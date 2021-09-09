Богатые страны хотят выйти из ЕС

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9 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
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У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

Получить сертификаты «Северному потоку – 2» будет непросто Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Стройка «Северного потока – 2» окончена. Но его ярые противники – Украина и Польша – ухватились за следующую проблему газопровода. России надо получать сразу два сертификата. Один – технический, куда «лезет» не имеющая к этому отношения польская госкомпания. Другой – сертификат независимого оператора, которым решила стать Украина для управления «Северным потоком – 2». Что это за два сертификата и в чем сложность их получения?  Подробности...
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Киев готовится выйти из Минских соглашений

Украина втихаря саботирует все решения парижского саммита 2019 года Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Запад, подыгрывая Украине, предпринял попытку «смягчить», а по сути выхолостить Минские соглашения в рамках подготовки саммита глав государств «нормандской четверки». Тем временем Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Подробности...
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Внук Королева поддержал конкуренцию с Маском в космосе

Ради встречи с внуком и правнуком Королева Илон Маск внес изменения в свой сверхплотный график facebook.com/andrey.korolev.moscow
«Илон Маск уверен, что достижения корпорации SpaceX базируются на труде титанов, к числу которых он относит и Сергея Павловича Королева», – рассказал Андрей Королев, внук одного из основателей советской космонавтики. Он поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от встречи с американским миллиардером-изобретателем Маском и от посещения завода космической компании SpaceX. Подробности...
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Скандал с «33 вагнеровцами» станет новым американским поводком для Зеленского

В США считают, что Зеленский не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Телеканал CNN сообщил, что в прошлогодней попытке СБУ захватить российских граждан в Белоруссии участвовало ЦРУ. В ФСБ отметили правдивость данной информации, а на Украине решили отрицать изложенные в сюжете сведения, причем в грубой форме. С какой целью CNN раскрыл роль ЦРУ в этой операции и как публикация новых данных отразится на президенте Зеленском?  Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Богатые страны хотят выйти из ЕС

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Венгрии и Польше начались разговоры о выходе из Евросоюза. Ранее об этом подумывала Греция. Но вероятность того, что ЕС покинут эти страны, пока невелика. Несколько больше шансов у других - более богатых - стран. Подробности...

Байден не снял Украину с «минского крючка»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе. Подробности...
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Советские Ленины были талантливее нынешних Калашниковых

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество. Подробности...
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Уничтожить репетиторов ради детей

Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Вадим Трухачёв

    Богатые страны хотят выйти из ЕС

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		9 сентября 2021, 17:09

    Сразу несколько событий последнего времени поставили на повестку дня вопрос о возможном выходе из Евросоюза той или иной страны. Началось все со статьи в близкой к венгерскому правительству газете Magyar Nemzet, где говорилось о вероятности выхода Венгрии из ЕС. Это могло быть стать ответом на давление, которое оказывают на неё Брюссель и страны Западной Европы относительно законов об ограничении гей-пропаганды. Помимо прочего, у Евросоюза есть претензии к венграм и по поводу нежелания принимать мигрантов, и насчёт свободы слова.

    А 7 сентября пришла пора поговорить о Польше. Евросоюз подал на эту страну в суд, требуя остановить судебную реформу, в рамках которой исполнительная власть получает больше возможностей для назначения судей. Эта история длится уже не первый год. Помимо прочего, поляки тоже взялись за урезание прав секс-меньшинств – например, запретили им усыновлять детей. И мигрантов по квоте ЕС они тоже принимать не хотят – достаточно вспомнить, как ведут себя польские власти с беженцами на белорусско-польской границе.

    И Польше, и Венгрии грозит лишение финансирования за попытку «перечить» Евросоюзу. И, в общем, пока эта угроза работает – и играет роль «тормоза» в желании поляков и венгров последовать примеру Британии. Согласно опросам, почти 80% избирателей правящей в Венгрии партии FIDESZ не желают выходить из Евросоюза. Что уж говорить об избирателях оппозиционных проевропейских партий… В Польше такую вероятность напрочь отверг премьер-министр Матеуш Моравецкий. Да и народ тоже пока не «за».

    Причина, по которой поляки и венгры пока не думают покидать Евросоюз, проста. Им нужны деньги. Ни одна, ни другая страна не принадлежат к числу зажиточных по европейским меркам, и им ой как нужны средства, поступающие к ним по линии фондов ЕС. Учитывая, что многие крупные предприятия закрылись, а значительную часть экономики Польши и Венгрии контролирует немецкий или голландский капитал, разрыв с Евросоюзом обернётся их уходом, и, как следствие – массовой безработицей и падением уровня жизни.

