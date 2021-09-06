Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

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6 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Как полный отказ Европы от нефти и газа ударит по России

Российским нефтегазовым компаниям предсказали банкротство Егор Алеев/ТАСС
Сбербанк посчитал, насколько обеднеет Россия, если Евросоюз совсем откажется от углеродной энергетики через тридцать лет. Уже к 2035 году бюджет России потеряет 5 трлн рублей, а доходы населения упадут до 14%. К 2050 году будет еще хуже: наши нефтегазовые гиганты могут даже обанкротиться. Это возможный, но не единственный сценарий для России. Какова альтернатива? Подробности...
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Как Дальний Восток может стать «российской Калифорнией»

Освоение Дальнего Востока остается одной из главных задач со времен Российской империи Юрий Смитюк/ТАСС
Президент Путин выступил с речью, посвященной запуску масштабной программы модернизации Дальнего Востока. Решено построить в Приморье новый город Спутник и обновить социальную сферу старых городов. Проект потребует многомиллиардных инвестиций, однако его итогом должно стать превращение дальневосточных регионов России в современную, комфортную и привлекательную для людей и бизнеса территорию. Подробности...
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Как остановить побоища гастарбайтеров в России

Поведение мигрантов в России стало заметно агрессивнее IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
Трудовые мигранты из ближнего зарубежья все чаще устраивают массовые драки. Власти наказывают участников потасовок вплоть до депортации и запрета на въезд. С другой стороны, гастарбайтерам облегчают оформление документов, делают доступнее визиты на родину и обратно – ведь экономика нуждается в рабочих руках. В чем причина роста озлобленности «гостей» и что делать, чтобы не упустить ситуацию из-под контроля? Подробности...
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Главный противник России на Балканах атаковал православие методом Порошенко

На улицах Цетине появились баррикады из горящих покрышек imago-images/Global Look Press
Интронизация митрополита Черногории обернулась массовыми протестами и столкновением местных националистов с полицией. Зачинщиком беспорядков оказался бывший шеф правоохранителей, а в попытке устроить местный аналог майдана подозревают действующего главу государства. Раздутый конфликт между канонической и раскольничьей православными церквями напомнил о печальном опыте Украины. Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мария Захарова призвала ввести оружейное эмбарго против Украины. Но нужно ли оно России? Или уж лучше пусть Запад продолжает демонстрировать Киеву свою поддержку? Подробности...

Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пиетет и раскаяние, вплоть до подобострастия перед неграми – это проблемы Запада, их социальный вектор, BLM – это их проблема, но не наша. Преклонение перед меньшинствами вплоть до доминирования их над большинством – это их, Запада, выбор. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Территории не просто важны, а очень важны

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
А кто не хочет, чтобы его обманули, тот должен помнить, что, когда говорят: то-то и то-то, дескать, устарело, надо выбросить старый хлам на помойку и всем бежать в сторону светлого будущего! – всегда хотят обобрать, а что вы легкомысленно выбросили, то они подберут и используют. Подробности...
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Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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Обсуждение: 9 комментариев

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		6 сентября 2021, 11:14

    В последнее время наши западные партнеры фонтанируют на тему того, как можно помочь Украине завершить конфликт в Донбассе. Тут и гуманитарная помощь (в том числе, как говорил американский госсекретарь Энтони Блинкен, и на то, чтобы обеспечить беженцам из Донбасса доступ к чистой воде – после таких слов президент Зеленский, пиарящий украинскую экономику и реформы, должен был удавиться), и деньги на развитие зеленой энергетики, и различные партнерские программы, и гарантии поддержки в деле продления газового контракта с Россией на «достойных условиях».

    Однако представитель российского МИД Мария Захарова предложила европейским странам подписаться под еще одной инициативой – куда более естественной в отношении страны, находящейся в состоянии гражданской войны. Во-первых, признать гражданскую войну гражданской (а то, по мнению некоторых, это российская агрессия) и, во-вторых, «добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население».

    Предложение вполне разумное и рациональное. Не раз и не два в истории ООН накладывала эмбарго на поставки оружия странам, находящимся в состоянии гражданской войны. Не раз и не два это эмбарго помогало пусть и незначительно, но все-таки снизить уровень кровопролития и пусть и немножко, но все-таки побудить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. А значит делало пусть и маленький, но все-таки шаг к окончанию гражданской войны и наступлению мира.

