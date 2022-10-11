Космос снова стал надеждой на будущее

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11 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как российские войска обманывают ПВО Украины

ПВО Украины работает против российских ракет – но не может справиться с ними Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Утром 11 октября Россия продолжила нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. А накануне российские Вооруженные силы выпустили по целям на Украине более ста дальнобойных ракет – такого не было очень давно. Что означают эти удары с военной точки зрения, какой эффект они будут иметь и почему ПВО Украины не смогла с ними справиться?  Подробности...
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Украинские войска разрушает «Герань»

Такие обломки все чаще находят на Украине кадр из видео
На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Космос снова стал надеждой на будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это. Подробности...

Свой выбор Украина сделала сама

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Им не жалко не только Россию и россиян (это само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий Зеленского, а прямо-таки необходимый ему вариант развития событий. Подробности...
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Время быть жесткими

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Теракт на Крымском мосту и особенно расстрел в Купянске доказывают, что наше дело правое, и даже святое. Это война с беспредельщиками и нацистами майданной Украины. За совершенные деяния ее настигает и еще будет настигать возмездие – жестокое, но справедливое. Подробности...
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Лукашенко включился в спецоперацию

Возмездие за Крымский мост. Главное

Грузия и Казахстан. Когда рванет?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Космос снова стал надеждой на будущее

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		11 октября 2022, 11:54

    На Международную космическую станцию отправился американский корабль Crew Dragon, на борту которого находилась, в частности, наша соотечественница – Анна Кикина. Фотографии привлекательной женщины в скафандре мелькают и на наших, и на американских ресурсах – причем освещение этого события выглядит, учитывая обстановку в мире, поразительно благожелательным. Американцам особенно нравится, что Кикина – женщина, и ее полет в космос является еще одним свидетельством равноправия.

    Эта новость выглядит неожиданной на общем фоне – русская и американцы вместе отправляются в космос, чтобы согласно трудиться в крайне замкнутом пространстве, в то время как на Земле воинственные блогеры уже всерьез разговаривают о ядерной войне между нашими странами. Но среди ожидаемо плохих новостей, эта – неожиданно хорошая – стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Как заметил один комментатор, «можно быть уверенным в двух вещах – после войны наступает мир, а освоение космоса неизбежно».

    Космические полеты – особенно совместные космические полеты – это всегда прорыв в будущее; конечно, это чувство прорыва было острее в самом начале космической эры, но оно есть и сейчас.

    Космос – это не только мечта о других мирах. Это мечта о нашем мире, который может быть другим. Космос помогает увидеть нашу Землю со стороны – такую маленькую на фоне Вселенной. Он помогает увидеть единство человеческого рода. В космической фантастике люди часто выступают как одна раса – человеческая раса; и как одна национальность – земляне. Они борются с инопланетными чудовищами, природными силами космоса – но не друг с другом. Космический корабль – это прообраз будущего Земли, где люди самого разного происхождения работают вместе.

    Я еще застал – ребенком – программу «Союз-Аполлон», «рукопожатие в космосе», когда в 1975 году советский и американский космические корабли состыковались на орбите. Это была эпоха острого идеологического противостояния и в целом довольно недружественных отношений между двумя странами. Только что завершилась кровопролитная война во Вьетнаме, в которой СССР щедро поддерживал Вьетконг. Геополитически соперничающие сверхдержавы прилагали немало усилий, чтобы напакостить друг другу.

    Из советских СМИ едва ли можно было узнать что-то положительное о США – лишь о преступности, расизме, безработице и других обязательных «язвах капитализма». Американская печать была у нас недоступна, но в ней тоже едва ли можно было найти много добрых слов об СССР. Но об американских участниках программы «Союз-Аполлон» у нас писали очень тепло; сам факт «рукопожатия в космосе» широко праздновался и прославлялся советскими СМИ. Изображение двух состыковавшихся кораблей было повсюду – даже на коробках спичек и пачках сигарет.

    Это может удивить некоторых современных читателей, но и о лунной программе NASA в СССР писали вполне благожелательно (вы можете найти в интернете мою любимую детскую книжку «Лунариум» с подробным ее описанием). Никому тогда и в голову не приходило отрицать высадку американцев на Луне.

    Конечно, космос был ареной соперничества – каждая из сверхдержав хотела показать свое превосходство, но в этом состязании было какое-то спортивное благородство. Люди гордились космическими достижениями своей страны и уважали достижения чужой.

    Космос был образом того будущего, которое мы все себе хотим – будущего, где нас ждут поразительные открытия, а люди рискуют и совершают подвиги в борьбе не друг с другом, а со слепыми силами Вселенной.

    Он остается таким образом и сейчас – «покорители космоса», как их называли в советские годы, обмениваются рукопожатиями и летят вместе работать, несмотря на острую враждебность между странами, несмотря на все кампании по «отмене», несмотря на висящий в воздухе страх.

    За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это.

     

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