Вашингтон гонит вассалов на войну

Что кажется самым странным в диверсии на нитках «Северных потоков», так это то, что их организаторы даже не пытались маскировать свои действия. Три ветки были выведены из строя практически одновременно и одним и тем же способом, что сразу исключило версию о том, что падение давления произошло по каким-то нерукотворным причинам. На четвертой, видимо, заряд в первый раз не сработал, поэтому потребовалось дополнительное время на то, чтобы довести работу до конца.

При этом все предварительные действия военно-морских сил США в районе будущих диверсий производились нарочито публично – в рамках учений, освещавшихся СМИ, со множеством полетов вертолетов над трубопроводами, с озвученной публично темой испытания беспилотных подводных аппаратов. Как будто для того, чтобы ни у кого и сомнений не было в том, кто этот удар нанес.

Не поверю, что американские спецслужбы за годы после окончания Холодной войны разучились элементарным приемам конспирации. Например, в операции могли быть задействованы гражданские суда под нейтральными флагами, аварии могли быть замаскированы под случайности. При этом не обязательно было все их проводить в одном месте.

Не поверю, что у США нет достаточных ресурсов, чтобы организовать теракты на территории той же Германии, или даже в России. Причем обставить всё как несчастные случаи. Пожар на перекачивающей станции или в газохранилище, врезавшийся в трубу карьерный самосвал, падение самолета и т.д. Методов-то много, а те же турбины заменить будет не дешевле, чем отремонтировать трубу под водой.

Да, на суше восстановить инфраструктуру получится быстрее, но кто помешает затем повторить атаку в другом месте и другими средствами? Этот же вопрос стоит задать и применительно к последствиям нынешних диверсий. Восстановить трубы можно, но долго ли они после этого проработают? Да и нужно ли, если европейские власти и без того послушны воле Вашингтона настолько, что ещё до всяких боевых действий на Украине под надуманными предлогами морозили «Северный поток – 2», а теперь и первый оставили без турбин с не менее нелепым оправданием? И вообще наговорили столько, что любые уступки России для них сейчас эквивалентны политической смерти – сами же загнали свои страны в ситуацию дефицита энергоресурсов под предлогом того, что прощать России СВО нельзя!

Что, кстати, ставит ещё один вопрос – зачем наносить удар по неработающим трубопроводам? Насколько серьезный ущерб это нанесет Газпрому? С учетом того, что рост поставочных цен на наш газ уже окупил расходы на строительство обоих «потоков», а теперь ещё и западным страховым компаниям придется возмещать ущерб под угрозой полной потери репутации.

Есть попытки объяснить удар стремлением освободить рынок для американского сжиженного газа. Но его поставки в этом году и без того выросли практически вдвое, и вряд ли могут быть существенно увеличены в ближайшее время, хотя бы потому, что для строительства новых терминалов по регазификации нужны время и деньги. То есть это в любом случае перспектива куда более дальнего времени, чем возможное восстановление трубопровода. Да и удар по трубам, идущим через Турцию, привел бы к освобождению значительно большей доли европейского рынка.

А «Газпром», тем временем, не очень-то и цепляется за возможность продолжать поставки газа в Европу. Во всяком случае, настоял на оплате в рублях под угрозой прекращения поставок и в случае Польши угрозу реализовал, на компромиссы по вопросам турбин для «СП-1» не пошел, а украинскому «Нафтогазу» и вовсе грозит перекрыть крантик, если тот ещё раз вылезет с исками по оплате за непредоставленные услуги. Да и в рамках выхода боевых действий на Украине на новый уровень лишить Украину газа не будет излишним. А вот этого США явно не хотят, иначе проще всего было подорвать трубы на Украине, при этом заявив, что это результат российских ударов.

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Да ещё и неясно, стоит ли вообще европейский рынок того, чтобы за него теперь бороться? Ведь если энергоемкие производства закроются из-за дороговизны энергии и переедут в другие страны, это, кроме прочего, будет означать и сильное снижение потребления. В том числе и бытового, поскольку люди, оставшиеся без работы, и за тепло и свет в домах заплатить не смогут. А ведь это не единственная причина для сокращения производства в Европе – прекращение поставок в Россию и покупки у нас многих видов сырья тоже серьезно бьет по рентабельности.

Всё-таки мне представляется, что цель диверсии на трубопроводах через Балтику иная. Удар нанесен демонстративно, чтобы не оставалось сомнений, что его нанесли США. Хотя на Западе и сопроводили его очередными обвинениями в адрес России, но это даже для доверчивой европейской публики шито белыми нитками.

Теперь американские спецслужбы могут организовать в Европе любую диверсию, немного лучше заметя следы, и все их европейские шавки зальются воем, обвиняя Россию и требуя войны с агрессором. Мол, это российская месть. И первый кандидат на это Польша, а поводом может стать диверсия на только что открытом газопроводе из Норвегии.

Так что заявление НАТО о жестком ответе на удары по европейской инфраструктуре, которое так удивило публику, вполне вероятно, относится не к прошлым диверсиям, а к будущим.