    Однако, несмотря на всю его разумность и рациональность, это предложение будет отвергнуто и американцами, и европейцами. Запад сошлется на то, что никакой гражданской войны нет и не было, а есть и была пресловутая российская агрессия, для отражения которой «свободный мир» поддерживает украинских страдальцев оружием. Реальная же причина отказа в другом – поставки оружия на Украину интересны, нужны и полезны всем участникам украинских событий. Украине, Западу – а также, как это ни странно прозвучит, даже ДНР/ЛНР и России.

    Чистый пиар

    Украине эти поставки нужны не для того, чтобы воевать на Донбассе – распиаренные «Джавелины», полезные при отражении танковых ударов, пылятся на складах. И не для того, чтобы восстанавливать украинские вооруженные силы – у армии достаточно оружия для нормального существования. И тем более не для того, чтобы воевать с Россией – для такой войны Украине нужны атомные бомбы. Их США, понятно, не даст, отправляя вместо них «Джавелины» – и для Зеленского эти поставки являются наглядным доказательством того, что Запад все еще с Киевом. Ну и, конечно же, все еще и с Зеленским – на Украине достаточно персонажей, которые пытаются продемонстрировать себя как большего, чем действующий президент, друга и партнера США.

    Что же касается США, то для них поставки (наряду с регулярными денежными подачками) являются сублимацией того, что они не могут и не хотят давать Украине. И действительно, Штаты не могут гарантировать Киеву членство в НАТО и в ЕС – европейские государства, при всей своей зависимости от Вашингтона, напрочь отказываются от таких перспектив. США не могут гарантировать Украине собственную военную защиту – после провальных кампаний в Ираке и, особенно, в Афганистане американцы не готовы отправляться на еще одну войну так далеко от дома и своих национальных интересов США. Особенно войну с участием ядерной державы в стране, находящейся в сфере влияния этой державы.

    Фото: Стрингер/РИА Новости

    Наконец, США не могут гарантировать украинским элитам и политического прикрытия – даже самые отъявленные американофилы на примере Афганистана увидели, как Штаты обращаются с коллаборантами после того, как они стали не нужны.

    С другой стороны, ничего не давать и ничего не обещать тоже нельзя, ведь в этом случае возникает впечатление, что Украина Америке больше не нужна. Что Америка бросила страну, которую сама приручила и натаскала на сдерживание России. А это, в свою очередь, вызовет серьезное беспокойство в других подобных странах – например, в Грузии. Именно поэтому американцы продолжают симулировать поддержку через оружие (значительная часть которого не будет использована в Донбассе), а также денежные подачки на распил украинским элитам.

    Чем бы дитя не сублимировало

    Что же касается интересов России и ДНР/ЛНР, то, казалось бы, им эти подачки Киеву – неважно, в качестве симуляции или нет – категорически невыгодны. Украинский режим держится прежде всего за счет внешней помощи. И, как считают некоторые, чем меньше будет этой помощи, тем больше он будет шататься, тем больше будет склонен идти на компромиссы с реальностью.

    Однако последнее не совсем верно. Если кто-то считает, что демонстративное охлаждение между Киевом и Западом приведет к тому, что украинский режим будет вынужден выполнять Минские соглашения и садиться за стол переговоров с ЛНР и ДНР, то он ошибается. Зеленский на это пойти не может, поскольку запуск переговорных процессов не только станет признанием факта гражданской войны, но приведет к размыванию основ, на которых держится киевский режим и вообще весь украинский проект «Антироссия». Поэтому схема действий режима будет другая – он демонстративно пойдет на эскалацию, станет устраивать провокации для того, чтобы разморозить конфликт и заставить Запад занять более милитаристскую позицию.

    Россия же от этой эскалации ничего особенно не получит. К оккупации Киева Кремль не готов, а политическое присоединение ЛНР и ДНР (именно политическое – во всех остальных областях республики давно интегрируются с Российской Федерацией) не стоит таких свеч.

    Поэтому уж лучше пусть Запад продолжает демонстрировать Киеву свою поддержку. Поддержку, ограждающую украинский режим от радикальных действий, но в то же время предполагающую (как и любая другая сублимация) отказ от каких-то реальных, вредных для России шагов в украинском вопросе.

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