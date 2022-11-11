Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

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11 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

ВСУ намерены покуситься на сухопутный коридор в Крым Михаил Воскресенский/РИА Новости
Отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии. О каких именно рисках идет речь и каким образом ВС России могут их нивелировать?  Подробности...
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Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

Александр Барташевич (слева) и Андрей Элксниньш не поступились своими убеждениями flickr.com/saeima,
Aleksandrs Bartaševičs/YouTube
В Латвии все же нашлись представители властей, пусть и муниципальных – которые высказались резко против проходящей в стране вакханалии. Речь идет о постоянном сносе советских памятников. Более того, один из них даже признал Крым российским. Что это за люди, почему они так отстаивают свои убеждения и что им теперь за это грозит? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Стоит ли России опасаться, что на саммите G20 за ее спиной будут достигнуты какие-либо договоренности? Страны Запада вынуждены выступать на любых международных встречах единым фронтом, но жесткая позиция США и союзников вряд ли понравится развивающимся странам. Подробности...

Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В игру с ограничением цен на российские энергоресурсы не хочет играть никто, кроме небольшой группы стран – потребителей нефти. Подробности...

За традиционные ценности мы боремся сами с собой

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей следует понимать не как план охраны нашей уютной крепости, в которой всё хорошо, а как план освобождения наших территорий. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

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Как россияне следили за солнечным затмением

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    Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		11 ноября 2022, 16:10

    Участие главы Российского государства в различных международных форумах отражает их реальную востребованность с точки зрения основных задач национальной внешней политики. И в этом отношении «Большая двадцатка» – мероприятие, присутствие на котором не является обязательным. Тем более когда оно сопряжено с дальними путешествиями, создающими дополнительные сложности в обеспечении безопасности первого лица.

    Россия ведет серьезное противостояние с Западом, и создавать здесь рискованные ситуации совершенно не обязательно. Индонезийские партнеры очень хотели бы увидеть Владимира Путина у себя в гостях, сейчас вообще все хотят получить шанс на посредничество между Россией и Западом, однако решение было принято исходя из российских приоритетов. И это, конечно, хорошо.

    Власти Индонезии, которые проявили большую стойкость перед давлением США по поводу российского участия, с пониманием отнесутся к тому, что делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Тем более что они решительно отмели все попытки Запада заблокировать участие Москвы в саммите на Бали не потому, что сильно любят Россию, а с целью подтвердить собственную независимость и неспособность нахрапистой американской дипломатии их «прогнуть». Это вообще свойство современной международной политики – принимать серьезные решения исключительно на основе своих предпочтений.

    Нам довольно сложно привыкнуть к тому, что во главу угла ставятся конкретные интересы и приоритеты, а не абстрактные соображения престижа или традиции. Но, видимо, придется. Тем более что именно так годами поступали главные противники России в международной политике – американцы, для которых любой институт имеет значение только в контексте текущих национальных интересов и решаемых задач. Более того, США начинают саботировать работу любых международных организаций, если они им не нужны в конкретный момент. Для них вообще внутренние правила важнее любых международных норм и обычаев.

    Но это крайности, а есть и более приличные примеры. Так, например, пока в КНР продолжается политика «нулевой терпимости» к распространению коронавируса, участие Си Цзиньпина в международных встречах также жестко лимитируется. Все обратили внимание, что председатель КНР в сентябре принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Однако он не присоединялся к дружеским посиделкам лидеров стран-членов этой организации или их «семейному» фото на память. Причина простая: пока нация периодически сидит на карантине, лидеру неправильно «тусоваться» даже в окружении равных себе.

    Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Россия, конечно, далека от американской манеры поведения и никогда не была настолько категорична в борьбе с распространением коронавируса, как Китай. Здесь главную роль играет прагматика текущего политического момента и уверенности в том, что от мероприятия можно будет получить конкретную пользу. Поэтому в приоритете региональные евразийские организации, прежде всего ШОС, а также оправдывающий возлагавшиеся на него надежды БРИКС – главная глобальная альтернатива Западу в вопросе создания общих норм и правил ведения дел в мире.

    Что же касается «Двадцатки», то это, скорее, переходная форма от полного доминирования США и Западной Европы к тому миру, который будет устроен по принципу нескольких региональных группировок. Напомню, что инициатива встреч двадцати крупнейших «развитых» и «развивающихся» экономик была впервые выдвинута в 1999 году министрами финансов семи ведущих стран Запада – «Большой семерки». Тогда она была им нужна для работы с догоняющими державами на фоне непродолжительного Азиатского экономического кризиса. Однако инициатива не получила серьезного развития и следующие девять лет пребывала в дремлющем состоянии, стала институциональной «консервой», которую Запад мог открыть в необходимый для себя момент. 

