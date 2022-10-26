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26 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин

Иран готов поставить 40 газовых турбин в Россию Imago/Global Look Press
Иран удивил неожиданным заявлением о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. И речь в этом случае идет не о турбинах для российских газопроводов, а о турбинах для тепловых электростанций. Газовые турбины – это далеко не массовый товар, и контракт на такое большое количество турбин может претендовать на звание сделки века. Однако нужно ли России столько иранских турбин? Подробности...
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Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

Киев обвиняет Богуслаева в продаже России авиадвигателей для военной техники ssu.gov.ua
Киев заявил, что может обменять на украинских военнопленных руководителя запорожского авиапредприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, арестованного СБУ за пособничество России. С одной стороны, российскому авиапрому будет полезен опыт такого специалиста по производству авиадвигателей. С другой стороны, личность Богуслаева столь неоднозначна, что Москве стоит все тщательно взвесить перед тем как принимать решение об обмене, считают эксперты.  Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Как в США усмирили бунт «пророссийских» политиков

Конгресс США все еще преподносит сюрпризы REUTERS/Jonathan Ernst
Исключительный случай произошел в американской политике – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к президенту Байдену, а поводом для этого послужила российская спецоперация на Украине. Но еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно. Что же произошло? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Судьба Молдавии решится одновременно с судьбой Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для нас молдаване – не пешка на мировой шахматной доске, а родной братский народ. Православный народ, который веками развивался под влиянием русской культуры. Но на сегодняшний день восстановление связей между Россией и Молдавией полностью зависит от результатов СВО. Подробности...

Почему бронежилет стоит так дорого и что с этим делать

Станислав Смагин
Станислав Смагин, политолог, публицист, военнослужащий 107-го батальона Народной милиции ДНР
Простой подсчет показывает, насколько могут быть оптимизированы цены и снижен накал «бронежилетной» проблемы, если ей будут заниматься малые предприятия. Подробности...
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Польша готовит «третий зимний поход» на Украину

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы помощь Киеву в ходе вооруженного конфликта – это своеобразная инвестиция, о чем свидетельствуют заявления высокопоставленных польских чиновников. Подробности...
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Киев расписал трофеи за победу над Россией

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Зачем Зеленскому «грязная бомба»

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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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  • Херсонское
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    Как в США усмирили бунт «пророссийских» политиков

    Конгресс США все еще преподносит сюрпризы
    		   26 октября 2022, 08:26
    Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Исключительный случай произошел в американской политике – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к президенту Байдену, а поводом для этого послужила российская спецоперация на Украине. Но еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно. Что же произошло?

    В России принято говорить о «Западе» как нашем противнике – даже несмотря на то, что Запад не един. Многие называют нашим противником Соединенные Штаты – хотя очевидно, что даже там существуют внутренние разногласия между условными демократами и республиканцами. Однако сегодняшние события четко продемонстрировали, что даже о Демократической партии США сейчас нельзя говорить, как о каком-то целостном механизме. А всё, как обычно, из-за России и Украины.

    Так, 25 октября The Washington Post рассказала о письме 30 конгрессменов-демократов (то есть примерно 13,5% от всех демократов, сидящих в Палате представителей США) к президенту США Байдену. В письме говорилось о необходимости сменить подход Америки к событиям на Украине. Конгрессмены призвали Джозефа Байдена совместить военную помощь Украине с «проактивным дипломатическим давлением, а также удвоить усилия для поиска реалистичных условий для прекращения огня».

    А «реалистичных» – это именно с учетом условий, выдвинутых Москвой. То есть без всяких «возвращений на границы 1991 года», о котором говорит Киев. И даже не возвращение на границы февраля 2022 года (о чем говорил Киев до тех пор, пока не занял совсем радикальную позицию).

    При этом они, демократы, давали понять, что не против вовлечения США как такового. «Мы, как демократы, едины в нашей безоговорочной приверженности поддержке Украины в ее борьбе за свою демократию и свободу перед лицом незаконного и возмутительного российского вторжения», – заявила лидер тридцатки и по совместительству так называемого прогрессистского кокуса (то есть группы депутатов, объединенных одной идеей) Палаты представителей Конгресса Прамила Джайпал.

