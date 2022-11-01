Нужно ли Путину сейчас договариваться с Байденом

Взгляд
1 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
Разделы

США признали провал экономической блокады России

Экономика России не оправдала ожидания Запада Владимир Сергеев/РИА Новости
В США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ. Подробности...
Перейти в раздел…

Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
Перейти в раздел…

«Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

«Андрей мудрый был ребенок», говорит Мария Костюк t.me/kostuyk
«Могу только сказать: держитесь. И верьте в величие своих сыновей. Нет у меня других слов для коллег, у которых дети погибли... Если сведет судьба, увидимся где-то – наверное, поревем вместе, прежде всего. И разойдемся к людям, помогать им». Замглавы правительства Еврейской автономной области рассказывает о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе. Подробности...
Перейти в раздел…

Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт

Возвращение Нетаньяху вернет и предсказуемость в отношениях с Россией, полагают в Израиле Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израиль в пятый раз за три года будет избирать парламент – а значит, должен определиться и новый правящий глава кабинета. После затянувшегося кризиса кресло может вновь достаться экс-премьеру Биньямину Нетаньяху. С возвращением политического тяжеловеса связывают восстановление столь необходимых Израилю контактов с Москвой. Следует ли всерьез ожидать от Нетаньяху перемен на российском и украинском направлениях? Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Нужно ли Путину сейчас договариваться с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться на саммите Большой двадцатки. Но вот смогут ли они конструктивно пообщаться? Подробности...

Как обойтись без успокоительных

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
По сравнению с нашими предками большинство из нас и сейчас живет в условиях неслыханной в прошлом сытости и личной безопасности. Но люди быстро привыкают к хорошему, и когда новости полны «войн и военных слухов», это оказывается тяжелой травмой. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Фон дер Ляйен сильно нервничает

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если вы думаете, что понятие «откат» – чисто отечественное, вы ошибаетесь. Термин Kick back возник сразу, когда доходы капиталиста начали зависеть от решения бюрократа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 5 комментариев

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

Перейти в раздел…

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт оценил данные об отправке Трасс сообщения «все сделано» после подрыва «Северных потоков»
    Взрывы произошли в нескольких городах Украины Захарова потребовала от Британии ответа о переписке Трасс с Блинкеном Лавров назвал Турции условие для возобновления «зерновой сделки» Эксперты оценили угрозы Байдена нефтяным компаниям США
    В Генштабе назвали число добровольцев с начала спецоперации на Украине Беспилотник сбит над Севастополем Зеленский и Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО Миллиардер из США обвинил экс-модель из России в шпионаже
    В Общественной палате поддержали введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации Украинцы пытались сфабриковать признания бойцов ДНР в военных преступлениях Молдавия собралась узаконить американские санкции против собственных граждан В Германии иорданец пытался зарезать беженку с Украины

    Главная тема


    США признали срыв экономической блокады России

    допуск к месту диверсии


    Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»

    «отношения на равных»


    Берлин заявил о дистанцировании Казахстана от России

    «зерновой коридор»


    Эксперт: ВМФ России в Черном море может огнем принудить идущие на Украину суда к досмотру

    Видео

    важное наступление


    Российские войска устроили ВСУ сюрприз под Угледаром

    СВЧ-54


    Спецоперация проверит новую снайперскую винтовку России

    закрытое небо


    Как авиасанкции против России наказали Европу

    после атаки ВСУ на Севастополь


    Чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки»

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    недостатки против нас


    Дмитрий Грунюшкин: Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

    Kick back


    Игорь Мальцев: Фон дер Ляйен сильно нервничает

    планы Варшавы


    Олег Хавич: Зачем Польше самая большая армия в Европе

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
    Геворг Мирзаян

    Нужно ли Путину сейчас договариваться с Байденом

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		1 ноября 2022, 12:00

    До начала саммита G20 на индонезийском острове Бали остается две недели, однако до сих пор неизвестно, в каком составе соберутся лидеры. По словам посла Индонезии в России Хосе Тавареса, все получили приглашение, никто не отказался от участия – однако участие может быть как личным (то есть в виде приезда на Бали), так и удаленным, по видеосвязи. И президент России Владимир Путин – один из тех, кто еще не подтвердил, в каком статусе он примет участие в мероприятии. По идее, конечно, надо ехать. Саммит Большой двадцатки – сосредоточение сильных мира сего – интересен не столько заседаниями и церемониями фотографирования, сколько закулисьем. Двусторонними и многосторонними встречами глав государств лицом к лицу, где они могут за, условно, один день поговорить с лидерами стран без необходимости совершать ряд сложных поездок. И Владимиру Путину, безусловно, есть с кем там поговорить, а также есть о чем поговорить.

