Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

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14 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
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Макрон готовится к войне

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны», – сообщил военным Макрон ERIC GAILLARD/EPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы. Ответом на это станет новая военная доктрина, которая изменит армию и приготовит страну к актуальным вызовам, включая ядерные. Чего Макрон хочет добиться на самом деле и какова в этом роль России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...

Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Зачем нам нужна Одесса

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		14 ноября 2022, 09:14

    Очередная новость, которая уже не удивляет вообще: «К «Махе обнаженной» и «Махе одетой» в Национальном музее Прадо в Мадриде приклеились два экоактивиста». И так происходит по всей Европе.

    Почему они это делают? Вот типа ответ: «К рамам картин Франсиско Гойи очередные активисты приклеили себя в знак протеста против решения ООН признать невозможным оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем».

    То есть уже даже ООН признает, что все эти бесконечные поборы с бизнесов, налогоплательщиков и целых стран – были бессмысленны. Кстати, хотелось бы узнать: а куда шли и до сих пор идут все эти деньги с выбросов CO2? Но вот этим «активистам» – им хоть кол на голове теши – для них никакие цифры не являются доказательством. Они все работают на различные НКО и им отстегивают каждые полгода недурные деньги. Для того, чтобы они устраивали натуральное варварство в музеях и на дорогах. Для них борьба то ли за климат, то ли против климата – это жизнь и работа. И неважно, как обстоят дела на самом деле.

    Вот у меня обывательский вопрос: они нападают на самые дорогие и ценные картины в мировых хранилищах искусства – и им ни разу ни один охранник не навалял. И даже не сделал замечания. Вот вы, такой же простой зритель, как и я – можете подойти вплотную к картине в музее – тем более, к Вермееру или Гойе? Ой, не надо только сказки рассказывать про исключительно строгих бабушек в Русском музее, которые отлавливают любого на ранних подступах к произведению искусства. Это вообще не чисто русское занятие. Сколько раз в европейских музеях я переступал черту (потому что дальнозоркость – без очков мелкого шрифта, например, ни фига не видно, в очках тоже – потому надо приблизиться) и тут же подскакивали люди или раздавался окрик. Независимо от страны и музея. А тут люди конкретно ведут приготовления к нападению на картину, обливаются клеем или достают банки с супом из рюкзачков… и ничего и никого. Это как? Тем более, что в большинстве музеев Европы надо сумки сдавать в гардеробе.

    Но это все присказка. Потому что есть еще детишки из Extinction Rebellion, или «Восстания против вымирания», а также из Letzte Generation – «Последнее поколение» с немецкого (вообще то их десятки – НКО на содержании миллионеров), которые разрушают дорожное движение в городах. Они приклеивают себя к асфальту и преграждают движение людям, которые едут на работу или с работы и вообще не при делах. Помнится, единственное место, где их стали бить, была Англия. Потому что достали.

    Фото: FuturoVegetal/REUTERS

    В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого идиота, который обливает краской одежду какой-нибудь гражданки за то, что она носит мех или натуральную кожу (вы же понимаете, это из-за кожи гибнет планета), называют не хулиганом, а активистом. Если вы не «активист» в таких случаях, то просто преступник. Все дело в позиционировании.

    А вот тут давеча именно в Германии, выступая против строящегося в Берлине шоссе, «активисты» устроили цирк с приклеиванием себя к асфальту. В столице Германии и так с движением с каждым днем все хуже, благодаря красно-зеленому правительству, а тут вообще все встало. И тут грузовик переехал велосипедистку в каком-то переулке – обычно это происходит на правом повороте. И пожарные (а на такие случаи первыми реагируют наряды Feuerwehr) на своей большой машине не смогли пробиться сквозь пробку. Время было потрачено, и потом, когда ее все-таки доставили в клинику, врачи констатировали смерть мозга пациентки. Ну я даже не буду рассказывать параллельную историю – водителя этого грузовика после ДТП пырнули в собравшейся толпе ножом.

    И вот теперь немцы, которые пестуют левацкую свободу делать людям гадости под правильным флагом, а уж берлинцы и подавно (это очень левацкий город на уровне маоизма), смотрят на «климатических активистов» с ужасом. Надо же, оказывается, они могут натурально тебя убить. И им за это ничего не будет. Даже за создание помех дорожному движению. Вот ты, читатель, если решишь бороться за что-то на улицах немецкой столицы – не думай даже повторять. Ты не в НКО, ты не с «жовто-блакитным» флагом и без клея. Тебя увезут моментально. Хорошо оплачиваемая оголтелость этих активистов из НКО/НПО/NGO будет только усиливаться, потому что вся конструкция насчет «климата», или «ковида», или еще какой-нибудь странной теории, начинает крениться. А как известно по Ленину и Сталину, «накал классовой борьбы будет только накаляться». А ведь речь идет в том числе и о поджигателях классовой войны. И вы удивитесь, но вчерашние детишки-активисты за все хорошее вдруг становятся оголтелыми хунвейбинами. Как это сейчас произошло с Гретой Тунберг.

    Как пишут англичане, «19-летняя Тунберг начала раскрываться. И неудивительно, что ее повестка дня – это радикальная левая платформа, направленная на уничтожение того, что она объявила "расистским, колониальным и угнетающим" капитализмом Запада».

    На презентации своей книги в Лондоне она разразилась очередным хейт-спичем. Теперь он направлен на мировой капитализм как систему.  Политической элите давно пора понять, что активисты вроде Греты говорят не о защите планеты путем расширения использования возобновляемых источников энергии по мере развития технологий. Они говорят о полном откате от привычного образа жизни, который вернет нас в довикторианские времена. (Можно было бы подумать, что сейчас Грета выступает, как наш союзник – потому что российский президент на прошлогоднем «Валдае» тоже говорил о кризисе капитализма. Но нет – Грета говорит о демонтаже системы, предлагая взамен мифическую зеленую планету, заселенную эльфами. А мы хотим поменять эту, сломавшуюся, модель капитализма, на другую, более справедливую).

    Было очень глупо не видеть всего этого идиотского активизма на ранних подступах к Вермееру и Гойе. А кто видел и говорил об этом – тех называли правыми, крайне правыми и нацистами. Просто элите это было выгодно – эти великовозрастные детишки работают на идеи «Великой перезагрузки».

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