    Речь шла именно о том, что отсутствие дипломатического процесса ведет к прямому российско-американскому столкновению. «Учитывая разрушения, вызванные этой войной для Украины и мира, а также риск катастрофической эскалации, мы считаем, что в интересах Украины, Соединенных Штатов и мира избежать продолжительного конфликта», – говорится в письме.

    В Москве на документ отреагировали со сдержанным оптимизмом – российские политики не отрицают необходимости прямых российско-американских переговоров по Украине.

    «В сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева. Оно связано с позицией Вашингтона. И если конфликт как-то прекращать, то танцевать придется от печки. Уже неплохо», – заявил сенатор Константин Косачев.

    Что же касается Белого дома, то тут всё было сложнее – администрация, видимо, посчитала позицию 30 конгрессменов чуть ли не предательской. Ведь как следует из текста письма, конгрессмены позиционировали себя как «законодатели, ответственные за расходование десятков миллиардов долларов налогоплательщиков США на военную помощь в конфликте» (если быть точнее, то 54 миллиардов долларов – именно столько было выделено). А миллионы налогоплательщиков крайне недовольны ростом расходов на Украину в условиях нынешних экономических проблем в Соединенных Штатах. И недовольны эти миллионы накануне важнейших промежуточных выборов в американский Конгресс.

    По данным The Washington Post, письмо «может усилить давление на президента Байдена в ситуации, когда он пытается сохранить внутреннюю поддержку действий США в этой войне, сам регион входит в потенциально сложную зиму, а республиканцы угрожают в случае занятия Конгресса прекратить помощь Украине». Именно поэтому Белый дом негативно отреагировал на их письмо.

    Представитель администрации США Джон Кирби фактически отверг предложение, заявив, что США не намерены вести переговоры с Россией без участия Украины. Тем самым поставив на них жирный крест. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил себе и всей украинской власти вести переговоры с Владимиром Путиным – и это означает, что либо Зеленскому надо публично отменять этот закон (и тем самым попадать под каток националистов, теряя лицо), либо участвовать в переговорах незаконно, тем самым обнуляя и без того крайне слабую веру в то, что он будет выполнять взятые на себя обязательства.

    Более того, по словам Кирби, именно Владимир Зеленский должен определять, как выглядит «успех» Украины и когда начинать переговоры. Если первый тезис можно трактовать по-разному (в том числе и как готовность США отказаться от возвращения к статус-кво февраля 2022 года – если Зеленский посчитает, что «успехом» является сохранение оставшейся ныне части Украины под его контролем), то предоставление Украине право определять время начала переговоров нельзя расценить иначе чем отказ Америки от переговоров.

    Да, сторонники теории «Зеленский управляется из Вашингтона» скажут, что это лишь дипломатический оборот Кирби. Что по приказу из США Зеленский всё сделает в лучшем виде. Однако последние события (включая пресловутый отказ от переговоров с Россией, распечатанное на бумажке за считанные минуты заявление об ускоренном вступлении в НАТО и т. п.) показывают, что Зеленский играет в свою игру. И его позиции тут ближе к бескомпромиссной линии, которую занимают в украинском вопросе британцы и поляки.

    К отрицанию Кирби добавилось возмущение со стороны коллег-однопартийцев. «Это письмо – предложение оливковой ветви для военного преступника, который проигрывает войну», – заявил конгрессмен-демократ Джейк Окинклосс.

    И вот подписанты посыпались. Один из них – Марк Покан – сказал, что документ был написан в июле, и «я понятия не имею почему его сейчас опубликовали», в «столь неудачное время».

    «Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор много что изменилось. Я бы не подписала его сегодня», – заявила еще один член «Группы 30» Сара Джейкобс, не уточнив, что именно изменилось. В итоге само письмо было отозвано.

    Правда, отзыв письма отнюдь не означает, что демократы преодолели раскол – скорее наоборот, они попытаются замести сор назад под половик. Вместо реальных дискуссий и выработки прагматичного подхода по поставкам оружия, объему помощи и т. п. Демократическая партия предпочитает проводить инерционную политику «помощи до полной победы Украины».

    Итогом этой политики может быть лишь углубление раскола – ведь далеко не все демократы готовы принести свои карьеры на алтарь данной политики. Особенно на фоне того, как республиканцы готовятся взять Конгресс и начать ревизию этой политики на предмет целесообразности потраченных средств, а также наличия там схем распила украинской помощи. 


     
     
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