    В 2008 году коллапс на рынках США стал поводом к уже мировому финансовому кризису, и этот формат оказался востребованным. Для Вашингтона было важно разделить ответственность за решение созданных им проблем со всеми ведущими государствами мира. Все остальные с большим энтузиазмом приняли эту идею, поскольку рассчитывали получить доступ к управлению мировой экономикой. Поначалу «Двадцатка» действительно воспринималась как организация будущего, символизирующая завершение монопольного положения Запада в управлении глобализацией. Первые саммиты группы подавали все признаки движения именно в эту сторону. Россия принимала в них участие с большим интересом, а в 2013 году состоялся весьма помпезный саммит группы G20 в Санкт-Петербурге.

    Однако такое единодушие продолжалось недолго. Уже на следующий год встреча лидеров «Двадцатки» в Австралии проходила под знаком конфликта России и Запада по поводу Украины. Возвращение Крыма и конфликт в Донбассе впервые привели к попыткам изоляции Москвы, из которых, впрочем, ничего не вышло. Не говоря уже о том, что США и их союзники к тому времени совершенно потеряли интерес обсуждать с крупными развивающимися странами действительно сущностные вопросы.

    Нарастал и вызов со стороны Китая. Пришедший к власти в 2012 году Си Цзиньпин сразу провозгласил амбициозную программу расширения китайского участия в развитии стран Африки и Латинской Америки. Он, по существу, бросил вызов монополии стран Запада в международных институтах, поставив под угрозу неоколониальную основу американского и европейского могущества. США и Западной Европе тогда стало понятно, что китайское руководство будет использовать все международные площадки для того, чтобы перехватывать инициативу у Запада и теснить его на созданных самими американцами площадках. Поэтому встречи с одновременным участием США и Китая постепенно превратились в очередной фронт холодного противостояния между этими державами.

    Сейчас лидер КНР, в отличие от Путина, примет личное участие в саммите «Двадцатки» на Бали. Ему это нужно для того, чтобы выступить там экономическим лидером незападных государств и одновременно оставаться в русле китайской традиции до последнего использовать возможности мирного диалога даже с наиболее явными противниками. Китай в целом идет на шаг позади России и пытается не поддаваться на провокации со стороны США, пусть даже это и приводит к «потере лица», как с августовским визитом на Тайвань председателя американского Конгресса Нэнси Пелоси. Сколько так продлится – неизвестно, и мы не можем исключать военного сценария отношений между Пекином и Вашингтоном уже в 2023 году.

    Стоит ли России опасаться того, что на саммите «Двадцатки» за ее спиной будут достигнуты какие-либо договоренности? Нет, не стоит. Противоречия, накопившиеся внутри глобальной рыночной экономики, настолько велики, что на серьезные уступки идти никто не может по внутренним соображениям. В ходе саммита состоится личная встреча президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина – первая с момента прихода демократов в Белый дом. Однако и от нее мы вряд ли можем ожидать нечто интересное. Во-первых, глава американского государства просто в силу физической формы не готов к серьезным дипломатическим достижениям. Во-вторых, уже заявленная повестка встречи включает американские «наезды» по поводу позиции Китая по Украине, Северной Корее, а также любимой в США теме вмешательства в китайские внутренние дела на примере положения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. И, наконец, за последние несколько месяцев у нас было много случаев убедиться в том, что предложить американцы Китаю, как и остальным, ничего, кроме угроз, не могут.

    Сейчас страны Запада вынуждены выступать на любых международных встречах единым фронтом – иначе это породит сомнения в способности Вашингтона контролировать своих союзников. А это значит, что позиция США и союзников будет достаточно жесткой, что вряд ли понравится развивающимся странам. Даже если в ходе саммита будет заявлено о каких-то общих громких инициативах, их практическое исполнение будет на традиционно нулевом уровне. В будущем «Двадцатка» сможет играть некую роль в мировых делах только в том случае, если страны Запада окажутся готовы делиться властью, деньгами и влиянием с остальными. А это зависит не от переговоров на саммитах, а от исхода того вооруженного противостояния, которое идет сейчас с российским участием в Европе.

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