лучшее, что случилось с западными олигархами за последние 10 лет, – это война на Украине: «Вот почему они позволили ей произойти, потому что это действительно хорошо для бизнеса. Часть их бизнеса – это зарабатывание на войне. Потому что не вы и не я, не обычные люди инвестируют в военную промышленность. Это люди с кучей денег.

Также пытаются убедить людей, которые не в состоянии оплатить счета в конце месяца и в итоге оказываются бездомными, что это вина русских, что это вина Путина и что это он полностью разворошил Европу и разрушил жизнь каждого. Что это он причина этого. А это не так. Вот почему мне не разрешают играть в Польше, потому что я сказал все это публично». При этом Роджер – иконический, олдскульный рок-левак. Просто он честный – прежде всего, перед самим собой.

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Кстати, есть же еще и русский рок, который живет по тем же законам, он и левацкий, и анархический – пока не стал загребать бабло тоннами, во всяком случае. Типа БГ, Шевчука и т. д. (Макара не считаем, это не рок-музыка, а барды). То, что кто-то из них отчалил, тоже логично, и я не могу не приветствовать это решение – сколько можно корчить из себя культурную элиту. Рок не может генерить элиту и быть ею. Тогда это не рок, а фуфло с жирной мордой. Потому что тяжело быть Роджером Уотерсом. Свои же заклюют.