    Ещё один потенциальный кандидат на выход из Евросоюза – Греция. Тут причиной могут стать хронические проблемы в экономике. На несколько лет затянулась история с реструктуризацией долгов страны, оказавшейся на грани дефолта. Бывший премьер Алексис Ципрас грозился выходом из еврозоны, звучали разговоры и о выходе из ЕС. К тому же Греция, где православие имеет государственный статус, едва ли будет в восторге от гей-браков. А уж о проблемах с мигрантами на эгейских островах или на сухопутной границе с Турцией говорить излишне.

    Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

    Сам Евросоюз, кажется, тоже 150 раз пожалел, что принял когда-то эллинов в свои ряды. Впрочем, и тут история до логического конца не дошла. Программу реструктуризации долгов всё-таки приняли, в 2018 году её завершили. А через год «смутьян» Ципрас благополучно проиграл выборы консерваторам-еврооптимистам. Причина всё та же. Греки, не желающие терять средства, получаемые из фондов ЕС, испугались нищеты. Разговоры о том, что через несколько лет после разрыва с Евросоюзом всё образуется, их не убедили.

    Вполне вероятно, что ЕС сам в какой-то момент захочет поставить вопрос об изгнании «захребетников», не разделяющих «передовые ценности». Та же Голландия платит в бюджет Евросоюза очень много, и потому (как это ни прозвучит странно) её премьер Марк Рютте вправе требовать от получателей средств, как себя вести. Однако тогда у ЕС спросят: а зачем же вы этих бедняков принимали к себе? Так что, не желая признавать ошибки, совершённых когда-то при расширении, исключать пока никого не будут.

    А вот где действительно есть опасность «бегства» из Евросоюза – так это у двух богатых государств. Первое из них – Австрия. В 2016 году нынешний лидер Партии свободы Норберт Хофер ставил вопрос о выходе из ЕС в том случае, если тот продолжит политику централизации и лишения полномочий национальных парламентов. И он едва не выиграл президентские выборы: чтобы не допустить его победы, понадобился аж третий тур, где Хофер получил 48%. Такой результат – убедительнее любого опроса.

    Однако же и в случае с Австрией до референдума не дошло, а сама Партия свободы растеряла часть поддержки. Конечно, у неё по соседству есть пример Швейцарии, которая без всякого ЕС процветает. И самим австрийцам на бедность грех жаловаться. Но всё же Австрия – страна с имперским прошлым, с большим количеством представителей в европейских структурах. Почти со всех сторон её окружают страны ЕС, с которыми она порой связана кровнородственно. Так что и реальный вариант австрийского выхода пока не рассматривается.

    Пожалуй, ближе других к тому, чтобы последовать британским путём, стоит Дания. Тут социология наиболее опасна для Брюсселя, хотя всё же пока в его пользу. Датские опросы после выхода Британии показали, что 30% населения за то, чтобы остаться в ЕС, 27% – за то, чтобы его покинуть, а ещё 34% хотят посмотреть, что получится из Брекзита. Сейчас датчане, похоже, в процессе терпеливого скандинавского ожидания. Выборы у них грядут через пару лет, а там всё может быть. Предпосылки к выходу тут сильнее, чем где-либо ещё.

    Само собой, Дания богата примерно так же, как и Австрия. В ней ходит не евро, а крона. Гренландия и Фареры, имеющие автономный статус в составе королевства, вышла ещё из ЕЭС (предшественника ЕС) в 1985 году. Датчане выторговали себе некоторые исключения из шенгенских правил, могут в любой момент перекрывать границу. Они (наряду с Мальтой) – единственная страна ЕС, не участвующая в европейской оборонной программе PESCO. К мигрантам там отношение достаточно жёсткое. Словом, «Дакзит» зреет.

    Тем более, у датчан есть рядом пример близкородственной Норвегии. Она живёт богаче их, и прекрасно себя чувствует без ЕС, участвуя в его программах по своему усмотрению. Норвежцы уже дважды голосовали против присоединения к единой Европе. К слову, страну 13 сентября ожидают выборы, и ни одна партия на них не ставит вопрос о возможности вхождения в Евросоюз. В Брюсселе бы такому новичку обрадовались – но надеяться не на что.

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