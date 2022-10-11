Космос снова стал надеждой на будущее

На Международную космическую станцию отправился американский корабль Crew Dragon, на борту которого находилась, в частности, наша соотечественница – Анна Кикина. Фотографии привлекательной женщины в скафандре мелькают и на наших, и на американских ресурсах – причем освещение этого события выглядит, учитывая обстановку в мире, поразительно благожелательным. Американцам особенно нравится, что Кикина – женщина, и ее полет в космос является еще одним свидетельством равноправия.

Эта новость выглядит неожиданной на общем фоне – русская и американцы вместе отправляются в космос, чтобы согласно трудиться в крайне замкнутом пространстве, в то время как на Земле воинственные блогеры уже всерьез разговаривают о ядерной войне между нашими странами. Но среди ожидаемо плохих новостей, эта – неожиданно хорошая – стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Как заметил один комментатор, «можно быть уверенным в двух вещах – после войны наступает мир, а освоение космоса неизбежно».

Космические полеты – особенно совместные космические полеты – это всегда прорыв в будущее; конечно, это чувство прорыва было острее в самом начале космической эры, но оно есть и сейчас.

Космос – это не только мечта о других мирах. Это мечта о нашем мире, который может быть другим. Космос помогает увидеть нашу Землю со стороны – такую маленькую на фоне Вселенной. Он помогает увидеть единство человеческого рода. В космической фантастике люди часто выступают как одна раса – человеческая раса; и как одна национальность – земляне. Они борются с инопланетными чудовищами, природными силами космоса – но не друг с другом. Космический корабль – это прообраз будущего Земли, где люди самого разного происхождения работают вместе.

Я еще застал – ребенком – программу «Союз-Аполлон», «рукопожатие в космосе», когда в 1975 году советский и американский космические корабли состыковались на орбите. Это была эпоха острого идеологического противостояния и в целом довольно недружественных отношений между двумя странами. Только что завершилась кровопролитная война во Вьетнаме, в которой СССР щедро поддерживал Вьетконг. Геополитически соперничающие сверхдержавы прилагали немало усилий, чтобы напакостить друг другу.

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Из советских СМИ едва ли можно было узнать что-то положительное о США – лишь о преступности, расизме, безработице и других обязательных «язвах капитализма». Американская печать была у нас недоступна, но в ней тоже едва ли можно было найти много добрых слов об СССР. Но об американских участниках программы «Союз-Аполлон» у нас писали очень тепло; сам факт «рукопожатия в космосе» широко праздновался и прославлялся советскими СМИ. Изображение двух состыковавшихся кораблей было повсюду – даже на коробках спичек и пачках сигарет.

Это может удивить некоторых современных читателей, но и о лунной программе NASA в СССР писали вполне благожелательно (вы можете найти в интернете мою любимую детскую книжку «Лунариум» с подробным ее описанием). Никому тогда и в голову не приходило отрицать высадку американцев на Луне.

Конечно, космос был ареной соперничества – каждая из сверхдержав хотела показать свое превосходство, но в этом состязании было какое-то спортивное благородство. Люди гордились космическими достижениями своей страны и уважали достижения чужой.

Космос был образом того будущего, которое мы все себе хотим – будущего, где нас ждут поразительные открытия, а люди рискуют и совершают подвиги в борьбе не друг с другом, а со слепыми силами Вселенной.

Он остается таким образом и сейчас – «покорители космоса», как их называли в советские годы, обмениваются рукопожатиями и летят вместе работать, несмотря на острую враждебность между странами, несмотря на все кампании по «отмене», несмотря на висящий в воздухе страх.

За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это.