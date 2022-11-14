Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Очередная новость, которая уже не удивляет вообще: «К «Махе обнаженной» и «Махе одетой» в Национальном музее Прадо в Мадриде приклеились два экоактивиста». И так происходит по всей Европе.

Почему они это делают? Вот типа ответ: «К рамам картин Франсиско Гойи очередные активисты приклеили себя в знак протеста против решения ООН признать невозможным оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем».

То есть уже даже ООН признает, что все эти бесконечные поборы с бизнесов, налогоплательщиков и целых стран – были бессмысленны. Кстати, хотелось бы узнать: а куда шли и до сих пор идут все эти деньги с выбросов CO2? Но вот этим «активистам» – им хоть кол на голове теши – для них никакие цифры не являются доказательством. Они все работают на различные НКО и им отстегивают каждые полгода недурные деньги. Для того, чтобы они устраивали натуральное варварство в музеях и на дорогах. Для них борьба то ли за климат, то ли против климата – это жизнь и работа. И неважно, как обстоят дела на самом деле.

Вот у меня обывательский вопрос: они нападают на самые дорогие и ценные картины в мировых хранилищах искусства – и им ни разу ни один охранник не навалял. И даже не сделал замечания. Вот вы, такой же простой зритель, как и я – можете подойти вплотную к картине в музее – тем более, к Вермееру или Гойе? Ой, не надо только сказки рассказывать про исключительно строгих бабушек в Русском музее, которые отлавливают любого на ранних подступах к произведению искусства. Это вообще не чисто русское занятие. Сколько раз в европейских музеях я переступал черту (потому что дальнозоркость – без очков мелкого шрифта, например, ни фига не видно, в очках тоже – потому надо приблизиться) и тут же подскакивали люди или раздавался окрик. Независимо от страны и музея. А тут люди конкретно ведут приготовления к нападению на картину, обливаются клеем или достают банки с супом из рюкзачков… и ничего и никого. Это как? Тем более, что в большинстве музеев Европы надо сумки сдавать в гардеробе.

Но это все присказка. Потому что есть еще детишки из Extinction Rebellion, или «Восстания против вымирания», а также из Letzte Generation – «Последнее поколение» с немецкого (вообще то их десятки – НКО на содержании миллионеров), которые разрушают дорожное движение в городах. Они приклеивают себя к асфальту и преграждают движение людям, которые едут на работу или с работы и вообще не при делах. Помнится, единственное место, где их стали бить, была Англия. Потому что достали.

В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого идиота, который обливает краской одежду какой-нибудь гражданки за то, что она носит мех или натуральную кожу (вы же понимаете, это из-за кожи гибнет планета), называют не хулиганом, а активистом. Если вы не «активист» в таких случаях, то просто преступник. Все дело в позиционировании.

А вот тут давеча именно в Германии, выступая против строящегося в Берлине шоссе, «активисты» устроили цирк с приклеиванием себя к асфальту. В столице Германии и так с движением с каждым днем все хуже, благодаря красно-зеленому правительству, а тут вообще все встало. И тут грузовик переехал велосипедистку в каком-то переулке – обычно это происходит на правом повороте. И пожарные (а на такие случаи первыми реагируют наряды Feuerwehr) на своей большой машине не смогли пробиться сквозь пробку. Время было потрачено, и потом, когда ее все-таки доставили в клинику, врачи констатировали смерть мозга пациентки. Ну я даже не буду рассказывать параллельную историю – водителя этого грузовика после ДТП пырнули в собравшейся толпе ножом.

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И вот теперь немцы, которые пестуют левацкую свободу делать людям гадости под правильным флагом, а уж берлинцы и подавно (это очень левацкий город на уровне маоизма), смотрят на «климатических активистов» с ужасом. Надо же, оказывается, они могут натурально тебя убить. И им за это ничего не будет. Даже за создание помех дорожному движению. Вот ты, читатель, если решишь бороться за что-то на улицах немецкой столицы – не думай даже повторять. Ты не в НКО, ты не с «жовто-блакитным» флагом и без клея. Тебя увезут моментально. Хорошо оплачиваемая оголтелость этих активистов из НКО/НПО/NGO будет только усиливаться, потому что вся конструкция насчет «климата», или «ковида», или еще какой-нибудь странной теории, начинает крениться. А как известно по Ленину и Сталину, «накал классовой борьбы будет только накаляться». А ведь речь идет в том числе и о поджигателях классовой войны. И вы удивитесь, но вчерашние детишки-активисты за все хорошее вдруг становятся оголтелыми хунвейбинами. Как это сейчас произошло с Гретой Тунберг.

Как пишут англичане, «19-летняя Тунберг начала раскрываться. И неудивительно, что ее повестка дня – это радикальная левая платформа, направленная на уничтожение того, что она объявила "расистским, колониальным и угнетающим" капитализмом Запада».

На презентации своей книги в Лондоне она разразилась очередным хейт-спичем. Теперь он направлен на мировой капитализм как систему. Политической элите давно пора понять, что активисты вроде Греты говорят не о защите планеты путем расширения использования возобновляемых источников энергии по мере развития технологий. Они говорят о полном откате от привычного образа жизни, который вернет нас в довикторианские времена. (Можно было бы подумать, что сейчас Грета выступает, как наш союзник – потому что российский президент на прошлогоднем «Валдае» тоже говорил о кризисе капитализма. Но нет – Грета говорит о демонтаже системы, предлагая взамен мифическую зеленую планету, заселенную эльфами. А мы хотим поменять эту, сломавшуюся, модель капитализма, на другую, более справедливую).

Было очень глупо не видеть всего этого идиотского активизма на ранних подступах к Вермееру и Гойе. А кто видел и говорил об этом – тех называли правыми, крайне правыми и нацистами. Просто элите это было выгодно – эти великовозрастные детишки работают на идеи «Великой перезагрузки».