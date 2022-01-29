Зачем изгонять бесов из Ленина

Взгляд
29 января, суббота  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров

Есть шанс, что вооружения США, в том числе ракетные, будут вновь ограничены договорами U.S. Navy/ZUMA/Global Look Press
США и НАТО, на первый взгляд, ответили России отказом по самым важным для Москвы аспектам вроде нерасширения НАТО на Восток. При этом Америка сделала Кремлю свои предложения, которые могут казаться второстепенными: вернуться к договору по открытому небу и ДРСМД. Но на самом деле, реанимация этих договоренностей может стать стартом к заключению более масштабных соглашений по гарантиям безопасности. Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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Великий советский разведчик нервирует Японию даже в могиле

Прах Рихарда Зорге может быть перенесен в Россию Репродукция Фотохроники ТАСС
Официальный Токио крайне неопределенно отреагировал на инициативу перенести прах легендарного разведчика Рихарда Зорге из Японии в Россию, на Родину. Почему японцы даже сегодня воспринимают Зорге неоднозначно и нервно – и какое отношение это имеет к проблеме Южных Курил? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем изгонять бесов из Ленина

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Пропасть существует, о ней надо знать, но в нее не нужно вглядываться. Христианин ищет света, а не тьмы, Бога, а не бесов. Подробности...

Кризис вокруг Украины остановил расширение НАТО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа не проголосует за возможное вступление Украины в НАТО – причем, вероятно, такую позицию займут уже не одна–две страны, а большинство европейских государств. Аналогичным голосование будет по Молдавии и Грузии. Подробности...
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Либералы тащат в политику педофилию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Худиев

    Зачем изгонять бесов из Ленина

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		29 января 2022, 12:00

    История, разошедшаяся по интернету – рассказ бывшего схиигумена Сергия о том, как он совершал специальный молебен над телом Ленина в Мавзолее, чтобы покончить со «странностями», которые происходили в этом месте. Трудно понять, насколько она правдива – либо некие неназванные «офицеры», которые призвали схиигумена совершить обряд, явно нарушали свои обязанности, либо вся история просто недостоверна.

    Но люди всегда испытывали интерес к мистическому, и о самой практике изгнания бесов – и ее возможном отношении к телу Ленина – стоит сделать некоторые пояснения.

    Практика экзорцизма восходит к Евангелию. Господь Иисус изгонял бесов и поручил это ученикам. Нам стоит уточнить, о ком идет речь. Люди – не единственные разумные существа во вселенной; еще до людей Бог сотворил ангелов. Как и люди, они созданы, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Как и люди, они обладают интеллектом и свободной волей. Но, в отличие от нас, обладающих и душой, и телом, ангелы – чистые духи. У них нет материальных тел.

    Еще до появления людей, часть ангелов впали в гордыню и восстали против Бога, превратившись в бесов, падших духов. Глава этого мятежа называется «сатаной» (то есть «противником») и дьяволом (это слово значит «клеветник»). Падшие духи питают великую ненависть к Богу и людям, и цель, которую они преследуют – разрушить Божие творение и, особенно, отношения Бога и человека.

    Средство, к которому они чаще всего прибегают – обман, и сам Христос называет сатану «отцом лжи». Обычно деятельность бесов проявляется в попытках вовлечь человека в грех и упорное нераскаяние. Но бывают (гораздо реже) и другие проявления демонического воздействия. Его крайняя форма – это одержимость, когда бес контролирует тело несчастного человека, как если бы оно принадлежало ему: говорит его языком или бьет его руками.

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    Экзорцизм – это освобождение человека от этого бесовского присутствия. И тут важно проявлять тщательную рассудительность, и не видеть одержимость там, где ее нет. Замечательный христианский писатель Клайв Льюис писал: «Есть два равносильных и противоположных заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом приветствуют и материалиста, и любителя черной магии».

    Далеко не всякий человек, который ведет себя пугающе и неадекватно, одержим бесами – он может нуждаться, скорее, в помощи психолога или психиатра. Я знаю православных психиатров – и их благородная профессия, конечно же, находится в полном согласии с учением Церкви. Как и далеко не всякий злодей является в буквальном смысле одержимым. Мы склонны называть чрезвычайно злых и испорченных людей «бесноватыми», но это неверно. Они вполне контролируют свое тело и, скажем, приказы, которые они отдают (или подписывают) отдают они сами – а не бесы их устами или руками.

    В каком-то отношении это хуже – бесноватый является жертвой захватившей его чуждой силы, злодей сам избирает ненавидеть Бога и людей, и солидаризироваться в этом с падшими духами. В этом отношении Владимир Ульянов (Ленин) не был бесноватым. Он ненавидел Бога и людей – и особенно людей Церкви – по своей свободной воле. Даже при жизни из него было бы бессмысленно изгонять бесов. Тем более, это совершенно пустая манипуляция над его мертвым телом.

    Хуже того, необоснованные попытки изгнания бесов могут быть чем-то фальшивым, греховным и играющим на пользу тем самым силам, с которыми, теоретически, ведется борьба. Они могут быть продиктованы желанием экзорциста заявить о себе, как о человеке великой духовной власти, грозном и могучем чудотворце, и отражать его гордыню и властолюбие. В монастыре, где служил теперь уже бывший иеромонах Сергий, «отчитки» превращались в почти голливудские представления, где предполагаемые бесы устами одержимых давали подробный отчет в своих кознях – какие бесы заведуют интернетом, а какие – «всемирным правительством».

    Такая практика опроса бесов давно вызывала возражения у других православных священников – как можно доверять информации, полученной от нечистых духов (если это они)? Ведь главное их качество – это изощренная лживость. Вообще, вступать в подробные собеседования с бесами, хотя бы и под предлогом их изгнания – крайне опасная и неуместная практика. Затягивающий интерес к демоническому может привести к тяжелому духовному повреждению.

    Человек может оказаться под бесовским влиянием по разным причинам – чаще всего, из-за увлечения оккультным. Покинутая женщина, которая пытаться отомстить своему «бывшему» при помощи «черной магии», предприниматель, который пытается повредить конкуренту оккультными методами, вообще люди, пытающиеся приобрести власть и могущество таким образом, сами приглашают бесов в свою жизнь. Человека может сделать уязвимым и старая обида, из-за которой он продолжает питать в своей душе гнев и ненависть.

    Но чтобы избежать такой беды, нужны, обычно, не специальные обряды экзорцизма – подлинная необходимость в них возникает крайне редко. Нужно нечто гораздо более простое, доступное и не связанное со спецэффектами – покаяние. Нужно порвать с прежними грехами, которые открыли дверь духовному злу. Избавиться от книг или предметов, связанных с оккультизмом. Получить отпущение грехов в таинстве исповеди. Молиться и участвовать в литургической жизни Церкви. Вести нравственную жизнь и удаляться от зла.

    Бесы реальны, но в центре христианской жизни находится Христос, а никак не они. Пропасть существует, о ней надо знать, но в нее не нужно вглядываться. Христианин ищет света, а не тьмы, Бога, а не бесов.

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