    Однако, с другой стороны, саммит чреват рисками. И дело тут не только в коронавирусе – в условиях отказа Запада от ряда неписанных правил взаимодействия великих держав в рамках холодной войны, предполагающих отказ от ударов по критическим объектам инфраструктуры друг друга, весьма вероятен и отказ от других неписанных правил. В частности, от покушений на лидеров друг друга. Поэтому, как считают эксперты, Владимиру Путину нужно ехать только в том случае, если на Бали его ожидают по-настоящему серьезные переговоры. И, при всем уважении к Си Цзиньпину и Нарендре Моди, не с Китаем и с Индией (с которыми российский президент может поговорить на ряде других саммитов, включая ШОС). И, при всем неуважении к Олафу Шольцу, не с Германией (с которой говорить вообще смысла сейчас нет, поскольку герр Шольц не обладает достаточным суверенитетом для такого диалога). И уж тем более это не переговоры с Украиной, с которой говорить просто не о чем. Речь о переговорах с Соединенными Штатами. Со страной, которая является если уж не идеологическим генератором конфликта (эту роль успешно делят поляки, британцы и те же украинцы), то, по крайней мере, военно-политическим и экономическим мотором. Мотором, который было бы неплохо остановить.

    В свою очередь администрация Байдена уже подтвердила, что глава Белого дома лично приедет на Бали. Сам же Джозеф Байден в свою очередь давал понять, что готов поговорить с Путиным о судьбе задержанной в России американской наркоманки Бриттни Грайнер, которую американцы хотят обменять. И эта позиция выглядит логичной, поскольку официально встречаться ради обсуждения Украины и нормализации двусторонних отношений означает разрушить весь миф о глобальной изоляции России, который американцы так долго выстраивали.

    Слушайте озабоченности

    Так что встреча теоретически возможна. Но готовы ли страны к реальным переговорам? По словам Дмитрия Пескова, встреча Путина и Байдена может состояться в том случае, если американцы будут готовы прислушаться к озабоченностям России и вернуться к обсуждению гарантий безопасности. «Задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не всё нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров? Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», – заявил российский чиновник.

    Условия эти понятны и очевидны. Москва готова договариваться о статус-кво на европейском пространстве. Москва хочет говорить о создании единой системы безопасности в Европе, частью которой она станет, и системы, которая позволит предотвращать конфликты на западных границах Российской Федерации и выработать правила сосуществования РФ с НАТО и Европейским союзом.

    Россия также хочет, чтобы Соединенные Штаты перестали вмешиваться в дела стран постсоветского пространства. А конкретно, чтобы они перестали создавать там «анти-России», превращать страны в плацдармы для сдерживания или дестабилизации Российской Федерации. Ну а существующие уже «анти-России» в лице Украины должны быть либо трансформированы в нормальные государства, либо попросту демонтированы. Кроме того, конечно же, частью соглашения должно быть снятие всех санкций с РФ. 

    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

    По сути, Москва предлагает прекратить бессмысленные конфликты между ней и Западом, начинающиеся и продолжающиеся из-за действий, прежде всего, самого Запада. Как верно сказал Владимир Путин, Россия не считает Запад врагом и не страдает фобиями в отношении Америки, Германии или целого ряда других западных стран, поскольку это, по сути, есть проявление расизма.

    Две логики

    Но готовы ли Соединенные Штаты договариваться на российских условиях? С одной стороны, вроде должны быть готовы. Хотя бы потому, что США уже не могут выиграть в украинской войне.

