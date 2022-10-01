Вашингтон гонит вассалов на войну

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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Посол ЛНР Мирошник: «Дальше ситуация для Украины будет только ухудшаться»

«Ребятам на передовой пока придется нелегко, но за ними – Россия», – отметил Мирошник Вадим Савицкий/ТАСС
«Теперь четыре новых региона – неотъемлемая часть России, поэтому в них могут и должны расположиться структуры Минобороны РФ. Надеюсь, там сосредоточатся все наши боевые возможности, чтобы нанести тотальный удар», – сказал газете ВЗГЛЯД посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. В пятницу в Москве были подписаны договоры о воссоединении с Россией четырех территорий Донбасса и Новороссии, в том числе ЛНР. Подробности...
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Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
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Как американский майор-трансгендер пыталась помочь России

Джейми Ли Генри, майор медицинской службы в отставке - и подозреваемая в шпионаже в пользу России US Army
«Чувство патриотизма к России». Именно так ФБР США объясняет мотивы, которыми руководствовалась бывшая майор американских вооруженных сил, задержанная за попытку сотрудничества с российской разведкой. Пикантность этой истории придает то, что задержанной оказалась самый знаменитый трансгендер американской армии. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Вашингтон гонит вассалов на войну

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Заявление НАТО о жестком ответе на удары по европейской инфраструктуре, которое так удивило публику, вполне вероятно, относится не к прошлым диверсиям, а к будущим. Подробности...

Финансовую панику в России раздувают с Украины

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Поддаваться панике – однозначно сделать плохо и себе, и обществу. Досрочное изъятие вклада – это потеря процентов, плюс очереди у банкоматов и к операционистам банка, а также прочие неудобства. Подробности...

Путин окончательно сбросил маски с Запада

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед. Подробности...
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Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 4 комментария

Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 4 комментария
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    морская инфраструктура


    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

    зона боевых действий


    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    наихудший сценарий


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    Геворг Мирзаян: Что будет после референдумов

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Владислав Исаев

    Вашингтон гонит вассалов на войну

    Владислав Исаев
    политолог
    		1 октября 2022, 14:15

    Что кажется самым странным в диверсии на нитках «Северных потоков», так это то, что их организаторы даже не пытались маскировать свои действия. Три ветки были выведены из строя практически одновременно и одним и тем же способом, что сразу исключило версию о том, что падение давления произошло по каким-то нерукотворным причинам. На четвертой, видимо, заряд в первый раз не сработал, поэтому потребовалось дополнительное время на то, чтобы довести работу до конца.

    При этом все предварительные действия военно-морских сил США в районе будущих диверсий производились нарочито публично – в рамках учений, освещавшихся СМИ, со множеством полетов вертолетов над трубопроводами, с озвученной публично темой испытания беспилотных подводных аппаратов. Как будто для того, чтобы ни у кого и сомнений не было в том, кто этот удар нанес.

    Не поверю, что американские спецслужбы за годы после окончания Холодной войны разучились элементарным приемам конспирации. Например, в операции могли быть задействованы гражданские суда под нейтральными флагами, аварии могли быть замаскированы под случайности. При этом не обязательно было все их проводить в одном месте.

    Не поверю, что у США нет достаточных ресурсов, чтобы организовать теракты на территории той же Германии, или даже в России. Причем обставить всё как несчастные случаи. Пожар на перекачивающей станции или в газохранилище, врезавшийся в трубу карьерный самосвал, падение самолета и т.д. Методов-то много, а те же турбины заменить будет не дешевле, чем отремонтировать трубу под водой.

    Да, на суше восстановить инфраструктуру получится быстрее, но кто помешает затем повторить атаку в другом месте и другими средствами? Этот же вопрос стоит задать и применительно к последствиям нынешних диверсий. Восстановить трубы можно, но долго ли они после этого проработают? Да и нужно ли, если европейские власти и без того послушны воле Вашингтона настолько, что ещё до всяких боевых действий на Украине под надуманными предлогами морозили «Северный поток – 2», а теперь и первый оставили без турбин с не менее нелепым оправданием? И вообще наговорили столько, что любые уступки России для них сейчас эквивалентны политической смерти – сами же загнали свои страны в ситуацию дефицита энергоресурсов под предлогом того, что прощать России СВО нельзя!

    Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Что, кстати, ставит ещё один вопрос – зачем наносить удар по неработающим трубопроводам? Насколько серьезный ущерб это нанесет Газпрому? С учетом того, что рост поставочных цен на наш газ уже окупил расходы на строительство обоих «потоков», а теперь ещё и западным страховым компаниям придется возмещать ущерб под угрозой полной потери репутации.

    Есть попытки объяснить удар стремлением освободить рынок для американского сжиженного газа. Но его поставки в этом году и без того выросли практически вдвое, и вряд ли могут быть существенно увеличены в ближайшее время, хотя бы потому, что для строительства новых терминалов по регазификации нужны время и деньги. То есть это в любом случае перспектива куда более дальнего времени, чем возможное восстановление трубопровода. Да и удар по трубам, идущим через Турцию, привел бы к освобождению значительно большей доли европейского рынка.

    А «Газпром», тем временем, не очень-то и цепляется за возможность продолжать поставки газа в Европу. Во всяком случае, настоял на оплате в рублях под угрозой прекращения поставок и в случае Польши угрозу реализовал, на компромиссы по вопросам турбин для «СП-1» не пошел, а украинскому «Нафтогазу» и вовсе грозит перекрыть крантик, если тот ещё раз вылезет с исками по оплате за непредоставленные услуги. Да и в рамках выхода боевых действий на Украине на новый уровень лишить Украину газа не будет излишним. А вот этого США явно не хотят, иначе проще всего было подорвать трубы на Украине, при этом заявив, что это результат российских ударов.

    Да ещё и неясно, стоит ли вообще европейский рынок того, чтобы за него теперь бороться? Ведь если энергоемкие производства закроются из-за дороговизны энергии и переедут в другие страны, это, кроме прочего, будет означать и сильное снижение потребления. В том числе и бытового, поскольку люди, оставшиеся без работы, и за тепло и свет в домах заплатить не смогут. А ведь это не единственная причина для сокращения производства в Европе – прекращение поставок в Россию и покупки у нас многих видов сырья тоже серьезно бьет по рентабельности.

    Всё-таки мне представляется, что цель диверсии на трубопроводах через Балтику иная. Удар нанесен демонстративно, чтобы не оставалось сомнений, что его нанесли США. Хотя на Западе и сопроводили его очередными обвинениями в адрес России, но это даже для доверчивой европейской публики шито белыми нитками.

    Теперь американские спецслужбы могут организовать в Европе любую диверсию, немного лучше заметя следы, и все их европейские шавки зальются воем, обвиняя Россию и требуя войны с агрессором. Мол, это российская месть. И первый кандидат на это Польша, а поводом может стать диверсия на только что открытом газопроводе из Норвегии.

    Так что заявление НАТО о жестком ответе на удары по европейской инфраструктуре, которое так удивило публику, вполне вероятно, относится не к прошлым диверсиям, а к будущим.

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