    Попытки использовать украинскую ситуацию для подрыва российской экономики не привели к успеху, ведь Москва достаточно успешно справляется с санкциями. Попытки использовать украинскую ситуацию для того, чтобы вызвать антиправительственные выступления в России, тоже оказались безрезультатными. Ни о каких массовых антивоенных выступлениях не может быть и речи – скорее, наоборот, население России настроено куда жестче, чем даже президент Путин, и требует продолжать специальную военную операцию до победного конца. Наконец, попытки устроить глобальную изоляцию Российской Федерации также провалились, ведь изоляция ограничилась только странами Запада. В своем недавнем выступлении Владимир Путин вообще позиционировал Москву как лидера Глобального Юга в борьбе против западного неоколониализма.

    Кроме того, конфликт с Российской Федерацией ослабляет Америку в конфликте с по-настоящему опасным для нее соперником, конкурентом в битве за мировое лидерство – Китаем. Враждебная линия Соединенных Штатов уже привела к тому, что Москва беспрецедентно сблизилась Пекином. А человеческий и экономический потенциал Китая, усиленный ресурсным и военно-политическим потенциалом России, делает сдерживание американцами Китая практически бесперспективной затеей. 

    Исходя из всего этого, а также из риска перетекания российско-американского бесконтрольного противостояния в ядерную войну, Америка должна начать поиски компромисса с Москвой. Об этом американской администрации на протяжении уже нескольких месяцев говорят многие эксперты, в том числе и в самих Соединенных Штатах. Однако проблема в том, что Соединенные Штаты в этом вопросе не могут руководствоваться только этой логикой. Есть и другая логика. Логика гегемона. И в рамках этой логики нельзя договариваться со страной, которая демонстративно бросает вызов. Нельзя договариваться со страной, которую целенаправленно демонизировали для того, чтобы вокруг якобы исходящей от нее опасности объединять союзников.

    По сути, трансатлантическое единство держится во многом именно на стимулировании образа российской угрозы, о которой на всех углах говорят США и проамериканские силы в Европе. Создание системы коллективной безопасности с участием России обнулит эту угрозу, а значит, и лишит НАТО (ключевой элемент американского контроля за европейскими делами) любого военно-политического смысла.

    Нет веры

    Наконец, здесь есть психологический момент. Вашингтон не готов договариваться с Москвой на равных просто потому, что не готов ее воспринимать как равную. Не готов воспринимать Россию как великую державу и давать ей, по сути, такие же права, как и другим великим державам. Признание равенства может стать прецедентом, который лишит Америку глобальный гегемонии, превратит ее в лучшем случае в первую среди равных. Именно поэтому США не готовы сейчас конструктивно разговаривать с Россией. Но, с другой стороны, и Россия не готова сейчас к конструктивным переговорам с США. И главной причиной этой неготовности является недоверие к американцам.

    Недоверие к тому, что Соединенные Штаты выполнят взятые на себя обязательства. Что Соединенные Штаты, которые сейчас могут согласиться на отказ от принятия Украины в НАТО, через полгода не изменят свою точку зрения и не скажут что-то про «суверенное дело Украины». Да какое там полгода – буквально через пару месяцев внутриполитическая ситуация в США изменится. Республиканская партия, которая, скорее всего, возьмет Конгресс, будет саботировать абсолютное большинство решений действующей администрации. В том числе и потенциальную сделку между Путиным и Байденом, которая теоретически может быть заключена.

    А для такого саботажа у Конгресса есть все полномочия, ведь именно он отвечает за выделение финансов на американскую внешнюю политику. Да и вообще может эту внешнюю политику контролировать – вплоть до изменения уже подписанных президентом соглашений. Именно поэтому любые договоренности с США могут быть соглашениями в одни ворота, когда Россия будет исполнять взятые на себя обязательства, а Америка – нет. Более того, США могут попытаться воспользоваться достигнутым соглашением для того, чтобы заморозить конфликт и за это время полностью перевооружить Украину.

    Такие соглашения Российской Федерации не нужны. Куда более выгодным соглашением будут договоренности, достигнутые после того, как Москва выполнит все военно-политические задачи в рамках СВО.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •